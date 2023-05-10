115 комментариев

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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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Рассматриваем.

Неспокойно после первого полуфинала ЛЧ: «Ман Сити» сыграл 1:1 с «Реалом», но забил, как многие считают, спорный гол.

На 67-й минуте Кевин де Брюйне прошил Тибо Куртуа мощным ударом из-за штрафной.

Но не все оказалось так гладко.

Чуть раньше мяч покинул поле. Бернарду Силва достал его уже за боковой 

После передачи Кайла Уокера мяч полностью пересек правую боковую линию – в прыжке его спасал Бернарду Силва. Так выглядит проекция от канала beIN Sports – здесь четко видно, что мяч ушел.

В прямой трансляции это смотрелось так. Ничего не разобрать. Арбитрам тоже было непросто. 

Игру не остановили, и «Сити» продолжил атаку.

Важно: после этого «Сити» потерял мяч (и реактивно вернул). Анчелотти злился и получил желтую 

Да, «Сити» забил уже после возвращения владения. До этого Де Брюйне прострелил в штрафную, и мяч, попав в Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Тот сделал неточный пас, после которого гости и сравняли счет. 

Тем не менее эпизод очень возмутил короля спокойствия Карло Анчелотти. Тренер «Мадрида» получил желтую.

«Мяч ушел за пределы поля. Я увидел это, рассказал об этом судье. Он дал мне желтую. Я не знаю, почему он не посмотрел ВАР», – объяснил эмоции Анчелотти.

Арсен Венгер считает, что неверно сработали видеоассистенты: «Задача ВАР – проверять, чистый гол или нет. В такой ситуации видеоарбитры должны вмешиваться. Эпизод с Бернарду Силвой смотреть они почему-то не стали».

«Это не единая фаза атаки. Участие Камавинга сыграло ключевую роль». Итурральде Гонсалес считает, что все чисто 

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес уверен, что момент абсолютно чистый: «Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул команде, это уже другая фаза игры. То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.

Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль».

Подытожим: 

😱 66:29 – Бернарду достает ушедший мяч

❌ 66:40 – Камавинга обрезает

⚽️ 66:50 – Де Брюйне забивает

А что вы думаете об этом моменте? 

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
Предупреждения:
Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Julian Finney

Стоило ли засчитывать гол «Ман Сити»?
4125 голосов
Да
57%
Кевин де Брюйне
Нет
43%
Карло Анчелотти

115 комментариев

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Никита Киселев
Ну, во-первых, непонятно, ушел ли мяч действительно за пределы поля или нет. Проекция от арабов не может быть 100% подтверждением, у них нет таких камер просто

Во-вторых, как в самой статье сказано, эпизод был заигран, Реал вернул владение и Сити забил уже после обреза Камавинги

