10 комментариев

«Севилья» – рекордсмен среди клубов топ-5 (уже 11 красных!).

В пятницу «Севилья» упустила победу над «Сельтой» в самой концовке – 2:0 быстро превратились в 2:2. И это с учетом двух удалений у хозяев: уже на 19-й минуте вторую желтую получил Пап Гуйе, а перед финальным свистком нервы сдали у Маркоса Акуньи – прямая красная за разговоры с арбитром.

«Это очень странно». «Севилья» набрала уже 11 удалений в сезоне – рекорд среди клубов в топ-5 лигах

После игры полузащитник «Севильи» Фернандо припомнил спорное удаление Гуйе – вторая желтая прилетела ему за наступ на ногу Яго Аспаса. «Думаю, он шел на мяч. Я не хочу говорить о судьях, но у нас уже одиннадцать удалений [в сезоне-2022/23]. Это очень странно, но мы должны продолжать. Очень жаль, что мы пропустили два гола», – грустит Фернандо.

А вот его мнение по удалению Акуньи: «Думаю, что судья нужен для того, чтобы управлять игрой. Иногда мы говорим о том, о чем не должны, но не всегда нужно удалять за слова».

Еще бразилец заметил интересную деталь, которую можно проверить: «Ла Лига – одна из лучших в мире, но есть вещи, которых я не понимаю. В то время, как в АПЛ на данный момент 28 удалений за сезон, в Ла Лиге – уже больше 100. Здесь явно что-то не так. Это не должно так работать».

Фернандо прав. В Ла Лиге-2022/23 удаляют намного чаще, чем в АПЛ и других топ-лигах Европы

Оценим статистику.

• Испанские арбитры раздали уже 109 красных карточек – примерно столько же удалений будет, если сложить АПЛ, Бундеслигу и Серию А (111).

• Фернандо назвал точное количество удалений в АПЛ – 28. Это почти в четыре раза меньше, чем в Ла Лиге.

• По желтым карточкам тоже лидирует Испания, в среднем дают больше 5 предупреждений за матч. Для сравнения: французские судьи выдают меньше 3,5 карточек за игру.

Теперь посмотрим цифры по клубам.

• Ла Лига доминирует в списке (7 клубов из 10), но хватает и французских команд. Чаще всего удаляются футболисты «Севильи» и «Эльче»: по 11 раз.

• Среди топ-клубов Ла Лиги заметен «Атлетико» – 7 удалений. У «Барсы» 6 красных карточек, «Реал» получил только одну.

• Есть всего два игрока, которые в этом сезоне набрали по три удаления – защитники Исаак Карселен («Кадис») и Луис Фелипе («Бетис»). Стефан Савич из «Атлетико» пугал агрессивностью в начале 2023-го – 3 красных за 5 матчей, но одна была в Кубке с «Реалом».

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago