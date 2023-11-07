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Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥

Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Николас Джексон Николас Джексон
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Коул Палмер Коул Палмер
Эрик Дайер Эрик Дайер
Тоттенхэм Тоттенхэм
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Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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«Шпоры» могли спастись!

Что это было?! Уау, «Тоттенхэм» и «Челси» организовали безумие – событий только из первого тайма хватит на целый тур.

Четыре отмененных и два забитых – вот такой расклад после первого тайма

Первые 45 минут получились максимально насыщенными.

⚽️ «Тоттенхэм» повел уже на 6-й минуте: Деян Кулусевски подкрался к штрафной и пробил с левой – мяч после рикошета от Колуилла юркнул в ближний угол. Оказалось, засчитанный гол – большая удача для этой встречи.

Дальше – невероятная серия из отмен.

❌ На 13-й Сон Хын Мин одним касанием закончил быструю атаку – но главный арбитр Майкл Оливер зафиксировал положение вне игры. ВАР долго сверялся с телекартинкой, но все-таки подтвердил решение.

❌ На 21-й «Челси» вроде бы отыгрался: Рахим Стерлинг все-таки протолкнул мяч мимо Гульельмо Викарио. Здесь без офсайда, но гол все равно отменили – Стерлинг сыграл рукой.

❌ На 27-й «Челси» пробует еще раз, теперь отметился Мойсес Кайседо. И опять вмешивается Оливер – на этот раз в офсайд угодил Николас Джексон, который стоял прямо на траектории удара.

🟥 И в этом же эпизоде Оливер показал красную! Перед голом «Тоттенхэм» в рискованной манере отбивался внутри штрафной – и Кристиан Ромеро заехал в щиток Энцо Фернандесу. Оливер сбегал к монитору – это красная и пенальти. Это уже четвертое удаление Ромеро за два года в АПЛ – больше за это время нет ни у кого в лиге.

Причем аргентинец мог уйти с поля еще раньше – на 22-й минуте он воткнулся в Тиаго и лежа ударил ногой в икру Колуиллу. Этот эпизод ускользнул от внимания судей.

⚽️ Юный Коул Палмер реализовал попытку, хотя Викарио дотянулся и перевел мяч в штангу – лишь после этого он нырнул в сетку.

По поводу красной можно было задуматься и чуть раньше – когда Дестини Удоджи прыгнул двумя ногами вперед в попытке отобрать мяч у Стерлинга. Левую ногу Рахима он зацепил. Оливер ограничился желтой. Видеоассистенты изучили момент и согласились с главным.

❌ На 37-й «Челси» снова забил: Стерлинг умчался вперед, прострелил на Джексона, а тот замкнул. Но парад отмененных голов продолжился – теперь в офсайде оказался уже Рахим.

🟥 В концовке первого тайма чуть не загрустил еще и Рис Джеймс – рукой ударил Удоджи, момент смотрели на предмет красной. Англичанин все-таки избежал удаления – даже удивительно, учитывая такую плотность событий.

Во втором тайме «Тоттенхэм» остался вдевятером: даже забил (уже с пятой отменой!), но все-таки потерял лидерство

🟥 Дальше безумная цепочка продолжилась – и «Тоттенхэм» остался вдевятером. Удоджи на 55-й минуте пошел наперерез Стерлингу и наотмашь ударил в подкате. Вторая желтая карточка и удаление. Уже в подкате Удоджи понял, что совершил глупость, но было поздно.

⚽️ «Тоттенхэм» героически оборонялся 20 минут. Только на 75-й «Челси» все-таки вышел вперед – Стерлинг и Джексон оторвались от защитников, Николас в касание послал мяч в нижний угол – 2:1. Этот момент тоже рассматривали на предмет офсайда, но гостям повезло – все было чисто.

❌ И даже в такой ситуации «Тоттенхэм» отыгрался – но после точного удара Эрика Дайера снова включился ВАР и уже в пятый раз гол отменили. Заметили легкий офсайд. Вот это было бы шоу!

Джексон уже в компенсированное время забил еще два (у него хет-трик!) и сместил «Тоттенхэм» на второе место. Теперь в АПЛ привычный лидер – «Ман Сити».

