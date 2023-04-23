28 комментариев

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0:5 за 20 минут – «Тоттенхэм» получил от «Ньюкасла». Конте был прав?

Тоттенхэм Тоттенхэм
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Харри Кейн Харри Кейн
Кристиан Стеллини
Ньюкасл Ньюкасл
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Жоэлинтон Жоэлинтон
Джейкоб Мерфи Джейкоб Мерфи
Эдди Хау Эдди Хау
Уго Льорис Уго Льорис
Александер Исак Александер Исак
Футбол Футбол

Страдания.

Перед матчем «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» ожидалась битва примерно равных. Даже при всех проблемах лондонцев – обе команды ведь конкурируют за попадание в Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» до игры отставал от конкурента на три очка, была возможность догнать – пусть и при игре «Ньюкасла» в запасе.

Но никакой битвы не вышло. «Ньюкасл» забил в первой же атаке – Джейкоб Мерфи добил в пустые после удара Жоэлинтона, который без всякого сопротивления ворвался в штрафную «Тоттенхэма».

Болельщики «Ньюкасла» еще не подозревали, что это начало легчайшей победы. 

А мучения гостей только начались.

На 6-й минуте Жоэлинтон откликнулся на пас из глубины, обыграл вратаря и сделал 2:0.

Еще три минуты – и Мерфи мощнейшим ударом издали довел до 3:0. Он никогда за четыре предыдущих сезона не забивал больше двух голов за сезон АПЛ.

А тут дубль за первые 10 минут! Джейкоб сам не верил, что это реальность.

«Ньюкасл» – шестая команда в истории Премьер-лиги, забившая трижды за девять минут. И первая аж с 2010-го.

Ришарлисон и Клеман Лангле, похоже, уже тогда поняли, чем это все для «Тоттенхэма» закончится.

Тренер лондонцев Кристиан Стеллини тоже мрачный. 

Конте был прав про «не команду, а 11 эгоистов»?

Еще пробоина – на 19-й минуте: Джо Уиллок вырезал шикарнейшую передачу на Александера Исака, форвард не дал шансов бедному Уго Льорису.

После четвертого пропущенного Харри Кейн и Сон Хын Мин пытались о чем-то договориться. 

Но даже у суперсвязки разговор не клеился.

Как тут спастись?

Почти сразу «Тоттенхэм» получил пятый: дубль и у Исака.

5:0 к 21-й минуте – вторая скорострельность в истории АПЛ. В сентябре 2019-го «Ман Сити» в матче с «Уотфордом» управился за 18 минут. Но там-то хотя бы соперники были изначально разного класса.

Некоторые болельщики лондонцев пошли с трибун уже на середине первого тайма.

Большинство, конечно, остались.

Смотрели на табло и не верили глазам. 

Кейн собрал вместе обескураженную команду, чтобы что-то сказать.

Как думаете, какие слова подобрал Харри?

Сразу после перерыва сам звездный форвард отыграл один мяч. Хоть у кого-то тогда промелькнула мысль о камбэке?

Даже если – «Ньюкасл» забил шестой.

Причем в перерыве тренерский штаб «Тоттенхэма» попытался по хоккейному взбодрить команду: вратаря Льориса, пропустившего пять мячей при шести ударах, сменил Фрэйзер Форстер. 

Его распечатали первым же попаданием в створ.

Кейн подавлен.

6:1 – «Ньюкасл» победил с теннисным счетом и сделал огромный шаг к ЛЧ. Команда Эдди Хау делит третье-четвертое место с «МЮ»: у обоих клубов по 59 очков, но у «Юнайтед» игра в запасе.

«Тоттенхэм» отстает уже на шесть, при этом сыграл больше матчей.

А ведь три дня назад Дэниэл Леви заявил, что Кейн может выиграть с «Тоттенхэмом» трофей.

Хоть когда-то это будет возможно?

Ньюкасл – Тоттенхэм 6:1 (5:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мерфи, 2:0 – Жоэлинтон, 3:0 – Мерфи, 4:0 – 19 Исак, 5:0 – 21 Исак, 5:1 – 49 Кейн, 6:1 – 67 Уилсон.
НьюкаслПоуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).
ТоттенхэмЛьорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83), Кейн.
Предупреждения:
Кулусевски (28), Скипп (34), Ромеро (74).

