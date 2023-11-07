Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥

«Шпоры» могли спастись!

Что это было?! Уау, «Тоттенхэм» и «Челси» организовали безумие – событий только из первого тайма хватит на целый тур.

Четыре отмененных и два забитых – вот такой расклад после первого тайма

Первые 45 минут получились максимально насыщенными.

⚽️ «Тоттенхэм» повел уже на 6-й минуте: Деян Кулусевски подкрался к штрафной и пробил с левой – мяч после рикошета от Колуилла юркнул в ближний угол. Оказалось, засчитанный гол – большая удача для этой встречи.

Дальше – невероятная серия из отмен.

❌ На 13-й Сон Хын Мин одним касанием закончил быструю атаку – но главный арбитр Майкл Оливер зафиксировал положение вне игры. ВАР долго сверялся с телекартинкой, но все-таки подтвердил решение.

❌ На 21-й «Челси» вроде бы отыгрался: Рахим Стерлинг все-таки протолкнул мяч мимо Гульельмо Викарио. Здесь без офсайда, но гол все равно отменили – Стерлинг сыграл рукой.

❌ На 27-й «Челси» пробует еще раз, теперь отметился Мойсес Кайседо. И опять вмешивается Оливер – на этот раз в офсайд угодил Николас Джексон, который стоял прямо на траектории удара.

🟥 И в этом же эпизоде Оливер показал красную! Перед голом «Тоттенхэм» в рискованной манере отбивался внутри штрафной – и Кристиан Ромеро заехал в щиток Энцо Фернандесу. Оливер сбегал к монитору – это красная и пенальти. Это уже четвертое удаление Ромеро за два года в АПЛ – больше за это время нет ни у кого в лиге.

Причем аргентинец мог уйти с поля еще раньше – на 22-й минуте он воткнулся в Тиаго и лежа ударил ногой в икру Колуиллу. Этот эпизод ускользнул от внимания судей.

⚽️ Юный Коул Палмер реализовал попытку, хотя Викарио дотянулся и перевел мяч в штангу – лишь после этого он нырнул в сетку.

По поводу красной можно было задуматься и чуть раньше – когда Дестини Удоджи прыгнул двумя ногами вперед в попытке отобрать мяч у Стерлинга. Левую ногу Рахима он зацепил. Оливер ограничился желтой. Видеоассистенты изучили момент и согласились с главным.

❌ На 37-й «Челси» снова забил: Стерлинг умчался вперед, прострелил на Джексона, а тот замкнул. Но парад отмененных голов продолжился – теперь в офсайде оказался уже Рахим.

🟥 В концовке первого тайма чуть не загрустил еще и Рис Джеймс – рукой ударил Удоджи, момент смотрели на предмет красной. Англичанин все-таки избежал удаления – даже удивительно, учитывая такую плотность событий.

Во втором тайме «Тоттенхэм» остался вдевятером: даже забил (уже с пятой отменой!), но все-таки потерял лидерство

🟥 Дальше безумная цепочка продолжилась – и «Тоттенхэм» остался вдевятером. Удоджи на 55-й минуте пошел наперерез Стерлингу и наотмашь ударил в подкате. Вторая желтая карточка и удаление. Уже в подкате Удоджи понял, что совершил глупость, но было поздно.

⚽️ «Тоттенхэм» героически оборонялся 20 минут. Только на 75-й «Челси» все-таки вышел вперед – Стерлинг и Джексон оторвались от защитников, Николас в касание послал мяч в нижний угол – 2:1. Этот момент тоже рассматривали на предмет офсайда, но гостям повезло – все было чисто.

❌ И даже в такой ситуации «Тоттенхэм» отыгрался – но после точного удара Эрика Дайера снова включился ВАР и уже в пятый раз гол отменили. Заметили легкий офсайд. Вот это было бы шоу!

Джексон уже в компенсированное время забил еще два (у него хет-трик!) и сместил «Тоттенхэм» на второе место. Теперь в АПЛ привычный лидер – «Ман Сити».

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press