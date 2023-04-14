26 комментариев

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«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

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Забили в свои на 84-й и 92-й.

Шикарный сюжет в первом матче 1/4 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» вроде бы все контролировал в домашнем матче с «Севильей», но потом вдруг все упустил.

Сам.

Забитцер блеснул дублем – почти одинаковые голы. Тогда казалось, что «МЮ» спокойно забирает матч

«Ман Юнайтед» начал игру довольно резко: уже на 30-й секунде прошла комбинация, Джейдон Санчо вышел один на один, забил – но залез в офсайд, пришлось отменить.

«МЮ» не обратил внимания, «Севилья» тоже – и уже на 15-й минуте через центр обороны к воротам Яссина Буну проникли снова. Бруну Фернандеш разрезал всю оборону «Севильи» одним пасом, вывел Марселя Забитцера, австриец четко реализовал.

Через семь минут «Юнайтед» повторил попытку – и снова прошло! Вместо Бруну пасовал Антони Марсьяль, а завершил тоже Забитцер. У него первый дубль и всего третий гол за «МЮ»!

Хозяева продолжали давить, могли забить еще минимум три, полностью зажали «Севилью» у ворот.

«Севилья» спаслась с помощью «МЮ». Когда еще вы видели два автогола за восемь минут?

Севильская магия в Лиге Европы – не придумка, разве кто-то еще не осознал?

Вот новое доказательство: команда, страдавшая весь матч (и вообще проваливающая сезон) вдруг получила два подарка в концовке на «Олд Траффорд»!

На 84-й минуте опорник Фернандо в очередной раз забросил на правый фланг, а защитник Тирелл Маласиа вместо спокойного выноса просто встал и упустил суперветерана Хесуса Наваса. Испанец успел прострелить, Маласия успел подставить ногу – но получилось только хуже. Мяч поменял траекторию и эпично влетел в ближний угол, у Давида де Хеа не оставалось шансов и времени спасти.

После пропущенного мяча еще одно несчастье «МЮ»: травмировался Лисандро Мартинес, его уносили с поля соперники по матчу и партнеры по сборной Гонсало Монтьель и Маркос Акунья.

На пик суперсилы «Севильи» вышли, когда уже в добавленное время Юссеф Эн-Несери взлетел высоко-высоко вверх, пробил головой и крайне удачно попал в голову Харри Магуайра. Второй автогол за восемь минут!

«МЮ» – первый английский клуб с двумя автоголами в одном матче плей-офф еврокубков.

Ну и что это, если не лигоевропейское чудо имени «Севильи»?

***

• Эрик тен Хаг не очень-то отметил юбилей: это был его 50-й матч в «МЮ». У голландского тренера 35 побед, семь ничьих и восемь поражений.

• «МЮ» не проигрывает 10 матчей подряд в Лиге Европы и 25 игр подряд дома – хоть что-то приятное.

• И чуть личной радости за Бруну: он отдал 50-й ассист за клуб, теперь у португальца 60 мячей и 50 голевых пасов. Только они с Месси выбили 50+50 в топ-5 лиг с момента перехода Фернандеша в «МЮ».

Но это цифры, а по негатива-то больше: упущенные 0:2, из-за желтой Бруну пропустит ответный матч, Лисандро с травмой непонятно насколько (похоже, что надолго), неясно, скоро ли вернется Маркус Рэшфорд и так далее.

Ответная игра с «Севильей» в Испании – через неделю. Прошлый раз ехали в Севилью, к «Бетису», на прогулочку после 4:1, теперь все совсем иначе.

Манчестер Юнайтед Англия – Севилья Испания 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Забитцер, 2:0 – 21 Забитцер, 2:1 – 84, автогол Маласиа, 2:2 – 90, автогол Магуайр.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан (Магуайр, 46), Мартинес, Маласиа, Забитцер, Каземиро, Бруну Фернандеш (Эриксен, 62), Санчо (Эланга, 63), Антони (Пельистри, 81), Марсьяль (Вегорст, 62).
СевильяБуну, Монтьель (Гомес, 90), Маркао Тейшейра, Ньянзу (Сусо, 73), Акунья, Ракитич, Фернандо, Гудель, Окампос, Оливер Торрес (Навас, 46), Ламела (Эн-Несири, 67).
Предупреждения:
Монтьель (11), Ракитич (25), Ламела (38), Бруну Фернандеш (41), Гудель (58), Антони (65), Акунья (72), Пельистри (89).

