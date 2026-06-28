Куарежма о Португалии на ЧМ: «Не хватает характера, счастья, радости, креатива. Игроки боятся рисковать»

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма подверг критике игру команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Колумбией (0:0).
Португалия в 1/16 финала встретится с Хорватией. Игра пройдет 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.
«Не хватает радости, не хватает счастья, не хватает креативности, не хватает той дерзости, которая у нас всегда была, не хватает желания. Не хватает характера. У меня была возможность смотреть матч вживую, и мы это обсуждали. Казалось, что они устали, были демотивированы.
Они находятся на самом важном турнире в мировом футболе. Качества и таланта игрокам хватает, но вот радости, счастья, креативности и отсутствия страха рисковать... Кажется, что игроки боятся рисковать», – сказал Куарежма в эфире LiveModeTV.
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з.ы. На самом деле рано их так сильно критиковать. Слишком многого ждут от них, аж повеяло Англией с Джерардом, Лэмпом и Руни. Ну и Аргентиной 10х.
На деле им просто нужна поддержка да и все. А от них ждут побед в каждом матче 5-0. Команда художников без бойцов по факту. Их либо поддерживать и они на кураже будут играть, либо ...поддерживать. Другого не дано.
з.ы.В том то и дело, что ни не могут нормально даже навесить на него. Ну вот просто в зону с ним на ход. Бояться потерять мяч даже просто пасуя друг другу. Про это Куарежма и говорит.
Как иронично😁