Куарежма о Португалии на ЧМ: «Не хватает характера, счастья, радости, креатива. Игроки боятся рисковать»

Куарежма раскритиковал сборную Португалии за игру на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма подверг критике игру команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Колумбией (0:0).

Португалия в 1/16 финала встретится с Хорватией. Игра пройдет 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.

«Не хватает радости, не хватает счастья, не хватает креативности, не хватает той дерзости, которая у нас всегда была, не хватает желания. Не хватает характера. У меня была возможность смотреть матч вживую, и мы это обсуждали. Казалось, что они устали, были демотивированы.

Они находятся на самом важном турнире в мировом футболе. Качества и таланта игрокам хватает, но вот радости, счастья, креативности и отсутствия страха рисковать... Кажется, что игроки боятся рисковать», – сказал Куарежма в эфире LiveModeTV.

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