16 комментариев

Вы это видели?
Блог

Грузия – вау! В плей-офф с первого места, у Зурико супергол в проходе, побили рекорд посещаемости Евро U-21

сборная Грузии U-21 сборная Грузии U-21
стадион Бориса Пайчадзе стадион Бориса Пайчадзе
Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
сборная Нидерландов U-21 сборная Нидерландов U-21
Зурико Давиташвили Зурико Давиташвили
Футбол Футбол

Напоминаем: без Хвичи.

Молодежная сборная Грузии – вообще-то самая слабая по предтурнирным раскладам – продолжает выжигать на домашнем чемпионате Европы.

Ничьей со сборной Нидерландов в третьем туре хватило для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе. Вот их путь:

🟢 Сенсационная победа над Португалией в первом туре – 2:0

🤩 Яркая ничья с Бельгией – 2:2 после того, как проигрывали 0:2 к середине первого тайма, со вторым голом на 87-й.

👏 Уверенные 1:1 с Нидерландами: забили первыми еще в первом тайме, быстро пропустили, но дальше играли на равных и по делу добрали еще одно очко. На четвертой добавленной даже били с центра по пустым воротам, потому что голландский вратарь ушел в атаку – не попали.

Но даже так – первое место в группе!

В параллельно матче португальцы в концовке вырвали победу у бельгийцев и вскочили на второе, исправились после грузинского поражения четырьмя очками, но для Грузии они не были конкурентами – сработал самый безопасный сценарий.

Отдельное чудо – ключевой гол Зурико Давиташвили голландцам. Бывший полузащитник «Рубина» (а сейчас французского «Бордо») подхватил мяч в центре поля.

Не побоялся пойти против всех.

Ну а когда Зурико вообще боялся финтить?

Только теперь еще и шикарно завершил!

Кто герои этой Грузии? Чемпион мира, вратарь «Валенсии» и пара из московского «Динамо»

Мы уже разговаривали о том, кто вообще творит эту сказку – но чтобы точно запомнить.

У Грузии 14 из 23 игроков представляют местный чемпионат: шестеро из тбилисского «Динамо», четверо – тбилисский «Сабуртало», трое – «Самгурали», еще один в «Диле».

Все эти команды сейчас в чемпионате Грузии (там система «весна–осень») места со второго по пятое, лидирует батумское «Динамо». «Дилу» тренирует экс-игрок ЦСКА и «Аякса» Андрей Демченко, «Сабуртало» – Омари Тетрадзе.

Но еще в команде представители других европейских клубов: «Валенсия», «Реал Унион», «Шахтер», «Бордо», «Црвена Звезда», «Лех» и «Сараево», а также два игрока московского «Динамо».

• В воротах в первом туре сыграл Лука Куталадзе из тбилисского «Динамо», а во втором – уже вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили: к нему еще до Евро присматривались «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер».

• В обороне есть Саба Сазонов из «Динамо», выбравший Грузию при варианте ждать официальных турниров за Россию. В центре поля и его одноклубник Лука Гагнидзе.

• Зурико Давиташвили из «Бордо» на правом фланге атаки (оттуда и разгонялся против Нидерландов), слева – Ираклий Азаров, чемпион и обладатель Кубка Сербии в составе «Црвены Звезды», он к 21 году собрал уже четыре титула – трижды выигрывал грузинскую лигу, теперь вот сербскую.

• Гиорги Гагуа – автор гола Португалии – принадлежит клубу «Алавес В», а прошлый сезон провел на правах аренды в «Реале Унион» из третьей испанской лиги. Хотя выходил на поле нечасто, забил в чемпионате всего два раза.

• У полузащитника Георгия Цитаишвили украинские корни: логично, что он принадлежит киевскому «Динамо». Парень заигран за сборную Грузии, но главный титул у него с украинской молодежкой: золото чемпионат мира U-20 в 2019-м, причем он забил в финале корейцам последний мяч того турнира.

Главный тренер Рамаз Сванадзе – бывший защитник грузинских клубов, он закончил карьеру в 26 из-за травмы. Работал ассистентом в тбилисском «Динамо» и бакинском «Интере», возглавлял Грузию U-19 и после ухода Владимира Вайсса даже потренировал главную сборную в Лиге наций (0:0 в 2020-м против Эстонии). Теперь 42-летний спец построил сенсационную молодежку для домашнего турнира.

На стадионе – сказка! Грузины поставили рекорд молодежных Евро

Решающий матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе собрал шикарную аудиторию: 43 004 зрителя.

Это рекорд молодежных чемпионатов Европы. На прошлом матче было чуть-чуть меньше: 41 887 человека.

Исходная любовь к сборной, умноженная на классный футбол и топ-результаты дала такую мегаатмосферу.

