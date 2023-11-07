Тайм вдевятером, 5 отмененных голов, 22 дополнительные минуты. Безумие «Челси» и «Тоттенхэма» 🔥
«Шпоры» могли спастись!
Что это было?! Уау, «Тоттенхэм» и «Челси» организовали безумие – событий только из первого тайма хватит на целый тур.
Четыре отмененных и два забитых – вот такой расклад после первого тайма
Первые 45 минут получились максимально насыщенными.
⚽️ «Тоттенхэм» повел уже на 6-й минуте: Деян Кулусевски подкрался к штрафной и пробил с левой – мяч после рикошета от Колуилла юркнул в ближний угол. Оказалось, засчитанный гол – большая удача для этой встречи.
Дальше – невероятная серия из отмен.
❌ На 13-й Сон Хын Мин одним касанием закончил быструю атаку – но главный арбитр Майкл Оливер зафиксировал положение вне игры. ВАР долго сверялся с телекартинкой, но все-таки подтвердил решение.
❌ На 21-й «Челси» вроде бы отыгрался: Рахим Стерлинг все-таки протолкнул мяч мимо Гульельмо Викарио. Здесь без офсайда, но гол все равно отменили – Стерлинг сыграл рукой.
❌ На 27-й «Челси» пробует еще раз, теперь отметился Мойсес Кайседо. И опять вмешивается Оливер – на этот раз в офсайд угодил Николас Джексон, который стоял прямо на траектории удара.
🟥 И в этом же эпизоде Оливер показал красную! Перед голом «Тоттенхэм» в рискованной манере отбивался внутри штрафной – и Кристиан Ромеро заехал в щиток Энцо Фернандесу. Оливер сбегал к монитору – это красная и пенальти. Это уже четвертое удаление Ромеро за два года в АПЛ – больше за это время нет ни у кого в лиге.
Причем аргентинец мог уйти с поля еще раньше – на 22-й минуте он воткнулся в Тиаго и лежа ударил ногой в икру Колуиллу. Этот эпизод ускользнул от внимания судей.
⚽️ Юный Коул Палмер реализовал попытку, хотя Викарио дотянулся и перевел мяч в штангу – лишь после этого он нырнул в сетку.
По поводу красной можно было задуматься и чуть раньше – когда Дестини Удоджи прыгнул двумя ногами вперед в попытке отобрать мяч у Стерлинга. Левую ногу Рахима он зацепил. Оливер ограничился желтой. Видеоассистенты изучили момент и согласились с главным.
❌ На 37-й «Челси» снова забил: Стерлинг умчался вперед, прострелил на Джексона, а тот замкнул. Но парад отмененных голов продолжился – теперь в офсайде оказался уже Рахим.
🟥 В концовке первого тайма чуть не загрустил еще и Рис Джеймс – рукой ударил Удоджи, момент смотрели на предмет красной. Англичанин все-таки избежал удаления – даже удивительно, учитывая такую плотность событий.
Во втором тайме «Тоттенхэм» остался вдевятером: даже забил (уже с пятой отменой!), но все-таки потерял лидерство
🟥 Дальше безумная цепочка продолжилась – и «Тоттенхэм» остался вдевятером. Удоджи на 55-й минуте пошел наперерез Стерлингу и наотмашь ударил в подкате. Вторая желтая карточка и удаление. Уже в подкате Удоджи понял, что совершил глупость, но было поздно.
⚽️ «Тоттенхэм» героически оборонялся 20 минут. Только на 75-й «Челси» все-таки вышел вперед – Стерлинг и Джексон оторвались от защитников, Николас в касание послал мяч в нижний угол – 2:1. Этот момент тоже рассматривали на предмет офсайда, но гостям повезло – все было чисто.
❌ И даже в такой ситуации «Тоттенхэм» отыгрался – но после точного удара Эрика Дайера снова включился ВАР и уже в пятый раз гол отменили. Заметили легкий офсайд. Вот это было бы шоу!
Джексон уже в компенсированное время забил еще два (у него хет-трик!) и сместил «Тоттенхэм» на второе место. Теперь в АПЛ привычный лидер – «Ман Сити».
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 6 Кулусевски, 1:1 – 35, пенальти Палмер, 1:2 – 75 Джексон, 1:3 – 90 Джексон, 1:4 – 90 Джексон.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 45), Удоджи, Мэддисон (Эмерсон, 45), Биссума, Кулусевски (Скипп, 61), Сарр (Бентанкур, 61), Сон Хын Мин, Джонсон (Дайер, 34).
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Челси –
Санчес, Джеймс (Гюсто, 77), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл (Кукурелья, 46), Галлахер, Фернандес (Мудрик, 58), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Угочукву, 90), Джексон.
- Предупреждения:
- Удоджи (18), Джексон (45), Сарр (45), Колуилл (45), Гюсто (86), Мудрик (89), Угочукву (90).
Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press
С линиями и с другого ракурса там всё очевидно.