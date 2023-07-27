Джонни Эванс вырос в академии «Манчестер Юнайтед» и после аренд в «Антверпене» и «Сандерленде» играл во взрослой команде на протяжении восьми сезонов. После чего отправился в «Вест Бромвич» и «Лестер».

В сезоне-2022/23 не помог «Лестеру» остаться в АПЛ – и, похоже, возвращается в «МЮ». В 35 лет!

Серьезно, Эванс снова в «МЮ»?

Пока да. Вот хронология:

• В середине июля Эванса заметили тренирующимся в «МЮ» для поддержания формы после истечения контракта с «Лестером».

• Через несколько дней «МЮ» объявил о подписании краткосрочного соглашения с Эвансом: игрок потренировался с парнями из U-21 и поучаствовал в тренировках основной команды – понравился Эрику тен Хагу и тренерскому штабу, так что должен сыграть в Эдинбурге против «Лиона» (смешанный состав) и потом съездить в Сан-Диего к молодежке (основа отправится в Нью-Йорк).

• С «Лионом» он и сыграл – вышел во втором тайме. Как пишет manchestereveningnews.co.uk, получил порцию аплодисментов на разминке и выглядел хорошо в игре. А «МЮ» выиграл 1:0 – забил Донни ван де Бек.

• Позже Эванс продолжил работу с молодежной командой и провел 74 минут против «Рексхэма».

• По данным The Times, в «МЮ» не исключают, что Эванс подпишет полноценный контракт. 27 июля Тен Хаг подтвердил что теперь Джонни тренируется с основой.

«Нам нужно больше игроков на тренировках в ближайшие дни. Как вы можете видеть, с нами нет Фреда, и Эланга улетел обратно в Англию. Нам нужно определенное количество игроков для подготовки, поэтому к нам присоединились Эванс и Хьюгилл», – отметил главный тренер «МЮ».

У Эванса в «МЮ» почти две сотни матчей и 11 трофеев

В 19 лет Эванс дебютировал в составе «МЮ» в матче Кубка лиги против «Ковентри» – команды, которая в том сезоне едва не рухнула из Чемпионшипа. Тем удивительнее оказался счет 0:2, так что дебют вышел не самым удачным.

Куда позитивнее он был в Лиге чемпионов, где «МЮ» обыграл киевское «Динамо» 4:0 и досрочно вышел из группы – Эванс заменил на 73-й минуте Жерара Пике и в оставшееся время отпраздновал голы Уэйна Руни и Криштиану Роналду.

В одном турнире – поражение, в другом – победа, логично, что третий дебют за «МЮ» – уже в АПЛ – получился с ничьей (1:1 против «Челси»). Правда, случилось это лишь через год, так как в сезоне-2007/08 Эванс только дважды сыграл за «МЮ», после чего отправился в «Сандерленд».

В составе «МЮ» у Эванса накопилось 198 матчей и семь голов – есть хороший шанс разменять третью сотню игр, если контракт будет полноценным. С трофеями другая история – сейчас их выиграть посложнее. Но коллекция и так внушительная: три АПЛ, Лига чемпионов, клубный ЧМ, а с внутренними кубками количество дошло до 11.

Фердинанд считал Эванса лучшим защитником, Терри – недооцененным

Джон Терри весной 2021 года вывесил в соцсетях скрин с изображением игрока и подписал: «Как же хорош Джонни Эванс, самый недооцененный защитник АПЛ». Позже с ним согласился и Джермейн Дженас, назвав его одним из самых недооцененных игроков в лиге вообще.

Рио Фердинанд летом 2023 года высказался в подкасте Vibe with Five. еще хлеще: «Уход Джонни Эванса был одним из самых издевательских. Его ни в коем случае нельзя было отпускать. Он был лучшим защитником в клубе, когда мы все уходили. Не поймите меня неправильно, у Криса Смоллинга была отличная карьера, но Джонни Эванс – однозначно лучший игрок».

Даррен Флетчер хвалил его еще в середине 2010-х: «Он на самом деле футболист топ-уровня, он убедительно общается, у него хорошие лидерские качества. Один из лучших защитников чемпионата».

Сезон Эванса в «Лестере» испортила травма

В «Лестере» Эванс отыграл пять последних сезонов, но вылетел из АПЛ. Это произошло не впервые – пять лет назад его «Вест Бромвич» также покинул английскую элиту, после чего Эванс как раз перешел в «Лестер».

Сезон-2022/23 и для самого защитника сложился плохо – лишь 13 матчей, помочь команде он мог только первые три месяца, а с октября по май лишь однажды появился на поле – в самом конце проигранного матча против «Челси».

Все дело в травме голени, которая позволила Эвансу выйти в старте лишь в трех матчах «Лестера» в 2023-м – как раз трех заключительных, где и оформился вылет. В июне он сыграл пару матчей за сборную Северной Ирландии.

Длительный пропуск игр был и в сезоне до этого – Эванс забил «Наполи» в Неаполе, но по итогам матча вылетел с «Лестером» из Лиги Европы, а через три дня заменился уже на шестой минуте игры против «Ньюкасла» – почти на четыре месяца без футбола его оставила травма подколенного сухожилия.

Если Эванс придет в «МЮ», то в команде снова появится игрок чемпионской команды

Последний раз «МЮ» побеждал в АПЛ в 2013 году – потом ушел Алекс Фергюсон, и чемпионы уже были другими. Единственным из того чемпионского состава в «МЮ» до недавнего времени был Давид де Хеа, но у испанца уже истек контракт. Чуть раньше команду покинул еще один чемпион – Фил Джонс.

С приходом Эванса у «МЮ» снова будет футболист, который выигрывал с клубом АПЛ. Вернее, он есть уже сейчас. А останется ли на сезон – пока неясно.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Livesey; AP Photo/Gregory Bull