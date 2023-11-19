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Украине не дали пенальти на Мудрике! Он мог лишить Италию Евро 😱

сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Брайан Кристанте Брайан Кристанте
Александер Чеферин Александер Чеферин
Сергей Ребров Сергей Ребров
Футбол Футбол

На последних минутах.

Италия вышла на Евро, но с каким скандалом! На 93-й минуте Брайан Кристанте в штрафной срубил Михаила Мудрика. Пенальти? Нет! А почему?

Смотрим! 

Мудрик первый на мяче в чужой штрафной, прокидывает вперед и получает по ногам.

Кажется, Кристанте бьет по ноге.

Еще один ракурс. Похоже на наступ.

Хесус Хиль Мансано промолчал! 

Александр Зинченко в шоке! На тот момент он был уже заменен и спорил у поля. 

«Я думал, что это пенальти, но есть судья и ВАР, не мы решаем. Рефери не позвали для проверки. На мой взгляд, это пенальти», – сказал после матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

В соцсетях сразу включилась конспирология. Всплыли слова президента УЕФА Александера Чеферина: «Италия должна выйти на Евро-2024. Она очень важна. Если Италия не выйдет, это будет катастрофа. Но я думаю, что они обыграют Украину».

Эта цитата вовсе не фэйк. Чеферин действительно сказал это итальянскому медиа LaPresse в октябре. Журналисты поймали его на книжной ярмарке во Франкфурте, где Чеферин представлял Словению.

Перед самим матчем Реброва спросили о словах Чеферина. Он отреагировал: «Нас не интересует, что он сказал. Фокусироваться на таких высказываниях – не наша работа. Но его слова могут повлиять на моих игроков и сделать их более злыми и мотивированными».

Да, Украина не вышла на Евро-2024 напрямую, но это не конец. Команда Сергея Реброва может пройти на турнир через плей-офф, куда попала благодаря рейтингу Лиги наций (помогли прямые путевки Шотландии и Сербии). Соперник в стыках пока неизвестен: им может стать либо Израиль, либо Босния.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 23 ноября, а сами встречи – 21 и 26 марта.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press; East News/AP Photo/Martin Meissner; Gettyimages/Lars Baron / Staff

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