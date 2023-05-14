14 комментариев

Трое из «Тулузы», один – из «Нанта».

Во Франции – скандал из-за предматчевых акций. Три игрока «Тулузы» и футболист «Нанта» отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ. Об этом написало местное СМИ La Dépêche du Midi.

Сообщали, что в «Тулузе» это марокканец Закария Абухляль, французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби, Логан Коста и босниец Саид Хамулич.

Абухляль и Хамулич отказались напрямую, остальных клуб надеялся убедить. С Костой и Шаиби, судя по всему, получилось: первый опроверг информацию об отказе в комментарии для RMC, второй попал в заявку и вышел на поле на полчаса.

В составе «Нанта» тоже нашелся отказник – форвард сборной Египта Мостафа Мохамед. По данным Ouest-France, он остался в гостинице и уведомил клуб о своем решении за полчаса до выезда на игру (а матч проходил в Тулузе).

Что за повод?

Во Франции в двух высших дивизионах проводят акцию против гомофобии, она приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией (это 17 мая). Перед игрой команды и судьи вместе фотографируются у баннера с надписью «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

История четверки из «Тулузы» и нападающего «Нанта» – не новая. Ранее такую футболку отказался надевать защитник «Генгама» из Второй лиги Донасьен Гомис. Он в итоге тоже в заявку на матч не попал.

«Мы приняли это к сведению», – так ситуацию прокомментировал президент «Генгама» Фред Ле Гран.

А какая реакция сейчас?

«Тулуза» подтвердила информацию об отказе своих футболистов надевать футболку с ЛГБТ-флагом. « Некоторые игроки выразили несогласие с тем, что их будут ассоциировать с радужными цветами, представляющими ЛГБТ-движение. Уважая индивидуальный выбор игроков, после многочисленных обменов мнениями клуб принял решение исключить их из состава на матч , запланированный на воскресенье.

Хотим напомнить, что в нашем составе представлены 18 национальностей с пяти континентов, открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Наши игроки выбирается на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований.

Клуб хочет напомнить о своей давней приверженности борьбе с гомофобией и всеми формами дискриминации. Более двух десятилетий мы поддерживаем различные проекты, направленные на продвижение таких ценностей, как уважение, терпимость, взаимопонимание. Через наш фонд мы продолжим ежедневно взаимодействовать с игроками, сотрудниками, волонтерами и сообществом с целью просвещения, повышения осведомленности и создания мирной, инклюзивной и толерантной среды», – говорится в заявлении «Тулузы».

Других комментариев ни игроки, ни клуб, ни Лига 1 не давали.

«Тулуза» и «Нант» закончили самый обсуждаемый французский матч тура вничью – 0:0.

Фото: globallookpress.com/Panoramic