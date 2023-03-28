8 комментариев

Дубль у защитника Аке.

Нидерланды уверенно разобрали Гибралтар (3:0) – но, кажется, должны были забивать гораздо больше.

Голландцы нанесли 51 (!) удар – за всю историю подсчетов Opta (c 2013-го) они никогда не били больше. А еще у Нидерландов 102 действия в чужой штрафной – тоже рекорд сборной!

Нидерланды рассчитывали на большее

И это неудивительно. Один гол на 17 ударов – не лучшая результативность. Учитывая, что xG 5,1. При этом Нидерланды один мяч забили из-за пределов штрафной.

Да, кстати: на картинке Opta 52 удара, хотя вечером называлось число 50, а после матча – 51. Ударов было так много, что запутался даже опытнейший поставщик данных!

Гол из-за штрафной забил защитник «Ман Сити» Натан Аке, главный герой вечера. Сделал дубль, но рассчитывал на хет-трик. «Такое случается нечасто, я доволен. В какой-то момент подумал: было бы неплохо сделать первый хет-трик в карьере, но этому было не суждено случиться», – делился эмоциями после матча Аке.

Экспертам игра не понравилась. И Куману тоже

«Посредственный матч. Не было ни одного открывания или паса, после которых я бы сказал: «Вау!» Игроки не выглядят такими же голодными, как при первом заходе Кумана в сборную. Грустно, что больше всего опасности исходило от защитника Аке. Ноль креативности – слишком много игроков не в форме», – анализировал Рафаэль ван дер Варт.

«После матча с Францией (голландцы проиграли 0:3 – прим. Sports.ru) плохой привкус так и не смылся. Это было очень плохо», – говорил Пьер ван Хойдонк.

Куману тоже не понравилась игра: «Мы часто навешивали в тех случаях, когда Ваут Вегорст оказывался в окружении четырех соперников, но недостаточно часто били в створ. Особенно тяжело было в начале матча. Было ясно, что форма еще не та – мы были недостаточно точны, чтобы по-настоящему уничтожить соперника. Мы хотели играть в высоком темпе и добиться лучшего результата, но не получилось. Сложно сказать почему».

Ван Дейку досталось от ван Бастена и Гуллита

Вирджил ван Дейк считает, что Нидерланды должны были забить 10 голов: «Мы должны были сыграть лучше. Мы очень неаккуратно действовали при владении – да, забили три гола, но должны были забивать гораздо больше. Должны были выигрывать со счетом 10:0».

Самому ван Дейку после игры досталось от Марко ван Бастена и Рууда Гуллита.

«Настоящий капитан мыслит вслух и делает так, чтобы донести до всех то, что произошло на поле. Но Вирджил всегда застревает на полпути – этот хаос приводит к непониманию на поле. Капитан должен этого избегать», – говорил ван Бастен.

«Ван Дейк должен вести игру – но вместо этого он делает поперечные пасы. Он не берет на себя никакой ответственности и не хочет рисковать», – сказал Гуллит.

Вирджил нашел чем ответить: «У всех свое мнение. Каждую неделю я стараюсь проявить себя наилучшим образом, но не всегда получается. Возможно, люди иногда забывают, что мы не роботы».

Весенний отрезок игр квалификации к Евро-2024 для Нидерландов закончен. После матчей с Францией (0:4) и Гибралтаром (3:0) у них три очка. В середине июня встреча с Хорватией в рамках Лиги наций, а в сентябре – решающие матчи за выход на континентальный турнир.

Фото: globallookpress.com/IMAGO