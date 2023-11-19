Украине не дали пенальти на Мудрике! Он мог лишить Италию Евро 😱

На последних минутах.

Италия вышла на Евро, но с каким скандалом! На 93-й минуте Брайан Кристанте в штрафной срубил Михаила Мудрика. Пенальти? Нет! А почему?

Смотрим!

Мудрик первый на мяче в чужой штрафной, прокидывает вперед и получает по ногам.

Кажется, Кристанте бьет по ноге.

Еще один ракурс. Похоже на наступ.

Хесус Хиль Мансано промолчал!

Александр Зинченко в шоке! На тот момент он был уже заменен и спорил у поля.

«Я думал, что это пенальти, но есть судья и ВАР, не мы решаем. Рефери не позвали для проверки. На мой взгляд, это пенальти», – сказал после матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

В соцсетях сразу включилась конспирология. Всплыли слова президента УЕФА Александера Чеферина: «Италия должна выйти на Евро-2024. Она очень важна. Если Италия не выйдет, это будет катастрофа. Но я думаю, что они обыграют Украину».

Эта цитата вовсе не фэйк. Чеферин действительно сказал это итальянскому медиа LaPresse в октябре. Журналисты поймали его на книжной ярмарке во Франкфурте, где Чеферин представлял Словению.

Перед самим матчем Реброва спросили о словах Чеферина. Он отреагировал: «Нас не интересует, что он сказал. Фокусироваться на таких высказываниях – не наша работа. Но его слова могут повлиять на моих игроков и сделать их более злыми и мотивированными».

Да, Украина не вышла на Евро-2024 напрямую, но это не конец. Команда Сергея Реброва может пройти на турнир через плей-офф, куда попала благодаря рейтингу Лиги наций (помогли прямые путевки Шотландии и Сербии). Соперник в стыках пока неизвестен: им может стать либо Израиль, либо Босния.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 23 ноября, а сами встречи – 21 и 26 марта.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press; East News/AP Photo/Martin Meissner; Gettyimages/Lars Baron / Staff