10 комментариев

«Пирло научил правильно перемещаться – в России об этом не говорили». Оздоев (и сам Пирло!) у Нобеля
Внутри лайфхак для всех полузащитников.
Нобель Арустамян прилетел к Магомеду Оздоеву, который играет в турецком «Фатих Карагюмрюк». Они поговорили об особенностях местного футбола, работе с Андреа Пирло (и с самим Пирло тоже!) и вариантах полузащитника после «Зенита».
Мы выделили главное.
Чем футбол в Турции отличается от нашего?
«Здесь вообще по-другому, – говорит Оздоев. – В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.
А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции.
Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в «Зените», 99% команд сидят в обороне и с тобой бодаются. Это реально так. Я даже недавно включал: это просто кто кого переборет. Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко. Я смотрел несколько матчей, игру с «Зенитом» – два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно. А «Зенит» не дал им продохнуть. Постоянно под прессингом. А тут «Бешикташ» может играть с «Хатай», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл.
В Турции пытаются играть на личную статистику. Тут в 80% случаев игрок пробьет по воротам сам, а не отдаст передачу – таким образом пытаются продаться в клубы уровнем выше. Много одаренных парней. Есть вся инфраструктура. Чемпионат интересный. Однако талантливые футболисты не хотят развиваться. Самая большая проблема в том, что они не любят проходить через трудности: не любят бегать, не любят много работать.
Наши, наоборот, пахари. Талантов у нас меньше – зато больше пахарей. Трудности их не пугают – что может напугать человека, который приехал из Сибири, где он играл в снегу?»
Оздоев потерял в деньгах после «Зенита»
«В «Зените» я зарабатывал больше, но я доволен теми деньгами, которые у меня есть в Турции, – это чуть больше 600 тысяч, но меньше миллиона евро. Если я буду недоволен своим положением, то Бог заберет у меня уже то, что я имею».
Пирло считает, что Оздоев спрогрессировал за сезон в Турции. Но он слишком эмоционален
Нобель разговаривал не только с Оздоевым – в интервью много фрагментов из разговора с Пирло. Вот что Андреа говорил про Магомеда:
«Я просто спросил, есть ли у него желание присоединиться к клубу, а также рассказал, как мы играем, как я вижу его игру, объяснил некоторые тактические моменты. Он согласился, и мы очень рады, что он присоединился к «Карагюмрюку» – все-таки Оздоев много лет отыграл в «Зените» и имеет богатый опыт игры в ЛЧ.
Магомед на поле часто поддается эмоциям – ему нужно учиться сначала думать, а потом уже совершать какое-то действие. И он успешно работает над этим аспектом по ходу сезона. В начале он часто терял позицию, мог оказаться в любой части поля. Сейчас он гораздо более дисциплинирован.
Нам пришлось объяснять ему некоторые моменты, о которых он не имел представления, когда играл в России. Мы пробовали его на позиции реджисты, но это не его позиция. У него лучше получается двигаться и перемещаться по полю, делая внезапные рывки вперед. В итоге мы определили его на позицию бокс-ту-бокса, потому что он хорошо проявляет себя как впереди, так и сзади».
Оздоев объясняет плюсы работы с Пирло и дает советы полузащитникам
«Он научил меня правильно перемещаться по полю – в России мне никто об этом не рассказывал. Было много тактики, меня учили играть на подборах, но это не похоже на то, что рассказывал Пирло. Он научил меня работать на поле головой. Теперь я по-другому вижу многие моменты на поле – и это мне сильно помогает.
Лайфхак всем центральным полузащитникам России: открываться так, чтобы получать мяч в двух-трех метрах от соперника. Пирло научил меня ставить корпус так, что теперь при получении мяча ухожу в совсем другое пространство – и там нет никого из соперников. Он по-другому видит футбол – это не каждому дано».
Оздоеву предлагали 2,5 млн евро в год в Саудовской Аравии
«Кроме Турции был вариант с Саудовской Аравией. Я даже летал в Эр-Рияд. Предложение заманчиво – 2,5 млн евро чистыми в год. Я отказался, потому что это не мое, нет профессионализма в подходе к футболу. Если бы согласился, мне было бы тяжело.
Сейчас тоже не согласился бы – даже несмотря на то, что в местный чемпионат приехал Роналду.
Криштиану не двигает уровень футбола в стране – он двигает вперед его имидж. Возможно, через пару лет я рассмотрю предложения в Саудовской Аравии, но сейчас мне неинтересно это именно с профессиональной точки зрения.
При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов».
Оздоев уверяет, что трансфер в «Лилль» сорвался из-за политики
«В начале февраля 2022-го я получил предложение от французской команды «Лилль». Мне позвонил мой менеджер, сказал: «Мага, так и так, тобой интересуется французский «Лилль». Я сказал: «Почему бы и нет? Мне это нравится». Они тем более были чемпионами страны, играли в Лиге чемпионов. Как раз они играли с «Челси», вышли из группы. Мне это было интересно.
На следующий день делали конференц-связь: спортивный директор, посредник от Франции, который принес это предложение, – парень из Бельгии, давно там живет. Мы поговорили со спортдиром, были очень заинтересованы. В итоге они вызвали на переговоры уже во Францию представителя.
Оттуда позвонили президент клуба, спортивный директор: они сказали, что вот, все, мы очень заинтересованы, в течение пары дней вышлем предложение клуба. Президент сказал: «Поможем всем, не переживай, приедешь, все будет хорошо».
Через два дня они мне прислали предложение – по сроку контракта, по условиям, остальные моменты, бонусы за результаты, это было расписано, прислали СМС от клуба. Менеджер мне переслал, я подтвердил. Я сразу сказал: «Все нормально».
У нас была встреча назначена в Испании после ответной игры «Зенита» с «Бетисом». После 22 февраля это все сошло на нет.
Предварительный контракт должен был быть. Они все должны прилететь 23-го числа. Та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер. Сказали: «Магомед, извини, так сложилось, что нам нужно подождать-посмотреть, как вообще все будет складываться».
Дополнение: президент «Лилля» Оливье Летанг публично опроверг слова Магомеда: «Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь».
Почему Дзюба не заиграл в Турции?
«Считаю, что Артем ошибся в выборе команды. «Адана» – один из немногих клубов, который не разыгрывает от вратаря. У них вратарь выносит сразу же на фланг, где открываются быстрые вингеры. Роль нападающего у них заключается в том, чтобы оттягивать защитников, – а забивают другие люди. У них лучшие бомбардиры – полузащитники. Но когда играл Балотелли, то игру подстраивали под него».
Блиц с Оздоевым!
• О самых перспективных тренерах России: «Лоськов. Они с Пирло очень похожи как футболисты. И футбол они оба видят по-другому».
• О том, что будет делать после завершения карьеры: «Хотелось бы попробовать себя тренером. Работа селекционером? Я и так знаю лучших специалистов – они будут мне помогать».
• О том, насколько раскрыл потенциал по 10-балльной шкале: «Думаю, на шестерку-семерку».
• О планах на дальнейшую карьеру: «Не исключаю, что могу еще поиграть в Западной Европе. В ближайшие два-три года не планирую возвращаться в Россию».
• Мечта, которую можно осуществить за большие деньги: «Купить футбольный клуб».
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Фото: youtube.com/Nobel ; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, Maksim Konstantinov/Global Look Press
А так это просто мнение Магомеда, его виденье, поэтому не понятно, что тут может быть смешно
"При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов»."