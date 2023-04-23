28 комментариев

Страдания.

Перед матчем «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» ожидалась битва примерно равных. Даже при всех проблемах лондонцев – обе команды ведь конкурируют за попадание в Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» до игры отставал от конкурента на три очка, была возможность догнать – пусть и при игре «Ньюкасла» в запасе.

Но никакой битвы не вышло. «Ньюкасл» забил в первой же атаке – Джейкоб Мерфи добил в пустые после удара Жоэлинтона, который без всякого сопротивления ворвался в штрафную «Тоттенхэма».

Болельщики «Ньюкасла» еще не подозревали, что это начало легчайшей победы.

А мучения гостей только начались.

На 6-й минуте Жоэлинтон откликнулся на пас из глубины, обыграл вратаря и сделал 2:0.

Еще три минуты – и Мерфи мощнейшим ударом издали довел до 3:0. Он никогда за четыре предыдущих сезона не забивал больше двух голов за сезон АПЛ.

А тут дубль за первые 10 минут! Джейкоб сам не верил, что это реальность.

«Ньюкасл» – шестая команда в истории Премьер-лиги, забившая трижды за девять минут. И первая аж с 2010-го.

Ришарлисон и Клеман Лангле, похоже, уже тогда поняли, чем это все для «Тоттенхэма» закончится.

Тренер лондонцев Кристиан Стеллини тоже мрачный.

Конте был прав про «не команду, а 11 эгоистов»?

Еще пробоина – на 19-й минуте: Джо Уиллок вырезал шикарнейшую передачу на Александера Исака, форвард не дал шансов бедному Уго Льорису.

После четвертого пропущенного Харри Кейн и Сон Хын Мин пытались о чем-то договориться.

Но даже у суперсвязки разговор не клеился.

Как тут спастись?

Почти сразу «Тоттенхэм» получил пятый: дубль и у Исака.

5:0 к 21-й минуте – вторая скорострельность в истории АПЛ. В сентябре 2019-го «Ман Сити» в матче с «Уотфордом» управился за 18 минут. Но там-то хотя бы соперники были изначально разного класса.

Некоторые болельщики лондонцев пошли с трибун уже на середине первого тайма.

Большинство, конечно, остались.

Смотрели на табло и не верили глазам.

Кейн собрал вместе обескураженную команду, чтобы что-то сказать.

Как думаете, какие слова подобрал Харри?

Сразу после перерыва сам звездный форвард отыграл один мяч. Хоть у кого-то тогда промелькнула мысль о камбэке?

Даже если – «Ньюкасл» забил шестой.

Причем в перерыве тренерский штаб «Тоттенхэма» попытался по хоккейному взбодрить команду: вратаря Льориса, пропустившего пять мячей при шести ударах, сменил Фрэйзер Форстер.

Его распечатали первым же попаданием в створ.

Кейн подавлен.

6:1 – «Ньюкасл» победил с теннисным счетом и сделал огромный шаг к ЛЧ. Команда Эдди Хау делит третье-четвертое место с «МЮ»: у обоих клубов по 59 очков, но у «Юнайтед» игра в запасе.

«Тоттенхэм» отстает уже на шесть, при этом сыграл больше матчей.

А ведь три дня назад Дэниэл Леви заявил, что Кейн может выиграть с «Тоттенхэмом» трофей.

Хоть когда-то это будет возможно?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stu Forster; East News/Lindsey Parnaby / AFP