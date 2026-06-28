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  4. Куарежма о Португалии на ЧМ: «Не хватает характера, счастья, радости, креатива. Игроки боятся рисковать»

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Куарежма о Португалии на ЧМ: «Не хватает характера, счастья, радости, креатива. Игроки боятся рисковать»
Куарежма раскритиковал сборную Португалии за игру на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма подверг критике игру команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Колумбией (0:0).

Португалия в 1/16 финала встретится с Хорватией. Игра пройдет 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.

«Не хватает радости, не хватает счастья, не хватает креативности, не хватает той дерзости, которая у нас всегда была, не хватает желания. Не хватает характера. У меня была возможность смотреть матч вживую, и мы это обсуждали. Казалось, что они устали, были демотивированы.

Они находятся на самом важном турнире в мировом футболе. Качества и таланта игрокам хватает, но вот радости, счастья, креативности и отсутствия страха рисковать... Кажется, что игроки боятся рисковать», – сказал Куарежма в эфире LiveModeTV.

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Опубликовано: Sports
Источник: Sapo
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logoвысшая лига Португалия

Комментарии

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Роналду: «Им еще не хватает точных завершающих пасов, брат»
Ответq4v24z74n5
Роналду: «Им еще не хватает точных завершающих пасов, брат»
На самом деле так и есть) и еще ударов, леау не даст соврать)
Ответq4v24z74n5
Роналду: «Им еще не хватает точных завершающих пасов, брат»
Это будут самые точные слова.

з.ы. На самом деле рано их так сильно критиковать. Слишком многого ждут от них, аж повеяло Англией с Джерардом, Лэмпом и Руни. Ну и Аргентиной 10х.

На деле им просто нужна поддержка да и все. А от них ждут побед в каждом матче 5-0. Команда художников без бойцов по факту. Их либо поддерживать и они на кураже будут играть, либо ...поддерживать. Другого не дано.
Они боятся разгневать Хоумлендера
Боятся рисковать, потому что установка играть на старого деда, который на два метра ускориться не может.
ОтветFCB1991
Боятся рисковать, потому что установка играть на старого деда, который на два метра ускориться не может.
:Методичка фаната Барселоны N932

з.ы.В том то и дело, что ни не могут нормально даже навесить на него. Ну вот просто в зону с ним на ход. Бояться потерять мяч даже просто пасуя друг другу. Про это Куарежма и говорит.
ОтветFCB1991
Боятся рисковать, потому что установка играть на старого деда, который на два метра ускориться не может.
вы вообще матчи смотрите.... с короткими ускорениями у него как раз таки полный порядок, он интенсивно прессинговать постоянно не может и никто на него не играет постоянно, они постоянно перекатывали вместо обострений или навеса.
Роналду : не слушайте не красивую Куарешму
ОтветTazemyrat Tolayew
Роналду : не слушайте не красивую Куарешму
Так Кварежма и не критиковал криштика, он там же заявил, что Аргентине фифа сетку нарисовала лёгкую, как и в 2022м:))
Когда выходишь на каждый матч вдесятером вместо одиннадцати, то как-то сразу не до радости и счастья становится
ОтветЕбздрогыч
Когда выходишь на каждый матч вдесятером вместо одиннадцати, то как-то сразу не до радости и счастья становится
Фанатики Загитовой не ошибаются
ОтветДядя ТУРА
Фанатики Загитовой не ошибаются
Один тролль троллит другого.
Как иронично😁
Им не хватает тренера… к сожалению.
думают как бы пас отдать гелевому
Интересно, почему...
"Они находятся на самом важном турнире в мировом футболе." Есть мнение одного футболиста с Мадейры, что это всего лишь 7 ничего не значащих матча.
Игрокам Португалии надо делать одно - пасовать на Роналду, он на своем дриблинге все сделает сам
ОтветRoman
Игрокам Португалии надо делать одно - пасовать на Роналду, он на своем дриблинге все сделает сам
Там такой дриблинг, как-будто у человека ноги сводит.
ОтветМаксим Черкашин
Там такой дриблинг, как-будто у человека ноги сводит.
Смешно,инов МЮ был же дриблинг, куда делся? Понимаю у меня был в школе, т.к. 3 раза в неделю физкультура, плюс 2 тренировки, в футбольный сезон - были по футболу. В студенчестве играл - был дриблинг, а потом, футбол раз в месяц, полгода и так далее, но этот же спит с мячом.
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