Женская грудь со шрамом – необычная форма «Леванте». Так помогают бороться с раком молочной железы

Цепляет.

Привлекла внимание акция испанского «Леванте»: на матч Сегунды с «Расингом Ферроль» вышли в таких вот особых футболках.

Это изображение последствий мастэктомии – результата операции по удалению молочной железы.

Справа на фото – шрам.

Футболки продадут на аукционе. Выручка пойдет Ассоциации по борьбе с раком

Акцию приурочили к международному дню борьбы с раком молочной железы, это 15 октября.

После матча игроки подписали футболки и выставили на аукцион-платформу Match Worn Shirt. Всю выручку направят в Ассоциацию по борьбе с раком в Валенсии.

Уже заработали минимум три с половиной тысячи евро: вечером в четверг за футболку форварда Дани Гомеса, забившего единственный мяч, дают 242 евро, форма остальных игроков стоит от 114 (запасной вратарь) до 192 евро. Аукцион продлится еще два дня.

А еще «Леванте» пригласил на игру представителей самых известных онкологических, социальных и медицинских организаций Валенсии.

Среди гостей были, например, Сол Зандер – психолог Испанской ассоциации по борьбе с раком и 38-летняя Лусия Де Сантос, которая помогает женщинам по всей стране.

От рака молочной железы погибает около 700 тысяч женщин в год.

Рак молочной железы – заболевание, при котором патологические клетки в ее тканях начинают бесконтрольно разделяться и образуют опухоль. Без лечения опухоль распространяется на другие участки тела и может привести к смерти.

Это самое распространенное онкологические заболевание в мире: по данным ВОЗ, каждый год от рака молочной железы умирают около 700 тысяч женщин.

На мужчин приходится примерно 1% от всех случаев рака грудной железы.

По информации Испанского общества медицинской онкологии, ежегодно в стране диагностируют по 35 тысяч заболевших, а развивается рак в течение жизни у каждой восьмой женщины. За последние 40 лет смертность от рака молочной железы сократилась на 40%.

Но проблема остается актуальной.

Фото: Gettyimages.ru/Maria Jose Segovia/DeFodi Images; National Cancer Institute on Unsplash