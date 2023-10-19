Женская грудь со шрамом – необычная форма «Леванте». Так помогают бороться с раком молочной железы
Цепляет.
Привлекла внимание акция испанского «Леванте»: на матч Сегунды с «Расингом Ферроль» вышли в таких вот особых футболках.
Это изображение последствий мастэктомии – результата операции по удалению молочной железы.
Справа на фото – шрам.
Футболки продадут на аукционе. Выручка пойдет Ассоциации по борьбе с раком
Акцию приурочили к международному дню борьбы с раком молочной железы, это 15 октября.
После матча игроки подписали футболки и выставили на аукцион-платформу Match Worn Shirt. Всю выручку направят в Ассоциацию по борьбе с раком в Валенсии.
Уже заработали минимум три с половиной тысячи евро: вечером в четверг за футболку форварда Дани Гомеса, забившего единственный мяч, дают 242 евро, форма остальных игроков стоит от 114 (запасной вратарь) до 192 евро. Аукцион продлится еще два дня.
А еще «Леванте» пригласил на игру представителей самых известных онкологических, социальных и медицинских организаций Валенсии.
Среди гостей были, например, Сол Зандер – психолог Испанской ассоциации по борьбе с раком и 38-летняя Лусия Де Сантос, которая помогает женщинам по всей стране.
От рака молочной железы погибает около 700 тысяч женщин в год.
Рак молочной железы – заболевание, при котором патологические клетки в ее тканях начинают бесконтрольно разделяться и образуют опухоль. Без лечения опухоль распространяется на другие участки тела и может привести к смерти.
Это самое распространенное онкологические заболевание в мире: по данным ВОЗ, каждый год от рака молочной железы умирают около 700 тысяч женщин.
На мужчин приходится примерно 1% от всех случаев рака грудной железы.
По информации Испанского общества медицинской онкологии, ежегодно в стране диагностируют по 35 тысяч заболевших, а развивается рак в течение жизни у каждой восьмой женщины. За последние 40 лет смертность от рака молочной железы сократилась на 40%.
Но проблема остается актуальной.
Фото: Gettyimages.ru/Maria Jose Segovia/DeFodi Images; National Cancer Institute on Unsplash
Хочется видеть такие акции от футбольных клубов, которые действительно помогают людям. Да не то что помогают, а спасают жизни!
И не хочется от клубов видеть политики, лозунгов… которые, наоборот, жизни забирают😔
А акция - очень крутая. Надо чтобы не одна команда, а 10-20 поучаствовали. Чтоб мощно было как Movember.
Если не изменяет память, в прошлом году Алисон Бекер принял участие в акции "Мовембер" (Усабрь, Небритябрь) - вид сбора пожертвований, зародившийся в Австралии, когда мужчины ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение месяца оказывают финансовую поддержку на изучение и борьбу с раком простаты и прочими мужскими болезнями.
Здорово, что футболисты и к женским проблемам привлекают внимание. Молодцы!