27 комментариев

Вы это видели?
Блог

АПЛ вычеркнула голы россиян! Давайте восстановим справедливость

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Динияр Билялетдинов Динияр Билялетдинов
Павел Погребняк Павел Погребняк
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
Андрей Канчельскис Андрей Канчельскис
Алексей Смертин Алексей Смертин
Футбол Футбол

АПЛ опубликовала на ютуб-канале подборку лучших голов от представителей каждой страны, которые когда-либо забивали в АПЛ. Здесь есть все: от Александра Глеба (Беларусь) до Мэйнора Фигероа (Гондурас), от Луиса Суареса (Уругвай) до Куко Мартины (Кюрасао), от Рияда Мареза (Алжир) до Микеле Лейджертвуда (Антигуа и Барбуда).

Всего в АПЛ забивали представители 104 национальностей (по классификации ФИФА, к ним относятся Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия), но в видео только 103 гола. 

Угадаете, какой национальности в видео нет? Правильно – ни одного гола российских футболистов, после Румынии по английскому алфавиту идет не Россия, а сразу Сент-Китс и Невис. 

Интересно, что чувствует «Арсенал», который ежегодно публикует покер Аршавина на «Энфилде». А ведь в АПЛ забивали еще пять игроков – Роман Павлюченко, Андрей Канчельскис, Динияр Билялетдинов, Павел Погребняк и Алексей Смертин.

Выберем лучший гол? 

Динияр Билялетдинов

Билялетдинов провел в Европе меньше других игроков – всего два с половиной сезона. Но фанаты «Эвертона» моментально его полюбили за красивые голы: с дальним ударом у воспитанника «Локо» все действительно было в порядке.

Наверное, в первую очередь вспоминается гол Билялетдинова «Манчестер Юнайтед», но мы же говорим про красоту, а не про важность – и самым красивым точно был шикарный удар в ворота «Портсмута». Таймкод – 1:01.

Роман Павлюченко

Павлюченко в «Тоттенхэме» оказался самым результативным из россиян, приехавших в Англию. Неудивительно – он играл и в клубе поприличнее вариантов Павла Погребняка, и в центре нападения, в отличие от Аршавина. В итоге у него 42 гола, 21 из которых – в АПЛ.

Правда, голы Романа не отличались красотой и изяществом – почти все они забиты головой или ногой в одно-два касания, из штрафной или вратарской. В общем, стандартные голы для центрфорварда, который знает, где нужно оказаться и как нужно забить. Но иногда и у Павлюченко получались шикарные голы – как гол из сезона-2010/11, отправивший «Бирмингем» в Чемпионшип на долгие годы.

Андрей Аршавин

Набор голов Аршавина намного разнообразнее – воспитанник «Зенита» забил первый же гол после шикарного прохода, а в следующем матче пулял по девяткам дальними ударами.

Сложно выбрать между проходом и дальним ударом, но кажется, что первый гол за «Арсенал» на «Эмирейтс» показал, за кого клуб упорно боролся.

Павел Погребняк

У Погребняка, как и у Павлюченко, все голы были рабочими – он редко исполнял какую-то красоту, чаще замыкал из штрафной. Однажды даже оформил хет-трик – забил три за «Фулхэм» «Вулверхэмптону».

Но красивейший гол, пожалуй, отправил в ворота «КПР» – тут хороша сама комбинация и пас партнера пяткой. Впрочем, и сам Павел здорово обыграл лежащего вратаря – это тоже нужно уметь.

Андрей Канчельскис 

Игру Канчельскиса многие не видели – а зря. Вингер выделялся в «МЮ» девяностых и был важным игроком, да и в «Эвертоне» был в порядке.  

Многие голы он забивал после скоростных проходов – суперкрасивыми их сложно назвать, но от соперников Канчельскис уходил очень легко. Вероятно, самый красивый гол он забил «Ноттингем Форест» – положил корпус после подачи с фланга и в касание пробил прямо в угол. Таймкод – 5:36.

Алексей Смертин

У Смертина два гола за 82 матча в АПЛ – неудивительно, ведь он все-таки играл оборонительного полузащитника. Оба мяча были в сезоне-2007/08, последнем для Алексея и в АПЛ, и вообще в карьере. 

Тут выбирать сложно: в двух случаях Смертин бил из-за пределов штрафной, ему помогал рикошет. Против «Тоттенхэма» была более красивая траектория. Таймкод – 2:35.

Какой гол признаем лучшим?

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Фото: East News/AFP PHOTO / Glyn Kirk

Лучший гол россиянина в АПЛ?
1268 голосов
Павлюченко – «Бирмингему»
13%
Роман Павлюченко
Аршавин – «Блэкберну»
46%
Андрей Аршавин
Билялетдинов – «Портсмуту»
25%
Динияр Билялетдинов
Канчельскис – «Ноттингему»
9%
Андрей Канчельскис
Погребняк – «КПР»
1%
Павел Погребняк
Смертин – «Тоттенхэму»
2%
Алексей Смертин
Другой гол
4%
премьер-лига Англия

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Седесим Куиндесимов
Ответ Moffo
Война, понятно, но голы тем более забитые давно тут точно не при чем. Странный мув.
Так а причем тут Великобритания? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ akula_ka-50
Дело совсем не в этом, просто это Англичане и этим всё сказано. Американцам ничего не мешает каждый день крутитить по телику голы Россиян в хоккее, вносить их в топы, отсчитывать сколько осталось голов Овечкину до Греции и тд., и что то они не боятся чьего либо осуждения или нарваться на игрока который поддерживает кого то или нет)
А на чье осуждение могут нарваться американцы? Они вообще не подвергаются осуждению, как я помню
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Думают, что если закрыть глаза ладошками - то чего не видно - того и не было. Но лишь демонстрируют своё бессилие. Как и всегда. Только мы можем приехать в распиаренную АПЛ на пару лет и, играя лениво вполноги, в то время как остальные рвут жилы, оставить о себе добрую голевую память.

