Вы это видели?
Блог

Женская грудь со шрамом – необычная форма «Леванте». Так помогают бороться с раком молочной железы

Ла Лига Ла Лига
Д2 Испания Д2 Испания
Леванте Леванте
Расинг Ферроль Расинг Ферроль
Здоровье Здоровье
Футбол Футбол

Цепляет.

Привлекла внимание акция испанского «Леванте»: на матч Сегунды с «Расингом Ферроль» вышли в таких вот особых футболках.

Это изображение последствий мастэктомии – результата операции по удалению молочной железы.

Справа на фото – шрам.

Футболки продадут на аукционе. Выручка пойдет Ассоциации по борьбе с раком

Акцию приурочили к международному дню борьбы с раком молочной железы, это 15 октября.

После матча игроки подписали футболки и выставили на аукцион-платформу Match Worn Shirt. Всю выручку направят в Ассоциацию по борьбе с раком в Валенсии.

Уже заработали минимум три с половиной тысячи евро: вечером в четверг за футболку форварда Дани Гомеса, забившего единственный мяч, дают 242 евро, форма остальных игроков стоит от 114 (запасной вратарь) до 192 евро. Аукцион продлится еще два дня.

А еще «Леванте» пригласил на игру представителей самых известных онкологических, социальных и медицинских организаций Валенсии.

Среди гостей были, например, Сол Зандер – психолог Испанской ассоциации по борьбе с раком и 38-летняя Лусия Де Сантос, которая помогает женщинам по всей стране.

От рака молочной железы погибает около 700 тысяч женщин в год. 

Рак молочной железы – заболевание, при котором патологические клетки в ее тканях начинают бесконтрольно разделяться и образуют опухоль. Без лечения опухоль распространяется на другие участки тела и может привести к смерти.

Это самое распространенное онкологические заболевание в мире: по данным ВОЗ, каждый год от рака молочной железы умирают около 700 тысяч женщин.

На мужчин приходится примерно 1% от всех случаев рака грудной железы.

По информации Испанского общества медицинской онкологии, ежегодно в стране диагностируют по 35 тысяч заболевших, а развивается рак в течение жизни у каждой восьмой женщины. За последние 40 лет смертность от рака молочной железы сократилась на 40%.

Но проблема остается актуальной.

Фото: Gettyimages.ru/Maria Jose Segovia/DeFodi Images; National Cancer Institute on Unsplash

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Очень необычно, но круто!
Хочется видеть такие акции от футбольных клубов, которые действительно помогают людям. Да не то что помогают, а спасают жизни!
И не хочется от клубов видеть политики, лозунгов… которые, наоборот, жизни забирают😔
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sveta Arhipova
Необычно, но внимание к проблеме однозначно привлекает (возможно, символ в виде розовой ленточки на футболке не привлёк бы столько внимания)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brassic
Читаешь комментарии и понимаешь, что идиотов в мире гораздо больше чем адекватов. Собственно поэтому этот мир уже давно походит на клоаку.
А акция - очень крутая. Надо чтобы не одна команда, а 10-20 поучаствовали. Чтоб мощно было как Movember.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viacheslav Ivanov
Вот это реально мощная акция. Не то что всякая радужная хрень
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Крутая акция, достойно!
Если не изменяет память, в прошлом году Алисон Бекер принял участие в акции "Мовембер" (Усабрь, Небритябрь) - вид сбора пожертвований, зародившийся в Австралии, когда мужчины ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение месяца оказывают финансовую поддержку на изучение и борьбу с раком простаты и прочими мужскими болезнями.
Здорово, что футболисты и к женским проблемам привлекают внимание. Молодцы!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий