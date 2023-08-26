14 комментариев

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«Не позвал отменять гол, потому что он мой друг». Странное признание Дина подрывает доверие к ВАР

судьи судьи
Майк Дин Майк Дин
Энтони Тэйлор
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Питер Уолтон
Футбол Футбол

Берег Энтони Тэйлора, сделал всем только хуже.

Именитый английский судья Майк Дин уже завершил карьеру, а на днях пришел на подкаст к журналисту Саймону Джордану. И поделился очень странной историей 

Mike Dean confirms fans' worst VAR fears in fresh revelation about Premier League refs – Mirror Online

Вспомнил эпизод годичной давности, когда защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро во время углового своей команды дернул за волосы Марка Кукурелью из «Челси». Через несколько мгновений Харри Кейн сравнял счет (2:2). 

Главный арбитр Энтони Тэйлор нарушения не заметил, а Дин, его ВАР-ассистент, не пригласил коллегу к монитору. 

Marc Cucurella: Chelsea defender says Cristian Romero's hair pull on him was a referee and VAR error | Football News | Sky Sports

Теперь Дин признался:

«Я пропустил глупый эпизод с волосами в том матче – это было плохим решением. Что бы я сделал, если бы ситуация повторилась? Я бы отправил Энтони к монитору. Но тогда я понимал, что если бы я отправил его к монитору, он нарвался бы на критику тренеров – а Тэйлор проводил адскую игру. Матч был сложным от начала и до конца. 

После встречи я сказал Энтони: «Я не хотел, чтобы ты шел смотреть повтор после того, что происходило в игре». Мне не хотелось отправлять его к монитору, потому что он не только судья, но и мой приятель. Я не хотел, чтобы на него свалилось еще больше проблем. Энтони достаточно большой, лысый и грозный, чтобы понять, что идет смотреть повтор не просто так. Если кого-то дергают за волосы, все очень просто. Это моя ошибка, очень грубая ошибка. И она повлияла на меня как на арбитра ВАР в будущем».

Логика! 

Главный судейский орган английского футбола отрицает, что такое могло произойти. А Дина мочат даже экс-коллеги

На высказывание Дина обратил внимание PGMOL – орган, отвечающий за судейство в английском профессиональном футболе. В официальном заявлении они опровергли, что ВАР может не вмешаться при явной и очевидной ошибке.

«Арбитры ВАР проходят обширную подготовку, в которой основное внимание сосредоточено на эффективной работе с командой должностных лиц на местах для исправления четких и очевидных ошибок (в отношении голов, пенальти, красных карточек и ошибочных решений). Когда ВАР выявляет явную и очевидную ошибку арбитров на поле, они должны вмешаться и рекомендовать пересмотр судье. Мы решительно опровергаем любое предположение, что ВАР по какой-либо причине не вмешивается, когда выявлена явная и очевидная ошибка», – сказано в заявлении.

Экс-арбитр АПЛ Питер Уолтон шокирован действиями Майка.

«Решение Дина – медвежья услуга для Тэйлора. Он признал, что тогда принял неверное решение, и это ставит под большой вопрос объективность самой процедуры ВАР. Мне довелось поработать с Дином – он показался мне большим профессионалом. Поэтому я шокирован и разочарован его действиями в том матче – они вредны для игры. Это решение противоречит всем судейским принципам – это делал не тот Майк Дин, которого я знал».

Поступок Дина правда странный (если все так и было), а последствия теперь – непредсказуемые.

В новом сезоне АПЛ уже два судейских скандала. За два тура

Проблемы в английском судействе не рассеиваются. Стартовавший сезон уверенно в тренде: в первых двух турах уже два резонансных инцидента.

• На 97-й минуте первого тура в игре «Ман Юнайтед» – «Вулверхэмптон» (1:0) кипер «МЮ» Андре Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной и врезался в нападающего Сашу Калайджича, попал руками ему по голове. ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти. Позже один из руководителей судей Джонатан Мосс извинился и признал, что в том эпизоде в ворота «Юнайдет» должны были дать 11-метровый.

Onana and Manchester United get away with one in vibeless opening win against goal-dodging Wolves

• Другая ошибка тоже из матча «МЮ» – правда, в обратную сторону. На 26-й минуте второго тура после удара Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Но главный судья Майкл Оливер даже после ВАР не поставил пенальти. Официального признания ошибки не было, эпизод получился шумным и крайне неоднозначным.

Теперь еще и Дин подорвал доверие к ВАР.

