115 комментариев

Рассматриваем.

Неспокойно после первого полуфинала ЛЧ: «Ман Сити» сыграл 1:1 с «Реалом», но забил, как многие считают, спорный гол.

На 67-й минуте Кевин де Брюйне прошил Тибо Куртуа мощным ударом из-за штрафной.

Но не все оказалось так гладко.

Чуть раньше мяч покинул поле. Бернарду Силва достал его уже за боковой

После передачи Кайла Уокера мяч полностью пересек правую боковую линию – в прыжке его спасал Бернарду Силва. Так выглядит проекция от канала beIN Sports – здесь четко видно, что мяч ушел.

В прямой трансляции это смотрелось так. Ничего не разобрать. Арбитрам тоже было непросто.

Игру не остановили, и «Сити» продолжил атаку.

Важно: после этого «Сити» потерял мяч (и реактивно вернул). Анчелотти злился и получил желтую

Да, «Сити» забил уже после возвращения владения. До этого Де Брюйне прострелил в штрафную, и мяч, попав в Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Тот сделал неточный пас, после которого гости и сравняли счет.

Тем не менее эпизод очень возмутил короля спокойствия Карло Анчелотти. Тренер «Мадрида» получил желтую.

«Мяч ушел за пределы поля. Я увидел это, рассказал об этом судье. Он дал мне желтую. Я не знаю, почему он не посмотрел ВАР», – объяснил эмоции Анчелотти.

Арсен Венгер считает, что неверно сработали видеоассистенты: «Задача ВАР – проверять, чистый гол или нет. В такой ситуации видеоарбитры должны вмешиваться. Эпизод с Бернарду Силвой смотреть они почему-то не стали».

«Это не единая фаза атаки. Участие Камавинга сыграло ключевую роль». Итурральде Гонсалес считает, что все чисто

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес уверен, что момент абсолютно чистый: «Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул команде, это уже другая фаза игры. То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.

Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль».

Подытожим:

😱 66:29 – Бернарду достает ушедший мяч

❌ 66:40 – Камавинга обрезает

⚽️ 66:50 – Де Брюйне забивает

А что вы думаете об этом моменте?

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Julian Finney