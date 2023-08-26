14 комментариев

Берег Энтони Тэйлора, сделал всем только хуже.

Именитый английский судья Майк Дин уже завершил карьеру, а на днях пришел на подкаст к журналисту Саймону Джордану. И поделился очень странной историей

Вспомнил эпизод годичной давности, когда защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро во время углового своей команды дернул за волосы Марка Кукурелью из «Челси». Через несколько мгновений Харри Кейн сравнял счет (2:2).

Главный арбитр Энтони Тэйлор нарушения не заметил, а Дин, его ВАР-ассистент, не пригласил коллегу к монитору.

Теперь Дин признался:

«Я пропустил глупый эпизод с волосами в том матче – это было плохим решением. Что бы я сделал, если бы ситуация повторилась? Я бы отправил Энтони к монитору. Но тогда я понимал, что если бы я отправил его к монитору, он нарвался бы на критику тренеров – а Тэйлор проводил адскую игру. Матч был сложным от начала и до конца.

После встречи я сказал Энтони: «Я не хотел, чтобы ты шел смотреть повтор после того, что происходило в игре». Мне не хотелось отправлять его к монитору, потому что он не только судья, но и мой приятель. Я не хотел, чтобы на него свалилось еще больше проблем . Энтони достаточно большой, лысый и грозный, чтобы понять, что идет смотреть повтор не просто так. Если кого-то дергают за волосы, все очень просто. Это моя ошибка, очень грубая ошибка. И она повлияла на меня как на арбитра ВАР в будущем».

Логика!

Главный судейский орган английского футбола отрицает, что такое могло произойти. А Дина мочат даже экс-коллеги

На высказывание Дина обратил внимание PGMOL – орган, отвечающий за судейство в английском профессиональном футболе. В официальном заявлении они опровергли, что ВАР может не вмешаться при явной и очевидной ошибке.

«Арбитры ВАР проходят обширную подготовку, в которой основное внимание сосредоточено на эффективной работе с командой должностных лиц на местах для исправления четких и очевидных ошибок (в отношении голов, пенальти, красных карточек и ошибочных решений). Когда ВАР выявляет явную и очевидную ошибку арбитров на поле, они должны вмешаться и рекомендовать пересмотр судье. Мы решительно опровергаем любое предположение, что ВАР по какой-либо причине не вмешивается, когда выявлена явная и очевидная ошибка», – сказано в заявлении.

Экс-арбитр АПЛ Питер Уолтон шокирован действиями Майка.

«Решение Дина – медвежья услуга для Тэйлора. Он признал, что тогда принял неверное решение, и это ставит под большой вопрос объективность самой процедуры ВАР. Мне довелось поработать с Дином – он показался мне большим профессионалом. Поэтому я шокирован и разочарован его действиями в том матче – они вредны для игры. Это решение противоречит всем судейским принципам – это делал не тот Майк Дин, которого я знал».

Поступок Дина правда странный (если все так и было), а последствия теперь – непредсказуемые.

В новом сезоне АПЛ уже два судейских скандала. За два тура

Проблемы в английском судействе не рассеиваются. Стартовавший сезон уверенно в тренде: в первых двух турах уже два резонансных инцидента.

• На 97-й минуте первого тура в игре «Ман Юнайтед» – «Вулверхэмптон» (1:0) кипер «МЮ» Андре Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной и врезался в нападающего Сашу Калайджича, попал руками ему по голове. ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти. Позже один из руководителей судей Джонатан Мосс извинился и признал, что в том эпизоде в ворота «Юнайдет» должны были дать 11-метровый.

• Другая ошибка тоже из матча «МЮ» – правда, в обратную сторону. На 26-й минуте второго тура после удара Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Но главный судья Майкл Оливер даже после ВАР не поставил пенальти. Официального признания ошибки не было, эпизод получился шумным и крайне неоднозначным.

Теперь еще и Дин подорвал доверие к ВАР.

Зачем?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan