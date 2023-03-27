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92,5 тысячи зрителей на финале испанской Медиалиги! Cобрали почти полный «Камп Ноу»

Жерар Пике Жерар Пике
Кингс Лига
Медиафутбол Медиафутбол

Пике прилетел на стадион на вертолете.

Если вы не знали, Медиалига есть не только в России: в Испании с 1 января гремит Кингс Лига – медиафутбольный турнир, который основал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Так вот: 26 марта на «Камп Ноу» проходил «Финал четырех» Кингс Лиги, который собрал 92 522 зрителя. До полного стадиона (99 354) не хватило совсем чуть-чуть. И это Медиалига!

 

Кстати, играли команды на сокращенном поле: обычном для футбола 7 на 7. Для этого они адаптировали газон «Камп Ноу» и соорудили пространство размером 50 на 30 метров. Отличается не только размер поля: в футболе 7 на 7 пенальти бьют с 9 метров, а ворота занимают 2 метра в высоту и 6 метров в ширину.

 

 

 

 

А вот красивый фрагмент с финала: громогласное «SIUUU» в исполнении зрителей во время празднования гола одним из игроков.

А президент Кингс Лиги Жерар Пике прилетел на игру на вертолете.

Это не первое достижение испанской Медиалиги с момента запуска: в начале января издание Relevo писало, что в среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей. Пик пришелся на игру между «Порсиньос» (за них играли Роналдиньо, Тамудо и Чичарито) и «Сайянс» (там засветился Капдевила), которую в прямом эфире смотрели 780 тысяч человек.

Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи медиафутбольного турнира (при среднем показателе 450 тысяч зрителей на игру).

Трансляция игры «Атлетико» – «Эльче», например, на пике собрала 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреала» и «Валенсии» – 311 тысяч.

Впечатляет.

А что это вообще за проект?

Кратко напомним.

В турнире 12 клубов, возглавляемые звездами футбола, блогерами и журналистами. Среди боссов команд: Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жерар Ромеро (испанский блогер-журналист) и другие популярные блогеры с огромными ютуб- и твич-каналами.

Игроков по командам распределили с помощью драфта, который состоялся 27 декабря 2022-го. В каждой команде по 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно менялся.

Матчи проходили каждое воскресенье в Барселоне в крытом павильоне-манеже с искусственной травой в формате 7х7. После группового этапа состоялся плей-офф. Матчи очень короткие – два тайма по 20 минут, если ничья – серия пенальти.

Звезд немного, но они есть. Например, Икер Касильяс и Серхио Агуэро. Оба президенты: Касильяс – клуба 1К, а Агуэро – Kunisports.

За «Сайанс» играет чемпион ЧЕ-2008 и ЧМ-2010 Жоан Капдевила. В «Порсиньос» – легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо, Роналдиньо и Чичарито (играл во время зимнего перерыва в МЛС: мексиканец сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси»). Также клубы планируют задействовать бывшего нападающего сборной Испании Фернандо Льоренте, но пока неизвестно, кого он выберет.

Проект постепенно разрастается. Президент Кингс Лиги Жерар Пике 19 марта анонсировал поездку в Латинскую Америку в следующем году.

«Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения», – сказал Жерар в интервью El País.

На данный момент ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами будущих бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар: хотят иметь свои клубы в случае проведения бразильской Медиалиги.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Фото: Gettyimages.ru/Cesc Maymo

16 комментариев

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Michael Boldyrev
Главный вопрос: а драки и маты были?
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Бобынин
Ответ Syd
тогда надо еще активней прибухивать чтоб уж точно не дожить до такого будущего.
А что плохого? Весело, непринуждённо, все довольны)
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Евгений Ох
Ответ 113k
Это говорит о том, что проблема футбола в Испании, народу не нравится ходить на проф команды, что аж рады пойти на такое днище. Скажем спасибо пересу и лалиги, прибили лигу ко дну.
Кстати насчет Переса и Реала, если бы не Реал и Барселона Ла Лига котировалась бы не выше Лиги 1, тв контракт был бы ещё меньше, а соответственно меньше хороших игроков, ещё меньше интереса болельщиков за пределами Испании. Так что Перес с Реалом и Барселона это то, что держит эту лигу на плаву. Но АПЛ все равно потихоньку всех сжирает, АПЛ все больше будет становиться аналогом НБА/НХЛ.
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Bubnoff_my_Hero
Ответ Ba39
Кто играл?
2Drots и Барселона
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MaksD
Ответ Lazarevsky
Хорошая тема для тех звезд, кто уже не тянет скорости обычного футбола. Но люди их помнят и любят. Пик этого реслинга будет, когда там окажутся Роналду и Месси.
По моему вы не поняли, эта штука замена тому старперскому футболу, который уже не смотрит молодеж. современный футбол погряз в косности, коррупции и инерции, а тут и драфт, и короткие матчи и звезды.
Может быть не эта конкретно, но другая, поддержаная большими деньгами, точно схлопнет футбольное старперство.
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Bob Ganiev
пока там Перес и Лапорта мечтают о суперлиге, Пике делает дело. Неудивлюсь если он и создаст что-то подобное.
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Евгений Ох
Ответ 113k
Это говорит о том, что проблема футбола в Испании, народу не нравится ходить на проф команды, что аж рады пойти на такое днище. Скажем спасибо пересу и лалиги, прибили лигу ко дну.
Дело в том, что молодежь не интересуется профессиональным футболом, целевая группа 14-24 года практически не смотрит трансляции, а популярные блогеры для них куда интересней + формат, многим не интересно 1.5 часа смотреть матч, но это проблема не только футбола, это клиповое мышление - твиты вместо блогов, сторис вместо видео, это глобальная тенденция.
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Lazarevsky
Ответ 113k
Так соревнований по фигурке мало, поэтому побочные шоу и популярны. В футболе все не так.
У тебя есть цифры, которые показывают, что раньше Ла Лига была в два раза популярнее по посещаемости?
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113k
Ответ Lazarevsky
Есть чемпионат по фигурному катанию, а есть шоу "Ледниковый период". Оба они популярны, так и тут.
Так соревнований по фигурке мало, поэтому побочные шоу и популярны.
В футболе все не так.
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Syd
Ответ Бобынин
Медиалиги- будущее мирового футбола!
тогда надо еще активней прибухивать чтоб уж точно не дожить до такого будущего.
+1
-1
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Lazarevsky
Ответ 113k
Это говорит о том, что проблема футбола в Испании, народу не нравится ходить на проф команды, что аж рады пойти на такое днище. Скажем спасибо пересу и лалиги, прибили лигу ко дну.
Есть чемпионат по фигурному катанию, а есть шоу "Ледниковый период". Оба они популярны, так и тут.
+5
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+5
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113k
Ответ Lazarevsky
Хорошая тема для тех звезд, кто уже не тянет скорости обычного футбола. Но люди их помнят и любят. Пик этого реслинга будет, когда там окажутся Роналду и Месси.
Это говорит о том, что проблема футбола в Испании, народу не нравится ходить на проф команды, что аж рады пойти на такое днище.
Скажем спасибо пересу и лалиги, прибили лигу ко дну.
+2
-6
-4
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bpfx5h6vrf
Я слышу только «Ууууууу». Где сиу?
+1
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Бобынин
Медиалиги- будущее мирового футбола!
0
-5
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Lazarevsky
Хорошая тема для тех звезд, кто уже не тянет скорости обычного футбола. Но люди их помнят и любят. Пик этого реслинга будет, когда там окажутся Роналду и Месси.
+7
-1
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Ba39
Кто играл?
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