Зачем?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

14 комментариев

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MaxB
Все думали, что ВАР исключит судейские ошибки: как же - куча повторов с разных камер, как тут ошибиться. А на деле смотрят в монитор те же Майки Дины со своими тараканами и предубеждениями в голове. Хоть десять повторов, хоть в 4К - не нравится Полу Тирни Клопп, значит, МакАллистер пойдет отдыхать
+15
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+15
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Павел Храмов
Ответ Егор Павлов
Извините, может перевод такой, но я не понимаю. Какой уж такой критике подвергся бы судья на поле от того, чтобы пошел посмотреть эпизод на мониторе? Мне кажется Дин несет какую то чушь.
Судьям снижают оценку за игру, если изначально они в поле допускают ошибку, а потом исправляют ее с помощью ВАР. Типа, за то, что не смог принять правильное решение сразу сам, без помощи повторов
+8
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+8
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Егор Павлов
Извините, может перевод такой, но я не понимаю. Какой уж такой критике подвергся бы судья на поле от того, чтобы пошел посмотреть эпизод на мониторе? Мне кажется Дин несет какую то чушь.
+7
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+7
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DolJun
самую интересную на мой взгляд часть автор почему-то решил не постить: когда у дина спросили мол что он чувствует по поводу того, что команды тратят недели на подготовку к матчу, чтобы потом все было заруинено подобными решениями судьи - он ответил в стиле "ну а что вы от меня хотите - меня ж тогда на три игры отстранили, я свое наказание отбыл сполна". т.е. чел буквально все сводит к своему наказанию, он даже не понимает что с его решения как с первой доминошки может тухель слетел с катушек и был уволен или челси чуть не вылетел в шип, хотя мог спастись на пару игр раньше.
в англии судьи это что-то с чем-то, тейлор буквально убивает челси в каждом матче который судит, манчестерские клубы регулярно извлекают выгоду из судейства (далеко ходить не нужно - гляньте как сегодня мю камбекнул). лучшей лиге мира - нужны судьи из других стран. начните им платить нормально, заставьте давать комментарии по ключевым событиям матча, составьте рейтинги - нужно сделать хоть что-то с этим, ведь подобное судейство просто убивает футбол.
+6
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King_X
Ответ MaxB
Все думали, что ВАР исключит судейские ошибки: как же - куча повторов с разных камер, как тут ошибиться. А на деле смотрят в монитор те же Майки Дины со своими тараканами и предубеждениями в голове. Хоть десять повторов, хоть в 4К - не нравится Полу Тирни Клопп, значит, МакАллистер пойдет отдыхать
В ВАР реально много такого
В РПЛ судьи говорили, что если не согласен с решением и зовёшь судью - тому минус за решение, и поэтому они молчат зачастую при спорных

Дичь вообще, нафиг тогда видеоассистент, если они из других факторов исходят, а не правильности судейства
+4
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Озил, озю и буду озить
А еще прикольное предписание, что ВАР не может вмешиваться в решения главного арбитра по желтой карточке, даже если она вторая для игрока. В прошлом туре Томиясу был удален после такой желтой карточки, хотя все повторы показывают, что фола вообще не было
+3
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King_X
Ответ Егор Павлов
Извините, может перевод такой, но я не понимаю. Какой уж такой критике подвергся бы судья на поле от того, чтобы пошел посмотреть эпизод на мониторе? Мне кажется Дин несет какую то чушь.
Там есть какие-то правила
В РПЛ тож судьи заявляли, что если зовёшь арбитра, то значит ему минус, что изначально не разобрался
В общем, бредовая схема /система оценки
+3
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Lavinka
Чисто английские судьи ...
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Lavinka
Ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему ! (с) Оби Ван .
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И дело совсем не в том, что я болею за Тоттенхэм, - добавил Дин
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marco -81
А вы не знали, что люди всего лишь люди? Ваша честь - классный сериал.
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topeleven
Ответ Егор Павлов
Извините, может перевод такой, но я не понимаю. Какой уж такой критике подвергся бы судья на поле от того, чтобы пошел посмотреть эпизод на мониторе? Мне кажется Дин несет какую то чушь.
за то что не увидел сразу без помощи ВАР :)
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Serega Fart
Ответ Павел Храмов
Судьям снижают оценку за игру, если изначально они в поле допускают ошибку, а потом исправляют ее с помощью ВАР. Типа, за то, что не смог принять правильное решение сразу сам, без помощи повторов
ха-ха как в Яндекс такси, копят рейтинг и те и другие
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