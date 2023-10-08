Экстаз Абаскаля после спасения – отпраздновал одиночным спринтом
Отметка 95:57. Гильермо Абаскаль в минуте и трех секундах от, возможно, определяющего поражения в спартаковской карьере, на Sports.ru уже готов к запуску опрос «Что делать с Абаскалем?»
Ииии… Хесус Медина повисает над Ильей Агаповым и головой замыкает навес в ворота. Спасение!
Представляете эмоции тренера?
Он готов взлететь. И берет разгон!
Вдыхает...
И выдыхает!
Попытка единения с трибунами, но трибуны не здесь, они где-то рядом с Хесусом Мединой и его партнерами.
Эмоции схлынули! Это было быстро, но ярко.
Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)
Но увольнять тренера надо только в Спартаке.
Не нравится тебе смотреть?- не смотри, от таких как ты только хуже, болей за зенит, ПСЖ, баварию, никому дела до тебя не будет, будешь сидеть и радоваться очередному чемпионству
Эта отставка даст ему отступные, о которых большинство комментаторов могут только мечтать заработать за всю жизнь.
После отставки он может уехать в свою родную страну, где ему будет тепло и уютно и сидеть ждать предложения от клуба Сегунды.
Вы до сих пор считаете, что он парится, что ему укажут на дверь?
Рыжик бесстыжик - мяч попрыгун
22 рубля цена ему