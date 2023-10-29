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«Аякс» уже последний. 2:5 от ПСВ – новое унижение

Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн
Аякс Аякс
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Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
ПСВ ПСВ
Люк де Йонг Люк де Йонг
Футбол Футбол

Пять поражений подряд в лиге, 10 игр без побед во всех турнирах.

Падение «Аякса» продолжается. Очередная катастрофа в чемпионате Нидерландов – 2:5 от ПСВ и теперь уже последнее место в Эредивизи.

В первом тайме было перспективно: уже на 10-й минуте Бранко ван ден Бомен забил, «Аякс» повел. А в ответ на то, что ПСВ сравнял, перед перерывом добавили еще – Брайан Бробби сделал 2:1.

Затмение нашло в начале второго тайма: за 15 минут 2:1 превратились в 2:4 и разгром по статистике от хозяев. После перерыва у амстердамцев ни одного удара в створ, 5:11 по ударам вообще и полная безнадега по игре – на 72-й минуте Ирвинг Лосано добил пятым мячом. У мексиканца победный хет-трик.

Теперь ПСВ и «Аякс» по краям: команда из Эйндховена лидирует, а амстердамцы на самом дне.

«Аякс» опустился на последнее место после победы «Волендама» над «Эксельсиором». Даже при двух матчах в запасе выглядит так себе.

Фанаты хозяев надавили на больное и развесили на трибуне баннер про серию «Аякса» без побед в лиге. семь матчей подряд: после 4:1 с «Хераклесом» 12 августа.

Ставят галочки.

И это еще без учета других турниров – из еврокубков нужно добавить поражение от «Лудогорца», а также ничьи с «Марселем» и АЕК в Лиге Европы. Последняя победа тоже в этом турнире – 4:1 над «Лудогорцем» в квалификации.

● «Аякс» проиграл пять матчей лиги подряд – впервые в истории клуба. До ПСВ влетал «Утрехту», АЗ, «Фейенорду» и «Твенте». 10 матчей без побед (семь поражений и три ничьих) – тоже антирекорд.

● Ирвинг Лосано стал первым игроком «ПСВ» с 2005-го, сделавшим хет-трик «Аяксу». Тогда получилось у Марка ван Боммела, а матч завершился разгромом 4:0.

За «Аякс» переживают даже соперники. После разгрома в Эйндховене нападающий Люк де Йонг вступился: «Я фокусируюсь на ПСВ, но для блага нидерландского футбола я надеюсь, что «Аякс» вернется и снова будет бороться за высокие места».

А капитан амстердамцев Стивен Бергвейн взорвался от недовольства его игрой: «Вы, медиа, набрасываетесь на меня как на капитана «Аякса» с первого дня, бомбите вопросами, создаете шум. Вы были в раздевалке? На чем вы основывайтесь? На том, как я хожу по полю? Мне это надоело. Это просто повязка, вы преувеличиваете ее значение».

Повязка – ладно, но преувеличивать значение проблем «Аякса» уже невозможно.

ПСВ – Аякс 5:2 (1:2, 4:0)
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 ван ден Бомен, 1:1 – 20 Лосано, 1:2 – 40 Бробби, 2:2 – 49 де Йонг, 3:2 – 52 Сайбари, 4:2 – 60 Лосано, 5:2 – 72 Лосано.
ПСВБенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест, Схаутен, Верман (Сайбари, 46), Тилльман (Тил, 46), Лосано (Бабади, 90), Бакайоко (Вертессен, 83), де Йонг (Пепи, 83).
АяксРамай, Гоэи, Шутало, Хато, Авила (Салах-Эддин, 75), ван ден Бомен (Вос, 75), Тайлор, Хлинссон, Бергейс (Годтс, 64), Бергвейн, Бробби.
Предупреждения:
Хато (13), Бергвейн (62), Сайбари (90).

Фото: AFP/Marcel van Dorst

36 комментариев

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corazón blanco
Нет Овермарса- нет результатов. Мужик грамотно вел трансферную политику, отлично продавал игроков, и находил новые кадры, которые без особого потеря в качестве заменяли ушедший на повышение.
+36
-2
+34
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Adolf Glieder
Ответ Manchot
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Долго думал, прежде чем эту чушь написать?
+33
-1
+32
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Don Merzavez
Автор не заметил замечательный тег на баннере фанатов "Аякса" - #RoadToKKD
Поясняю: KKD - это KeukenKampioenDivisie, то есть первая лига.
+25
0
+25
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Leopold Stotch
Ответ Седесим Куиндесимов
Вовремя Тадич свалил, конечно)
Так он потому и ушел, что не был согласен с трансферной политикой, когда продали Альвареса, Кудуса и многих других сильных игроков. На замену пришли всякие шуталы и прочие сосы.
+21
0
+21
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Заборостроитель
Не те кб на последнем месте
+24
-11
+13
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Седесим Куиндесимов
Вовремя Тадич свалил, конечно)
+8
0
+8
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Седесим Куиндесимов
Ответ Leopold Stotch
Так он потому и ушел, что не был согласен с трансферной политикой, когда продали Альвареса, Кудуса и многих других сильных игроков. На замену пришли всякие шуталы и прочие сосы.
Факт, но кто ж мог предположить, что проблемы у Аякса настолько большие

