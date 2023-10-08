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Экстаз Абаскаля после спасения – отпраздновал одиночным спринтом

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
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Футбол Футбол

Отметка 95:57. Гильермо Абаскаль в минуте и трех секундах от, возможно, определяющего поражения в спартаковской карьере, на Sports.ru уже готов к запуску опрос «Что делать с Абаскалем?» 

Ииии… Хесус Медина повисает над Ильей Агаповым и головой замыкает навес в ворота. Спасение! 

Представляете эмоции тренера? 

Он готов взлететь. И берет разгон! 

Вдыхает...

И выдыхает! 

Попытка единения с трибунами, но трибуны не здесь, они где-то рядом с Хесусом Мединой и его партнерами. 

Эмоции схлынули! Это было быстро, но ярко. 

Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

 

23 комментария

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Сергей Мерный
Спартак отстает от первого места на 10 очков в сезоне, где Зенит дает шансы другим клубам. Спартак был уничтожен Крыльями и еле отскочил с ЦСКА. Причин увольнять Абаскаля нет, это же очевидно!
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GLW
Ответ Сергей Мерный
Спартак отстает от первого места на 10 очков в сезоне, где Зенит дает шансы другим клубам. Спартак был уничтожен Крыльями и еле отскочил с ЦСКА. Причин увольнять Абаскаля нет, это же очевидно!
цска столько же очков никто не увольняет, тишина... Спартак АААААА!! Трагедия!!!!!!!!!!!! Надо че то делать!!!! Всех увольняем!!!!
+13
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+6
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stif 95
надо было убежать до севильи безвозвратно
+4
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КБ Сергей
Интересно, руководство Спартака, хотя бы иногда смотрит во что играет команда? Тренеру, хотя бы изредка, задают вопросы о том, что происходит? Ну, ведь с весны команда играет всё хуже и хуже.
+6
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Александр Бодров
Ответ Сергей Мерный
Спартак отстает от первого места на 10 очков в сезоне, где Зенит дает шансы другим клубам. Спартак был уничтожен Крыльями и еле отскочил с ЦСКА. Причин увольнять Абаскаля нет, это же очевидно!
Да что ты, от зенита 3 очка, от локомотива 2 очка, равенство с ЦСКА и Динамо.
Но увольнять тренера надо только в Спартаке.
Не нравится тебе смотреть?- не смотри, от таких как ты только хуже, болей за зенит, ПСЖ, баварию, никому дела до тебя не будет, будешь сидеть и радоваться очередному чемпионству
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Атакующий Юран
Дайте бизнес джет ему, пусть Лукойл выделит. На месте стадиона раньше был аэродром, наверняка джет сможет взлететь, и до Севильи.
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Николай
Ответ Slavnov
многим вообще параралельны еврокубки,а новые,лиги европы,конференций каких то,вообще мне кажется единицам интересны,я и раньше то,лигу чемпионов смотрел и то до момента,пока были шансы на выход,то есть 1-2 тура))
смотри ФНЛ тогда, раз лига чемпионов не интересна
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Slavnov
Ответ R Air
ну и в чём смысол всего этого ?
Ну мне интересны чр,кубок рф, мелким был, смотрел вообще все, сейчас интерес только к внутренним турнирам, ну и лига чемпионов, где наши играют и судя по тв рейтингам так у большинства,титул чемпиона россии важнее игры в еврокубках,это история,через 10 лет никто и не вспомнит,как условный спартак играл в лиге конференций,а титул чемпиона останется на века
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Slavnov
Ответ R Air
смысл борьбы в рпл за места ближайшие 25 лет, если в евро кубки всё равно не пустят?
многим вообще параралельны еврокубки,а новые,лиги европы,конференций каких то,вообще мне кажется единицам интересны,я и раньше то,лигу чемпионов смотрел и то до момента,пока были шансы на выход,то есть 1-2 тура))
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КБ Сергей
Ответ GLW
цска столько же очков никто не увольняет, тишина... Спартак АААААА!! Трагедия!!!!!!!!!!!! Надо че то делать!!!! Всех увольняем!!!!
У ЦСКА игроков на стартовый состав набрать не всегда получается, а у Спартака 100-500 легионеров куплено при непосредственном участии Абаскаля, а в итоге на дерби нет ни одного нападающего. И главное, игры нет от слова «вообще».
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GromwuD
идеально, ничья.. и рыжего могут оставить...
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Сергей Михайличенко
Бежал от радости что опрос на спортсе не выйдет!
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aeroportigor
Вы все реально думаете, что он парится об отставке???
Эта отставка даст ему отступные, о которых большинство комментаторов могут только мечтать заработать за всю жизнь.
После отставки он может уехать в свою родную страну, где ему будет тепло и уютно и сидеть ждать предложения от клуба Сегунды.
Вы до сих пор считаете, что он парится, что ему укажут на дверь?
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fc_champion
В августе же говорили, что одной ногой чемпионат выиграл. Вот и решил чуть заранее отпраздновать, пока не выкинули
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
«Я остаюююсььььь» (с) Брат2
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Mijka Ivanov
В Детском мире продаётся
Рыжик бесстыжик - мяч попрыгун
22 рубля цена ему
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tommy_hell_trigger
А можно еще покадровый разбор сделать, как он в течение 30 секунд арбитру хлопал?
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StillInTheGame
это сочинение и новость про вздох Мбаппе один и тот же человек готовил?)
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R Air
смысл борьбы в рпл за места ближайшие 25 лет, если в евро кубки всё равно не пустят?
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Karpins
Боюсь через пару матчей с такой игрой будет: не долго музыка играла, не долго фраер танцевал
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sbuivol
Дожили... Радоваться ничье...
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