«Аякс» уже последний. 2:5 от ПСВ – новое унижение
Пять поражений подряд в лиге, 10 игр без побед во всех турнирах.
Падение «Аякса» продолжается. Очередная катастрофа в чемпионате Нидерландов – 2:5 от ПСВ и теперь уже последнее место в Эредивизи.
В первом тайме было перспективно: уже на 10-й минуте Бранко ван ден Бомен забил, «Аякс» повел. А в ответ на то, что ПСВ сравнял, перед перерывом добавили еще – Брайан Бробби сделал 2:1.
Затмение нашло в начале второго тайма: за 15 минут 2:1 превратились в 2:4 и разгром по статистике от хозяев. После перерыва у амстердамцев ни одного удара в створ, 5:11 по ударам вообще и полная безнадега по игре – на 72-й минуте Ирвинг Лосано добил пятым мячом. У мексиканца победный хет-трик.
Теперь ПСВ и «Аякс» по краям: команда из Эйндховена лидирует, а амстердамцы на самом дне.
«Аякс» опустился на последнее место после победы «Волендама» над «Эксельсиором». Даже при двух матчах в запасе выглядит так себе.
Фанаты хозяев надавили на больное и развесили на трибуне баннер про серию «Аякса» без побед в лиге. семь матчей подряд: после 4:1 с «Хераклесом» 12 августа.
Ставят галочки.
И это еще без учета других турниров – из еврокубков нужно добавить поражение от «Лудогорца», а также ничьи с «Марселем» и АЕК в Лиге Европы. Последняя победа тоже в этом турнире – 4:1 над «Лудогорцем» в квалификации.
● «Аякс» проиграл пять матчей лиги подряд – впервые в истории клуба. До ПСВ влетал «Утрехту», АЗ, «Фейенорду» и «Твенте». 10 матчей без побед (семь поражений и три ничьих) – тоже антирекорд.
● Ирвинг Лосано стал первым игроком «ПСВ» с 2005-го, сделавшим хет-трик «Аяксу». Тогда получилось у Марка ван Боммела, а матч завершился разгромом 4:0.
За «Аякс» переживают даже соперники. После разгрома в Эйндховене нападающий Люк де Йонг вступился: «Я фокусируюсь на ПСВ, но для блага нидерландского футбола я надеюсь, что «Аякс» вернется и снова будет бороться за высокие места».
А капитан амстердамцев Стивен Бергвейн взорвался от недовольства его игрой: «Вы, медиа, набрасываетесь на меня как на капитана «Аякса» с первого дня, бомбите вопросами, создаете шум. Вы были в раздевалке? На чем вы основывайтесь? На том, как я хожу по полю? Мне это надоело. Это просто повязка, вы преувеличиваете ее значение».
Повязка – ладно, но преувеличивать значение проблем «Аякса» уже невозможно.
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Филипс Стадион»
- Голы:
- 0:1 – 10 ван ден Бомен, 1:1 – 20 Лосано, 1:2 – 40 Бробби, 2:2 – 49 де Йонг, 3:2 – 52 Сайбари, 4:2 – 60 Лосано, 5:2 – 72 Лосано.
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ПСВ –
Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест, Схаутен, Верман (Сайбари, 46), Тилльман (Тил, 46), Лосано (Бабади, 90), Бакайоко (Вертессен, 83), де Йонг (Пепи, 83).
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Аякс –
Рамай, Гоэи, Шутало, Хато, Авила (Салах-Эддин, 75), ван ден Бомен (Вос, 75), Тайлор, Хлинссон, Бергейс (Годтс, 64), Бергвейн, Бробби.
Фото: AFP/Marcel van Dorst
Поясняю: KKD - это KeukenKampioenDivisie, то есть первая лига.
То же самое что увидеть Реал или Барсу на последнем месте в Ла Лиге
6 - матчей подряд он забивает Аяксу в Эредивизи (абсолютный рекорд, опередил Дирка Кюйта и Тони Кона),
6 - голов забил в домашних матчах против Аякса (абсолютный рекорд в истории ПСВ, обошел Ромарио и ван дер Кейлена),
9 - голов забил Аяксу в XXI веке (рекорд, превзошел Блеза Н’Куфо).
Ну, и в дополнение можно посмотреть на турнирную таблицу в голландском Первдиве - Йонг Аякс тоже на последнем месте.
Помню феня 10:0 проигрывал ПСВ потом чемпионами стали, ну не сразу, но стали. Также и красно-белые восстанут. Аякс у них это гордость страны и не допустят, чтобы с ними что-то плохое случилось.
То же самое что увидеть Реал или Барсу на последнем месте в Ла Лиге
В текстовой трансляции пишут , что Дост потерял сознание, ему оказывают помощь и игру прервали. Как там у него дела?
А в Голландии можно играть в одном дивизионе с собственным фарм-клубом?