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15 голов за 10 игр, только что дубль в ЛЧ – разрывает Хименес из «Фейеноорда». Кто это?

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Вспышка сезона.

«Фейеноорд» в третьем туре группы ЛЧ уверенно убрал «Лацио» – 3:1. Главный герой матча – мексиканский нападающий Сантьяго Хименес.

Он в этом сезоне выкрутил результативность на максимум.

Хименес разобрал «Лацио». Причем второй сезон подряд

Сначала Сантьяго Хименес положил из офсайда: убежал от защитника Николо Казале и перебросил Ивана Проведеля – но после подсказки ВАР все отменили.

Через шесть минут мексиканец снова забил – уже легитимно. Развернулся в борьбе все с тем же Казале и пробил в правый нижний.

Еще в конце первого тайма Рамиз Зерруки сделал 2:0, во втором все внимание снова забрал Хименес. Мексиканец закинул второй мяч удачным добиванием. «Лацио» ответил голом Педро, но этого мало

Хименесу вообще нравится играть с «Лацио»: у него теперь пять голов в трех матчах с римлянами. В прошлом сезоне «Фейеноорд» играл против них в группе Лиги Европы, там форвард оба раза выходил на замену и оба раза забивал. Был дубль за 26 минут на поле и еще гол, когда ему выделили другие полтайма.

У Сантьяго исторический хет-трик в Амстердаме. К нему присматриваются «Арсенал» и «Атлетико»

Хименесу 22 года, он родился в Аргентине, но играет за сборную Мексики (четыре гола в 22 матчах). До переезда в Европу рос в мексиканском «Крус Асуле», исторически одном из крупнейших клубов страны, туда пришел еще в детстве. Правда, в первой команды Хименес забил только 21 мяч в 105 играх, часто выходил фланговым нападающим.

Его отец Кристиан тоже играл за «Крус Асуль». Сантьяго вырос в строгости и порядке, а теперь признает, что это воспитало в нем самостоятельность, в том числе и вне спорта. Хименес пока с трудом говорит на голландском, зато есть успехи в английском – стал заниматься как только перешел в «Фейеноорд» и уже дает полноценные интервью.

Сантьяго прокачивает навыки центрфорварда. В последний мексиканский сезон он в среднем совершал 4,3 касания в штрафной за 90 минут. За первый сезон в «Фейеноорде» – уже 8,3, ударов было меньше трех, теперь – больше четырех. Заметно, что теперь это главная сила атаки.

«Фейеноорд» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Хименес уже был хорош: 15 голов и три ассиста в 32 матчах чемпионата. Но теперь еще лучше: те же 15 мячей и три голевых всего за 10 игр чемпионата и ЛЧ! Причем в Лиге чемпионов он только что провел первый матч в жизни, два стартовых тура пропускал из-за дисквалификации, полученной еще в прошлом сезоне Лиги Европы.

Точно лучший день Сантьяго до этой вспышки в ЛЧ – хет-трик «Аяксу» в Амстердаме (и неважно, что такому кризисному). Хименес – первый в истории игрок «Фейеноорда», забивший три принципиальному сопернику на выезде. Причем с голами в разные дни: матч приостанавливали из-за поведения болельщиков.

Весной отец футболиста уже разговаривал с мадридским «Атлетико», звучали инсайды про интерес «Бенфики» и «Арсенала».

При такой бешеной результативности претендентов на Хименеса станет еще больше.

Фейеноорд Нидерланды – Лацио Италия 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
25 октября, 19.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Хименес, 2:0 – 45 Зерруки, 3:0 – 74 Хименес, 3:1 – 83, пенальти Педро.
ФейеноордБейло, Ниукоп (Лопес, 46), Ганцко, Гертрюйда, Хартман, Тимбер, Виффер, Зерруки (Лингр, 89), Стенгс (Иванушец, 78), Игор Пайшао (Джаханбахш, 71), Хименес (Уэда, 79).
ЛациоПроведель, Хюсай (Ладзари, 46), Романьоли, Казале, Марушич, Луис Альберто, Весино (Катальди, 78), Ровелла (Гендузи, 46), Фелипе Андерсон (Педро, 68), Дзакканьи, Иммобиле (Кастельянос, 55).
Предупреждения:
Ровелла (28), Ниукоп (30), Хименес (44), Казале (45), Лопес (48), Хартман (58), Романьоли (61), Весино (65), Дзакканьи (87), Гендузи (90), Кастельянос (90), Гертрюйда (90).

