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«Марсельцы, трахайте своих матерей». Дембеле, Хакими и других игроков «ПСЖ» могут забанить за оскорбительную кричалку

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После победы 4:0.

Вокруг «ПСЖ» разгорается скандал: нескольких игроков подозревают в оскорбительных чантах после победного матча с «Марселем» (4:0).

В чем дело?

После финального свистка футболисты отправились к ультрас. Полузащитник Уоррен Заир-Эмери взял мегафон и скандировал вместе с болельщиками. С его стороны не прозвучало ничего оскорбительного, но на видео попал момент, где Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».

По данным Le Parisien, Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Если будет доказано, что футболисты «ПСЖ» скандировали такое, их могут наказать. Возможны и дисквалификации.

12 лет назад игрока «Марселя» дисквалифицировали за нецензурные кричалки в адрес «ПСЖ»

В 2011-м в подобную ситуацию попал нигерийский защитник «Марселя» Тайе Тайво – его дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 20 тысяч евро после финала Кубка французской лиги с «Монпелье», потому что Тайво вместе с болельщиками распевал в мегафон нецензурные кричалки, направленные против «ПСЖ».

Матчи «ПСЖ» и «Марселя» – самые принципиальные во Франции

«Ле Классико» – самое принципиальное футбольное противостояние во Франции. Соперничество зародилось только в конце 1980-х – до этого «ПСЖ», основанный лишь в 1970 году, не представлял для «Марселя» особой опасности.

В 1990-х и «ПСЖ», и «Марсель» переживали расцвет. Парижане регулярно залезали в тройку, в сезоне-1992/93 сыграли в полуфинале Кубка УЕФА, а в следующей кампании стали чемпионами Франции. Марсельцы же, начиная с сезона-1989/90, выиграли три чемпионских титула подряд, а в 1993-м взяли ЛЧ.

Градус противостояния повышали не только спортивные результаты обеих команд, но и культурные отличия двух городов – юг страны против севера, народный Марсель против аристократичного Парижа, провинция против столицы. Экс-президент «Марселя» Бернард Тапи позже признался, что конкуренция с «ПСЖ» в начале 1990-х помогла выйти «Марселю» на новый уровень.

За всю историю «ПСЖ» и «Марсель» сыграли 106 матчей: 50 раз выиграли парижане, 35 раз марсельцы, 21 матч закончился вничью.

Фото: Gettyimages.ru/FRANCK FIFE / AFP; IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI/Global Look Press

5 комментариев

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Timur_A
*Парижане регулярно залезали в тройку, в сезоне-1992/93 выиграли Кубок УЕФА, а в следующей кампании стали чемпионами Франции.*
Никогда ПСЖ не выигрывал Кубок УЕФА. В сезоне 1992/1993 они взяли Кубок Франции.
Кубок УЕФА, вообще, никогда не брал ни один французский клуб.
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alexismenard
Немного поправлю, раз отдельную статью из новости решили сделать. Оскорбление на французском пишет и звучит «nique ta mère » (а не unique, что переводится как «уникальный») и очень близко к русском ** тв. мать, то есть сами игроки типа делали это оскорбительное действие, а не призывают марсельцев.
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nucelar homosexual
Казалось бы причем тут Баринов и пацаны)
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soda overdose
А говорят во Франции нет настоящих дерби...
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LaffyTaffy
не думал, что негры играют в доту.
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