Фото: AFP/Darren Staples

26 комментариев

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Ksandvankneshas
Ответ Sanchez7
Все пишут, что Севилья играла ужасно, но поверьте, это очень даже хорошо, особенно в гостях, по сравнению с тем, что было весь сезон. Горжусь командой и аплодирую Мендилибару. Конечно, повезло, но команда заслужила это везение за весь этот отвратительный сезон. До встречи на Рамон Санчез Писхуан через неделю 👨‍🔧
Ну, как хорошо. Прессинговали аццки, а так плохо что в атаке, что в защите. Только лигоевропейская магия и традиционно слабая реализация МЮ спасли.
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Stas Nadtochy
Ответ Дмитрий Шумак
Когда Магуаер выходил на замену, Губерниев такой " У Севильи появляется шанс " Улыбнуло Иииии🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 нет ну красавчик же Магуаер..В спортбаре упали со смеху все после его гола😆
А ты бы увернулся?)
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Промах Мораты
Ну и где видео аг?
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Ира15577
Ответ Марик05
Как можно забить 4 гола и сыграть 2:2 😂😂😂
По теории вероятности можно
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Против вейперов и маню
Магуайр - это шестой участник "Бременских музыкантов".
Потому что он тоже "смех и радость приносит людям".
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Марик05
Как можно забить 4 гола и сыграть 2:2 😂😂😂
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Никита Филимонов
Ответ SWAGG
потому что нет у муму класса, чтобы закрывать такие матчи) ты после позора на энфилде не понял, что у команды до сих пор яйца не отрасли))
Будем обьективны: муму должен страдать чтобы исправить свою карму.
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Shestagor
"Севилье" просто немножко не повезло. Не хватило 5 минут, и победа не заставила бы себя ждать.
+1
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SWAGG
Ответ Fulyan
Видел эти голы Севильи. МЮ всю игру давил, атаковал, и в конце два рикошета. Абсолютно нет никакого объяснения, почему андалусийцам так прёт в этом турнире. Множество побед в этом турнире, были добыты именно вот такими рикошетами, супер сейвами вратарей (которые они не показывали нигде до и после) и множеством абсолютно нелогичных явлений. И такого ты не увидишь в чемпионате Испании, или в ЛЧ, где они через раз вылетают ещё на групповой стадии далеко не от самых сильных команд.
потому что нет у муму класса, чтобы закрывать такие матчи)
ты после позора на энфилде не понял, что у команды до сих пор яйца не отрасли))
+2
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Вертуальный
У них было преимущество холодильника нападении
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KozlikX
холодильник
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Makmerfi
Так выглядит лишняя хромосома Маласии

Потерял бдительность, нервяк, травма лисандро и рикошет от холода, который в целом не плохо вошел в игру. Несчастный случай организованный недоигравшим маласией
+1
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Дмитрий Шумак
Когда Магуаер выходил на замену, Губерниев такой " У Севильи появляется шанс " Улыбнуло Иииии🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 нет ну красавчик же Магуаер..В спортбаре упали со смеху все после его гола😆
+3
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NK23
холодос опять все засрал, Тен Хаг снова обосрался с выбором молодец, далеко пойдет
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Denis Chasovskikh
Роналдо смеется до слез
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Гекдениз Кардениз
Тен Хааг вот главный герой , такими заменами он на что надеялся весь сброд выпустил на поле
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Гекдениз Кардениз
Магваер это нечто , ему дали капитанскую повязку , а он от мяча уворачивается , жаль что не поиграл он во времена Сэра Алекса где условный Рой Кин бы ему в задний проход за такое бутсу засунул
+2
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DAVID19-91
2 автогола МЮ это нечто🤣 это магия МЮ
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Fulyan
Видел эти голы Севильи. МЮ всю игру давил, атаковал, и в конце два рикошета.

Абсолютно нет никакого объяснения, почему андалусийцам так прёт в этом турнире.

Множество побед в этом турнире, были добыты именно вот такими рикошетами, супер сейвами вратарей (которые они не показывали нигде до и после) и множеством абсолютно нелогичных явлений.

И такого ты не увидишь в чемпионате Испании, или в ЛЧ, где они через раз вылетают ещё на групповой стадии далеко не от самых сильных команд.
+15
-1
+14
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Yubaba
Скорее магия магвайера)
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mdaa
Харри нам тебя не хватало!
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jonnysilverhand01
Харри Магвуайер 🤡
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белошип
Севилья продолжает царить в ЛЕ)
Если пройдут такой МЮ--заберут кубок)
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Sanchez7
Все пишут, что Севилья играла ужасно, но поверьте, это очень даже хорошо, особенно в гостях, по сравнению с тем, что было весь сезон. Горжусь командой и аплодирую Мендилибару. Конечно, повезло, но команда заслужила это везение за весь этот отвратительный сезон. До встречи на Рамон Санчез Писхуан через неделю 👨‍🔧
+6
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Al561
МЮ быстро забили два и потом расслабились, успокоились.
Так что 2 автогола это им наука будет
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