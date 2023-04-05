Любители из Нидерландов напрягли ПСВ.

Во вторник ярко было не только в Кубке России.

Третий подряд провал «Баварии» в Кубке Германии. Тухель сразу вылетел

«Бавария» во втором матче Томаса Тухеля вылетела из Кубка Германии – проиграли дома «Фрайбургу» (1:2).

• Победным стал пенальти на 95-й минуте – перед ним Бенжамен Павар пытался испортить газон на 11-метровой отметке, но получил желтую, а игроки «Фрайбурга» его отогнали.

• Это первая победа команды «Фрайбурга» над «Баварией» в гостях. За всю историю! Мюнхенцы не проигрывали сопернику в 23 предыдущих матчах (20 побед и три ничьих) на своем стадионе.

• Томас Тухель проиграл уже во втором матче с «Баварией»: сначала яркая победа над «Боруссией» Дортмунд (4:2), важнейшая для чемпионской гонки, теперь поражение и вылет из турнира.

• «Бавария» не выигрывает Кубок Германии третий сезон подряд: до этого дважды вылетали во втором раунде. В 2022-м получили 0:5 от в гостях от гладбахской «Боруссии», в 2021-м проиграли «Хольштайну» из второй Бундеслиги по пенальти.

Тухель обратил внимание на детали: «Соперник забил дважды после двух ударов. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование».

Шок для рекордмайстера! И минус шансы на требл, остались только Бундеслига и Лига чемпионов.

«Ювентус» и «Интер» зарубились и подрались. Конфликты привели к трем удалениям

У «Ювентуса» с «Интером» два раунда, сыграли только первый – но хоть после этой игры еще никто и не вылетал, концовка вышла очень жаркой.

Во-первых, голы. «Юве» забил за семь минут до конца основного времени – когда Хуан Куадрадо реализовал выход, нашел траекторию в обход Самира Хандановича. «Интер» ответил уже в добавленное время, когда Ромелу Лукаку забил с пенальти на 90+5.

Во-вторых, драки и красные карточки. Все как раз разгорелось после гола Лукаку, потому что бельгиец жестом приказал туринским трибунам молчать – не согласились не только болельщики, но и игроки «Юве», в возникшей стычке Ромелу заработал удаление за вторую желтую.

Забавно, но в итоге с красными оба автора гола.

После первого раунда толкотни команды успели отыграть еще чуть-чуть до финального свистка, а сразу за ним продолжили потасовку. Куадрадо получил желтую в первом раунде, во втором нарастил предупреждение до удаления. Еще с красной ушел Ханданович – итого минус три. На этой игре не сказалось, но вот к ответному матчу составы обновятся.

Вторая игра в Милане через три недели – узнаем финалиста. Во второй паре не так статусно: «Фиорентина» в среду сыграет в гостях первый матч против «Кремонезе».

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В Испании сенсационный финалист – «Осасуна». Скромная команда прошла «Атлетик» из Бильбао в дополнительное время. Приехали в Страну басков после домашних 1:0, с таким же счетом в обратную сторону перешли в дополнительное время, а 24-летний воспитанник, уроженец Памплоны Пабло Ибаньес забил победный на 116-й минуте. В другом полуфинале, в среду вечером, второго финалиста между собой определят «Реал» и «Барселона».

В Нидерландах до суперсенсации чуть-чуть не дошло: любительский «Спакенбург» достойно поборолся с ПСВ в полуфинале. Пропустил по голу перед перерывом и сразу после, но быстро отыграл один мяч и все же напрягал суперфаворита до последнего. Для третьей лиги крайне достойно («Спакенбург» играет в одном дивизионе, например, с дорогим нам «Коззакен бойз»), по пути к ПСВ любители выбили «Гронинген» и «Утрехт». В другом полуфинале традиционное: «Фейеноорд» с «Аяксом».

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Alexander Hassenstein