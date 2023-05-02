19 комментариев

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Защитник «Наполи» летом пойдет в армию (на месяц) – как раз в даты трансферной скидки

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Южнокорейский центрдеф Ким Мин Чжэ перешел в «Наполи» прошлым летом из «Фенербахче» и заставил фанатов забыть Калиду Кулибали (тем же летом угнал в «Челси») – Лучано Спалетти придумал для защитника роль, в которой он стал лучшим на своей позиции в Серии А. Топ-клубы уже устроили на Кима охоту, но, вероятно, южнокореец не уедет из Неаполя в ближайшее время. По необычной причине.

Ким пройдет военные сборы – как раз в тот момент, когда его можно выкупить по сниженной цене

Согласно законам Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет должны пройти обязательную военную службу длительностью 21 месяц.

Для спортсменов есть послабления – их освобождают от службы, если они завоевывали олимпийские медали любого достоинства или выигрывали Азиатские игры. Ким в составе сборной побеждал на Азиатских играх в сентябре 2018-го – однако его долг перед родиной выполнен не до конца. 

CalcioNapoli24 сообщает, что защитник должен пройти военные сборы с июня по июль 2023 года – это альтернативная служба, где Ким пройдет основы военной подготовки. От этих сборов не отвертеться – в 2020-м их проходил даже лидер южнокорейской сборной Сон Хын Мин.

Почему это может помешать трансферу?

По информации La Gazzetta Dello Sport, агенты Кима прописали в контракте с «Наполи» пункт о выкупе с 1 по 15 июля – в эти даты игрока можно будет приобрести по сниженной цене (около 50 млн евро). Сделано это было чтобы игрок мог уйти, если его не устроят условия в клубе. 

В это время южнокореец будет проходить сборы и вряд ли сможет эффективно вести переговоры с другими клубами. Хотя Кима это вряд ли сильно волнует – в Неаполе он проводит лучший сезон в карьере и вместе с клубом несется к первому за 33 года чемпионству.

А почему в Корее обязательная служба в армии? 

Причина очевидна – Корейская война, которая развернулась в июне 1950-го и продолжалась до перемирия в июле 1953-го. За два года было убито и ранено около 1,3 миллионов корейцев, уничтожено около 80% жилого фонда двух государств. С 1951-го для поддержания боеготовности армии в Южной Корее ввели обязательную службу в армии. 

В 17 лет юноши сдают регистрационные данные, а военкоматы определяют, кто из них готов к службе. Как правило в армию отправляют в возрасте от 18 до 21 года, заявленный предельный возраст – 28 лет, но есть много оснований для дальнейшей отсрочки, в том числе для спортсменов и артистов – они могут отслужить и после 30. 

В армии служат от 18 до 21 месяца (зависит от рода войск). Есть вариант и с альтернативной службой на гражданских должностях, но там срок дольше – 36 месяцев. 

В корейской армии предусмотрено жалование – от 510 тысяч вон в месяц (около 30 тысяч рублей). 

После службы мужчин зачисляют в резерв, что предусматривает участие в различных сборах. 

И о футболе... Кстати, кто интересуется Кимом?

Претендентов пока два – «МЮ» и «ПСЖ». Обоим клубам требуется усиление в оборону – очевидно, что пункт о выкупе южнокорейца по сниженной цене выглядел для них очень привлекательно. 

Вероятно, купить защитника по сниженной цене не получится – посмотрим, будут ли топ-клубы пытаться купить его за более высокую цену.

Монстр из Южной Кореи – совсем не Сон, а лучший защитник Серии А из «Наполи». Быстрый амбал, непобедимый 1-в-1

Думали, Сон Хын Мин откосил от армии? Нет, карантина он поехал в военный лагерь и отправится в 30-километровый марш-бросок

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Claudio Villa

19 комментариев

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Schiaff1no
Агентов для чего придумали? Да и сборы трехнедельные, ничего страшного.
+24
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Иван Меркушев
Ответ Руслан Лысенко
Что за мордор в 2023 году, армейские сборы это обязаловка! Ужасная Россия! Ой, постойте....
Там никто не косит, вот и делай выводы))
Само собой людям не будет нравиться покраска травы и подметание луж.
+9
-2
+7
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Имя Фамилия
Агенты прокололись по датам, уволить их нафиг. Столько денег гребут с каждой сделки, а сверить даты со службой не в состоянии.
+6
0
+6
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Нурбол Жумаскалиев
корейский магваер. МЮ если его купит, у них будет лучшая защита в АПЛ на долгие годы. а эти годы можно потом будет посчитать по кольцам срубов кима и хари
+2
0
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Garikus89
Ответ Schiaff1no
Агентов для чего придумали? Да и сборы трехнедельные, ничего страшного.
Сборы трехнедельные, а окно у этих условий две недели. Агенты за него контракт не подпишут, даже если захотят, и я сильно сомневаюсь, что их пустят на военную базу в Корее)
+4
-2
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Алексей Гусев
Ирония в том, что в это время южнокореец будет проходить сборы и вряд ли сможет эффективно вести переговоры с другими клубами.
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а нахрена ему агенты?
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arspurs9
А в чем сложность то? Чаще всегда футболисты участвуют в переговорах меньше, чем агенты и клубы. И я не думаю, что он будет там жить в полной изоляции без шансов на звонки, к примеру. Обсудить все с агентом, тот решит с клубами - вот и все.
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forward1988
Аналог Магуайра, за ним должен подчищать опорник и второй быстрый цз,но он моложе гарри на три года,если удастся спихнуть англичанина за 50-60 млн(но это из области фантастики) то можно к нему присмотреться а так не стоит даже.
+1
0
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Schiaff1no
Ответ Garikus89
Сборы трехнедельные, а окно у этих условий две недели. Агенты за него контракт не подпишут, даже если захотят, и я сильно сомневаюсь, что их пустят на военную базу в Корее)
Существуют предварительные контракты для таких случаев, это же не срок за который он должен непременно завершить переход, а срок действия клауссулы для клубов.
Для нагнетания я бы скорее беспокоился, что при такой службе добавляют общественные работы, вот это в теории может напрячь клубы
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Владимир Георгия
Не понятно , что за схема,-продавать лучших.
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garap83@ukr.net
Вопрос на заглавие статьи:Каким образом?
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a2wai
Самое заинтересованное лицо в этом переходе все равно агент. Если ему предложат космические комиссионные по сделке - он приедет лично на место сборов и сможет вытащить игрока на минут десять ради пары подписей.
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Garikus89
Ответ Schiaff1no
Существуют предварительные контракты для таких случаев, это же не срок за который он должен непременно завершить переход, а срок действия клауссулы для клубов. Для нагнетания я бы скорее беспокоился, что при такой службе добавляют общественные работы, вот это в теории может напрячь клубы
Я так понимаю, что документы о трансфере должны быть подписаны в период с 1 по 15 июля, а если нет, то сумма другая, предварительные здесь не сработают, иначе в чем смысл для клуба?
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