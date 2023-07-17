295 комментариев

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Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱

Ференцварош Ференцварош
Магне Хосет Магне Хосет
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
КИ Клаксвик КИ Клаксвик
Денеш Дибус Денеш Дибус
Орни Фредериксберг
Футбол Футбол

И да, это был домашний матч.

Вот это да: «Ференцварош» отправил в отставку Станислава Черчесова. Это случилось после сенсационного поражения в квалификации Лиги чемпионов, где клуб из Будапешта вылетел от команды с Фарерских островов. Причем не просто вылетел, а получил 0:3 дома. 

Как это было?

Все голы прилетели за тайм. Третий – катастрофа 

В первом раунде квалификации «Ференцварошу» попался фарерский «Клаксвик». Первый матч (на Фарерах) завершился со счетом 0:0. 

Разумеется, в ответной игре явным фаворитом у букмекеров считался «Ференцварош»: на проход давали ничтожные 1.045, а на победу в основное время – 1.181. Шансы «Клаксвика» оценивались в 8.80 и 16.75.

Но все сразу пошло не так: уже на восьмой минуте Орни Фредериксберг реализовал пенальти за фол после опрометчивого подката.

Вскоре Фредериксберг удвоил счет, забив в пустой угол с метра без помех.

Катастрофические 0:3 для «Ференцвароша» случились незадолго до перерыва. Опять Фредериксберг – только теперь он со своей половины вынес мяч на ивуарийца Люка Касси.

А тот рвался по краю и заметил, что в воротах внезапно нет вратаря.

Можно ли забить из такого положения, но не в правый, а в левый угол?

Нет, правда, можно?

Да!

Денеш Дибус – невезучий парень.

Да еще и сделал это на глазах тренера – бывшего вратаря. И фанатов, у которых впереди были последние 45 минут ЛЧ в сезоне. 

В перерыве Черчесов сделал две замены, еще двух игроков выпустил на 57-й минуте. Ничего не помогло. «Ференцварош» перебил соперника (13:8), подал гораздо больше угловых (12:3), но не забил вообще ничего. 0:3 – и вылет из ЛЧ после нулевой ничьи в гостях.

После матча Черчесова спросили про отставку, но он ответил, что не намерен покидать клуб. «Зачем бы мне это делать? – спросил в ответ тренер. – Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина.

Нам непросто, потому что у нас много новых футболистов. Но сегодня не было баланса. Сложности есть, но это не повод проводить такой матч. Могу злиться только на себя. Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз ни в моей карьере, ни в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.

На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь. Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с «Карабахом» в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас».

• Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года. Дважды подряд выиграл чемпионат Венгрии и один раз – Кубок Венгрии.

• В прошлом сезоне команда Черчесова прошла в Лиге чемпионов «Тобол» и «Слован» и вылетела в третьем раунде, уступив «Карабаху», зато добралась до 1/8 финала Лиги Европы.

«Клаксвик» уже шумел в еврокубках – чуть не выбил «Буде-Глимт». А еще забивал шесть тбилисскому «Динамо»

Для «Клаксвика» это 14-й еврокубковый сезон, а в ЛЧ – четвертый. В 2000-м они вылетали от «Црвены Звезды», в 2020-м прошли «Слован» (УЕФА отменил игру из-за коронавируса у словаков и присудил победу «Клаксвику»), но вылетели от «Янг Бойз», а в 2022-м чуть не вышибли «Буде-Глимт» (выиграли 3:1 после поражения 0:3).

С 2018-го в каждом из евротурниров, в котором участвует эта фарерская команда, она выигрывает хотя бы один матч. И умеет громить соперников – забивала в Лиге Европе девять голов за две игры «Тре Фиори» из Сан-Марино, но главное – осенью 2020-го уничтожала в ЛЕ тбилисское «Динамо» (6:1).

В своем чемпионате «Клаксвик» – топ

Сейчас «Клаксвик» – доминирующая команда на родине: 16 побед в 16 матчах с разницей 44:8. Из последних четырех чемпионатов Фарерских островов выиграла три. По титулам в стране больше только у «ХБ Торсхавна» (24 против 20).

Согласно Transfermarkt, общая стоимость игроков «Клаксвика» не превышает 2,78 млн евро. Например, вратарь «Ференцвароша» Дибус, пропустивший три гола от «Клаксвика», стоит 2,8 млн.

Герой матча, безусловно, 31-летний левый вингер Фредериксберг (2+1) стоимостью 175 тысяч евро. В чемпионате у него восемь голов, за весь прошлый сезон он отличился 11 раз. Немного поиграл и за сборную во второй половине 2010-х, но уже почти четыре года не вызывался.

В Венгрии Фредериксберг гостил в 2015-м как раз со сборной: смотрел на скамейке запасных, как Фареры открыли счет, но проиграли 1:2. Спустя восемь лет месть вышла жестокой.

Тренер уже расстраивал русских в конце прошлого века

Интересна и фигура тренера. Магне Хосета наверняка помнят фанаты ЦСКА: именно он в памятном матче ЛЧ-1999/2000 в составе «Мольде» оформил дубль, выйдя на замену. И сенсационно выбил нашу команду из турнира (4:0 после 2:0 в пользу ЦСКА). 

Тогда Хосет был суперперспективным 18-летним полузащитником, но в итоге за пределами Норвегии играл только в Дании. Теперь он вышиб из ЛЧ не российскую команду, а российского тренера. «Клаксвик» – первый клуб в самостоятельной тренерской карьере норвежца.

Черчесов летом говорил о варианте в Саудовской Аравии и «Спартаке»

Летом тренер раздал несколько интервью. «Спорт-Экспрессу» на вопрос о том, есть ли у него мечта вернуться в «Спартак», ответил так: «Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать».

