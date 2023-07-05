14 комментариев

Курс нового тренера.

«ПСЖ» сменил тренера: в среду расстались с Кристофом Гальтье и назначили Луиса Энрике.

Испанец возвращается в клубный футбол после шести лет перерыва. Его приход – старт очередной перезагрузки клуба.

По данным L’Equipe, парижане хотят строить вокруг Энрике долгосрочный проект. Лео Месси уже нет, Килиан Мбаппе вот-вот уйдет, Неймар слишком часто травмирован – нужно конструировать что-то новое без большого трио.

«Мне нравится давление, – сразу же заявил испанец. – Лига чемпионов – наша цель. Я был футболистом, я играл за «Барселону», я тренировал большие клубы, я работал со звездами и знаю, что игроки эгоистичны и умны. Они будут тебя поддерживать в том случае, если поймут, что ты пришел им помочь. Надо подготовить для них сцену – и они проявят себя. Мы должны показывать атакующий футбол – это даже не обсуждается. Такова моя философия. Необходимо подстроиться под футболистов, моя задача – выжать из них максимум как в индивидуальном плане, так и в коллективном».

Энрике не удерживает звезд и ставит на молодых

Испанец хочет изменить клубную философию. Тренер не будет удерживать звезд и готов давать время молодым игрокам, говорят источники. Например, Энрике не возражал против ухода Месси, Неймара и Марко Верратти – хотя теперь бразилец и итальянец хотят остаться, за Верратти уже пришли из «Аль-Хилаля».

Неймар воодушевлен приходом Энрике. У них теплые отношения со времен «Барсы», они уже созвонились: тренер требует от звезды идеального поведения на поле и вне. По данным L’Equipe, прозвучало жесткое условие: вляпается в глупую историю – просто перестанет получать игровое время.

Больше всех от смены тренера пострадает Фабиан Руис. Marca сообщает, что у него давний конфликт с тренером: полузащитник отыграл Евро-2020, а потом резко выпал из сборной, не понял такого отношения и обиделся . Публично никто про ссору не говорил, но с приходом Луиса де ла Фуэнте в сборную Руис сразу вернулся, хотя провел не лучший сезон. По информации Footmercato, Фабианом интересуется «Бернли».

Как сообщает RMC Sport, Энрике уже составил список на выход: Карлос Солер, Ренату Саншеш, Юго Экитик, Мауро Икарди, Леандро Паредес и Ашраф Хакими. С марокканцем непросто: тренеру-то он нравится, но все чаще попадает в скандалы, к тому же на Ашрафе сказывается желание Мбаппе уйти, они близкие друзья.

Энрике требует усиления, но готов ставить на молодых: например, ему нравятся Эль-Шадай Битшиабу и Уоррен Заир-Эмери.

«ПСЖ» активно перезагружается. Уже шестеро новичков

Трансферное окно только открылось, но парижане уже закупаются.

Теперь все трансферы завязаны на тренере, а это не нравится спортивному советнику Луишу Кампушу – PSG Community сообщает, что этим летом он может уйти. «ПСЖ» плохо воспринимает связь Луиша и агента Жорже Мендеша , а высшее руководство полностью доверяет Энрике и предоставляет ему все полномочия.

Новые подписания согласовывал уже Энрике, вот по этим сделкам есть или официальные данные, или подтверждения от Фабрицио Романо.

• Еще в январе Милан Шкриньяр рассказал, что переходит из «Интера» в «ПСЖ» как свободный агент. Со словаком контракт на четыре года. RMC Sport пишет, что защитника представят на этой неделе.

• В июне стало известно, что парижане покупают Мануэль Угарте из «Спортинга» за 60 млн евро. Клуб выиграл гонку за уругвайского опорника у «Челси», вскоре это подтвердил и сам игрок. Контракт на пять лет с зарплатой 3,4 млн евро.

• 18-летний Шер Ндур пришел из «Бенфики» бесплатно. Талантливый итальянец из Португалии, сыгравший пока всего один матч за взрослую команду.

• Близок Люка Эрнандес: журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает, «ПСЖ» купит его у «Баварии» за 47 млн евро, а сам защитник подпишет контракт по схеме «3+1». Четыре года назад его покупали за 80 млн у «Атлетико».

• У Марко Асенсио закончился контракт с «Реалом», он подписался с «ПСЖ» до 2027-го. На 10 млн евро зарплаты.

• Ли Кан Ин подъедет из «Мальорки», за него готовы отдать 22 млн евро без учета бонусов.

Энрике не против подписать: Жоау Феликса из «Атлетико», Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта», Габри Вейгу из «Сельты», Брэдли Барколя из «Лиона» и Бернарду Силву.

Верите, что построит команду для борьбы за победу в Лиге чемпионов? Ну а какая еще может быть цель.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency , Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/globallookpress.com