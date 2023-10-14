«Если бы не тот матч за «Брест», я был бы безработным». Как клуб-сенсация Лиги 1 спас карьеру Рибери

Тогда Франк работал на стройке.

«Брест» неожиданно закрепился в группе лидеров чемпионата Франции. А недавно вообще лидировал в Лиге 1 – впервые в истории!

Возможно, вы совсем не знакомы. Вот несколько интересных фактов:

● «Брест» основан в 1950 году в результате слияния пяти местных команд. Главное достижение за 73 года – восьмое место в Лиге 1 в 1987 году. Но уже в 1991-м – вылет. Через пару месяцев клуб и вовсе объявил о банкротстве.

● Во второй дивизион вернулись только в 2004 году, в Лигу 1 – в 2010-м. Последний раз вылетали в 2013-м. Через шесть лет вернулись в элиту и с тех пор не вылетали.

● За клуб играли Давид Жинола и Жулио Сезар, но не голкипер, а защитник, который выступал за «Ювентус» и «Дортмунд» в 90-е.

А еще именно «Брест» когда-то спас Франка Рибери.

Рибери работал на стройке

Рибери отыграл за «Брест» всего год, но именно он изменил всю его карьеру.

«Когда мы подписали его, «Брест» играл в третьем дивизионе. Мало игроков выходят отсюда на топ-уровень, – вспоминает тренер Филипп Гурса. – Я оценивал вероятность его успеха в 1%. Но это было ошибкой. Я рад за него».

Переносимся в 2004-й. Жизнь 21-летнего Франка не слишком похожа на роскошное существование настоящих звезд. Зарплата – 1500 евро в месяц, ранний брак с мусульманкой Вахибой не оставляет шансов на то, что Рибери сможет обеспечить семью без второй работы.

Чтобы купить в квартиру мебель, пришлось взять в кредит 3000 евро. Отец Франка работал дорожным рабочим в городе Булонь-сюр-Мер, поэтому Рибери пошел к нему. Француз вставал в 6 утра, одевал яркую униформу, брал в руки лопату, а по вечерам играл в футбол в третьем дивизионе.

Все изменилось в феврале: «Брест» в Кубке Франции попал на «Нант», который тогда играл в высшей лиге. Франк натягивал на себя застиранную майку «Бреста», думая лишь о словах отца: «Франк, не важно, выиграете вы или проиграете. Главное, что ты должен жать на газ и сыграть по-настоящему хорошо».

Рибери и сам понимал – второго такого шанса может и не быть.

Сказки не вышло. «Нант» выиграл со счетом 4-0, но Рибери носился так, что уже летом за ним пришел «Метц». «В этом матче я спасал свою жизнь, – улыбался Рибери в 2010-м. – Я провел суперигру, через две недели у меня было несколько предложений от больших французских клубов.

Думаю, если бы не тот матч за «Брест», сейчас я был бы безработным».

Фото: twitter.com/SB29; East News/Fred TANNEAU / AFP