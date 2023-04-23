28 комментариев

0:5 за 20 минут – «Тоттенхэм» получил от «Ньюкасла». Конте был прав?
Страдания.
Перед матчем «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» ожидалась битва примерно равных. Даже при всех проблемах лондонцев – обе команды ведь конкурируют за попадание в Лигу чемпионов.
«Тоттенхэм» до игры отставал от конкурента на три очка, была возможность догнать – пусть и при игре «Ньюкасла» в запасе.
Но никакой битвы не вышло. «Ньюкасл» забил в первой же атаке – Джейкоб Мерфи добил в пустые после удара Жоэлинтона, который без всякого сопротивления ворвался в штрафную «Тоттенхэма».
Болельщики «Ньюкасла» еще не подозревали, что это начало легчайшей победы.
А мучения гостей только начались.
На 6-й минуте Жоэлинтон откликнулся на пас из глубины, обыграл вратаря и сделал 2:0.
Еще три минуты – и Мерфи мощнейшим ударом издали довел до 3:0. Он никогда за четыре предыдущих сезона не забивал больше двух голов за сезон АПЛ.
А тут дубль за первые 10 минут! Джейкоб сам не верил, что это реальность.
«Ньюкасл» – шестая команда в истории Премьер-лиги, забившая трижды за девять минут. И первая аж с 2010-го.
Ришарлисон и Клеман Лангле, похоже, уже тогда поняли, чем это все для «Тоттенхэма» закончится.
Тренер лондонцев Кристиан Стеллини тоже мрачный.
Конте был прав про «не команду, а 11 эгоистов»?
Еще пробоина – на 19-й минуте: Джо Уиллок вырезал шикарнейшую передачу на Александера Исака, форвард не дал шансов бедному Уго Льорису.
После четвертого пропущенного Харри Кейн и Сон Хын Мин пытались о чем-то договориться.
Но даже у суперсвязки разговор не клеился.
Как тут спастись?
Почти сразу «Тоттенхэм» получил пятый: дубль и у Исака.
5:0 к 21-й минуте – вторая скорострельность в истории АПЛ. В сентябре 2019-го «Ман Сити» в матче с «Уотфордом» управился за 18 минут. Но там-то хотя бы соперники были изначально разного класса.
Некоторые болельщики лондонцев пошли с трибун уже на середине первого тайма.
Большинство, конечно, остались.
Смотрели на табло и не верили глазам.
Кейн собрал вместе обескураженную команду, чтобы что-то сказать.
Как думаете, какие слова подобрал Харри?
Сразу после перерыва сам звездный форвард отыграл один мяч. Хоть у кого-то тогда промелькнула мысль о камбэке?
Даже если – «Ньюкасл» забил шестой.
Причем в перерыве тренерский штаб «Тоттенхэма» попытался по хоккейному взбодрить команду: вратаря Льориса, пропустившего пять мячей при шести ударах, сменил Фрэйзер Форстер.
Его распечатали первым же попаданием в створ.
Кейн подавлен.
6:1 – «Ньюкасл» победил с теннисным счетом и сделал огромный шаг к ЛЧ. Команда Эдди Хау делит третье-четвертое место с «МЮ»: у обоих клубов по 59 очков, но у «Юнайтед» игра в запасе.
«Тоттенхэм» отстает уже на шесть, при этом сыграл больше матчей.
А ведь три дня назад Дэниэл Леви заявил, что Кейн может выиграть с «Тоттенхэмом» трофей.
Хоть когда-то это будет возможно?
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 1:0 – 2 Мерфи, 2:0 – 6 Жоэлинтон, 3:0 – 9 Мерфи, 4:0 – 19 Исак, 5:0 – 21 Исак, 5:1 – 49 Кейн, 6:1 – 67 Уилсон.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).
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Тоттенхэм –
Льорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83), Кейн.
- Предупреждения:
- Кулусевски (28), Скипп (34), Ромеро (74).
У фанов «Арсенала» особый праздник – финиш выше «Тоттенхэма». Откуда взялся День святого Тоттерингема?
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stu Forster; East News/Lindsey Parnaby / AFP
Но в этом сезоне уже и Бавария, и Тоттенхэм, и Челси (дважды) посыпались после смены тренера.
Назначение Лэмпарда - 50/50. С одной стороны да, новый тренер. С другой стороны было очевидно, что его позвали чисто занять кресло до нового ГТ.
Не изменилось вообще ничего. Как мертвые Сон с Кулу бегали так и бегают. Как Данжума сидел на банке, так и сидит. Как проводили замены на 75 минуте, так и проводят. Как давали свободу недоумку Ромеро (которого в идеале летом продавать, пока дадут денег), так и дают. Как заставляли Кейна бегать до обороны ради созидания, так и заставляют. Не изменилось вообще ничего. Ну проиграли 6-1 - толку то? МЮ отлетал с разгромами неоднократно, Ливерпуль, все бывает. Главное, что картина не меняется. А с таким подходам уже и игрокам не захочется продолжать играть в таком цирке.
Всё ещё надеюсь увидеть его игру в каком-нибудь из европейских грандов, хоть шансов с каждым сезоном всё меньше(((
да и Сону надо бы бежать от сюда.