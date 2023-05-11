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Гонка за ЛЧ в АПЛ: «Ливерпуль» приближается к «МЮ», «Ньюкасл» на 92% не выпадет из топ-4

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Любимые расклады!

Гонка за топ-4 в АПЛ в самом разгаре: два места забронировали «Манчестер Сити» и «Арсенал», за оставшиеся сражаются сразу шесть клубов – «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Брайтон».

Кто фавориты?

«Ньюкасл» – главный фаворит. У парней Эдди Хау в оставшихся турах только один матч с прямым конкурентом – «Брайтоном». В оставшихся трех – борющиеся за выживание «Лидс» и «Лестер», а также кризисный «Челси».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 92%

«Манчестер Юнайтед» переживает не лучший отрезок сезона: два поражения подряд, всего одна победа в четырех турах. И вот «Ливерпуль» уже совсем рядом, в одном очке, пусть по потерянным у «МЮ» есть игра в запасе. Из плюсов «МЮ» – игры с середняками, но и с ними у команды Эрика тен Хага есть проблемы.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 78%

«Ливерпуль» наконец набрал форму – правда, кажется, что слишком поздно, даже несмотря на приятный календарь. Максимум можно набрать 71 очко – в предыдущих четырех сезонах этого хватило для места в четверке. Но надо рассчитывать на ошибки конкурентов. А точнее, на ошибки «МЮ» – похоже, манкунианцев достать проще, чем «Ньюкасл».

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 29%

«Брайтон» – у команды Де Дзерби есть две игры в запасе относительно «МЮ», но очень тяжелый календарь. За последний месяц у клуба девять матчей, осталось шесть, и расписание реально не вдохновляет: почти все игры либо с теми, кто борется за выживание («Эвертон», «Саутгемптон»), либо за ЛЧ и чемпионство («Ман Сити», «Арсенал», «Ньюкасл», «Астон Вилла»).

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – 1%

«Тоттенхэм» фактически выброшен из гонки. Лондонцы не выиграли ни у «МЮ», ни у «Ливерпуля», а впереди еще и «Астон Вилла». Шансы минимальны – слишком много осечек нужно от конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

«Астон Вилла» Унаи Эмери набрала мощный ход, но затем проиграла два матча подряд – «МЮ» и «Вулверхэмптону». После этого шансы бирмингемцев на Лигу чемпионов заметно подпортились – как и «Тоттенхэму», им нужно ждать слишком много осечек конкурентов.

Вероятность финиша в зоне ЛЧ по версии аналитической модели FiveThirtyEight – меньше 1%

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Но за это мы и любим АПЛ – лигу, где порой случается невозможное. 

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6 комментариев

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Stockt Malone
Расклады как расклады. Тут так принято, чтобы переводчик, извините автор, сам себя в анонсе поста нахваливал?
+5
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Турко Ибрагимов
так себе расклад, интрига высосанная из пальца, слишком большие разрывы
вот в серии А да там интрига и нужно расклады считать
+5
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Syndycate
Ответ Шурик Шурик
Манчестеру, если попадут в лч, в следующее то нужна мощнейшая закупка топовыми игроками и чистка тех авгиевых конюшен, которые есть сейчас. У команды тупо нет даже одного хорошего состава, а если травмируется Рэшфорд или не дай бог Бруну - пиши пропало.
Тен Хаг закупит пол Аякса)
+2
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Шурик Шурик
Манчестеру, если попадут в лч, в следующее то нужна мощнейшая закупка топовыми игроками и чистка тех авгиевых конюшен, которые есть сейчас. У команды тупо нет даже одного хорошего состава, а если травмируется Рэшфорд или не дай бог Бруну - пиши пропало.
0
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Garrincha_the best
Любимые кем? Иногда сигара - это просто сигара.
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