Так что гол чистый
+188
-21
+167
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vulturecrow
Ответ Никита Киселев
Ну, во-первых, непонятно, ушел ли мяч действительно за пределы поля или нет. Проекция от арабов не может быть 100% подтверждением, у них нет таких камер просто Во-вторых, как в самой статье сказано, эпизод был заигран, Реал вернул владение и Сити забил уже после обреза Камавинги Так что гол чистый
вполне очевидная ситуация. так можно отматывать каждый матч на 10/20/30 минут назад, искать ошибочные миллиметры за пределами поля и оспаривать всё, что случилось после.
скоро будут говорить, что в начале матча игроки неправильно вышли на поле, что при исполнении гимна сфальшивили, что у какого-то игрока папа презерватив не стал надевать при его зачатии...
+84
-15
+69
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Сергей Посохов
Ответ Турко Ибрагимов
в течении 21 секунды мяч ушёл и был забит гол, очевидно что вар должен был вмешаться
В течений 21 секунды Реал отобрал мяч обделался и пропустил. Какой тут вар. Момент заигран был через 10 секунд.
+78
-18
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Папичслав
все что нужно знать, так это то что у самой УЕФА нет таких камер, линию сами арабы нарисовали, как на матч тв рисуют условно
+36
-1
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Timur_A
BeIn воспользовались некоей компьютерной оцифровкой.
Эту оцифровку можно, вообще, использовать для определения выхода мяча в аут?
Какая у этой оцифровки погрешность?
В модели мяч какого размера используется? По правилам длина окружности мяча от 68 до 70 см. Т.е. диаметр мяча может отличаться почти на сантиметр. Ребята с BeIn все мячи на Бернабеу откалибровали?
Толщина боковой линии до 12 см. Минимальная толщина не регламентируется, но т.к. толщина линий равна диаметру штанг ворот, она не может быть совсем маленькой. Какая толщина на Бернабеу? Какая толщина в их программе? Они толщину линий на Бернабеу измеряли?
То, что они показали - это слишком тонкая боковая линия. Диаметр мяча 21.5 - 22.2 см. Толщина боковой линии должна быть хотя бы сантиметров 10, т.е. почти половина диаметра мяча. Посмотрите на картинку. Там от силы четверть диаметра. Не бывает штанг с диаметром 5 см.
А все линии (и линии ворот и боковые) по правилам должны быть одной толщины равной толщине штанг.
Т.е. сама картинка от BeIn навевает сомнения в том, что использованный алгоритм оцифровки годится для фиксации выхода мяча за боковую линию.
+35
-4
+31
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Евгений Лифшиц
Ответ Турко Ибрагимов
в течении 21 секунды мяч ушёл и был забит гол, очевидно что вар должен был вмешаться
мяч не ушел, какая к черту проекция телеканала beIN Sports? с каких пор это стало вообще хоть каким-то источником. раньше рисовали кривые линии офсайда, теперь рисуют кривые проекции и дурилки еще это обсуждают. Лучше обсудите то, что хорошо видно и бесспорно, например красную Карвахаля
+44
-14
+30
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llolishe
Ответ простокрокодил
Анчелотти, конечно, старый лис. Ну какой ВАР на аутах?
Какой ВАР если там боковой и 4 судья должны видеть момент
+21
-2
+19
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Эксперимент
Обычный игровой эпизод которых бывает тысячи, не дали угловой, не тем дали аут итд, тем более уже заигранный эпизод, но игроки Реала бегали за судьей весь матч.
+20
-8
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xDe xDe
Тут в любом случае есть претензии к внимательности арбитров. Сразу вспоминается прошлогодний матч с Челси, когда Рюдигер (ещё играя за лондонцев, а теперь он сдерживает Холанда в Мадриде, забавно получилось) забил с несуществующего углового. Претензии к Рюдигеру могут быть? Нет, он забил чисто, без фола в атаке. Но углового-то, с которого он забил после подачи, не было - это было чётко видно на всех повторах. И ВАР тоже почему-то не вмешался. Сейчас все об этом забыли - а если бы тот гол оказался решающим?
Вот и здесь похожая ситуация. Да, мяч Сити достался через Камавингу, однако после паузы на аут сценарий игры пошёл бы уже иначе. И обрежься Камавинга аналогичным образом уже после аута - вопросов ни у кого бы не возникло. В данном же случае получилось не очень, так скажем.
+17
-8
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adlano1000@mail.ru
Ответ простокрокодил
Анчелотти, конечно, старый лис. Ну какой ВАР на аутах?
После гола обычно проверяют всю фазу атаки.
+9
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гилберт
Вот для этого и нужны челленджи.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Nikita Lickovsky
Или как 2 руки в штрафной у ворот «сити» но судья проигнорировал
Да хоть 3 руки, в каждом из этих эпизодов рука была прижата к телу, если не увидел с первого раза, то смотри повтор и не позорься. Кому, кому, но болельщикам Реала не стоит говорить о судейских ошибках. Сколько матчей было именно в ЛЧ когда судьи ошибались в пользу Реала
+10
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ГТГ
Да вообще пора сделать как в волейболе и баскетболе - пока мяч не приземлился за пределами площадки, он в игре
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Vinnipukh Vinni
Ответ бек саидов
Вообще то , я думаю что с помощью компьютера можно нарисовать что угодно , без проблем. Так что ВАР не может быть источником справедливости.
ВАР может быть источником справедливости, потому что командам доступны методы, которые используются ВАР. Можно проверить их расчёты.
Команды могут усомниться в этих методах, но тогда нужно предъявить обоснованные аргументы, а не просто сказать "не верю".
+5
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Demn213
Лол, катарский телеканал вкинул свою 3D графику, основанную на проекции по ТВ картинке, не имея доступа ни к камерам ВАР, ни к другим технологиям на стадионе и многие приняли это как доказательство? Окей, буду знать, что так можно
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Alon Raven
Ответ xDe xDe
Тут в любом случае есть претензии к внимательности арбитров. Сразу вспоминается прошлогодний матч с Челси, когда Рюдигер (ещё играя за лондонцев, а теперь он сдерживает Холанда в Мадриде, забавно получилось) забил с несуществующего углового. Претензии к Рюдигеру могут быть? Нет, он забил чисто, без фола в атаке. Но углового-то, с которого он забил после подачи, не было - это было чётко видно на всех повторах. И ВАР тоже почему-то не вмешался. Сейчас все об этом забыли - а если бы тот гол оказался решающим? Вот и здесь похожая ситуация. Да, мяч Сити достался через Камавингу, однако после паузы на аут сценарий игры пошёл бы уже иначе. И обрежься Камавинга аналогичным образом уже после аута - вопросов ни у кого бы не возникло. В данном же случае получилось не очень, так скажем.
По-твоему, судьи в ВАР комнате роботы, которые моментально обрабатывают всё до мельчайших деталей? Им надо время, что бы понять что к чему. И за это время реал завладел мячом.