Был вопрос и про возможность работы в Саудовской Аравии. Вот что сказал Черчесов: «Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем».

«Ференцварош» после вылета из ЛЧ продолжит в Лиге конференций.

Ференцварош Венгрия – КИ Клаксвик Фарерские острова 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
19 июля, 19.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 8, пенальти Фредериксберг, 0:2 – 32 Фредериксберг, 0:3 – 45 Касси.
ФеренцварошДибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич (Маркиньос, 75), Гояк (Makreckis, 46), Сакариассен (Листеш, 57), Абу-Фани, Барат (Бен-Ромдан, 46), Траоре (Овусу, 57), Варга.
КИ Клаксвик – Johansson, Даниэльсен, Форрен, Петерсен, Фэре, Юнсен (да Сильва, 73), Павлович (Ханссон, 46), Андреасен, Кронберг (Ahmed, 90), Фредериксберг (Миккельсен, 56), Касси (Гуссиос, 73).
Предупреждения:
Ботка (79), Ммаэ (86), Абу-Фани (88).

Фото: Instagram/klaksvikaritrottarfelag

295 комментариев

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red7
Не обосрался, а провел детокс кишечника
+860
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+843
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ARIGAMI ARIGAMI
Не вылетел, а отступил на выгодные позиции (ЛЕ)
+653
-25
+628
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Mbest77
Не позор, а…
А нет, позор… по другому не скажешь
+338
-2
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СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
+449
-181
+268
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Kappa Pride
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не вылетел, а отступил на выгодные позиции (ЛЕ)
жест доброй воли по отношению к фарерцам
+258
-8
+250
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Say Hello to the Robots
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не вылетел, а отступил на выгодные позиции (ЛЕ)
ЛК
+159
-4
+155
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Павел Казаков
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
Профессионально приплел, ещё и под всеми новостями с Черчесовым написал 🤡
+187
-58
+129
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LifeStream
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
Как ОАЭ мы жить никак бы не смогли, другие территории, совсем другая добыча нефти, разные народы и разные религии, к тому же север как то, но спонсировать надо(юг тоже, но это другое). Но да, теоретически мы могли бы жить лучше
+147
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+124
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Василий Пупкин
Всё идёт по плану: сделан первый шаг к победе в Лиге Конференций.
+126
-4
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Denis Spiridenock
Не уволен, а отрицательно повышен
+91
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Isshin88
Ответ Groznyi2024
Кошмар в том, что это прошел бы даже Спартак
Вот тут вообще не факт. Со Спартаком никогда нельзя планировать…
+76
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max bogomazov
А в чем кошмар то ? Надо восхищаться Клаксвиком! Эти ребята в двух играх не дали ничего сделать венграм да и в чемпионате они мало пропускают . Девять матчей на 0 в 16 играх. Буду следить за ними. Надеюсь пройдут Хакен.
+72
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Тюменский медвежонок
Очевидный слив команды тренера, три мяча "случайно" так не пропускают, сначала какой-то неадекватный прямой подкат в своей штрафной непонятно зачем, я тупее подкатов не видел в футболе, потом обрез от крайнего защитника и вишенка на торте вратарь который специально как будто пропускает между рук легчайший мяч который еле-еле летел в ворота, а после того как пустил между рук даже не попытался быстро исправить ошибку а выждал целую секунду и потом начал вставать, бред, не верю в такие случайности
+72
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Agent Smith
Эпик фейл, в лучших традициях⚽️
+52
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Isshin88
Стасик, во-первых мы тебя приветствуем!
А во-вторых, давай до свидания!
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Mbest77
Фарерские усы надежды )
+42
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Газонокосильщик Хави
Ответ Mbest77
Не позор, а… А нет, позор… по другому не скажешь
Я как понимаю ференцварош в Венгрии по хлеще зенита в рпл. Тк проиграть фаверам забив 0 голов, когда ты чемпион страны...это уметь нужно
+47
-8
+39
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AVKU
0:3 дома от фарерского клуба это, конечно, позор.
+39
-1
+38
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juneed
Ответ red7
Не обосрался, а провел детокс кишечника
После такого детокса его акции упали даже для саудовцев, там тоже люди умные и все видят.
+39
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sievra
Не уволен, а наполнил штаны коричневой субстанцией и прекратил трудовые отношения по инициативе работодателя
+37
-3
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Питер Пэн
Всегда был бездарем как тренер. На ЧМ его толстую жопу спасли Черышев и Дзюба, которых он считал игроками запаса. Ну и Акинфеев выдал лучший сейв в свой карьере. Но при чем тут этот лысый хрен?
+52
-19
+33
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Максим 1986
Ответ Питер Пэн
Всегда был бездарем как тренер. На ЧМ его толстую жопу спасли Черышев и Дзюба, которых он считал игроками запаса. Ну и Акинфеев выдал лучший сейв в свой карьере. Но при чем тут этот лысый хрен?
Так можно про любого тренера сказать, что его жопу кто-то спас: Мбаппе спас жопу Дешама, Иньеста с Хави - жопу Дель Боске, Бензема - Анчелотти и т.д.
+39
-6
+33
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Фут.Боль
Деклаксвировали!
+33
-1
+32
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ elninjo_3
После ЧМ всех топов растащили, накупили непонятно кого. Стасу надо уходить оттуда
Не уходить, а выйти в отставку
+36
-5
+31
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mamama
конечно, могу ошибаться, но не припомню ни одного футболиста, который бы сказал добрые слова про черчесова. вроде тренировал и динамо и спартак и сборную и ещё много клубов, а память везде о себе оставил такую
+30
-2
+28
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