Ну а когда англичанин, игрок сборной Англии приезжает в сильнейшую лигу мира - РПЛ и оказывается, что он не тянет уровень даже Ростова (не нынешнего, а того, что был близок к аутсайдерам в нулевых) - вот он - настоящий уровень тамошнего бей-беги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федор Петров
Ответ Боевой Бурят Путина
Такими тупыми действиями медийщики АПЛ льют воду на мельницу Симоньян, Соловьевым и Скабеевым🤦‍♂️ Лишний повод заговорить о «ненависти англосаксов» и попытках «отмены всего русского», чего в реальности не было и нет
Как же нет, если есть, вот оно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Dementiev
Ответ Боевой Бурят Путина
Такими тупыми действиями медийщики АПЛ льют воду на мельницу Симоньян, Соловьевым и Скабеевым🤦‍♂️ Лишний повод заговорить о «ненависти англосаксов» и попытках «отмены всего русского», чего в реальности не было и нет
Да, конечно, разжигатели войны, призывающие убивать и сбрасывать бомбы, и злосчастные невносители россиян в подборку самых красивых голов - это примерно один и тот же уровень злодейства, ага.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Посмотрел голы Канчельскиса , как будто в другой мир попал голы слета, после отыгрыша 2-3 соперников. А голы с паса Кантона чего только стоят.
Удивительно, что такого уровня человек уже много лет работает в Узбекистане.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aquila
Ответ akula_ka-50
Дело совсем не в этом, просто это Англичане и этим всё сказано. Американцам ничего не мешает каждый день крутитить по телику голы Россиян в хоккее, вносить их в топы, отсчитывать сколько осталось голов Овечкину до Греции и тд., и что то они не боятся чьего либо осуждения или нарваться на игрока который поддерживает кого то или нет)
Согласен, англичане гораздо большие лицемеры, чем американцы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Песчанка
А почему только голы? Надо и все результаты матчей АПЛ, где принимали участие россияне, аннулировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боевой Бурят Путина
Такими тупыми действиями медийщики АПЛ льют воду на мельницу Симоньян, Соловьевым и Скабеевым🤦‍♂️ Лишний повод заговорить о «ненависти англосаксов» и попытках «отмены всего русского», чего в реальности не было и нет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MALYGOS
Честно, какой-то бред. Нравится чувакам из АПЛ или нет, но эти игроки оставили свой след в истории лиги (пусть и в разной степени яркий). Не понимаю, какую задачу решает вычеркивание их из подобной подборки
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishgeorgov
Какие видео? Должны быть картинки голов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
А где голы Одемвингие 🌚
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
помню красивый гол головой забил канчельскис за "эвертон" в мерсисайдском дерби.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Жаль, что Жирков не забил в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Маразм крепчает!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Как можно исторические события выбросить из истории? Никак
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akula_ka-50
Ответ Camarão
Скорее всего не захотели вляпаться в футболиста, который поддерживает Путина. Со стороны того, что это просто рейтинг с классными голами решение бредовое, но ребята просто не хотят очередного тупого резонанса из-за которого им придется объясняться. Хотя как по мне чего тут объясняться, спорт же, он вне политики😁
Дело совсем не в этом, просто это Англичане и этим всё сказано. Американцам ничего не мешает каждый день крутитить по телику голы Россиян в хоккее, вносить их в топы, отсчитывать сколько осталось голов Овечкину до Греции и тд., и что то они не боятся чьего либо осуждения или нарваться на игрока который поддерживает кого то или нет)
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Ройс
Аршавин Ван Дер Сару в ближку из-за штрафной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moffo
Ответ Moffo
Война, понятно, но голы тем более забитые давно тут точно не при чем. Странный мув.
Лучше бы так с недвижкой олигархов Пу в Лондонах боролись.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kodgong
Ответ Moffo
Война, понятно, но голы тем более забитые давно тут точно не при чем. Странный мув.
англичане)). они 100 лет назад владели пол миром, а сейчас штат другой страны))
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jason Kidd
Интересно, с чего бы? Что, как говорится, случилось, что 103 страны вошли в подборку, а империя добра нет?
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmokingShadow
Канчельскис в МЮ семерку носил в свое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
Восстановить справедливость - значит сделать свою подборку иностранцев, забивавших в РПЛ, и не включать англичан, без исключений, а также американцев. Ответить симметрично!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Если шо - ПаПо в АПЛ перешел гораздо позже 3ки Шава-Пава-Беляш. Первые свои 2 сезона в Штутгарте выдавал топ футбол. Да и в АПЛ продержался дольше остальных, пускай и не в середняке(типа ттх или эвертона), и не в топе(Арсенал), но это свидетельствует о хорошем и правильном отношении к делу, а еще он в основе был и выходил чаще, чем остальные. 3ке выше постоянно выговаривали тренера за непроф подход.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
4-й гол на Энфилде лучший.
Сумасшедший рывок на последних минутах.
С левой,мяч уходящий по траектории…
Фантастика!
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий