26 комментариев

Забили в свои на 84-й и 92-й.

Шикарный сюжет в первом матче 1/4 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» вроде бы все контролировал в домашнем матче с «Севильей», но потом вдруг все упустил.

Сам.

Забитцер блеснул дублем – почти одинаковые голы. Тогда казалось, что «МЮ» спокойно забирает матч

«Ман Юнайтед» начал игру довольно резко: уже на 30-й секунде прошла комбинация, Джейдон Санчо вышел один на один, забил – но залез в офсайд, пришлось отменить.

«МЮ» не обратил внимания, «Севилья» тоже – и уже на 15-й минуте через центр обороны к воротам Яссина Буну проникли снова. Бруну Фернандеш разрезал всю оборону «Севильи» одним пасом, вывел Марселя Забитцера, австриец четко реализовал.

Через семь минут «Юнайтед» повторил попытку – и снова прошло! Вместо Бруну пасовал Антони Марсьяль, а завершил тоже Забитцер. У него первый дубль и всего третий гол за «МЮ»!

Хозяева продолжали давить, могли забить еще минимум три, полностью зажали «Севилью» у ворот.

«Севилья» спаслась с помощью «МЮ». Когда еще вы видели два автогола за восемь минут?

Севильская магия в Лиге Европы – не придумка, разве кто-то еще не осознал?

Вот новое доказательство: команда, страдавшая весь матч (и вообще проваливающая сезон) вдруг получила два подарка в концовке на «Олд Траффорд» !

На 84-й минуте опорник Фернандо в очередной раз забросил на правый фланг, а защитник Тирелл Маласиа вместо спокойного выноса просто встал и упустил суперветерана Хесуса Наваса. Испанец успел прострелить, Маласия успел подставить ногу – но получилось только хуже. Мяч поменял траекторию и эпично влетел в ближний угол, у Давида де Хеа не оставалось шансов и времени спасти.

После пропущенного мяча еще одно несчастье «МЮ»: травмировался Лисандро Мартинес, его уносили с поля соперники по матчу и партнеры по сборной Гонсало Монтьель и Маркос Акунья.

На пик суперсилы «Севильи» вышли, когда уже в добавленное время Юссеф Эн-Несери взлетел высоко-высоко вверх, пробил головой и крайне удачно попал в голову Харри Магуайра. Второй автогол за восемь минут!

«МЮ» – первый английский клуб с двумя автоголами в одном матче плей-офф еврокубков .

Ну и что это, если не лигоевропейское чудо имени «Севильи»?

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• Эрик тен Хаг не очень-то отметил юбилей: это был его 50-й матч в «МЮ». У голландского тренера 35 побед, семь ничьих и восемь поражений.

• «МЮ» не проигрывает 10 матчей подряд в Лиге Европы и 25 игр подряд дома – хоть что-то приятное.

• И чуть личной радости за Бруну: он отдал 50-й ассист за клуб, теперь у португальца 60 мячей и 50 голевых пасов. Только они с Месси выбили 50+50 в топ-5 лиг с момента перехода Фернандеша в «МЮ».

Но это цифры, а по негатива-то больше: упущенные 0:2, из-за желтой Бруну пропустит ответный матч, Лисандро с травмой непонятно насколько (похоже, что надолго), неясно, скоро ли вернется Маркус Рэшфорд и так далее.

Ответная игра с «Севильей» в Испании – через неделю. Прошлый раз ехали в Севилью, к «Бетису», на прогулочку после 4:1, теперь все совсем иначе.

Фото: AFP/Darren Staples