Тоттенхэм – Челси 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кулусевски, 1:1 – 35, пенальти Палмер, 1:2 – 75 Джексон, 1:3 – 90 Джексон, 1:4 – 90 Джексон.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 45), Удоджи, Мэддисон (Эмерсон, 45), Биссума, Кулусевски (Скипп, 61), Сарр (Бентанкур, 61), Сон Хын Мин, Джонсон (Дайер, 34).
ЧелсиСанчес, Джеймс (Гюсто, 77), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл (Кукурелья, 46), Галлахер, Фернандес (Мудрик, 58), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Угочукву, 90), Джексон.
Предупреждения:
Удоджи (18), Джексон (45), Сарр (45), Колуилл (45), Гюсто (86), Мудрик (89), Угочукву (90).
Удаления:
Ромеро (33), Удоджи (55).

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

26 комментариев

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Jan Paskel
Мне, как стороннему наблюдателю, было весело
+21
-2
+19
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juneed
Викарио отличный игрок, любую команду усилил бы.
+14
0
+14
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norm777
Такие матчи запоминаются на всю жизнь
+9
-1
+8
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Diego 95
Решил первый раз в сезоне посмотреть матч АПЛ целиком)Вот реально,запредельный уровень,сумасшедшие скорости
+6
0
+6
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Diego 95
Таких игроков в команде как Ромеро,надо жестко наказывать,просто наплевательское отношение
+5
0
+5
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ZarvuR2020
Ромеро мерзкий игрок конечно
+4
0
+4
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Iamliam
Челси конечно играет максимально непредсказуемо, могут проиграть Брентфорду, но обыгрывают ТТХ, играют в ничью с Арсеналом)
+2
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Никита Тубольцев
Ответ Why always me?!
Оффсайд у Сона сомнительный. На одной линии. Уже давно решили такие моменты в пользу атакующей команды решать, но здесь прицепились.
Скрин такой приложили.
С линиями и с другого ракурса там всё очевидно.
+2
0
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marcus_flint
Ответ Why always me?!
Оффсайд у Сона сомнительный. На одной линии. Уже давно решили такие моменты в пользу атакующей команды решать, но здесь прицепились.
100 процентный офсайд, все по правилам. В принципе все офсайды в месте правильно трактовались
+5
-3
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Кирилл Бельский
Three points lane!
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Eden Hazard
Ответ ппппочему
Нет. Все моменты правильно ребята с ВАРа рассудили. У Сона конечно самый близкий к чистому, но все же там вне игры. Как и у Дайера, к сожалению. Но Оливер невероятный бездарь, поскольку невероятную грязь со стороны пенсов ОДНИМ (!) горчичником наказал до перерыва, да и то ещё влепил вдогонку Сарру ни за что по сути.
давно ни у кого так полыхало от вылета ТТХ. Кайся, сколько проиграл, что усиленно ищешь грязь от Челси в матче, где ТТХ ниже плинтуса был именно по уровню мерзости в каждом эпизоде.
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Дороф
Ответ juneed
Викарио отличный игрок, любую команду усилил бы.
Удивительно, как долго он варился в скромном Эмполи, а теперь...
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pwq2nqmww9
Такими и должны быть дерби. Накал и страсти на протяжении всего матча.
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Джек Токтошакунов
Ответ Jan Paskel
Мне, как стороннему наблюдателю, было весело
некоторым не сторонним тоже было весело😁
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*MVP*
Ответ Jan Paskel
Мне, как стороннему наблюдателю, было весело
мне, как болельщику Челси, не очень. никогда не думал, что могу испытывать негатив по отношению к нападающему, который оформил хет-трик. Джексон просто откровенное полено
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ппппочему
Ответ Норайр
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5, на картинке нет отмененного гола Дайера
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Born is the King
Прямая нога Ромеро в голень Энцо это ппц. Надо минимум на 3 матча дисквал дать
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juneed
Ответ Дороф
Удивительно, как долго он варился в скромном Эмполи, а теперь...
Да, особенно круто играет на выходах и в пас, что для игрока из Серии А удивительно
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CFCheadhunter
С Челси никогда не бывает скучно
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*MVP*
Ответ ппппочему
Нет. Все моменты правильно ребята с ВАРа рассудили. У Сона конечно самый близкий к чистому, но все же там вне игры. Как и у Дайера, к сожалению. Но Оливер невероятный бездарь, поскольку невероятную грязь со стороны пенсов ОДНИМ (!) горчичником наказал до перерыва, да и то ещё влепил вдогонку Сарру ни за что по сути.
про какую грязь Челси речь? костоломов Удоджи и Ромеро должны были в первом тайме удалять. у Челси разве что Джеймсу могли дать желтую
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Норайр
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