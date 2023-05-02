19 комментариев

Южнокорейский центрдеф Ким Мин Чжэ перешел в «Наполи» прошлым летом из «Фенербахче» и заставил фанатов забыть Калиду Кулибали (тем же летом угнал в «Челси») – Лучано Спалетти придумал для защитника роль, в которой он стал лучшим на своей позиции в Серии А. Топ-клубы уже устроили на Кима охоту, но, вероятно, южнокореец не уедет из Неаполя в ближайшее время. По необычной причине.

Ким пройдет военные сборы – как раз в тот момент, когда его можно выкупить по сниженной цене

Согласно законам Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет должны пройти обязательную военную службу длительностью 21 месяц.

Для спортсменов есть послабления – их освобождают от службы, если они завоевывали олимпийские медали любого достоинства или выигрывали Азиатские игры. Ким в составе сборной побеждал на Азиатских играх в сентябре 2018-го – однако его долг перед родиной выполнен не до конца.

CalcioNapoli24 сообщает, что защитник должен пройти военные сборы с июня по июль 2023 года – это альтернативная служба, где Ким пройдет основы военной подготовки. От этих сборов не отвертеться – в 2020-м их проходил даже лидер южнокорейской сборной Сон Хын Мин.

Почему это может помешать трансферу?

По информации La Gazzetta Dello Sport, агенты Кима прописали в контракте с «Наполи» пункт о выкупе с 1 по 15 июля – в эти даты игрока можно будет приобрести по сниженной цене (около 50 млн евро). Сделано это было чтобы игрок мог уйти, если его не устроят условия в клубе.

В это время южнокореец будет проходить сборы и вряд ли сможет эффективно вести переговоры с другими клубами. Хотя Кима это вряд ли сильно волнует – в Неаполе он проводит лучший сезон в карьере и вместе с клубом несется к первому за 33 года чемпионству.

А почему в Корее обязательная служба в армии?

Причина очевидна – Корейская война, которая развернулась в июне 1950-го и продолжалась до перемирия в июле 1953-го. За два года было убито и ранено около 1,3 миллионов корейцев, уничтожено около 80% жилого фонда двух государств. С 1951-го для поддержания боеготовности армии в Южной Корее ввели обязательную службу в армии.

В 17 лет юноши сдают регистрационные данные, а военкоматы определяют, кто из них готов к службе. Как правило в армию отправляют в возрасте от 18 до 21 года, заявленный предельный возраст – 28 лет, но есть много оснований для дальнейшей отсрочки, в том числе для спортсменов и артистов – они могут отслужить и после 30.

В армии служат от 18 до 21 месяца (зависит от рода войск). Есть вариант и с альтернативной службой на гражданских должностях, но там срок дольше – 36 месяцев.

В корейской армии предусмотрено жалование – от 510 тысяч вон в месяц (около 30 тысяч рублей).

После службы мужчин зачисляют в резерв, что предусматривает участие в различных сборах.

И о футболе... Кстати, кто интересуется Кимом?

Претендентов пока два – «МЮ» и «ПСЖ». Обоим клубам требуется усиление в оборону – очевидно, что пункт о выкупе южнокорейца по сниженной цене выглядел для них очень привлекательно.

Вероятно, купить защитника по сниженной цене не получится – посмотрим, будут ли топ-клубы пытаться купить его за более высокую цену.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Claudio Villa