То же самое что увидеть Реал или Барсу на последнем месте в Ла Лиге
+8
0
+8
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Friso
Для статистики можно добавить еще достижения Люка де Йонга:
6 - матчей подряд он забивает Аяксу в Эредивизи (абсолютный рекорд, опередил Дирка Кюйта и Тони Кона),
6 - голов забил в домашних матчах против Аякса (абсолютный рекорд в истории ПСВ, обошел Ромарио и ван дер Кейлена),
9 - голов забил Аяксу в XXI веке (рекорд, превзошел Блеза Н’Куфо).

Ну, и в дополнение можно посмотреть на турнирную таблицу в голландском Первдиве - Йонг Аякс тоже на последнем месте.
+3
0
+3
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d3fstqd
Ответ corazón blanco
Нет Овермарса- нет результатов. Мужик грамотно вел трансферную политику, отлично продавал игроков, и находил новые кадры, которые без особого потеря в качестве заменяли ушедший на повышение.
Не, ну если человек хорошо делает свою работу, то можно и дичь творить?
+4
-1
+3
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Андрей Балабаев
Ответ Седесим Куиндесимов
Вовремя Тадич свалил, конечно)
Вовремя Сперцян не перешëл)
+4
-2
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napoli_14
Ответ Дороф
Такой вопрос. А в Голландии можно играть в одном дивизионе с собственным фарм-клубом?
Йонг Аякс тоже на последнем месте, так что коллизии не должно произойти )
+2
0
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Кавабунга Шреддоголовый
После Овермарса все пошло через одно место
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0
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AERN
А мне не жалко Аякс, я за Фейеноорд))
Помню феня 10:0 проигрывал ПСВ потом чемпионами стали, ну не сразу, но стали. Также и красно-белые восстанут. Аякс у них это гордость страны и не допустят, чтобы с ними что-то плохое случилось.
+1
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Viacheslav Khalzov
Ответ Adolf Glieder
Долго думал, прежде чем эту чушь написать?
Отвечу за него - не думал. Там патология, нет головного мозга.
+1
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Седесим Куиндесимов
Ответ Leopold Stotch
Так он потому и ушел, что не был согласен с трансферной политикой, когда продали Альвареса, Кудуса и многих других сильных игроков. На замену пришли всякие шуталы и прочие сосы.
Факт, но кто ж мог предположить, что проблемы у Аякса настолько большие

То же самое что увидеть Реал или Барсу на последнем месте в Ла Лиге
0
0
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Тюменский медвежонок
Аякс реально думал что можно каждый год сливать вообще всех своих лидеров и без особых проблем находить новых и держаться наплаву? ну ок, много лет это прокатывало, но очевидно же что "вечно" такое продолжаться не могло, поэтому и наступило резко настолько кризисное время что теперь по моему сами не понимают что им делать
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Cristiano Ronaldo
Ответ Андрей Балабаев
Вовремя Сперцян не перешëл)
Он бы и там, скамейку бы полировал.
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Михаил Ж.
Эредивизи уже давно потеряла статус топ-лиги, поэтому даже падение Аякса не сильно удивляет
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Скаут Селуса
Это какой то позор...
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kotero90
А что там в Алкмаре.
В текстовой трансляции пишут , что Дост потерял сознание, ему оказывают помощь и игру прервали. Как там у него дела?
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Дороф
Такой вопрос.
А в Голландии можно играть в одном дивизионе с собственным фарм-клубом?
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A.G
тут маячит очищение пер дивом
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Андрей Балабаев
Ответ Cristiano Ronaldo
Он бы и там, скамейку бы полировал.
Не Захарян
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RUSfan SpartakOV
Аякс,что с вами?!🤦Нечего было продавать всех так ,после яркой ЛЧ и 1/2 ЛЧ с Тоттенхэмом(хоть и не прошли)...!!!
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d3fstqd
Бергейсу ответка прилетела за переход в Аякс из Фейенорда после 5 лет капитанства)
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