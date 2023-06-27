16 комментариев

Напоминаем: без Хвичи.

Молодежная сборная Грузии – вообще-то самая слабая по предтурнирным раскладам – продолжает выжигать на домашнем чемпионате Европы.

Ничьей со сборной Нидерландов в третьем туре хватило для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе. Вот их путь:

🟢 Сенсационная победа над Португалией в первом туре – 2:0

🤩 Яркая ничья с Бельгией – 2:2 после того, как проигрывали 0:2 к середине первого тайма, со вторым голом на 87-й.

👏 Уверенные 1:1 с Нидерландами: забили первыми еще в первом тайме, быстро пропустили, но дальше играли на равных и по делу добрали еще одно очко. На четвертой добавленной даже били с центра по пустым воротам, потому что голландский вратарь ушел в атаку – не попали.

Но даже так – первое место в группе!

В параллельно матче португальцы в концовке вырвали победу у бельгийцев и вскочили на второе, исправились после грузинского поражения четырьмя очками, но для Грузии они не были конкурентами – сработал самый безопасный сценарий.

Отдельное чудо – ключевой гол Зурико Давиташвили голландцам. Бывший полузащитник «Рубина» (а сейчас французского «Бордо») подхватил мяч в центре поля.

Не побоялся пойти против всех.

Ну а когда Зурико вообще боялся финтить?

Только теперь еще и шикарно завершил!

Кто герои этой Грузии? Чемпион мира, вратарь «Валенсии» и пара из московского «Динамо»

Мы уже разговаривали о том, кто вообще творит эту сказку – но чтобы точно запомнить.

У Грузии 14 из 23 игроков представляют местный чемпионат: шестеро из тбилисского «Динамо», четверо – тбилисский «Сабуртало», трое – «Самгурали», еще один в «Диле».

Все эти команды сейчас в чемпионате Грузии (там система «весна–осень») места со второго по пятое, лидирует батумское «Динамо». «Дилу» тренирует экс-игрок ЦСКА и «Аякса» Андрей Демченко, «Сабуртало» – Омари Тетрадзе.

Но еще в команде представители других европейских клубов: «Валенсия», «Реал Унион», «Шахтер», «Бордо», «Црвена Звезда», «Лех» и «Сараево», а также два игрока московского «Динамо».

• В воротах в первом туре сыграл Лука Куталадзе из тбилисского «Динамо», а во втором – уже вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили: к нему еще до Евро присматривались «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер».

• В обороне есть Саба Сазонов из «Динамо», выбравший Грузию при варианте ждать официальных турниров за Россию. В центре поля и его одноклубник Лука Гагнидзе.

• Зурико Давиташвили из «Бордо» на правом фланге атаки (оттуда и разгонялся против Нидерландов), слева – Ираклий Азаров, чемпион и обладатель Кубка Сербии в составе «Црвены Звезды», он к 21 году собрал уже четыре титула – трижды выигрывал грузинскую лигу, теперь вот сербскую.

• Гиорги Гагуа – автор гола Португалии – принадлежит клубу «Алавес В», а прошлый сезон провел на правах аренды в «Реале Унион» из третьей испанской лиги. Хотя выходил на поле нечасто, забил в чемпионате всего два раза.

• У полузащитника Георгия Цитаишвили украинские корни: логично, что он принадлежит киевскому «Динамо». Парень заигран за сборную Грузии, но главный титул у него с украинской молодежкой: золото чемпионат мира U-20 в 2019-м, причем он забил в финале корейцам последний мяч того турнира.

Главный тренер Рамаз Сванадзе – бывший защитник грузинских клубов, он закончил карьеру в 26 из-за травмы. Работал ассистентом в тбилисском «Динамо» и бакинском «Интере», возглавлял Грузию U-19 и после ухода Владимира Вайсса даже потренировал главную сборную в Лиге наций (0:0 в 2020-м против Эстонии). Теперь 42-летний спец построил сенсационную молодежку для домашнего турнира.

На стадионе – сказка! Грузины поставили рекорд молодежных Евро

Решающий матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе собрал шикарную аудиторию: 43 004 зрителя.

Это рекорд молодежных чемпионатов Европы. На прошлом матче было чуть-чуть меньше: 41 887 человека.

Исходная любовь к сборной, умноженная на классный футбол и топ-результаты дала такую мегаатмосферу.

Автор телеграм-канала «Спорт в конце тоннеля» рассказывал со стадиона, что, например, Зурико в самом конце провожали на замену стоя и с файерами.

Конечно же, в первое место сборной Грузии никто не верил и близко, такой исход котировали как самый невероятный. И вот мы здесь!

Теперь Грузия сыграет в четвертьфинале со второй командой группы B: после двух туров там Чехия, но обогнать могут и Германия (если выиграет у Англии), и Израиль (нужна победа в очном матче). Англичане с Португалией, кстати, уже точно сыграют между собой, потому что Англия забронировала первое место после двух туров.

Грузины проведут матч 1/4 финала на стадионе имени Михаила Месхи – втором по размеру в стране, там только 27 тысяч мест. Даже жаль, иначе не было бы сомнений, что рекорд Евро улучшили бы еще. При планировании турнира эффект грузинской сенсации точно недооценили: например, потенциальный полуфинал с участием хозяев пройдет в на 20-тысячнике в Кутаиси, финал – там же.

Это все второстепенно, на первом плане невероятная Грузия: сборная без главного таланта поколения (Хвича Кварацхелия отдыхает после интенсивного сезона) впечатляет всю Европу, следящую за главным молодежным турниром.

Главные герои лета!

Фото: Gettyimages.ru/Eric Verhoeven/Soccrates; телеграм-канал «Спорт в конце тоннеля»; instagram.com/kristy_____13____; instagram.com/uefacom