14 комментариев

«Интер Майами» потерпел первое поражение после подписания Лионеля Месси – 2:5 против «Атланты». Осечка случилась на одном из лучших стадионов мира – суперсовременной «Мерседес-Бенц Арене».

В Атланте очень ждали приезда Лео, но в последний момент выяснилось, что он даже не поехал на игру. Зрители, которые потратили сотни долларов на билеты (а некоторые специально ради аргентинца прибыли из других городов), задавались главным вопросом: «Где Месси?»

Разочарованных болельщиков порадовали хозяева поля, которые забили «Интеру» сразу 5 мячей.

На стадионе в Атланте собралась 71 тысяча – почти клубный рекорд. Фанаты скандировали: «Где же Месси?»

«Атланта Юнайтед» традиционно лидирует по средней посещаемости в МЛС. В топ-5 самых посещаемых матчей в истории лиги сразу три игры из столицы Джорджии.

В среднем на «Атланту» ходит по 45 тысяч зрителей, но это только потому, что стадион ограничивается таким числом во время футбольных матчей. По особенным поводам арена расширяется до 72 тысяч – и приезд Месси отнесли как раз к таким.

Заранее клуб не продавал билетов дешевле 150 долларов на самые плохие места. Когда стало известно, что Лео не будет, на сайте перепродаж стоимость упала до 40 долларов. Всплывали даже билеты за 27 долларов.

В итоге на арене собралось 71 635 человек – лучшая посещаемость для «Атланты» за четыре года. Это 8-й результат в истории клуба и десятый в истории МЛС – показательно, как этот клуб вне конкуренции в лиге по посещаемости.

Получилось даже не так далеко до рекорда «Атланты», который клуб поставил в финале плей-офф-2018 (тогда на игру набилось 73 019 зрителей). Кстати, в том сезоне «Атланту» к первому и пока последнему титулу привел Херардо Мартино – нынешний тренер «Интера».

Переполненному стадиону не оставалось ничего, кроме как скандировать «Где же Месси? Где же Месси? Где же Месси?» Больше семи тысяч лайков собрал твит рассерженного фаната Лео: «Я потратил 750 долларов на два билета, чтобы впервые в жизни посмотреть Месси, но он не приехал. Впервые после матча с Саудовской Аравией я по-настоящему расстроен».

Журналист CBS Нико Кантор ответил разочарованным болельщикам: «Фанаты «Атланты» заплатили не за билеты на «Гарлем Глобтроттерс» (выставочная баскетбольная команда, которая сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии). Да, это зрелище, но прежде всего это спорт, в котором есть долгосрочные цели, которые «Интер» ставит в приоритет. Это печально для тех, кто вложил кровно заработанные ради уникальной возможности увидеть величайшего. Но таков спорт. И у «Майами» есть план по эффективному использованию Месси. Почему он обязан играть?»

Автор подкаста об «Интере» Франко Панизо поддержал: «Когда вы покупаете билеты на командное спортивное мероприятие, нет НИКАКИХ гарантий по определенным игрокам».

Месси хорошо отдохнул: посмотрел матч сына и заказал пиццу без сыра! За нее прилетело даже от «Атланты»

Тренер Мартино до последнего тянул с решением по Месси. Инсайды о том, что аргентинец не полетел на выезд, появились уже практически в день игры. Из Майами до Атланты 2 часа на самолете – многих расстроило, что Лео хотя бы не показался болельщикам.

Но Месси после такого плотного графика решил провести время с семьей.

Посмотрел дебют сына Тьяго в академии «Интер Майами».

И заказал пиццу, которая окончательно добила болельщиков.

Вот рецензия одного из главных бизнес-журналистов в спорте Даррена Роуелла: «В мире не так много пицц, про которые я скажу что-то плохое. Но пицца без сыра и соуса точно одна из них!»

Соцсети заполонили десятки похожих отзывов на увиденное:

• «Месси только что опубликовал в сторис худшую пиццу, которую я когда-либо видел».

• «Я понимаю, это большая история, что Месси может не сыграть в Атланте, но что это за пицца, которую он заказал???»

• «Месси, ты, вероятно, лучший в истории, но это худшая пицца, что я видел»

• «Я рыдаю, тысячи людей заплатили сотни долларов, чтобы увидеть игру Месси, а он ест пиццу дома в Майами 😭😭»

Благодаря пицце, об отсутствии Лео даже узнал тренер «Атланты» Гонсало Пинеда: «Ну, я проверил их аккаунт в твиттере, чтобы узнать, играет ли он, и увидел пиццу с помидорами».

После победы «Атланта» несколько раз потроллила соперника. Командное фото с подписью «Скажите ЧИИИИЗ».

Фото пиццы без сыра, на которой помидорами выложена буква L.

«Вот вам и пицца в дорогу 🍕✌️».

«Атланта» сразу же ответила и Apple, которая на презентации новой версии iOS показывала скрин с победой «Интера» над «Атлантой» и голом Месси.

«Интер» сыграл еще и без Альбы. Подозревали, что он и Месси пропускает матч из-за искусственного газона

Лео ранее признавался, что он начинал на таких полях карьеру и для него это не станет проблемой в МЛС. Тренер Мартино объяснил, что причина отсутствия обоих игроков не в стадионе Атланты, а в мышечной усталости.

Лидеров решили поберечь, так как впереди максимально плотный календарь с играми каждые 3-4 дня. В том числе финал Кубка США, который запланирован на 27 сентября.

А у Лео из-за отъездов в сборную график еще сложнее. Прошлый матч «Интера» он тоже пропустил, так как играл примерно в это же время с Эквадором (1:0). Его гол принес Аргентине победу, но Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной. Появились опасения, что есть травма. Домыслы развеял сам Лео: «Тяжелый и интенсивный матч. Я был немного уставшим, поэтому меня и заменили, но в целом чувствовал себя хорошо».

Однако в следующей игре с Боливией (3:0), которая играет на экстремально высокогорном стадионе, Месси не попал даже в заявку. Тренер Лионель Скалони объяснил это дискомфортом: «Он пытался восстановиться, но чувствовал себя не очень комфортно, и мы не стали рисковать».

При этом капитан все же поехал в Боливию и наблюдал за игрой со скамейки, чем восхитил Родриго Де Поля: «После того, как Месси принес нам три очка [против Эквадора], он мог бы уехать, насладиться днем рождения сына. Мы уже знали, что ему будет очень трудно сыграть [против Боливии], но он решил приехать. Абсолютный лидер. Для меня его поступок – это пример любви, привязанности к команде, связи, которая существует между всеми нами».

После перехода Месси «Интер» не проигрывал 12 матчей

Матч начался для «Интера» приятно: главный бомбардир команды Леонардо Кампана быстро открыл счет, но затем «Интер» пропустил трижды. В оставшееся время Кампана с помощью пенальти сделал дубль, но хозяева закатили еще дважды и победили 5:2.

У «Атланты» получилось ответить за 0:4 в Кубке лиг, когда Месси оформил дубль. Беспроигрышная серия «Интера» после перехода Лео прервалась на 13-м матче . «Майами» остался на предпоследнем 14-м месте Восточной конференции, отставая на семь очков от девятого. Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды – это раунд уайлд-кард. Впереди у «Интера» еще семь матчей в регулярке.

«Атланта» укрепилась в топ-6 и имеет хорошие шансы на попадание в первую четверку, что дает преимущество домашнего поля в первом раунде плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Michael Zarrilli