Более того. Очень важно знать ВСЕ правила, а не только на разметку смотреть. А правило, помимо прочего, есть такое:
Не останавливать игру без необходимости.

Тепепь включаем голову. Арбитр не сумел разобрать (доли секунды, пограничное состояние, мяч буквально только-только вышел за пределы поля, там миллиметра может даже нету, такое вживую увидеть невозможно). Вару надо время, что бы пересмотреть с линейкой. Атака уже продолжается к этому моменту некоторое время. И вот спустя, условно, 10 секунд надо остановить игру просто потому, что мяч всё таки выбыл? Это же смешно. Футбол ориентирован на игру, а не на то, что бы отматывать игру на 10 секунд назад. Реал, кстати говоря, чаще многих пользуется этой фишкой в решающих матчах. Вот если бы арбитр сразу в моменте остановил игру, тогда да. Но этого не было. А спустя время уже не имело смыла. Если бы МС одной атакой забил, тогда бы просто отменили гол. В современных матчах это не так актуально, но раньше такое было повсеместно. Иной раз можно было два матча подряд посмотреть и в обоих отменяли гол из-за нарушения, в том числе из-за того, что мяч покинул поле. Но реал завладел мячом, они лишили себя такой возможности, потому и не отменили гол. А если отменять всё подряд просто потому, что арбитр не успел вовремя среагировать, тогда и руку Марадонны надо отменять. А что? 11 секунд или 20 лет - какая разница? Было? Было. А сколько времени прошло, это уже не важно главное что по правилам надо отменить.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Akosha Akbarov
Это не может быть чистым голом потому что Реал не владел мячом в течение какихто минут !
Ты дебил? Где сказано, что нужно владеть мячом несколько минут? Для особо тупых в статье написано, что когда камавинга коснулся мяча, атака закончилась, эпизод разыгран, началась новая атака. Это не голы с офсайда, которые реал забивал в финале против Баварии, или умышленная травма Салаха, где игрок должен был получить КК. Мяч может быть ушёл в аут, и то не факт, но после этого началась новая атака
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Почтенный эльф
Ответ Alon Raven
Вот именно - что угодно можно нарисовать. Вот только если соотношение размеров не правильное, тогда с чего бы в принципе доверять этому источнику? На этой "проекции" пропорции другие. И тут либо их вручную изменили, либо изначально рисовали на абум. Вообще любая программа, поддержтвающая векторную графику, легко может показать положение мяча. Тут не надо "проекцию" строить. Достаточно просто "приблизить" дальную часть соразмерно к передней и повернуть так, что бы было лучше видно. Я, конечно, не великий художник, но на телефоне получилось так, что мяч касается края линии - то есть вопрос, а ушёл ли мяч.
"либо изначально рисовали на абум."

