115 комментариев

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс
Рассматриваем.
Неспокойно после первого полуфинала ЛЧ: «Ман Сити» сыграл 1:1 с «Реалом», но забил, как многие считают, спорный гол.
На 67-й минуте Кевин де Брюйне прошил Тибо Куртуа мощным ударом из-за штрафной.
Но не все оказалось так гладко.
Чуть раньше мяч покинул поле. Бернарду Силва достал его уже за боковой
После передачи Кайла Уокера мяч полностью пересек правую боковую линию – в прыжке его спасал Бернарду Силва. Так выглядит проекция от канала beIN Sports – здесь четко видно, что мяч ушел.
В прямой трансляции это смотрелось так. Ничего не разобрать. Арбитрам тоже было непросто.
Игру не остановили, и «Сити» продолжил атаку.
Важно: после этого «Сити» потерял мяч (и реактивно вернул). Анчелотти злился и получил желтую
Да, «Сити» забил уже после возвращения владения. До этого Де Брюйне прострелил в штрафную, и мяч, попав в Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Тот сделал неточный пас, после которого гости и сравняли счет.
Тем не менее эпизод очень возмутил короля спокойствия Карло Анчелотти. Тренер «Мадрида» получил желтую.
«Мяч ушел за пределы поля. Я увидел это, рассказал об этом судье. Он дал мне желтую. Я не знаю, почему он не посмотрел ВАР», – объяснил эмоции Анчелотти.
Арсен Венгер считает, что неверно сработали видеоассистенты: «Задача ВАР – проверять, чистый гол или нет. В такой ситуации видеоарбитры должны вмешиваться. Эпизод с Бернарду Силвой смотреть они почему-то не стали».
«Это не единая фаза атаки. Участие Камавинга сыграло ключевую роль». Итурральде Гонсалес считает, что все чисто
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес уверен, что момент абсолютно чистый: «Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул команде, это уже другая фаза игры. То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.
Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль».
Подытожим:
😱 66:29 – Бернарду достает ушедший мяч
❌ 66:40 – Камавинга обрезает
⚽️ 66:50 – Де Брюйне забивает
А что вы думаете об этом моменте?
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
- Предупреждения:
- Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).
Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Julian Finney
Во-вторых, как в самой статье сказано, эпизод был заигран, Реал вернул владение и Сити забил уже после обреза Камавинги
Так что гол чистый
скоро будут говорить, что в начале матча игроки неправильно вышли на поле, что при исполнении гимна сфальшивили, что у какого-то игрока папа презерватив не стал надевать при его зачатии...
Эту оцифровку можно, вообще, использовать для определения выхода мяча в аут?
Какая у этой оцифровки погрешность?
В модели мяч какого размера используется? По правилам длина окружности мяча от 68 до 70 см. Т.е. диаметр мяча может отличаться почти на сантиметр. Ребята с BeIn все мячи на Бернабеу откалибровали?
Толщина боковой линии до 12 см. Минимальная толщина не регламентируется, но т.к. толщина линий равна диаметру штанг ворот, она не может быть совсем маленькой. Какая толщина на Бернабеу? Какая толщина в их программе? Они толщину линий на Бернабеу измеряли?
То, что они показали - это слишком тонкая боковая линия. Диаметр мяча 21.5 - 22.2 см. Толщина боковой линии должна быть хотя бы сантиметров 10, т.е. почти половина диаметра мяча. Посмотрите на картинку. Там от силы четверть диаметра. Не бывает штанг с диаметром 5 см.
А все линии (и линии ворот и боковые) по правилам должны быть одной толщины равной толщине штанг.
Т.е. сама картинка от BeIn навевает сомнения в том, что использованный алгоритм оцифровки годится для фиксации выхода мяча за боковую линию.
Вот и здесь похожая ситуация. Да, мяч Сити достался через Камавингу, однако после паузы на аут сценарий игры пошёл бы уже иначе. И обрежься Камавинга аналогичным образом уже после аута - вопросов ни у кого бы не возникло. В данном же случае получилось не очень, так скажем.
Команды могут усомниться в этих методах, но тогда нужно предъявить обоснованные аргументы, а не просто сказать "не верю".
Более того. Очень важно знать ВСЕ правила, а не только на разметку смотреть. А правило, помимо прочего, есть такое:
Не останавливать игру без необходимости.
Тепепь включаем голову. Арбитр не сумел разобрать (доли секунды, пограничное состояние, мяч буквально только-только вышел за пределы поля, там миллиметра может даже нету, такое вживую увидеть невозможно). Вару надо время, что бы пересмотреть с линейкой. Атака уже продолжается к этому моменту некоторое время. И вот спустя, условно, 10 секунд надо остановить игру просто потому, что мяч всё таки выбыл? Это же смешно. Футбол ориентирован на игру, а не на то, что бы отматывать игру на 10 секунд назад. Реал, кстати говоря, чаще многих пользуется этой фишкой в решающих матчах. Вот если бы арбитр сразу в моменте остановил игру, тогда да. Но этого не было. А спустя время уже не имело смыла. Если бы МС одной атакой забил, тогда бы просто отменили гол. В современных матчах это не так актуально, но раньше такое было повсеместно. Иной раз можно было два матча подряд посмотреть и в обоих отменяли гол из-за нарушения, в том числе из-за того, что мяч покинул поле. Но реал завладел мячом, они лишили себя такой возможности, потому и не отменили гол. А если отменять всё подряд просто потому, что арбитр не успел вовремя среагировать, тогда и руку Марадонны надо отменять. А что? 11 секунд или 20 лет - какая разница? Было? Было. А сколько времени прошло, это уже не важно главное что по правилам надо отменить.
Пишется - "наобум". Спортс - образовательный !
Но, какое имеет отношение, вернулся во владение или нет? Если был аут, какие могут быть нюансы?
Не менее интересен к примеру момент, с спорной игрой рукой нефтепроектчиком, который завершился полётом мяча на угловой, неназначенный в пылу спора.
Ошибок было много, и название всему этому безобразию - отскок Нефтепроекта
Вот это действительно интересно
И да, давай обсудим красную для Бернарду или хотя бы одну жк для Родри.
😉