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👌👌👌Бернарду трижды прокинул между ног. За 7 секунд. Против «Баварии»!

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Есть одна яркая деталь разгромной победы «Сити», которую вы могли упустить.  

Перед тем, как Стоунз на 60-й минуте попал в Горетцку, произошло кое-что выдающееся. Бернарду Силва организовал этот момент, трижды за 7 секунд прокинув между ног соперникам.  

Врубаем видео и считаем. 

59:41 – Альфонсо Дэвис 👌

59:43 – Леон Горетцка👌

59:48 – снова Альфонсо Дэвис👌

Момент, достойный музея «Сити»!

Бернарду Силва – дриблер? 

Интересно, что Opta в этом моменте насчитала только две обводки – первую и вторую. 

Всего, по данным поставщика данных, Бернарду трижды успешно шел в дриблинг против «Баварии». 

Португальца ценят за работоспособность и идеальный пас, но обводки – тоже одно из важнейших его умений. В целом у него по 1,32 успешных дриблинга за игру – только у 15% полузащитников из топ-5 этот показатель выше.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

8 комментариев

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Эксперимент
Он как "мотор" в команде, делает на поле все.
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Усатая Козляра
по моему в конце он 2 раза прокинул Дэвису
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Burel
между чем ?
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Ман Сити
Г+П. Хорошо, но помимо этого у Бернардо успешных 8 отборов, что невероятная цифра. У Упомекано и Де Лигта на двоих 0.
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Михаил Торотадзе
Айн, цвай, драй! Получай!
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ман сити фейк
Король Дейвиса одним словом
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SaTo
Смотришь как играет Бернарду на фланге против Алфонсо, потом вспоминаешь Рафинью и плакать хочется. 75 лимонов Карл за вот это чудо.
+14
-1
+13
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bevooch
Если бы не Зоммер, то в этом матче тоже семь было бы, а не три. А так хоть какая-то интрига.
+5
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