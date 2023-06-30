21 комментарий

Грозит до 3 лет.

У пока что действующего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье огромные неприятности: он и его сын Джон Валович задержаны полицией по делу о возможном расизме в период работы в «Ницце» . Они дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Сообщалось, что Гальтье могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы.

Гальтье якобы раздражало влияние Рамадана на мусульманских игроков, а его сын называл «Ниццу» командой отбросов

Дело раскрутилось в апреле 2023-го.

Обвинения в адрес Гальтье выдвинули после того, как экс-спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье изложил претензии к Кристофу в электронном письме, адресованном INEOS (владельцы «Ниццы»). Содержание письма опубликовал журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Внутри было много инсайдов, которые открывают Гальтье и его сына не с лучшей стороны.

• Сын Гальтье называл «Ниццу» командой отбросов: «Он рассказал мне о несостоятельной ситуации своего отца следующими словами: «Жюльен, все идет не так хорошо, мой отец вчера был в слезах, ты не понимаешь». Я спросил его, что происходит, и он объяснил, что эта команда ему не подходит, нельзя продолжать в том же духе. Я попросил быть более конкретным, чтобы я мог лучше понять, и он сказал мне: «Ты создал команду отбросов». Я попросил его уточнить, и он добавил: там только чернокожие, а половина вашей команды в пятницу днем в мечети... Я сказал Джону Валовичу-Гальтье, что возмущен его комментариями, и попросил его немедленно покинуть мой кабинет».

• Сам Гальтье, по словам Фурнье, поддержал сына: «Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся разговоре и спросил его, правда ли все это.

Он ответил, что да. Что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих ». Затем он добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru). И наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».

[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи», – написал Фурнье руководству «Ниццы».

• А еще Гальтье жаловался на влияние Рамадана – даже исключал из состава 23-летнего полузащитника Билаля Браими. Он пропустил матч с «Ренном», потому что соблюдал пост. Тренер считал, что голод плохо влияет на спортивную форму: по информации Get French Football News, Гальтье даже разбил фитнес-данные по разным группам, но выяснилось, что Рамадан не ухудшил футбольные показатели.

Гальтье все равно попросил игроков «Ниццы» не поститься во время Рамадана: мусульмане отнеслись к просьбе по-разному. Например, алжирский полузащитник Хишам Будауи согласился, а вот Жан-Клер Тодибо разозлился и швырнул тренировочный конус.

Фурнье намекал на недостойное поведение Гальтье еще прошлой осенью

В сентябре 2022-го, когда Гальтье уже был тренером «ПСЖ», Фурнье бросил странную фразу: «Если я объясню истинные причины, по которым мы поссорились с Гальтье, ему не будет места ни в одной раздевалке в Европе. Это гораздо более серьезные вещи, чем футбол ».

Гальтье не стал накалять обстановку: «Зная его характер, я не удивлен формой высказывания».

Гальтье поддерживали бывшие игроки, нынешние тренеры и президент «Сент-Этьена»

Еще в апреле в поддержку Гальтье выступали игроки, тренеры и функционеры.

• Полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре считает так: «Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это. Я хорошо его знал, мы пережили несколько замечательных мгновений. Сейчас ему сложно. Желаю ему мужества». Главный тренер Паулу Фонсека добавил: «Здесь все хорошо отзываются о нем – и как о тренере, и как о человеке».

• Анди Делор играл в «Ницце» под руководством Гальтье. Он ничего не говорил, но в соцсетях просто опубликовал фотографию тренера без подписи. Очевидно, что в поддержку.

• Эрик Руа отлично знаком с Гальтье – сейчас тренирует «Брест», вместе они раньше играли за «Марсель». Более того, именно Руа привел в «Ниццу» Фурнье около десяти лет назад, когда был директором клуба: «Знаю его методы, так что не удивлен. Если бы Гальтье был расистом, мы бы давно знали об этом. Невозможно провести 30 лет в раздевалках и не иметь представления о таком».

• Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре также высказался: «Есть только одно желание – поддержать Кристофа и его семью. То, что происходит, ужасно. Ничего не хочу говорить, просто поддержу. Я с тобой, Кристоф, будь сильным и позволь правосудию сделать свою работу».

• Президент «Сент-Этьена» Роланд Ромейер, с которым Гальтье работал в клубе, очень удивился: «Что-что? Гальтье – расист? Это что за чушь? Никогда в «Сент-Этьене» от него не было ничего расистского».

И вот что Ромейер рассказал: «Однажды была история с Рамаданом, но ничего общего с дискриминацией она не имела. Тогда было очень жарко, и Гальтье позвонил мне насчет двух игроков, которые соблюдали Рамадан. Он боялся, что у них будут проблемы с сердцем. Так что мы привезли имама, который объяснил игрокам, что при серьезных нагрузках они могут сделать перерыв в голодании. Кристоф же очень беспокоился о здоровье парней».

Le Parisien добавила, что в «Лилле» во время Рамадана Гальтье настаивал на том, чтобы за постящимися игроками наблюдала медицинская бригада, а в «Ницце» иногда позволял игрокам-мусульманам в пятницу уйти пораньше, чтобы те успели на молитву.

• Le Parisien пишет, что у советника «ПСЖ» Луиша Кампуша непростые отношения с Гальтье, но в этой ситуации Кампуш, как сообщает L’Equipe, поражен не меньше остальных. Он напоминал, что в «Лилле» за четыре года при Гальтье не возникало никаких проблем в Рамадан.

• Дидье Дигар – тренер «Ниццы» – перед игрой в Лиге конференций против «Базеля» отказался отвечать на этот вопрос. При это Nice Matin и Le Parisien писали, что религиозный вопрос был предметом его конфликта с Гальтье. Но перед недавним матчем Дигар и Гальтье пожимали друг другу руки.

В апреле Гальтье отрицал обвинения и собирался судиться

В середине апреля на одной из предматчевых конференций Гальтье прокомментировал ситуацию и подтвердил, что будет судиться:

«Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

Вся моя взрослая жизнь была проникнута чувством сопричастности и заботой о благополучии других. Не могу смириться с тем, что мое имя и моя семья запятнаны таким образом.

В связи с этим я подаю в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу».

Фото: globallookpress.com/Panoramic, IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/LAURENT SANSON, IMAGO/Norbert Scanella