27 комментариев

АПЛ опубликовала на ютуб-канале подборку лучших голов от представителей каждой страны, которые когда-либо забивали в АПЛ. Здесь есть все: от Александра Глеба (Беларусь) до Мэйнора Фигероа (Гондурас), от Луиса Суареса (Уругвай) до Куко Мартины (Кюрасао), от Рияда Мареза (Алжир) до Микеле Лейджертвуда (Антигуа и Барбуда).

Всего в АПЛ забивали представители 104 национальностей (по классификации ФИФА, к ним относятся Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия), но в видео только 103 гола.

Угадаете, какой национальности в видео нет? Правильно – ни одного гола российских футболистов, после Румынии по английскому алфавиту идет не Россия, а сразу Сент-Китс и Невис.

Интересно, что чувствует «Арсенал», который ежегодно публикует покер Аршавина на «Энфилде». А ведь в АПЛ забивали еще пять игроков – Роман Павлюченко, Андрей Канчельскис, Динияр Билялетдинов, Павел Погребняк и Алексей Смертин.

Выберем лучший гол?

Динияр Билялетдинов

Билялетдинов провел в Европе меньше других игроков – всего два с половиной сезона. Но фанаты «Эвертона» моментально его полюбили за красивые голы: с дальним ударом у воспитанника «Локо» все действительно было в порядке.

Наверное, в первую очередь вспоминается гол Билялетдинова «Манчестер Юнайтед», но мы же говорим про красоту, а не про важность – и самым красивым точно был шикарный удар в ворота «Портсмута». Таймкод – 1:01.

Роман Павлюченко

Павлюченко в «Тоттенхэме» оказался самым результативным из россиян, приехавших в Англию. Неудивительно – он играл и в клубе поприличнее вариантов Павла Погребняка, и в центре нападения, в отличие от Аршавина. В итоге у него 42 гола, 21 из которых – в АПЛ.

Правда, голы Романа не отличались красотой и изяществом – почти все они забиты головой или ногой в одно-два касания, из штрафной или вратарской. В общем, стандартные голы для центрфорварда, который знает, где нужно оказаться и как нужно забить. Но иногда и у Павлюченко получались шикарные голы – как гол из сезона-2010/11, отправивший «Бирмингем» в Чемпионшип на долгие годы.

Андрей Аршавин

Набор голов Аршавина намного разнообразнее – воспитанник «Зенита» забил первый же гол после шикарного прохода, а в следующем матче пулял по девяткам дальними ударами.

Сложно выбрать между проходом и дальним ударом, но кажется, что первый гол за «Арсенал» на «Эмирейтс» показал, за кого клуб упорно боролся.

Павел Погребняк

У Погребняка, как и у Павлюченко, все голы были рабочими – он редко исполнял какую-то красоту, чаще замыкал из штрафной. Однажды даже оформил хет-трик – забил три за «Фулхэм» «Вулверхэмптону».

Но красивейший гол, пожалуй, отправил в ворота «КПР» – тут хороша сама комбинация и пас партнера пяткой. Впрочем, и сам Павел здорово обыграл лежащего вратаря – это тоже нужно уметь.

Андрей Канчельскис

Игру Канчельскиса многие не видели – а зря. Вингер выделялся в «МЮ» девяностых и был важным игроком, да и в «Эвертоне» был в порядке.

Многие голы он забивал после скоростных проходов – суперкрасивыми их сложно назвать, но от соперников Канчельскис уходил очень легко. Вероятно, самый красивый гол он забил «Ноттингем Форест» – положил корпус после подачи с фланга и в касание пробил прямо в угол. Таймкод – 5:36.

Алексей Смертин

У Смертина два гола за 82 матча в АПЛ – неудивительно, ведь он все-таки играл оборонительного полузащитника. Оба мяча были в сезоне-2007/08, последнем для Алексея и в АПЛ, и вообще в карьере.

Тут выбирать сложно: в двух случаях Смертин бил из-за пределов штрафной, ему помогал рикошет. Против «Тоттенхэма» была более красивая траектория. Таймкод – 2:35.

Какой гол признаем лучшим?

Фото: East News/AFP PHOTO / Glyn Kirk