Любимые расклады!

Гонка за топ-4 в АПЛ в самом разгаре: два места забронировали «Манчестер Сити» и «Арсенал», за оставшиеся сражаются сразу шесть клубов – «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Брайтон».

Кто фавориты?

• «Ньюкасл» – главный фаворит. У парней Эдди Хау в оставшихся турах только один матч с прямым конкурентом – «Брайтоном». В оставшихся трех – борющиеся за выживание «Лидс» и «Лестер», а также кризисный «Челси».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 92%

• «Манчестер Юнайтед» переживает не лучший отрезок сезона: два поражения подряд, всего одна победа в четырех турах. И вот «Ливерпуль» уже совсем рядом, в одном очке, пусть по потерянным у «МЮ» есть игра в запасе. Из плюсов «МЮ» – игры с середняками, но и с ними у команды Эрика тен Хага есть проблемы.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 78%

• «Ливерпуль» наконец набрал форму – правда, кажется, что слишком поздно, даже несмотря на приятный календарь. Максимум можно набрать 71 очко – в предыдущих четырех сезонах этого хватило для места в четверке. Но надо рассчитывать на ошибки конкурентов. А точнее, на ошибки «МЮ» – похоже, манкунианцев достать проще, чем «Ньюкасл».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 29%

• «Брайтон» – у команды Де Дзерби есть две игры в запасе относительно «МЮ», но очень тяжелый календарь. За последний месяц у клуба девять матчей, осталось шесть, и расписание реально не вдохновляет: почти все игры либо с теми, кто борется за выживание («Эвертон», «Саутгемптон»), либо за ЛЧ и чемпионство («Ман Сити», «Арсенал», «Ньюкасл», «Астон Вилла»).

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 1%

• «Тоттенхэм» фактически выброшен из гонки. Лондонцы не выиграли ни у «МЮ», ни у «Ливерпуля», а впереди еще и «Астон Вилла». Шансы минимальны – слишком много осечек нужно от конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

• «Астон Вилла» Унаи Эмери набрала мощный ход, но затем проиграла два матча подряд – «МЮ» и «Вулверхэмптону». После этого шансы бирмингемцев на Лигу чемпионов заметно подпортились – как и «Тоттенхэму», им нужно ждать слишком много осечек конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

***

Но за это мы и любим АПЛ – лигу, где порой случается невозможное.