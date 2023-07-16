Заступились Депай и Винисиус.

С экс-защитника «Ман Сити» Бенжамена Менди сняли последние обвинения – признан невиновным по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования. Еще по 8 эпизодам француза оправдали раньше. После оглашения решения француз расплакался.

«Бенжамен хотел бы поблагодарить присяжных за то, что они сосредоточились на доказательствах, а не на слухах и инсинуациях, которые с самого начала сопровождали это дело. Это уже второй случай, когда господин Менди предстал перед судом присяжных и был признан невиновным. Он очень рад, что в обоих случаях вынесены правильные вердикты.

Прошло почти три года с тех пор, как полиция начала расследование этого дела. Господин Менди старался держаться, но процесс неизбежно оказал на него серьезное влияние. Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении всего этого испытания, и теперь просит оставить его в покое, чтобы он мог начать восстанавливать свою жизнь», – сказала адвокат игрока Дженни Уитмор.

Как развивалось дело?

• В конце августа 2021-го Менди получил обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса. Через несколько месяцев число возможных изнасилований выросло до семи.

• В феврале 2022-го добавилось новое обвинение – в попытке изнасилования. В июне число возможных преступлений выросло до 10.

• В начале 2023 года суд присяжных признал Менди невиновным по нескольким эпизодам: шесть из них были связаны с изнасилованиями, один – с насилием на сексуальной почве. Еще по одному пункту Менди признали невиновным в сентябре 2022-го.

А в июле Менди оправдали уже окончательно.

Где все это время был Менди?

Его взяли под стражу и отказали в освобождении под залог. Сначала Бенжамена отправили в тюрьму Ливерпуля, позже по соображениям безопасности перевели в Манчестер. Француз провел в заключении 134 дня – в январе 2022 года его отпустили под залог.

Первые полгода Менди провел под домашним арестом. Также известно, что он ходил с электронным браслетом на ноге и отмечался в полиции каждый день. Бенжамен отказался признать вину по всем десяти пунктам, но признал, что вел себя «непрофессионально» и «неуважительно» относился к девушкам.

Как «Сити» реагировал на ситуацию с Менди?

Клуб открестился от игрока почти сразу после предъявления обвинений: сначала отстранил футболиста, а затем удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Менди.

По данным Daily Mail, с сентября 2021-го «Сити» не платил игроку (около 100 тысяч фунтов в неделю), но не разрывал соглашение. Контракт Бенжамена с манкунианцами истек этим летом – продлевать его, естественно, не стали.

При этом экс-сотрудница клуба Джоди Дикин, помогавшая игрокам и тренерскому штабу по любым вопросам вне футбольного поля, характеризовала Менди в суде только с хорошей стороны.

«Бенжамен – милейший человек. Он очень открытый, всегда казался мне шутником. Если узнать его поближе, он скорее экстраверт с чертами интроверта: может завладеть публикой и быть в центре внимания, чтобы спрятать все, что с ним происходит. Таких людей все хотят видеть рядом с собой. Бенжамен умеет заставить людей чувствовать себя комфортно и счастливо», – сказала экс-сотрудница «Ман Сити».

При этом Джоди не отрицала любовь Менди к женщинам. По утрам Дикин заезжала за Бенжаменом (у нее был ключ) и часто видела девушек в его доме. «Он одевался ярко и броско. Все дизайнерское. Многих девушек привлекает такой образ, поэтому Бен получал много внимания», – добавила Дикин.

Что дальше? Депай и Винисиус требуют возмещения ущерба

Менди поддержали коллеги. Мемфис Депай написал гневное письмо:

«Все дела прекращены. Так что мы будем делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру? Многолетние усилия ради того, чтобы стать профессиональным футболистом – и что теперь?

Мы не можем мириться с тем, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда вред уже причинен?»

Винисиус почти повторяет слова нидерландца: «Ты потерял два года карьеры, но это самое меньшее в ситуации. А как насчет психологической травмы? Культура отмены принесла нам очередную жертву.

До каких пор нас будут обвинять и осуждать, а мы не будем иметь права на элементарную защиту? Фейковые новости создаются и распространяются без проверки каких либо фактов (ощутил на себе лично), и ситуация только ухудшается.

Мой единственный вопрос: возместят ли ущерб?»

«Я хочу, чтобы все люди, которые говорили гадости, очистили твое имя. Жду тебя снова на поле», – надеется Поль Погба.

Последний раз француз играл в августе 2021-го против «Тоттенхэма». Правда, и до обвинений появлялся все реже: в сезоне-2020/21 у Бенжамена всего 1524 минуты во всех турнирах. Уже тогда «Сити» из-за постоянных повреждений задумывался о продаже игрока – тем более, что Менди интересовался «Интер».

Сейчас карьерные перспективы французского защитника туманны. «Сити» покупал Менди за 50 млн фунтов – сейчас даже Transfermarkt не берется оценивать стоимость Бенжамена – скорее всего, из-за невозможности проверить его нынешнюю форму.

Бенжамену почти 29 – с учетом всего бэкграунда он вряд ли будет интересен топ-клубам. Но пока нет слухов ни о каких командах.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Furlong, Laurence Griffiths