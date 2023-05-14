14 комментариев

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4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

Фарес Шаиби
Саид Хамулич
Мусса Диарра II
Мостафа Мохамед
Закария Абухляль Закария Абухляль
лига 1 Франция лига 1 Франция
Тулуза Тулуза
ЛГБТ ЛГБТ
Нант Нант
Логан Коста
Генгам Генгам
Д2 Франция Д2 Франция
Футбол Футбол

Трое из «Тулузы», один – из «Нанта».

Во Франции – скандал из-за предматчевых акций. Три игрока «Тулузы» и футболист «Нанта» отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ. Об этом написало местное СМИ La Dépêche du Midi.

Сообщали, что в «Тулузе» это марокканец Закария Абухляль, французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби, Логан Коста и босниец Саид Хамулич. 

Абухляль и Хамулич отказались напрямую, остальных клуб надеялся убедить. С Костой и Шаиби, судя по всему, получилось: первый опроверг информацию об отказе в комментарии для RMC, второй попал в заявку и вышел на поле на полчаса.

В составе «Нанта» тоже нашелся отказник – форвард сборной Египта Мостафа Мохамед. По данным Ouest-France, он остался в гостинице и уведомил клуб о своем решении за полчаса до выезда на игру (а матч проходил в Тулузе).

Что за повод?

Во Франции в двух высших дивизионах проводят акцию против гомофобии, она приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией (это 17 мая). Перед игрой команды и судьи вместе фотографируются у баннера с надписью «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

История четверки из «Тулузы» и нападающего «Нанта» – не новая. Ранее такую футболку отказался надевать защитник «Генгама» из Второй лиги Донасьен Гомис. Он в итоге тоже в заявку на матч не попал.

«Мы приняли это к сведению», – так ситуацию прокомментировал президент «Генгама» Фред Ле Гран.

А какая реакция сейчас?

«Тулуза» подтвердила информацию об отказе своих футболистов надевать футболку с ЛГБТ-флагом. «Некоторые игроки выразили несогласие с тем, что их будут ассоциировать с радужными цветами, представляющими ЛГБТ-движение. Уважая индивидуальный выбор игроков, после многочисленных обменов мнениями клуб принял решение исключить их из состава на матч, запланированный на воскресенье.

Хотим напомнить, что в нашем составе представлены 18 национальностей с пяти континентов, открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Наши игроки выбирается на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований.

Клуб хочет напомнить о своей давней приверженности борьбе с гомофобией и всеми формами дискриминации. Более двух десятилетий мы поддерживаем различные проекты, направленные на продвижение таких ценностей, как уважение, терпимость, взаимопонимание. Через наш фонд мы продолжим ежедневно взаимодействовать с игроками, сотрудниками, волонтерами и сообществом с целью просвещения, повышения осведомленности и создания мирной, инклюзивной и толерантной среды», – говорится в заявлении «Тулузы».

Других комментариев ни игроки, ни клуб, ни Лига 1 не давали.

«Тулуза» и «Нант» закончили самый обсуждаемый французский матч тура вничью – 0:0.

Игроки НХЛ все чаще отказываются надевать ЛГБТ-джерси – и не только наши. Кажется, лигу это не беспокоит

Меня не пускали на матч ЧМ в бельгийской панаме. Скорее всего, из-за ее радужных цветов

Фото: globallookpress.com/Panoramic

14 комментариев

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Strateg 7
ЛГБТ - давно уже не про защиту прав сексуальных меньшинств, а скорее диктат с тотальным навязыванием своей нравственной политики, нетерпящей традиционных взглядов.
+28
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+26
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Саша Пушкин
Пока в России из каждого утюга верещат о традиционных ценностях , лепят законы запрещающие эту историю, а президент страны в бункере чуть ли не в одиночку бьется против мирового ЛГБТ лобби, Саша Головин- лидер и один из самых звездных игроков сборной выходит на матч в радужной форме... Как он в родной Калтан после такого приедет? Автор, добавь в статью фото Головина в этом туре, пусть народ увидит.
И правильно делают в России. Нафиг это пропаганда тут не нужна. Головин во Франции играет, это его решение и ничего ему за это в России не будет, в отличии от так называемой европейской демократии, когда игроков отстраняют за иное мнение.
+14
-2
+12
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Helge
а Головин прогнулся под эту пeдoтy...очень жаль
+12
-7
+5
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Dr.Gebbelsss
не все герои носят плащи...
+2
-1
+1
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Balt
Вероломный акт лицемерия и нарушения прав вот этих вот ребят. Это их прав что носить, а что не носить. Это что, в контракте прописано "участие в акциях в поддержку ЛГБТ и прочих активностях что взбредут в голову их придумавшим"? Грёбанное лицемерное мракобесие.
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санчос пономоревский
Ответ skywalker96
головин - позорник и антихрист! «Кто не со Мною, тот против Меня и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30).
Скорее анархист...
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skywalker96
головин - позорник и антихрист!

«Кто не со Мною, тот против Меня и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30).
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Scorpion
А разве это не их право? Одни хотят другие нет...
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Саша Пушкин
Ответ Helge
а Головин прогнулся под эту пeдoтy...очень жаль
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Armin.97
Ответ Strateg 7
ЛГБТ - давно уже не про защиту прав сексуальных меньшинств, а скорее диктат с тотальным навязыванием своей нравственной политики, нетерпящей традиционных взглядов.
Футболистов исключили за то что они имели свободу слова и свободу выбора и за рекламы свободы слова))) вот куда катится западный мир🤦🏻‍♂️
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