У фанов «Арсенала» особый праздник – финиш выше «Тоттенхэма». Откуда взялся День святого Тоттерингема?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stu Forster; East News/Lindsey Parnaby / AFP

28 комментариев

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Pb-SE
Интересный сезон. Обычно после смены тренера у команды происходит эмоциональный всплеск, в результате чего она довольно сильно проводит первые 2-5 игр. Вспомним первые матчи МЮ при Сульшере или бесконечные спартаковские циклы.
Но в этом сезоне уже и Бавария, и Тоттенхэм, и Челси (дважды) посыпались после смены тренера.
+58
-2
+56
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Sergeev55
Ньюкасл рвётся в Лигу Чемпионов! Интересно будет посмотреть на них в следующем сезоне.
+24
-1
+23
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freetransfer
моур был прав. а не конте.
+21
-3
+18
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Alex Rhea
Ответ Pb-SE
Интересный сезон. Обычно после смены тренера у команды происходит эмоциональный всплеск, в результате чего она довольно сильно проводит первые 2-5 игр. Вспомним первые матчи МЮ при Сульшере или бесконечные спартаковские циклы. Но в этом сезоне уже и Бавария, и Тоттенхэм, и Челси (дважды) посыпались после смены тренера.
На самом деле уже несколько сезонов назад заметил, что формула "смена тренера -> всплеск результатов" не работает. Видимо тактика, её анализ и общая физ подготовка вышли на такой уровень, что словечки вроде "давайте порвём их братцы и докажем, что мы мужики" на голой базе не работают даже локально и временно.
+17
-1
+16
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B_Boris
Моуриньо был прав, а Конте потратил >300 млн.
+12
-2
+10
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ВладимирНеПутин
Даже если Жозе и Конте не удалось зацепить ни одного трофея с ТТХ, то это о многом говорит про сам клуб
+13
-3
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Александр Федоров
Ответ Analjinn
Да уж. Сильный аргумент в пользу того что Кейн уйдёт.
Уже давно пора, но сейчас непонятно куда. В Челси катастрофически нужна девятка, есть деньги на неё, но, наверное, купят еще пять человек в центр поля. Да и Кейн не пойдет в клуб без еврокубков. Может Бавария, вернутся к игре как было при Левандовски или, как по мне, идеальный вариант Реал. Бензема скоро закончит тем более, но там может будут пыться заполучить Холланда. А так его по человечески жалко. Форвард сильный и разноплановый и совсем без трофеев...
+6
0
+6
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Stas Nadtochy
Помню как меня заминусили после слов про то, что проблемы ТТХ не в Конте)) так вот, болелы, что с лицом?)
+5
0
+5
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arspurs9
Ответ Pb-SE
Интересный сезон. Обычно после смены тренера у команды происходит эмоциональный всплеск, в результате чего она довольно сильно проводит первые 2-5 игр. Вспомним первые матчи МЮ при Сульшере или бесконечные спартаковские циклы. Но в этом сезоне уже и Бавария, и Тоттенхэм, и Челси (дважды) посыпались после смены тренера.
Тоттенхэм не менял тренера. Убрали одного, оставили его зама, который уже выводил команду 4 раза.
Назначение Лэмпарда - 50/50. С одной стороны да, новый тренер. С другой стороны было очевидно, что его позвали чисто занять кресло до нового ГТ.
+7
-3
+4
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Qazan
Ответ ВладимирНеПутин
Даже если Жозе и Конте не удалось зацепить ни одного трофея с ТТХ, то это о многом говорит про сам клуб
Вот бы Брюгге встретился с Тоттенхемом в еврокубках
+3
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arspurs9
А в чем Конте был прав? Командой какого-то черта оставили руководить его правую руку Стеллини, который делает ну абсолютно все тоже самое, что Конте. Эдакий Антонио на минималках. Первый раз что-то решил изменить - сделал 4-3-3 в принципиальнейшем матче в гостях у Ньюкасла, ну ну. На деле просто один из пз по очереди выполнял функции ЦЗ.
Не изменилось вообще ничего. Как мертвые Сон с Кулу бегали так и бегают. Как Данжума сидел на банке, так и сидит. Как проводили замены на 75 минуте, так и проводят. Как давали свободу недоумку Ромеро (которого в идеале летом продавать, пока дадут денег), так и дают. Как заставляли Кейна бегать до обороны ради созидания, так и заставляют. Не изменилось вообще ничего. Ну проиграли 6-1 - толку то? МЮ отлетал с разгромами неоднократно, Ливерпуль, все бывает. Главное, что картина не меняется. А с таким подходам уже и игрокам не захочется продолжать играть в таком цирке.
