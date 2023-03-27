92,5 тысячи зрителей на финале испанской Медиалиги! Cобрали почти полный «Камп Ноу»

Пике прилетел на стадион на вертолете.

Если вы не знали, Медиалига есть не только в России: в Испании с 1 января гремит Кингс Лига – медиафутбольный турнир, который основал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Так вот: 26 марта на «Камп Ноу» проходил «Финал четырех» Кингс Лиги, который собрал 92 522 зрителя. До полного стадиона (99 354) не хватило совсем чуть-чуть. И это Медиалига!

Кстати, играли команды на сокращенном поле: обычном для футбола 7 на 7. Для этого они адаптировали газон «Камп Ноу» и соорудили пространство размером 50 на 30 метров. Отличается не только размер поля: в футболе 7 на 7 пенальти бьют с 9 метров, а ворота занимают 2 метра в высоту и 6 метров в ширину.

А вот красивый фрагмент с финала: громогласное «SIUUU» в исполнении зрителей во время празднования гола одним из игроков.

А президент Кингс Лиги Жерар Пике прилетел на игру на вертолете.

Это не первое достижение испанской Медиалиги с момента запуска: в начале января издание Relevo писало, что в среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей. Пик пришелся на игру между «Порсиньос» (за них играли Роналдиньо, Тамудо и Чичарито) и «Сайянс» (там засветился Капдевила), которую в прямом эфире смотрели 780 тысяч человек.

Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи медиафутбольного турнира (при среднем показателе 450 тысяч зрителей на игру).

Трансляция игры «Атлетико» – «Эльче», например, на пике собрала 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреала» и «Валенсии» – 311 тысяч.

Впечатляет.

А что это вообще за проект?

Кратко напомним.

В турнире 12 клубов, возглавляемые звездами футбола, блогерами и журналистами. Среди боссов команд: Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жерар Ромеро (испанский блогер-журналист) и другие популярные блогеры с огромными ютуб- и твич-каналами.

Игроков по командам распределили с помощью драфта, который состоялся 27 декабря 2022-го. В каждой команде по 12 футболистов, 10 из которых были выбраны на драфте, 11-й игрок приглашается президентами клубов на весь сезон, а 12-й регулярно менялся.

Матчи проходили каждое воскресенье в Барселоне в крытом павильоне-манеже с искусственной травой в формате 7х7. После группового этапа состоялся плей-офф. Матчи очень короткие – два тайма по 20 минут, если ничья – серия пенальти.

Звезд немного, но они есть. Например, Икер Касильяс и Серхио Агуэро. Оба президенты: Касильяс – клуба 1К, а Агуэро – Kunisports.

За «Сайанс» играет чемпион ЧЕ-2008 и ЧМ-2010 Жоан Капдевила. В «Порсиньос» – легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо, Роналдиньо и Чичарито (играл во время зимнего перерыва в МЛС: мексиканец сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси»). Также клубы планируют задействовать бывшего нападающего сборной Испании Фернандо Льоренте, но пока неизвестно, кого он выберет.

Проект постепенно разрастается. Президент Кингс Лиги Жерар Пике 19 марта анонсировал поездку в Латинскую Америку в следующем году.

«Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения», – сказал Жерар в интервью El País.

На данный момент ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами будущих бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар: хотят иметь свои клубы в случае проведения бразильской Медиалиги.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Фото: Gettyimages.ru/Cesc Maymo