Автор телеграм-канала «Спорт в конце тоннеля» рассказывал со стадиона, что, например, Зурико в самом конце провожали на замену стоя и с файерами.

Конечно же, в первое место сборной Грузии никто не верил и близко, такой исход котировали как самый невероятный. И вот мы здесь!

Теперь Грузия сыграет в четвертьфинале со второй командой группы B: после двух туров там Чехия, но обогнать могут и Германия (если выиграет у Англии), и Израиль (нужна победа в очном матче). Англичане с Португалией, кстати, уже точно сыграют между собой, потому что Англия забронировала первое место после двух туров.

Грузины проведут матч 1/4 финала на стадионе имени Михаила Месхи – втором по размеру в стране, там только 27 тысяч мест. Даже жаль, иначе не было бы сомнений, что рекорд Евро улучшили бы еще. При планировании турнира эффект грузинской сенсации точно недооценили: например, потенциальный полуфинал с участием хозяев пройдет в на 20-тысячнике в Кутаиси, финал – там же.

Это все второстепенно, на первом плане невероятная Грузия: сборная без главного таланта поколения (Хвича Кварацхелия отдыхает после интенсивного сезона) впечатляет всю Европу, следящую за главным молодежным турниром.

Главные герои лета!

Нидерланды U-21 – Грузия U-21 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
27 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 42 Давиташвили, 1:1 – 45 Тайлор.
Нидерланды U-21Вербрюгген, ван Эвейк (Мануф, 82), ван Хекке, ван де Вен, Хартман (Матсен, 82), Бургер (Даллинга, 74), Эккеленкамп (Тавсан, 74), Гравенберх, Саммервилл, Тайлор, Бробби (Зиркзее, 21).
Грузия U-21Мамардашвили, Гочолейшвили, Гевашвили, Сазонов, Каландадзе, Азаров, Цитаишвили (Хвадагиани, 58), Меквабишвили, Lominadze (Гагнидзе, 46), Давиташвили (Mamageishvili, 90), Гагуа (Гулиашвили, 79).
Предупреждения:
Lominadze (45), Меквабишвили (45), Давиташвили (90).

Это будущие звезды: ждем парней с Евро U-21 в топ-клубах

Фото: Gettyimages.ru/Eric Verhoeven/Soccrates; телеграм-канал «Спорт в конце тоннеля»; instagram.com/kristy_____13____; instagram.com/uefacom

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Это уже колоссальный успех. Но, с Оранжевыми все могло и иначе сложиться, у тюльпанов виден был выше класс. В любом случае, грузинам конечно удачи!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R3DMate
Только пришел домой с этого матча. К сожалению, не так много футбола я видел вживую, но сегодняшняя игра самая эмоциональная. То, как болеют грузины за своих, надо видеть, слышать и чувствовать!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Синий туман
Автор текста видимо не знает других слов для выражения восторга, кроме мерзотного собачьего "Вау". Когда же это закончится?
Действительно, нужно было бы написать "Вах".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Молодцы, наследники Кипиани, Шенгелии, Чевадзе и Сулаквелидзе!) Поздравления!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Удачи, генацвале!😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Дмитриев
В конце статьи ошибка: полуфинал и финал в Батуми, а не в Кутаиси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
только финал не в Куиаиси, а в Батуми будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
Автор текста видимо не знает других слов для выражения восторга, кроме мерзотного собачьего "Вау". Когда же это закончится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Хвича кусает локти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Это было что-то с чем-то))))))))))
Весь стадион кричали непрерывно 2 минуты,когда забили гол...
Это был великоленый праздник..Со стадиона люди не хотели уходить...
В начале турнира настолько не думали,что это сможем,что 1/4 финалы назначили на маленьком стадионе имени Михеила Месхи,но сейчас решили перенести)))))))2 раза мы побили рекорд по посещаемости чемпионата Европы до 21 года..Думаю в субботу падет и второй рекорд....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volens-docens
Ответ Adeen
Не люблю грузин, но эти ребята реально молодцы. Хорошо играют.
Почему не любите, если не секрет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Knyaz Dadiani
Ответ volens-docens
Почему не любите, если не секрет?
оставь это чудо в покое )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ volens-docens
Почему не любите, если не секрет?
Да они у нас, в России, какие-то не совсем адекватные. И практически всегда кучкуются диаспорами. А это, фактически - легализованные ОПГ.
Ясен хрен, что в Грузии люди другие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goga70
Ответ Контрольный выстрел
Молодцы, наследники Кипиани, Шенгелии, Чевадзе и Сулаквелидзе!) Поздравления!
Кто такой Чевадзе? Чивадзе знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий