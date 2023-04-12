8 комментариев

👌👌👌Бернарду трижды прокинул между ног. За 7 секунд. Против «Баварии»!
Есть одна яркая деталь разгромной победы «Сити», которую вы могли упустить.
Перед тем, как Стоунз на 60-й минуте попал в Горетцку, произошло кое-что выдающееся. Бернарду Силва организовал этот момент, трижды за 7 секунд прокинув между ног соперникам.
Врубаем видео и считаем.
59:41 – Альфонсо Дэвис 👌
59:43 – Леон Горетцка👌
59:48 – снова Альфонсо Дэвис👌
Момент, достойный музея «Сити»!
Бернарду Силва – дриблер?
Интересно, что Opta в этом моменте насчитала только две обводки – первую и вторую.
Всего, по данным поставщика данных, Бернарду трижды успешно шел в дриблинг против «Баварии».
Португальца ценят за работоспособность и идеальный пас, но обводки – тоже одно из важнейших его умений. В целом у него по 1,32 успешных дриблинга за игру – только у 15% полузащитников из топ-5 этот показатель выше.
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
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