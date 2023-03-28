8 комментариев

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51:0 по ударам и 3:0 на табло – вы не поверите, но Нидерланды мучились с Гибралтаром

Роналд Куман Роналд Куман
Натан Аке Натан Аке
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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Дубль у защитника Аке.

Нидерланды уверенно разобрали Гибралтар (3:0) – но, кажется, должны были забивать гораздо больше.

Голландцы нанесли 51 (!) удар – за всю историю подсчетов Opta (c 2013-го) они никогда не били больше. А еще у Нидерландов 102 действия в чужой штрафной – тоже рекорд сборной! 

Нидерланды рассчитывали на большее

И это неудивительно. Один гол на 17 ударов – не лучшая результативность. Учитывая, что xG 5,1. При этом Нидерланды один мяч забили из-за пределов штрафной.

Да, кстати: на картинке Opta 52 удара, хотя вечером называлось число 50, а после матча – 51. Ударов было так много, что запутался даже опытнейший поставщик данных! 

Гол из-за штрафной забил защитник «Ман Сити» Натан Аке, главный герой вечера. Сделал дубль, но рассчитывал на хет-трик. «Такое случается нечасто, я доволен. В какой-то момент подумал: было бы неплохо сделать первый хет-трик в карьере, но этому было не суждено случиться», – делился эмоциями после матча Аке.

Экспертам игра не понравилась. И Куману тоже

«Посредственный матч. Не было ни одного открывания или паса, после которых я бы сказал: «Вау!» Игроки не выглядят такими же голодными, как при первом заходе Кумана в сборную. Грустно, что больше всего опасности исходило от защитника Аке. Ноль креативности – слишком много игроков не в форме», – анализировал Рафаэль ван дер Варт.

«После матча с Францией (голландцы проиграли 0:3 – прим. Sports.ru) плохой привкус так и не смылся. Это было очень плохо», – говорил Пьер ван Хойдонк.

Куману тоже не понравилась игра: «Мы часто навешивали в тех случаях, когда Ваут Вегорст оказывался в окружении четырех соперников, но недостаточно часто били в створ. Особенно тяжело было в начале матча. Было ясно, что форма еще не та – мы были недостаточно точны, чтобы по-настоящему уничтожить соперника. Мы хотели играть в высоком темпе и добиться лучшего результата, но не получилось. Сложно сказать почему».

Ван Дейку досталось от ван Бастена и Гуллита 

Вирджил ван Дейк считает, что Нидерланды должны были забить 10 голов: «Мы должны были сыграть лучше. Мы очень неаккуратно действовали при владении – да, забили три гола, но должны были забивать гораздо больше. Должны были выигрывать со счетом 10:0».

Самому ван Дейку после игры досталось от Марко ван Бастена и Рууда Гуллита. 

«Настоящий капитан мыслит вслух и делает так, чтобы донести до всех то, что произошло на поле. Но Вирджил всегда застревает на полпути – этот хаос приводит к непониманию на поле. Капитан должен этого избегать», – говорил ван Бастен.

«Ван Дейк должен вести игру – но вместо этого он делает поперечные пасы. Он не берет на себя никакой ответственности и не хочет рисковать», – сказал Гуллит.

Вирджил нашел чем ответить: «У всех свое мнение. Каждую неделю я стараюсь проявить себя наилучшим образом, но не всегда получается. Возможно, люди иногда забывают, что мы не роботы».

Весенний отрезок игр квалификации к Евро-2024 для Нидерландов закончен. После матчей с Францией (0:4) и Гибралтаром (3:0) у них три очка. В середине июня встреча с Хорватией в рамках Лиги наций, а в сентябре – решающие матчи за выход на континентальный турнир.

Нидерланды – Гибралтар 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
27 марта, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Депай, 2:0 – 50 Аке, 3:0 – 82 Аке.
НидерландыСиллессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт (Маласиа, 77), Аке, Вейналдум (Гакпо, 46), Виффер (Блинд, 63), Симонс, Бергейс (Мален, 46), Депай (Классен, 63), Вегорст.
ГибралтарКулинг, Сарджент, Оливеро, Чиполина, Бернарду Лопеш, Бритто, Уокер, Торилла (Хартман, 86), Ронан (Муэли, 77), Кумбз (Джолли, 65), Кассиаро (Валарино, 86).
Предупреждение:
Кассиаро (12).
Удаление:
Уокер (51).

 

Меньян спас Францию, Нидерланды настреляли 50 ударов, Левандовски вновь не забил за сборную. Отбор на Евро-2024 продолжается

Фото: globallookpress.com/IMAGO

8 комментариев

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travelodessa
Показалось, что на заглавной фото Давидс без очков
+1
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Тюменский медвежонок
Играли на самом деле "отвратно", вообще никакой мысли в атаке, пока что повторный приход Кумана выглядит "не очень", хотя состав не оптимальный, может быть проблема в этом
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nmnackjbxkasbk
Гиблатар
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0
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igls54
Может настало время каждые 10 ударов в сторону ворот засчитывать за гол 😁
+3
0
+3
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Alex1104
Ответ Streetbor
у Гибралтара одна из старейших футбольных ассоциаций мира. Зачем им куда-то входить, если они сами по себе независимы.
Кто независим? Гибралтар???
+1
-1
0
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Streetbor
Ответ Alex1104
И кому нужны такие матчи? Зачем Гибралтар? У Великобритании мало федераций?
у Гибралтара одна из старейших футбольных ассоциаций мира. Зачем им куда-то входить, если они сами по себе независимы.
+2
-1
+1
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Amalfitano
12 в створ это уже совсем другая картина. А считать заблокированные удары(17!) ударами по воротам это та еще статистика. Может еще желание ударить по воротам тоже будем считать ударом по воротам?
+12
0
+12
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Alex1104
И кому нужны такие матчи? Зачем Гибралтар? У Великобритании мало федераций?
+3
-3
0
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