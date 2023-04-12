8 комментариев

Есть одна яркая деталь разгромной победы «Сити», которую вы могли упустить.

Перед тем, как Стоунз на 60-й минуте попал в Горетцку, произошло кое-что выдающееся. Бернарду Силва организовал этот момент, трижды за 7 секунд прокинув между ног соперникам.

Врубаем видео и считаем.

59:41 – Альфонсо Дэвис 👌

59:43 – Леон Горетцка👌

59:48 – снова Альфонсо Дэвис👌

Момент, достойный музея «Сити»!

Бернарду Силва – дриблер?

Интересно, что Opta в этом моменте насчитала только две обводки – первую и вторую.

Всего, по данным поставщика данных, Бернарду трижды успешно шел в дриблинг против «Баварии».

Португальца ценят за работоспособность и идеальный пас, но обводки – тоже одно из важнейших его умений. В целом у него по 1,32 успешных дриблинга за игру – только у 15% полузащитников из топ-5 этот показатель выше.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill