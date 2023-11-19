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Новые участники Евро: Нидерланды, Швейцария и Румыния. Кто остался?

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Главное про отбор.

Квалификация Евро-2024 выезжает на решающий отрезок.

Самое важное, что произошло в субботу.

Армения – мимо Евро. Хорватия все еще под вопросом

Перед этим туром из группы D вышла только Турция.

● Армения могла зацепиться за шанс, но сыграла вничью с Уэльсом – 1:1. Хотя начало намекнуло на сенсацию: уже на 5-й минуте Лукас Селараян открыл счет, но еще до перерыва головой в свои ворота забил Наир Тикнизян. Уэльс играл по счету, и хозяева больше не забили.

Команда Александра Петракова потеряла даже теоретические шансы выйти на Евро, хотя цель и так казалась слишком сложной: армянам надо было сначала обыграть валлийцев, а потом и Хорватию в гостях. Но поход очень достойный!

● Сама Хорватия тоже пока никуда не вышла: 2:0 обыграла Латвию, но отрыв от валлийцев – всего два очка. По голу забили Ловро Маер и Андрей Крамарич.

Расклад на последний тур: Хорватия проходит на Евро, если обыграет Армению. При этом если Уэльс возьмет три очка дома с немотивированной Турцией, а хорваты сыграют вничью, то в Германию едут именно валлийцы за счет личных встреч.

Напоминаем: при равенстве очков в приоритете личные встречи, потом разница мячей, количество голов вообще и мячей на выезде, сумма побед и число выездных побед.

Последний тур, 21 ноября: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция.

Румыния и Швейцария – уже на Евро

Запутанная группа I стартовала с четырьмя претендентами на выход.

● Израиль мог сохранить интригу только в случае победы над Румынией. Не вышло – 1:2.

Хотя повели уже на 2-й минуте: отличился 36-летний форвард Эран Захави. Он уже завершил карьеру в сборной и вернулся на фоне напряженной ситуации. Нет, не помогло: через восемь минут форвард Джордже Пушкаш сравнял счет, во втором тайме румын вывел вперед Янис Хаджи. Израильтяне так и не придумали ответ.

Румыния не только вышла на Евро, но и забралась на первое место в группе.

● Все из-за того, что Швейцария сыграла 1:1 со сборной Косово. Косоварам тоже нужна была победа для призрачных шансов на Евро, но они пропустили уже на 5-й минуте – отличился Рубен Варгас. Под конец матча гости, обескровленные потерей форварда Ведата Мурики, все-таки сравняли счет, но гол Мухамета Хюсени ничего не дал.

Швейцария тоже едет в Германию. Но в последнем туре может забрать первое место: надо обыграть Румынию в очном матче, причем в гостях.

Последний тур, 21 ноября: Румыния – Швейцария, Косово – Беларусь, Андорра – Израиль.

Нидерланды ожидаемо на Евро. Франция снесла Гибралтар 14 голами

Интрига в группе B официально закончилась.

● Нидерланды справились с Ирландией – 1:0. Важный гол придумал экс-форвард «МЮ» Ваут Вегорст, который на скорости втащил мяч в штрафную и четко пробил в ближнюю девятку. Голевая у Стефана де Врея.

Эта победа выводит голландцев на Евро: да, Греция еще может догнать команду Кумана по очкам, но проиграла обе очных встречи. Плюс у греков впереди Франция, а вот Нидерландам играть со скромным Гибралтаром. У него 7 из 7 поражений.

● Последнее – 0:14 от Франции. Получилось больно: пропустили семь еще в первом тайме, сказалось удаление Итана Сантоса уже на 18-й минуте (у него еще и автогол). Французы веселились: хет-трик у Мбаппе, по дублю у Кингсли Комана и Оливье Жиру.

Теперь у Франции не только семь побед в семи матчах, но и монструозная разница мячей – 24:1.

Последний тур, 21 ноября: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды.

Сколько уже команд на Евро?

Этим вечером список пополнился сборными Нидерландов, Швейцарии и Румынии.

Дальше могут присоединиться Хорватия или Уэльс, Италия или Украина, Чехия или Молдова, Сербия или Черногория, Словения или Казахстан.

По итогам стыковых матчей определятся три оставшихся путевки на Евро. В стыки попадут 12 команд, которые разделятся на три блока по четыре. В каждом блоке будут по два полуфинала и финал, победители финалов отправятся на Евро.

Участники всех стыковых матчей определятся по рейтингу Лиги наций с учетом итогов квалификации к Евро. 

Жеребьевка финального турнира пройдет 2 декабря в Гамбурге без учета трех победителей стыков, потому что полуфиналы запланированы на 21 марта 2024 года. Финалы – на 26-е.

14:0 – Франция переписала историю! Так в отобрах Евро еще не куражились

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; East News/Attila KISBENEDEK / AFP, AP Photo/Hakob Berberyan

5 комментариев

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Genn@dich
Как это так только Грузия официально в стыковых матчах? а Греция, победившая в своей группе в лиге С? а Люксембург, идущий в этой лиге сразу после четырех победителей и который за счёт выхода Турции уже попал в стыки? а Босния и Израиль, которые выиграли свои группы в лиге В? а Финляндия? а Польша?
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Мирзоанис Якубов
Ждём Украину на Евро! Такая Италия вполне по силам
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Groznyi2024
Ховартия, Италия, Чехия, Сербия, а вот по Словении и Казахстану большой вопрос
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Алексѣй Пестовъ
Жду когда на каком-то турнире будут все 4 команды Великобритании, но видимо не дождусь
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Георгий Большаков
Ответ Алексѣй Пестовъ
Жду когда на каком-то турнире будут все 4 команды Великобритании, но видимо не дождусь
А может, и 5 будет
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