295 комментариев

И да, это был домашний матч.

Вот это да: «Ференцварош» отправил в отставку Станислава Черчесова. Это случилось после сенсационного поражения в квалификации Лиги чемпионов, где клуб из Будапешта вылетел от команды с Фарерских островов. Причем не просто вылетел, а получил 0:3 дома.

Как это было?

Все голы прилетели за тайм. Третий – катастрофа

В первом раунде квалификации «Ференцварошу» попался фарерский «Клаксвик». Первый матч (на Фарерах) завершился со счетом 0:0.

Разумеется, в ответной игре явным фаворитом у букмекеров считался «Ференцварош»: на проход давали ничтожные 1.045, а на победу в основное время – 1.181. Шансы «Клаксвика» оценивались в 8.80 и 16.75.

Но все сразу пошло не так: уже на восьмой минуте Орни Фредериксберг реализовал пенальти за фол после опрометчивого подката.

Вскоре Фредериксберг удвоил счет, забив в пустой угол с метра без помех.

Катастрофические 0:3 для «Ференцвароша» случились незадолго до перерыва. Опять Фредериксберг – только теперь он со своей половины вынес мяч на ивуарийца Люка Касси.

А тот рвался по краю и заметил, что в воротах внезапно нет вратаря.

Можно ли забить из такого положения, но не в правый, а в левый угол?

Нет, правда, можно?

Да!

Денеш Дибус – невезучий парень.

Да еще и сделал это на глазах тренера – бывшего вратаря. И фанатов, у которых впереди были последние 45 минут ЛЧ в сезоне.

В перерыве Черчесов сделал две замены, еще двух игроков выпустил на 57-й минуте. Ничего не помогло. «Ференцварош» перебил соперника (13:8), подал гораздо больше угловых (12:3), но не забил вообще ничего. 0:3 – и вылет из ЛЧ после нулевой ничьи в гостях.

После матча Черчесова спросили про отставку, но он ответил, что не намерен покидать клуб. «Зачем бы мне это делать? – спросил в ответ тренер. – Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина.

Нам непросто, потому что у нас много новых футболистов. Но сегодня не было баланса. Сложности есть, но это не повод проводить такой матч. Могу злиться только на себя. Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз ни в моей карьере, ни в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.

На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь. Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с «Карабахом» в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас».

• Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года. Дважды подряд выиграл чемпионат Венгрии и один раз – Кубок Венгрии.

• В прошлом сезоне команда Черчесова прошла в Лиге чемпионов «Тобол» и «Слован» и вылетела в третьем раунде, уступив «Карабаху», зато добралась до 1/8 финала Лиги Европы.

«Клаксвик» уже шумел в еврокубках – чуть не выбил «Буде-Глимт». А еще забивал шесть тбилисскому «Динамо»

Для «Клаксвика» это 14-й еврокубковый сезон, а в ЛЧ – четвертый. В 2000-м они вылетали от «Црвены Звезды», в 2020-м прошли «Слован» (УЕФА отменил игру из-за коронавируса у словаков и присудил победу «Клаксвику»), но вылетели от «Янг Бойз», а в 2022-м чуть не вышибли «Буде-Глимт» (выиграли 3:1 после поражения 0:3).

С 2018-го в каждом из евротурниров, в котором участвует эта фарерская команда, она выигрывает хотя бы один матч. И умеет громить соперников – забивала в Лиге Европе девять голов за две игры «Тре Фиори» из Сан-Марино, но главное – осенью 2020-го уничтожала в ЛЕ тбилисское «Динамо» (6:1).

В своем чемпионате «Клаксвик» – топ

Сейчас «Клаксвик» – доминирующая команда на родине: 16 побед в 16 матчах с разницей 44:8. Из последних четырех чемпионатов Фарерских островов выиграла три. По титулам в стране больше только у «ХБ Торсхавна» (24 против 20).

Согласно Transfermarkt, общая стоимость игроков «Клаксвика» не превышает 2,78 млн евро. Например, вратарь «Ференцвароша» Дибус, пропустивший три гола от «Клаксвика», стоит 2,8 млн.

Герой матча, безусловно, 31-летний левый вингер Фредериксберг (2+1) стоимостью 175 тысяч евро. В чемпионате у него восемь голов, за весь прошлый сезон он отличился 11 раз. Немного поиграл и за сборную во второй половине 2010-х, но уже почти четыре года не вызывался.

В Венгрии Фредериксберг гостил в 2015-м как раз со сборной: смотрел на скамейке запасных, как Фареры открыли счет, но проиграли 1:2. Спустя восемь лет месть вышла жестокой.

Тренер уже расстраивал русских в конце прошлого века

Интересна и фигура тренера. Магне Хосета наверняка помнят фанаты ЦСКА: именно он в памятном матче ЛЧ-1999/2000 в составе «Мольде» оформил дубль, выйдя на замену. И сенсационно выбил нашу команду из турнира (4:0 после 2:0 в пользу ЦСКА).

Тогда Хосет был суперперспективным 18-летним полузащитником, но в итоге за пределами Норвегии играл только в Дании. Теперь он вышиб из ЛЧ не российскую команду, а российского тренера. «Клаксвик» – первый клуб в самостоятельной тренерской карьере норвежца.

Черчесов летом говорил о варианте в Саудовской Аравии и «Спартаке»

Летом тренер раздал несколько интервью. «Спорт-Экспрессу» на вопрос о том, есть ли у него мечта вернуться в «Спартак», ответил так: «Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать».

Был вопрос и про возможность работы в Саудовской Аравии. Вот что сказал Черчесов: «Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем».

«Ференцварош» после вылета из ЛЧ продолжит в Лиге конференций.

Фото: Instagram/klaksvikaritrottarfelag