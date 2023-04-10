10 комментариев

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«В АПЛ 28 удалений, в Ла Лиге – больше 100. Явно что-то не так». Фернандо из «Севильи» сгорел из-за разницы в судействе

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Футбол Футбол

«Севилья» – рекордсмен среди клубов топ-5 (уже 11 красных!).

В пятницу «Севилья» упустила победу над «Сельтой» в самой концовке – 2:0 быстро превратились в 2:2. И это с учетом двух удалений у хозяев: уже на 19-й минуте вторую желтую получил Пап Гуйе, а перед финальным свистком нервы сдали у Маркоса Акуньи – прямая красная за разговоры с арбитром.

«Это очень странно». «Севилья» набрала уже 11 удалений в сезоне – рекорд среди клубов в топ-5 лигах

После игры полузащитник «Севильи» Фернандо припомнил спорное удаление Гуйе – вторая желтая прилетела ему за наступ на ногу Яго Аспаса. «Думаю, он шел на мяч. Я не хочу говорить о судьях, но у нас уже одиннадцать удалений [в сезоне-2022/23]. Это очень странно, но мы должны продолжать. Очень жаль, что мы пропустили два гола», – грустит Фернандо.

А вот его мнение по удалению Акуньи: «Думаю, что судья нужен для того, чтобы управлять игрой. Иногда мы говорим о том, о чем не должны, но не всегда нужно удалять за слова».

Еще бразилец заметил интересную деталь, которую можно проверить: «Ла Лига – одна из лучших в мире, но есть вещи, которых я не понимаю. В то время, как в АПЛ на данный момент 28 удалений за сезон, в Ла Лиге – уже больше 100. Здесь явно что-то не так. Это не должно так работать».

Фернандо прав. В Ла Лиге-2022/23 удаляют намного чаще, чем в АПЛ и других топ-лигах Европы

Оценим статистику.

• Испанские арбитры раздали уже 109 красных карточек – примерно столько же удалений будет, если сложить АПЛ, Бундеслигу и Серию А (111).

• Фернандо назвал точное количество удалений в АПЛ – 28. Это почти в четыре раза меньше, чем в Ла Лиге.

• По желтым карточкам тоже лидирует Испания, в среднем дают больше 5 предупреждений за матч. Для сравнения: французские судьи выдают меньше 3,5 карточек за игру.

Теперь посмотрим цифры по клубам.

• Ла Лига доминирует в списке (7 клубов из 10), но хватает и французских команд. Чаще всего удаляются футболисты «Севильи» и «Эльче»: по 11 раз.

• Среди топ-клубов Ла Лиги заметен «Атлетико» – 7 удалений. У «Барсы» 6 красных карточек, «Реал» получил только одну.

• Есть всего два игрока, которые в этом сезоне набрали по три удаления – защитники Исаак Карселен («Кадис») и Луис Фелипе («Бетис»). Стефан Савич из «Атлетико» пугал агрессивностью в начале 2023-го – 3 красных за 5 матчей, но одна была в Кубке с «Реалом».

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago

10 комментариев

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AR Hongover
Ответ Владимир Самсонов
Итальянцы и играющие в Сериа А латиносы не менее эмоциональны, но почему-то карточек меньше.
Итальянцы гораздо менее эмоциональны, у меня шефы итальянцы. Мне есть с кем сравнивать
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Farhat Sabitov
Если возможно то было бы здорово выделить карточки за неспортивное поведение на поле и вторая жёлтая за симуляцию отдельно. Думаю сразу же станет заметна, что в Ла Лиге в отдельных матчах много истерики среди игроков.
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Владимир Самсонов
Ответ AR Hongover
Эмоции надо контролировать. Если игрок постоянно подходит к судье и начинает ныть, он должен получить карточку. Вопрос воспитания. И не надо оправдывать это только тем, что, ну, мол, это ж латиносы, они все такие... подойди в регби к судье, начни ныть. Ага
Итальянцы и играющие в Сериа А латиносы не менее эмоциональны, но почему-то карточек меньше.
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napoli_14
Ответ Полуэктов Пётр
Мастерство судьи - управлять нервом игры, эмоциями игроков. Если за каждые эмоциональные слова давать карточки, то это низкий уровень квалификации. Ну а уж удалять за слова... Такие слова, конечно бывают, но это крайне редкое явление должно быть.
Слова словам рознь.
Например, Данни как-то удалили за "#######, #####!" и красная была действительно по делу)

Но если это превращается в тенденцию - тут действительно нужно задуматься об уровне судейства.
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Atsuktuvas
Думаю, что такой разброс в красных - это в первую очередь разница в стрессоустойчивости арбитров. В АПЛ после принятия решения судьи демонстративно игнорируют игроков, скачущих вокруг них, воспринимая их как "белый шум". А в Ла Лиге наоборот - после оглашения вердикта уши на макушку и слушать: кто со мной не согласен, а?
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AR Hongover
Ответ Полуэктов Пётр
Мастерство судьи - управлять нервом игры, эмоциями игроков. Если за каждые эмоциональные слова давать карточки, то это низкий уровень квалификации. Ну а уж удалять за слова... Такие слова, конечно бывают, но это крайне редкое явление должно быть.
Эмоции надо контролировать. Если игрок постоянно подходит к судье и начинает ныть, он должен получить карточку. Вопрос воспитания. И не надо оправдывать это только тем, что, ну, мол, это ж латиносы, они все такие... подойди в регби к судье, начни ныть. Ага
+2
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+2
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Полуэктов Пётр
Мастерство судьи - управлять нервом игры, эмоциями игроков.
Если за каждые эмоциональные слова давать карточки, то это низкий уровень квалификации.
Ну а уж удалять за слова... Такие слова, конечно бывают, но это крайне редкое явление должно быть.
+6
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+6
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AR Hongover
Что в Испании, что в Англии судьи работают плохо, но истоки проблем разные. Футбол испанцев, например, самый мерзкий. Лёгкий ветерок подул, а он уже валяется и умирает. Просит побыстрее завещание составить. Поэтому и карточек столько, что свистят вообще любое касание. Через несколько лет, глядишь, в НБА превратятся. И вообще нельзя будет друг друга трогать
+6
-2
+4
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Ришад Хайруллин
У барсы 6 красных у реала 1, но хейтеры будут говорить что барса подкупала судей
+4
-8
-4
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Severfan
известно, что испанцы самые неженки в футболе, дунь-упаду, отсюда чрезмерная драматургия при нарушениях
+3
-4
-1
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