Фото: Tom Bo/Global Look Press

32 комментария

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soda overdose
Симпатичный футбол поставил Арне Слот
+31
0
+31
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Ричард Чейз
Ответ Amalfitano
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Фейеноорд договорился со Слотом еще в середине сезона 20/21. Там без шансов для Аякса было уже.
+15
0
+15
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Enotaz24
Молодец. Откроет дорогу в большой клуб.
+14
-1
+13
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KiNG_K
То что он и в ЛЧ забивать будет - так и знал. Самое смешное, что в фентези держал его два тура, а у него дисквал был. Перед этим туром думал наконец-то он выйдет, но прочитал, что в последнем туре травму получил и его заменили - убрал. в итоге он вышел и 2 забил
+10
-2
+8
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Yury Fedoseev
Сначала в Вулверхэмптон
+6
-1
+5
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kacnep
Ответ Yury Fedoseev
Сначала в Вулверхэмптон
Он же не португалец, так что не факт
+3
0
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FRE3StYLER
Ответ Vitto
Атлетико нужен тренер...
уже лет 10 как неактуально)
+2
0
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Алексей Зуев
Ответ soda overdose
Симпатичный футбол поставил Арне Слот
По мне абсолютно топовый европейский тренер уже сейчас. И это он Герой в первую очередь. Он прокачивает футболистов. Сколько АЗ продал его игроков? Сейчас Фейеноорд нашел в его лице золотую жилу. Не думаю, что Слот надолго в Роттердаме, такой талант невозможно не заметить.
+2
0
+2
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Роман
Удачи мексиканскому аргентинцу, красава
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Ихарь Окенфэйлов
Надо отдать должное всей команде. Фейнорд шикарно и очень мощно выглядит! Интересно будет посмотреть на них в плей офф
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Михаил Лубянский
Лучше сделайте статью про Арне Слота, крутой тренер растёт
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Yury Fedoseev
Ответ kacnep
Он же не португалец, так что не факт
Первопроходец Хименес тоже не португалец
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V1talityS
Ответ kacnep
Он же не португалец, так что не факт
Зато Хименес.
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Okaka
Ответ Воварик
Прошу прощения за оффтоп, но только сейчас заметил... 12 ЖК
да, он первые 2 игры пропускал из-за дисквы
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arsenal.ave
Ответ Алексей Зуев
По мне абсолютно топовый европейский тренер уже сейчас. И это он Герой в первую очередь. Он прокачивает футболистов. Сколько АЗ продал его игроков? Сейчас Фейеноорд нашел в его лице золотую жилу. Не думаю, что Слот надолго в Роттердаме, такой талант невозможно не заметить.
Также про Тен Хаага говорили)
+1
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Okaka
МЮ тоже интересовался им
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Собака хаски в маске
Реалу форвард нужен. А то один Хоселу эт как то не солидно. В общем ждем.

А так бы я рад был бы видеть его либо в Реале,либо в Арсенале
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Роман Сафронов
Скаут писал про Хименеса еще до его успехов в сезоне https://www.sports.ru/tribuna/blogs/thescoutway/3139047.html
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1 dreik 1
На Игуаина(в лучшей своей форме) очень похож по стилю
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tampa-bay
Ожидал всплеск от ПСВ, но Фейеноорд увидел немощность своего товарища и решил взять дело в свои руки
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FilthyFrank
Главное чтоб не повторил судьбу своего некогда перспективного однофамильца!
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Биомеханоид
Была инфа, что "Реал" давненько его уже ведёт.
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Goozla
это 100
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