10 комментариев

Внутри лайфхак для всех полузащитников.

Нобель Арустамян прилетел к Магомеду Оздоеву, который играет в турецком «Фатих Карагюмрюк». Они поговорили об особенностях местного футбола, работе с Андреа Пирло (и с самим Пирло тоже!) и вариантах полузащитника после «Зенита».

Мы выделили главное.

Чем футбол в Турции отличается от нашего?

«Здесь вообще по-другому, – говорит Оздоев. – В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции.

Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в «Зените», 99% команд сидят в обороне и с тобой бодаются. Это реально так. Я даже недавно включал: это просто кто кого переборет . Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко. Я смотрел несколько матчей, игру с «Зенитом» – два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно. А «Зенит» не дал им продохнуть. Постоянно под прессингом. А тут «Бешикташ» может играть с «Хатай», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл.

В Турции пытаются играть на личную статистику. Тут в 80% случаев игрок пробьет по воротам сам, а не отдаст передачу – таким образом пытаются продаться в клубы уровнем выше. Много одаренных парней. Есть вся инфраструктура. Чемпионат интересный. Однако талантливые футболисты не хотят развиваться. Самая большая проблема в том, что они не любят проходить через трудности: не любят бегать, не любят много работать.

Наши, наоборот, пахари. Талантов у нас меньше – зато больше пахарей. Трудности их не пугают – что может напугать человека, который приехал из Сибири, где он играл в снегу?»

Оздоев потерял в деньгах после «Зенита»

«В «Зените» я зарабатывал больше, но я доволен теми деньгами, которые у меня есть в Турции, – это чуть больше 600 тысяч, но меньше миллиона евро. Если я буду недоволен своим положением, то Бог заберет у меня уже то, что я имею».

Пирло считает, что Оздоев спрогрессировал за сезон в Турции. Но он слишком эмоционален

Нобель разговаривал не только с Оздоевым – в интервью много фрагментов из разговора с Пирло. Вот что Андреа говорил про Магомеда:

«Я просто спросил, есть ли у него желание присоединиться к клубу, а также рассказал, как мы играем, как я вижу его игру, объяснил некоторые тактические моменты. Он согласился, и мы очень рады, что он присоединился к «Карагюмрюку» – все-таки Оздоев много лет отыграл в «Зените» и имеет богатый опыт игры в ЛЧ.

Магомед на поле часто поддается эмоциям – ему нужно учиться сначала думать, а потом уже совершать какое-то действие. И он успешно работает над этим аспектом по ходу сезона . В начале он часто терял позицию, мог оказаться в любой части поля. Сейчас он гораздо более дисциплинирован.

Нам пришлось объяснять ему некоторые моменты, о которых он не имел представления, когда играл в России. Мы пробовали его на позиции реджисты, но это не его позиция. У него лучше получается двигаться и перемещаться по полю, делая внезапные рывки вперед. В итоге мы определили его на позицию бокс-ту-бокса, потому что он хорошо проявляет себя как впереди, так и сзади».

Оздоев объясняет плюсы работы с Пирло и дает советы полузащитникам

« Он научил меня правильно перемещаться по полю – в России мне никто об этом не рассказывал . Было много тактики, меня учили играть на подборах, но это не похоже на то, что рассказывал Пирло. Он научил меня работать на поле головой. Теперь я по-другому вижу многие моменты на поле – и это мне сильно помогает.

Лайфхак всем центральным полузащитникам России: открываться так, чтобы получать мяч в двух-трех метрах от соперника. Пирло научил меня ставить корпус так, что теперь при получении мяча ухожу в совсем другое пространство – и там нет никого из соперников. Он по-другому видит футбол – это не каждому дано».

Оздоеву предлагали 2,5 млн евро в год в Саудовской Аравии

«Кроме Турции был вариант с Саудовской Аравией. Я даже летал в Эр-Рияд. Предложение заманчиво – 2,5 млн евро чистыми в год. Я отказался, потому что это не мое, нет профессионализма в подходе к футболу. Если бы согласился, мне было бы тяжело.

Сейчас тоже не согласился бы – даже несмотря на то, что в местный чемпионат приехал Роналду.

Криштиану не двигает уровень футбола в стране – он двигает вперед его имид ж . Возможно, через пару лет я рассмотрю предложения в Саудовской Аравии, но сейчас мне неинтересно это именно с профессиональной точки зрения.

При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов».

Оздоев уверяет, что трансфер в «Лилль» сорвался из-за политики

«В начале февраля 2022-го я получил предложение от французской команды «Лилль». Мне позвонил мой менеджер, сказал: «Мага, так и так, тобой интересуется французский «Лилль». Я сказал: «Почему бы и нет? Мне это нравится» . Они тем более были чемпионами страны, играли в Лиге чемпионов. Как раз они играли с «Челси», вышли из группы. Мне это было интересно.

На следующий день делали конференц-связь: спортивный директор, посредник от Франции, который принес это предложение, – парень из Бельгии, давно там живет. Мы поговорили со спортдиром, были очень заинтересованы. В итоге они вызвали на переговоры уже во Францию представителя.

Оттуда позвонили президент клуба, спортивный директор: они сказали, что вот, все, мы очень заинтересованы, в течение пары дней вышлем предложение клуба. Президент сказал: «Поможем всем, не переживай, приедешь, все будет хорошо».

Через два дня они мне прислали предложение – по сроку контракта, по условиям, остальные моменты, бонусы за результаты, это было расписано, прислали СМС от клуба. Менеджер мне переслал, я подтвердил. Я сразу сказал: «Все нормально».

У нас была встреча назначена в Испании после ответной игры «Зенита» с «Бетисом». После 22 февраля это все сошло на нет.

Предварительный контракт должен был быть. Они все должны прилететь 23-го числа. Та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер. Сказали: «Магомед, извини, так сложилось, что нам нужно подождать-посмотреть, как вообще все будет складываться».

Дополнение: президент «Лилля» Оливье Летанг публично опроверг слова Магомеда: «Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь».

Почему Дзюба не заиграл в Турции?

«Считаю, что Артем ошибся в выборе команды. «Адана» – один из немногих клубов, который не разыгрывает от вратаря. У них вратарь выносит сразу же на фланг, где открываются быстрые вингеры. Роль нападающего у них заключается в том, чтобы оттягивать защитников, – а забивают другие люди. У них лучшие бомбардиры – полузащитники. Но когда играл Балотелли, то игру подстраивали под него».

Блиц с Оздоевым!

•‎ О самых перспективных тренерах России: «Лоськов. Они с Пирло очень похожи как футболисты. И футбол они оба видят по-другому».

•‎ О том, что будет делать после завершения карьеры: «Хотелось бы попробовать себя тренером. Работа селекционером? Я и так знаю лучших специалистов – они будут мне помогать».

•‎ О том, насколько раскрыл потенциал по 10-балльной шкале: «Думаю, на шестерку-семерку».

•‎ О планах на дальнейшую карьеру: «Не исключаю, что могу еще поиграть в Западной Европе. В ближайшие два-три года не планирую возвращаться в Россию».

•‎ Мечта, которую можно осуществить за большие деньги: «Купить футбольный клуб».

Фото: youtube.com/Nobel ; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, Maksim Konstantinov/Global Look Press