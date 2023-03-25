Заодно проводили легенд.

Матч Франции и Нидерландов (4:0) казался главной афишей первого тура отбора на Евро-2024. Как Мбаппе и компания отреагируют на поражение в финале ЧМ, как голландцы заиграют при Кумане, какой будет новая сборная Франции, из которой ушли лидеры.

На некоторые вопросы ответы мы получили.

Сборная Франции проводила легенд. Приглашали и Бензема – он не приехал

Еще до матча на «Стад де Франс» прошла трогательная церемония прощания с легендами, завершившими карьеру в сборной. На поле вышли Уго Льорис, Блез Матюиди, Стив Манданда и Рафаэль Варан.

С болельщиками они попрощались, сделав те самые хлопки, которые стали символом Евро-2016.

Get French Football News добавило такой факт: на церемонию приглашали и Карима Бензема, но он ответил, что не приедет.

Французы разбили голландцев за 20 минут. Особенно старались Гризманн и Мбаппе

А в матче все было решено уже в первые 20 минут. Уже на 2-й Мбаппе выкатил под удар Гризманну, который уложил мяч в угол – 1:0. Это самый быстрый гол сборной Франции с октября 2006 года.

8-я минута – Гризманн подал со штрафного, вратарь Яспер Силлессен (которого Ван Гал не взял на ЧМ-2022) ошибся на выходе, Упамекано занес мяч в ворота.

21-я минута – Тчуамени одним пасом разрезал всю защиту сборной Нидерландов и вывел Мбаппе один на один. Килиан спокойно вколотил третий.

Отдельно стоит отметить роль Рандаля Коло-Муани в третьем мяче французов. Пас от Тчуамени шел как раз на нападающего «Айнтрахта», но тот пропустил мяч – и поставил этим движением в тупик всю защиту сборной Голландии.

За Коло-Муани и так охотятся топ-клубы, а «Айнтрахт» просит 100 млн евро. Рандаль был так хорош в этом матче, что такой ценник не кажется чем-то заоблачным.

Сборная Франции с 1953 года не вела в 3 мяча к 21-й минуте. Тогда был матч против Люксембурга, который закончился со счетом 8:0, а Жюст Фонтен ушел с хет-триком.

Мбаппе – король. Идеально провел первый матч с капитанской повязкой в сборной

В конце Мбаппе забил еще раз – у него дубль. Это был первый матч Килиана с капитанской повязкой сборной Франции. И он очень старался – дело даже не в атакующих действиях, Мбаппе много отрабатывал в обороне.

Отдельно стоит отметить, как красиво он погасил возможный скандал. Все знали, что повязку капитана очень хотел Гризманн. Сначала Килиан максимально красиво объяснил ситуацию на пресс-конференции:

«Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно. Сказал ему, что у меня была бы такая же реакция. Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему будет что сказать, то я сяду и послушаю».

А потом Мбаппе отдал пас на гол Гризманна уже на 2-й минуте: капитан и вице-капитан сборной (да, Антуан теперь вице-кэп) отпраздновали вместе. Никаких разногласий!

Ну а теперь немного статистики Мбаппе:

• Голландцам нападающий «ПСЖ» забил 37-й и 38-й голы за сборную. Он обошел Карима Бензема и вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции. На это ему потребовалось на 30 игр меньше, чем обладателю «Золотого мяча»;

• До лучшего бомбардира сборной Оливье Жиру осталось всего 15 голов. Но если считать голы только в официальных матчах, то Килиан уже второй – у него 30 голов, он всего на 4 мяча отстает от Тьерри Анри.

• В последних 18 матчах за сборную у Мбаппе 21 гол. За всю историю сборной Франции только у Жюста Фонтена был период покруче – 27 мячей в 18 играх.

• В этом сезоне у Килиана 43 матча за клуб и сборную, 42 гола и 10 голевых пасов.

Дебют Кумана – полный провал. Виновата инфекция?

Пара слов и про сборную Голландии. Первый матч после возвращения Роналда Кумана получился хуже не придумаешь – еще и Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Голландцы больше владели мячом, но реже били по воротам и попадали в створ. Это одно из двух самых крупных поражений сборной в XXI веке – прошлое было тоже от сборной Франции в Париже в 2017 году. Сборную тогда тренировал Дик Адвокат.

Роналд Куман может списать все на инфекцию, которая оставила сборную Голландии без важных игроков – Коди Гакпо, Свен Ботман, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген вернулись в расположение клубов.

Все равно это только первый тур. Даже Килиан Мбаппе сказал: «В этой группе все самые важные игры еще впереди».

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP