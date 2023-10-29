Пять поражений подряд в лиге, 10 игр без побед во всех турнирах.

Падение «Аякса» продолжается. Очередная катастрофа в чемпионате Нидерландов – 2:5 от ПСВ и теперь уже последнее место в Эредивизи.

В первом тайме было перспективно: уже на 10-й минуте Бранко ван ден Бомен забил, «Аякс» повел. А в ответ на то, что ПСВ сравнял, перед перерывом добавили еще – Брайан Бробби сделал 2:1.

Затмение нашло в начале второго тайма: за 15 минут 2:1 превратились в 2:4 и разгром по статистике от хозяев. После перерыва у амстердамцев ни одного удара в створ, 5:11 по ударам вообще и полная безнадега по игре – на 72-й минуте Ирвинг Лосано добил пятым мячом. У мексиканца победный хет-трик.

Теперь ПСВ и «Аякс» по краям: команда из Эйндховена лидирует, а амстердамцы на самом дне.

«Аякс» опустился на последнее место после победы «Волендама» над «Эксельсиором». Даже при двух матчах в запасе выглядит так себе.

Фанаты хозяев надавили на больное и развесили на трибуне баннер про серию «Аякса» без побед в лиге. семь матчей подряд: после 4:1 с «Хераклесом» 12 августа.

Ставят галочки.

И это еще без учета других турниров – из еврокубков нужно добавить поражение от «Лудогорца», а также ничьи с «Марселем» и АЕК в Лиге Европы. Последняя победа тоже в этом турнире – 4:1 над «Лудогорцем» в квалификации.

● «Аякс» проиграл пять матчей лиги подряд – впервые в истории клуба. До ПСВ влетал «Утрехту», АЗ, «Фейенорду» и «Твенте». 10 матчей без побед (семь поражений и три ничьих) – тоже антирекорд.

● Ирвинг Лосано стал первым игроком «ПСВ» с 2005-го, сделавшим хет-трик «Аяксу». Тогда получилось у Марка ван Боммела, а матч завершился разгромом 4:0.

За «Аякс» переживают даже соперники. После разгрома в Эйндховене нападающий Люк де Йонг вступился: «Я фокусируюсь на ПСВ, но для блага нидерландского футбола я надеюсь, что «Аякс» вернется и снова будет бороться за высокие места».

А капитан амстердамцев Стивен Бергвейн взорвался от недовольства его игрой: «Вы, медиа, набрасываетесь на меня как на капитана «Аякса» с первого дня, бомбите вопросами, создаете шум. Вы были в раздевалке? На чем вы основывайтесь? На том, как я хожу по полю? Мне это надоело. Это просто повязка, вы преувеличиваете ее значение».

Повязка – ладно, но преувеличивать значение проблем «Аякса» уже невозможно.

Фото: AFP/Marcel van Dorst