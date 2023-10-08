Экстаз Абаскаля после спасения – отпраздновал одиночным спринтом

Отметка 95:57. Гильермо Абаскаль в минуте и трех секундах от, возможно, определяющего поражения в спартаковской карьере, на Sports.ru уже готов к запуску опрос «Что делать с Абаскалем?»

Ииии… Хесус Медина повисает над Ильей Агаповым и головой замыкает навес в ворота. Спасение!

Представляете эмоции тренера?

Он готов взлететь. И берет разгон!

Вдыхает...

И выдыхает!

Попытка единения с трибунами, но трибуны не здесь, они где-то рядом с Хесусом Мединой и его партнерами.

Эмоции схлынули! Это было быстро, но ярко.