+9
-7
+2
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Garrincha_the best
Нескучный в этом году чемпионат. 0:7 МЮ от Ливера, тут 5:0 за 21 минуту. То ли еще будет.
+2
0
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Александр Федоров
Этот Тоттенхэм закончился, несите другой. Как вариант надо продавать всех лидеров, кого возможно за хорошие деньги, брать нового тренера и уходить в перезагрузку. Надо всё кардинально менять
+2
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klint
@#$%^& ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм
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Jaxongir Shodiev
Кейна жалко. Один из лучших форвардов поколения....
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zbcp8dgfk4
Ответ Александр Федоров
Уже давно пора, но сейчас непонятно куда. В Челси катастрофически нужна девятка, есть деньги на неё, но, наверное, купят еще пять человек в центр поля. Да и Кейн не пойдет в клуб без еврокубков. Может Бавария, вернутся к игре как было при Левандовски или, как по мне, идеальный вариант Реал. Бензема скоро закончит тем более, но там может будут пыться заполучить Холланда. А так его по человечески жалко. Форвард сильный и разноплановый и совсем без трофеев...
Псж идеальный вариант для него)
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Александр Федоров
Ответ don don
Холланд контракт ещё продлит с Сити
Скорее всего, но Реал всё равно смотрит больше на молодых игроков, поэтому тяжело Кейну туда будет попасть
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don don
Ответ Александр Федоров
Уже давно пора, но сейчас непонятно куда. В Челси катастрофически нужна девятка, есть деньги на неё, но, наверное, купят еще пять человек в центр поля. Да и Кейн не пойдет в клуб без еврокубков. Может Бавария, вернутся к игре как было при Левандовски или, как по мне, идеальный вариант Реал. Бензема скоро закончит тем более, но там может будут пыться заполучить Холланда. А так его по человечески жалко. Форвард сильный и разноплановый и совсем без трофеев...
Холланд контракт ещё продлит с Сити
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Mikhail Koltushkin
Ответ arspurs9
А в чем Конте был прав? Командой какого-то черта оставили руководить его правую руку Стеллини, который делает ну абсолютно все тоже самое, что Конте. Эдакий Антонио на минималках. Первый раз что-то решил изменить - сделал 4-3-3 в принципиальнейшем матче в гостях у Ньюкасла, ну ну. На деле просто один из пз по очереди выполнял функции ЦЗ. Не изменилось вообще ничего. Как мертвые Сон с Кулу бегали так и бегают. Как Данжума сидел на банке, так и сидит. Как проводили замены на 75 минуте, так и проводят. Как давали свободу недоумку Ромеро (которого в идеале летом продавать, пока дадут денег), так и дают. Как заставляли Кейна бегать до обороны ради созидания, так и заставляют. Не изменилось вообще ничего. Ну проиграли 6-1 - толку то? МЮ отлетал с разгромами неоднократно, Ливерпуль, все бывает. Главное, что картина не меняется. А с таким подходам уже и игрокам не захочется продолжать играть в таком цирке.
Очень понравилось про Ромеро.
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Andrey Andreev
Ответ Alex Rhea
На самом деле уже несколько сезонов назад заметил, что формула "смена тренера -> всплеск результатов" не работает. Видимо тактика, её анализ и общая физ подготовка вышли на такой уровень, что словечки вроде "давайте порвём их братцы и докажем, что мы мужики" на голой базе не работают даже локально и временно.
С Менделибаром у Севильи всплеск результатов случился, с Эмери Вилла преобразилась, так что не все однозначно,
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NomerSports
Ответ Sergeev55
Ньюкасл рвётся в Лигу Чемпионов! Интересно будет посмотреть на них в следующем сезоне.
прочитал как ньюкасл рвет лигу чемпионов , случайно или нет?
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Денис Кателин
жаль что Кейн потратил свои лучшие годы в Тоттенхэме.
Всё ещё надеюсь увидеть его игру в каком-нибудь из европейских грандов, хоть шансов с каждым сезоном всё меньше(((
да и Сону надо бы бежать от сюда.
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Алексей Тарасюк
С первых 20 минут матча можно рекламу энергетика Monster делать 😄
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Balt
Ньюкасл - чемпик.
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Analjinn
Да уж. Сильный аргумент в пользу того что Кейн уйдёт.
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