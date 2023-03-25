Первый матч Мбаппе-капитана: помог разгромить Голландию, отпраздновал с Гризманном и обогнал по голам Бензема
Заодно проводили легенд.
Матч Франции и Нидерландов (4:0) казался главной афишей первого тура отбора на Евро-2024. Как Мбаппе и компания отреагируют на поражение в финале ЧМ, как голландцы заиграют при Кумане, какой будет новая сборная Франции, из которой ушли лидеры.
На некоторые вопросы ответы мы получили.
Сборная Франции проводила легенд. Приглашали и Бензема – он не приехал
Еще до матча на «Стад де Франс» прошла трогательная церемония прощания с легендами, завершившими карьеру в сборной. На поле вышли Уго Льорис, Блез Матюиди, Стив Манданда и Рафаэль Варан.
С болельщиками они попрощались, сделав те самые хлопки, которые стали символом Евро-2016.
Get French Football News добавило такой факт: на церемонию приглашали и Карима Бензема, но он ответил, что не приедет.
Французы разбили голландцев за 20 минут. Особенно старались Гризманн и Мбаппе
А в матче все было решено уже в первые 20 минут. Уже на 2-й Мбаппе выкатил под удар Гризманну, который уложил мяч в угол – 1:0. Это самый быстрый гол сборной Франции с октября 2006 года.
8-я минута – Гризманн подал со штрафного, вратарь Яспер Силлессен (которого Ван Гал не взял на ЧМ-2022) ошибся на выходе, Упамекано занес мяч в ворота.
21-я минута – Тчуамени одним пасом разрезал всю защиту сборной Нидерландов и вывел Мбаппе один на один. Килиан спокойно вколотил третий.
Отдельно стоит отметить роль Рандаля Коло-Муани в третьем мяче французов. Пас от Тчуамени шел как раз на нападающего «Айнтрахта», но тот пропустил мяч – и поставил этим движением в тупик всю защиту сборной Голландии.
За Коло-Муани и так охотятся топ-клубы, а «Айнтрахт» просит 100 млн евро. Рандаль был так хорош в этом матче, что такой ценник не кажется чем-то заоблачным.
Сборная Франции с 1953 года не вела в 3 мяча к 21-й минуте. Тогда был матч против Люксембурга, который закончился со счетом 8:0, а Жюст Фонтен ушел с хет-триком.
Мбаппе – король. Идеально провел первый матч с капитанской повязкой в сборной
В конце Мбаппе забил еще раз – у него дубль. Это был первый матч Килиана с капитанской повязкой сборной Франции. И он очень старался – дело даже не в атакующих действиях, Мбаппе много отрабатывал в обороне.
Отдельно стоит отметить, как красиво он погасил возможный скандал. Все знали, что повязку капитана очень хотел Гризманн. Сначала Килиан максимально красиво объяснил ситуацию на пресс-конференции:
«Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно. Сказал ему, что у меня была бы такая же реакция. Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему будет что сказать, то я сяду и послушаю».
А потом Мбаппе отдал пас на гол Гризманна уже на 2-й минуте: капитан и вице-капитан сборной (да, Антуан теперь вице-кэп) отпраздновали вместе. Никаких разногласий!
Ну а теперь немного статистики Мбаппе:
• Голландцам нападающий «ПСЖ» забил 37-й и 38-й голы за сборную. Он обошел Карима Бензема и вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции. На это ему потребовалось на 30 игр меньше, чем обладателю «Золотого мяча»;
• До лучшего бомбардира сборной Оливье Жиру осталось всего 15 голов. Но если считать голы только в официальных матчах, то Килиан уже второй – у него 30 голов, он всего на 4 мяча отстает от Тьерри Анри.
• В последних 18 матчах за сборную у Мбаппе 21 гол. За всю историю сборной Франции только у Жюста Фонтена был период покруче – 27 мячей в 18 играх.
• В этом сезоне у Килиана 43 матча за клуб и сборную, 42 гола и 10 голевых пасов.
Дебют Кумана – полный провал. Виновата инфекция?
Пара слов и про сборную Голландии. Первый матч после возвращения Роналда Кумана получился хуже не придумаешь – еще и Мемфис Депай не реализовал пенальти.
Голландцы больше владели мячом, но реже били по воротам и попадали в створ. Это одно из двух самых крупных поражений сборной в XXI веке – прошлое было тоже от сборной Франции в Париже в 2017 году. Сборную тогда тренировал Дик Адвокат.
Роналд Куман может списать все на инфекцию, которая оставила сборную Голландии без важных игроков – Коди Гакпо, Свен Ботман, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген вернулись в расположение клубов.
Все равно это только первый тур. Даже Килиан Мбаппе сказал: «В этой группе все самые важные игры еще впереди».
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Стад де Франс»
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Франция –
Меньян, Кунде, Упамекано, Конате, Эрнандес, Рабьо (Тюрам, 89), Тчуамени (Камавинга, 76), Коман (Диаби, 67), Гризманн (Фофана, 77), Мбаппе, Коло-Муани (Жиру, 77).
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Нидерланды –
Силлессен, Тимбер, ван Дейк, Гертрюйда (Маласиа, 87), Аке, Вейналдум, де Рон (Блинд, 67), Тайлор (Вегорст, 33), Симонс (Классен, 68), Бергейс (Мален, 68), Депай.
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Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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