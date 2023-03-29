Трогательное послание.

Сборная Турции провела первый домашний матч после землетрясения – сыграла в квалификации Евро-2024 с Хорватией (0:2). И для болельщиков это был особенный момент.

Перед матчем фанаты устроили трогательный перформанс – показали карту страны, где футболками сборной отметили пострадавшие регионы. Подпись: «Мы преодолеем трудности вместе. Плечом к плечу мы построим прекрасное завтра».

Землетрясение в Турции произошло в начале февраля – после этого местный чемпионат остановился на три недели. После возобновления матчи проводили без зрителей, но в марте они вернулись на трибуны. Суперлига продолжается без двух команд из наиболее пострадавших регионов – «Хатайспора» и «Газиантепа».

Во всех турецких лигах сезон не доиграют сразу 13 клубов. Местные федерация футбола и лиги забронировали за ними места на следующий сезон и обещали помочь финансово.

«Бешикташ» организовал акцию с игрушками для детей, «Трабзонспор» собирал деньги для местного МЧС

Первым, кто сыграл в Турции после землетрясения, был «Трабзонспор». В Лиге конференций он обыграл дома «Базель», болельщики подготовили баннер, а за игрой следила вся страна: на трибунах были болельщики и стамбульских топ-клубов, и команд из других регионов.

«Трабзон» играл в траурной черной форме, слоган матча – «один цвет – одно сердце». Первую минуту трибуны молчали в память о погибших, а потом заряжали кричалки без клубной принадлежности, как на матчах сборной – к этому перед игрой призывал тренер «Трабзона» Абдулла Авджи.

Чтобы собрать деньги для пострадавших, за несколько дней до матча клуб отменил абонементы и начал продавать билеты – даже журналистам в ложу прессы. Ценник был обычный, выручили больше 6 миллионов лир (318 тысяч долларов по курсу февраля 2023-го – Sports.ru). Все средства передали AFAD, турецкому аналогу МЧС.

Затем фанаты «Бешикташа» и «Аланьяспора» устроили милую акцию с мягкими игрушками для пострадавших детей. «Пусть дети всегда улыбаются», – скандировали фанаты во время акции. Табло стадиона показывало количество детей, погибших от землетрясения в каждом регионе страны. Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сообщал, что в Турции и Сирии из-за катастрофы пострадало не менее 7,1 миллиона детей (речь не только о физических травмах, но и прочих последствиях).

А что сейчас происходит в Турции?

Число погибших перешагнуло за 50 тысяч человек, из них почти 7 тысяч – иностранцы (и это только в Турции – в Сирии тоже погибло несколько тысяч человек). Финансовый ущерб от произошедшего оценили более чем в 100 миллиардов долларов.

Сразу после землетрясения турецкие власти начали охоту на застройщиков – их винили в несоблюдении сейсмических норм при строительстве. К середине марта задержали почти 250 руководителей компаний-заказчиков и подрядчиков, а всего под потенциальное уголовное преследование попали около тысячи человек.

Произошедшее сильно ударило по действующему президенту Реджепу Эрдогану, который в мае пойдет на новые выборы, – его рейтинги обрушились, и борьба с конкурентом из оппозиции, лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу, уже точно не будет простой.

Фото: Gettyimages.ru/ Ahmad Mora / Stringer, Chris McGrath; REUTERS/Murad Sezer TPX IMAGES OF THE DAY