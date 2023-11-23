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Сын Брайана Клафа запретил праздновать голы. Почему?

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Революция в четвертом дивизионе.

Найджел Клаф, сын великого Брайана Клафа и главный тренер «Мэнсфилд Таун» из четвертого дивизиона Англии, против празднования голов.

Какие у него аргументы?

Клаф уверен: отмечать можно только голы на последних минутах 

Вот его манифест:

«Не вижу смысла праздновать голы, когда игра еще продолжается. Если вы забиваете победный гол на последней минуте и знаете, что это практически последний удар в игре, – тогда пожалуйста. Но отпразднуйте это в конце игры – вот почему мы всегда подходим к болельщикам.

Да, вы радуетесь за себя, когда забиваете, но я думаю, что это немного перебор. Будьте немного сдержаннее, берегите силы, потому что, когда игра возобновится, вы должны забрать мяч обратно. И в конце матча, если удалось победить, – самое время отпраздновать это. Даже в конце сезона. Да, вы празднуете каждую победу, каждый матч без поражений, но потом, если в итоге ничего не достигаешь, все это зря.

Раньше вас слегка хлопали по спине или по голове, или же кто-то пожимал руку – такие люди, как Иан Бауэр или Гарри Бертлз, которые выигрывали европейские кубки. Даже после гола в полуфинале или в финале Кубка Европы никто не бежал к угловому флажку, потому что они знали, что после возобновления игры нужно бросить все силы, чтобы вернуть мяч, защитить ворота, сохранить лидерство или увеличить его».

В этом сезоне команда Клафа и правда сдерживается после голов – тренер просит игроков сохранять концентрацию и экономить силы. Вместо этого футболисты благодарят болельщиков уже после финального свистка.

«Мэнсфилд Таун» сейчас идет третьим во Второй лиге Англии (это четвертый дивизион) – претендует на повышение по итогам сезона (нужно сохранить место в топ-3).

Клаф-младший 9 лет играл в «Ноттингеме» под руководством отца. Тренирует в английских подвалах и пьет вино с Пепом

Клаф тренирует уже 25 лет, под его руководством несколько раз повышался в классе «Бертон», а «Шеффилд Юнайтед» выходил в полуфиналы Кубка Англии и Кубка Лиги, когда был командой Первой лиги.

А еще Найджел в 2019-м пил вино вместе с Пепом.

Тогда «Ман Сити» смял его «Бертон» в полуфинале (!) Кубка английской лиги – 9:0. После победы Пеп сказал на пресс-конференции: «Пойду выпью бокал вина с Найджелом Клафом. Я знаю, каким важным человеком для истории английского футбола был его отец. Он был невероятным тренером, гением».

Найджел намекнул на долгий разговор: «Надеюсь, выпьем больше одного бокала».

Игроком Клаф-младший забил больше 100 голов (судя по манифесту, отмечал скромно) за «Ноттингем Форест» – на это ушло девять лет, команду тренировал его великий отец. В 1993-м «Ноттингем Форест» вылетел из Премьер-лиги, Клаф-старший ушел из футбола, а Найджел отправился сначала в «Ливерпуль», а потом в «Сити»: в сумме настрелял 11 мячей.

Его отец Брайан Клаф играл всего в двух командах: «Мидлсбро» и «Сандерленде», набил невероятные цифры – 251 гол в 274 матчах. Но в легенду английского футбола превратился, когда уже стал тренером: за 18 лет в «Ноттингеме» взял два Кубка европейских чемпионов подряд, Суперкубок Европы-1979, четыре Кубка футбольной Лиги и один титул чемпиона Англии.

«У них на одну ЛЧ больше, чем у нас». Пеп вспомнил о величии «Ноттингема» – а мы напомним вам

Фото: Andy Sumner/Global Look PressGettyimages.ru/Nathan Stirk

Как вам идея Клафа?
374 голосa
Супер. Лучше беречь силы для игры
50%
Мэнсфилд Таун
Не очень. Празднования точно нужны
50%
Пьер-Эмерик Обамеянг

12 комментариев

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Roman Betenya
Согласен с тем, что устраивать хороводы и танцы на условной 20-й минуте игры - это немного странно, но радоваться / не радоваться по указке ещё более странно :)
+19
-2
+17
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Андрей Балабаев
Не тренировать ему сборную Бразилии
+10
-1
+9
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Полотенце Великолепное
Нормальная тема. В волейболе вообще каждое очко из сотни празднуют, а потом проигрывают.
+4
0
+4
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Генадий Филимонов
Победы тоже лучше не праздновать, чемпионат же не выигран после 1 игры
+2
0
+2
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Sekor
С какой минуты можно праздновать? А если добавят 10 минут, как любят делать в последнее время?
+1
0
+1
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a2wai
Вот он, следующий тренер Манчестер Юнайтед.
+1
0
+1
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Анатолий Конь
Вполне обосновано ,он тренер , имеет право.
+1
-1
0
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Bayern2004
Ну в логике и здравом смысле Найджелу не отнять.
Хотя куда уж без эмоций в современном ногомяче.
Смешно конечно сравнивать,но скажу за себя.
Когда за универ играли в дыр дыр ,когда забивал,следовал крепкий мат,а при проиграше команды молча бежал к центру и одобрительно смотрел на ребят из команды,как бы намекая:продолжаем,пока не сравняем,как минимум.
Хотя,безусловно АПЛ или Бундеслига это не первенство водокачки.
0
0
0
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