Пишется - "наобум". Спортс - образовательный !
+4
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BananaMama
Ответ Евгений Лифшиц
я конечно ору с глоров реала. мяч вернулся во владение реала, они бегают с проекциями хрен пойми какими с арабского канала. все никак не могут приспособиться к эпохе вар и продолжают давить на судей через сми. грязный клуб на поле и за его пределами.
Странно, я думал "не могут приспособиться к эпохе вар" - это те, кто после введения ВАР в ЛЕ прописался, а не кто выиграл в эпоху ВАР ещё одну ЛЧ
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А.В. Бубнов
Ответ Евгений Лифшиц
я конечно ору с глоров реала. мяч вернулся во владение реала, они бегают с проекциями хрен пойми какими с арабского канала. все никак не могут приспособиться к эпохе вар и продолжают давить на судей через сми. грязный клуб на поле и за его пределами.
Момент конечно интересный, точного ответа не нет.
Но, какое имеет отношение, вернулся во владение или нет? Если был аут, какие могут быть нюансы?
Не менее интересен к примеру момент, с спорной игрой рукой нефтепроектчиком, который завершился полётом мяча на угловой, неназначенный в пылу спора.

Ошибок было много, и название всему этому безобразию - отскок Нефтепроекта
+6
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Усы Годзиллы
Ответ Евгений Лифшиц
мяч не ушел, какая к черту проекция телеканала beIN Sports? с каких пор это стало вообще хоть каким-то источником. раньше рисовали кривые линии офсайда, теперь рисуют кривые проекции и дурилки еще это обсуждают. Лучше обсудите то, что хорошо видно и бесспорно, например красную Карвахаля
Бесспорно то, что Реал в соцсетях постит результаты полуфинального матча ЛЧ, а Барса отмечает гол КдБ, потом поспешно удаляет и как вишенка на торте, отмечает день Гоку.

Вот это действительно интересно

И да, давай обсудим красную для Бернарду или хотя бы одну жк для Родри.

😉
+7
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Tigran Arevshatyan
Пока творится вакханалия без запросов команд-это всё будет продолжаться, вторая фаза, игра рукой и т. д. Мяч ушел- это аут и всё! Два запроса за тайм по всему полю со сгоранием и не нужно ВАР решать просматривать или нет, а нам гадать посмотрели или нет в тихую.
+6
-3
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Pol Belov
Ответ ГТГ
Да вообще пора сделать как в волейболе и баскетболе - пока мяч не приземлился за пределами площадки, он в игре
значит тогда, получается, что можно и голы с метровым проникновением в ворота выносить, пока они еще не коснулись земли?
+3
0
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EnergyStyle
Интересно конечно притянули за уши какие-то фазы...тогда почему потенциальные красные карточки или игру рукой в штрафной они могут посмотреть не то что спустя несколько владении, иногда проходит несколько минут до остановки игры, а тут видите ли фаза...а если взять и посмотреть любой случай когда команда забивала гол, а до этого оказывался пенальти в их ворота и гол отменяли? Тут либо вар не отработал нормально, либо нужны четкие трактовки правил для подобных эпизодов. Свистни аут и банально обе команды перестраиваются и уже совсем другая история. И вот если уже тогда произошел такой пас-обрез то да, вопросов нет.
+3
-1
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Makhasamatman Buch
Ответ xDe xDe
Тут в любом случае есть претензии к внимательности арбитров. Сразу вспоминается прошлогодний матч с Челси, когда Рюдигер (ещё играя за лондонцев, а теперь он сдерживает Холанда в Мадриде, забавно получилось) забил с несуществующего углового. Претензии к Рюдигеру могут быть? Нет, он забил чисто, без фола в атаке. Но углового-то, с которого он забил после подачи, не было - это было чётко видно на всех повторах. И ВАР тоже почему-то не вмешался. Сейчас все об этом забыли - а если бы тот гол оказался решающим? Вот и здесь похожая ситуация. Да, мяч Сити достался через Камавингу, однако после паузы на аут сценарий игры пошёл бы уже иначе. И обрежься Камавинга аналогичным образом уже после аута - вопросов ни у кого бы не возникло. В данном же случае получилось не очень, так скажем.
Не обрежься Камавинга - вопросов ни у кого бы не возникло. В данном же случае получился гол не из-за аута, а из-за обрезки Камавинга, так скажем.
+7
-5
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