15 голов за 10 игр, только что дубль в ЛЧ – разрывает Хименес из «Фейеноорда». Кто это?

Вспышка сезона.

«Фейеноорд» в третьем туре группы ЛЧ уверенно убрал «Лацио» – 3:1. Главный герой матча – мексиканский нападающий Сантьяго Хименес.

Он в этом сезоне выкрутил результативность на максимум.

Хименес разобрал «Лацио». Причем второй сезон подряд

Сначала Сантьяго Хименес положил из офсайда: убежал от защитника Николо Казале и перебросил Ивана Проведеля – но после подсказки ВАР все отменили.

Через шесть минут мексиканец снова забил – уже легитимно. Развернулся в борьбе все с тем же Казале и пробил в правый нижний.

Еще в конце первого тайма Рамиз Зерруки сделал 2:0, во втором все внимание снова забрал Хименес. Мексиканец закинул второй мяч удачным добиванием. «Лацио» ответил голом Педро, но этого мало

Хименесу вообще нравится играть с «Лацио»: у него теперь пять голов в трех матчах с римлянами. В прошлом сезоне «Фейеноорд» играл против них в группе Лиги Европы, там форвард оба раза выходил на замену и оба раза забивал. Был дубль за 26 минут на поле и еще гол, когда ему выделили другие полтайма.

У Сантьяго исторический хет-трик в Амстердаме. К нему присматриваются «Арсенал» и «Атлетико»

Хименесу 22 года, он родился в Аргентине, но играет за сборную Мексики (четыре гола в 22 матчах). До переезда в Европу рос в мексиканском «Крус Асуле», исторически одном из крупнейших клубов страны, туда пришел еще в детстве. Правда, в первой команды Хименес забил только 21 мяч в 105 играх, часто выходил фланговым нападающим.

Его отец Кристиан тоже играл за «Крус Асуль». Сантьяго вырос в строгости и порядке, а теперь признает, что это воспитало в нем самостоятельность, в том числе и вне спорта. Хименес пока с трудом говорит на голландском, зато есть успехи в английском – стал заниматься как только перешел в «Фейеноорд» и уже дает полноценные интервью.

Сантьяго прокачивает навыки центрфорварда. В последний мексиканский сезон он в среднем совершал 4,3 касания в штрафной за 90 минут. За первый сезон в «Фейеноорде» – уже 8,3, ударов было меньше трех, теперь – больше четырех. Заметно, что теперь это главная сила атаки.

«Фейеноорд» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Хименес уже был хорош: 15 голов и три ассиста в 32 матчах чемпионата. Но теперь еще лучше: те же 15 мячей и три голевых всего за 10 игр чемпионата и ЛЧ! Причем в Лиге чемпионов он только что провел первый матч в жизни, два стартовых тура пропускал из-за дисквалификации, полученной еще в прошлом сезоне Лиги Европы.

Точно лучший день Сантьяго до этой вспышки в ЛЧ – хет-трик «Аяксу» в Амстердаме (и неважно, что такому кризисному). Хименес – первый в истории игрок «Фейеноорда», забивший три принципиальному сопернику на выезде. Причем с голами в разные дни: матч приостанавливали из-за поведения болельщиков.

Весной отец футболиста уже разговаривал с мадридским «Атлетико», звучали инсайды про интерес «Бенфики» и «Арсенала».

При такой бешеной результативности претендентов на Хименеса станет еще больше.

Фото: Tom Bo/Global Look Press