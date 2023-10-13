Главные таланты из первого топа Guardian – что с ними стало? Трое играли в РПЛ

Вышел десятый список.

The Guardian опубликовал традиционный список главных талантов мирового футбола. Некоторые игроки оттуда вам могут быть знакомы – например, Эндрик, который следующим летом перейдет в «Реал», или Уоррен Заир-Эмери, уже отыгравший за «ПСЖ» несколько десятков матчей.

Это уже десятый такой лист от английского издания, их публикуют каждый год с 2014-го. Давайте посмотрим, как складывается карьера тех, кто был в первом рейтинге.

Юри Тилеманс

Бельгийскому хавбеку «Андердлехта» на момент публикации было только 16, но его уже нахваливал Юрген Клопп: «Вы, должно быть, слепы, если не знаете Тилеманса. Это суперигрок». Юри описывали как идеального глубинного плеймейкера, который любит получать мяч перед защитниками, способен менять темп игры, идти в дриблинг и пасовать на любые дистанции.

Из «Андерлехта» Тилеманс перешел в «Монако», а оттуда в «Лестер» – на четыре года. Юри долго интересовались топ-клубы, но бельгиец оставался в «Лестере» до провального сезона-2022/23, а оттуда после вылета перешел в «Астон Виллу». В команде Унаи Эмери он пока игрок ротации.

Малком

Бразилец в 2014-м играл за «Коринтианс», но очень скоро уехал в «Бордо», там выдал пару крепких сезонов и заслужил приглашение в «Барселону».

В Каталонии заиграть не получилось, оттуда Малком уехал в «Зенит» – дальше вы знаете. После фантастического сезона-2022/23 уехал в «Аль-Хилаль», где теперь играет с Неймаром.

Никола Влашич

Воспитанник «Хайдука» до 2017-го играл в родном клубе – среди его лучших качеств тогда выделяли технику, атлетизм и выносливость. Однако в «Эвертоне» проявить их не удалось, и он уехал в ЦСКА, где стал одним из лидеров.

В 2021-м «Вест Хэм» заплатил ЦСКА за Влашича 27 млн евро, но в Англии у хорвата снова не получилось. Сейчас Никола в «Торино» – в этом сезоне пока без результативных действий.

Усман Дембеле

За 17-летним воспитанником «Ренна» в 2014-м внимательно следили «Сити», «Челси», «Ювентус» и «Атлетико». Но из родного клуба Усман ушел только два года спустя – в «Дортмунд».

Там Дембеле провел мощный сезон (10 голов и 21 ассист) и заслужил трансфер в «Барселону». Через шесть лет Усмана купил «ПСЖ».

Рубен Невеш

На момент публикации материала The Guardian 17-летний Невеш успел забить за основу «Порту» и стать самым молодым автором гола в истории клуба.

Через пару лет Рубен перешел в «Вулверхэмптон», там провел шесть достойных сезонов, а сейчас Невеш – партнер Малкома по «Аль-Хилалю».

Тимур Жамалетдинов

Всопитанника ЦСКА The Guardian характеризовал как быстрого, технически одаренного и нацеленного на ворота нападающего. На старте Лиги чемпионов в 2017-м он забил победный для армейцев мяч «Бенфике» на выезде – выглядело очень перспективно.

Но дальше карьера Тимура пошла вниз: он не закрепился в «Лехе», «Уфе» и «СКА-Хабаровске», а теперь играет за «Волгарь».

Лука Йович

The Guardian девять лет назад писал, что Йович может практически все, называли его «сербским Фалькао». После «Црвены Звезды» и «Бенфики» Лука попал в «Айнтрахт» и выдал там лучший отрезок карьеры – 36 голов и девять ассистов в 75 матчах.

Заслужил приглашение в «Реал», однако в Мадриде тотально провалился, не показывал такой результативности и близко. Прошлым летом Йович перешел из «Фиорентины» в «Милан», но плотно осел в запасе.

Как сложилась судьба у остальных?

● Только 18 из 40 из героев добрались до топ-лиг. Кроме перечисленных это: Жерсон Сантос, Анте Чорич, Доминик Соланке, Жан-Кевин Огюстен, Максим Лопес, Бенджамин Хенрихс, Бенедикт Гимбер, Федерико Бонаццоли, Давид Ковнацки, Адриан Марин, Энес Унал и Эрик Палмер-Браун.

● Сейчас в топ-чемпионатах играют Соланке («Борнмут»), Лопес («Фиорентина»), Хенрихс («Лейпциг»), Гимбер («Хайденхайм»), Бонаццоли («Верона»), Ковнацки («Вердер») и Энес Унал («Хетафе»).

● Еще четверо сидят без клуба: этим летом Чорич расторг контракт с «Ромой», китаец Ли Чжунъи – с «Шицзячжуан Гунфу», а Фан Тхань Хау из Вьетнама разошелся с местным «Пху Донгом». Без работы с января 2019-го колумбиец Альвейро Санчес.

● Двое завершили карьеру: кореец Сео Юнг Хен работает детским тренером где-то у себя в четвертом дивизионе, воспитанник «Барселоны» Хулен Арельяно занимается семейным бизнесом.

Фото: Gettyimages.ru/Carlos Rodrigues, Christian Hofer, Dennis Grombkowski, Alexandre Schneider; Panoramic/ZUMAPRESS.com /Global Look Press; pfc-cska.com