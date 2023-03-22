29 комментариев

Страсти.

После завершения Уго Льорисом международной карьеры у сборной Франции новый капитан – 24-летний Килиан Мбаппе. Вице-капитаном назначили Антуана Гризманна.

«Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», – прокомментировал новость Дидье Дешам.

Правда, по данным французских медиа, Гризманна это категорически не устроило.

32-летний лидер «Атлетико» сомневается в своем будущем в сборной. Он недоволен решением Дешама, и мартовский сбор может стать для него последним.

Le Figaro отмечает: Гризманн мечтал быть капитаном сборной Франции на Евро-2024 и считал, что у него больше причин получить повязку. Антуан – один из самых опытных игроков этой команды (из нынешнего состава только Жиру провел больше матчей), только он и Мбаппе сыграли во всех матчах на последних чемпионатах мира. Еще у Антуана хорошие отношения с Дешамом и уважение раздевалки.

Но все это оказалось недостаточно убедительным для тренера.

Похоже, Мбаппе просто слишком влиятелен и глобален. Все же не Гризманна утешал президент Франции Эммануэль Макрон после проигранного финала в Катаре. Не Гризманна тот же Макрон пытался сохранить в «ПСЖ» и Лиге 1 вообще.

Мбаппе неоднократно проявлял себя лидером – в том числе вне поля. Если помните, в январе он вступился за Зинедина Зидана, когда о том неаккуратно высказался президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. В итоге Ле Гре даже потерял свой пост – Мбаппе поддержали и на самом верху (и Макрон, да-да).

Да и на поле у Килиана большое влияние – мы даже не о хет-трик в финале ЧМ. В перерыве матча с Аргентиной именно он заводил команду речью. За шесть лет в сборной Килиан сыграл в 66 матчах и забил 36 голов.

Пирес поддержал Гризманна, а Пети разнес за эгоизм

•‎ За Гризманна вступился Робер Пирес: «Логичный ли это выбор? Честно говоря, я так не считаю. Если учесть стаж, я ожидал, что назначат Гризманна. Я удивлен. Я считаю, что налицо нехватка уважения к Антуану, хотя я ничего не имею против Килиана».

•‎ Бывший полузащитник Эммануэль Пети занял другую позицию:

«Я не знаю, почему это вызвало у него [Гризманна] разочарование. В глубине души он считает, что он самый достойный, потому что на данный момент он самый старший в сборной. Власть забирают, ее не требуют.

Повязка должна прийти к игроку естественным образом, при единогласном согласии, потому что она объединяет всех в раздевалке. То, что он настойчиво просит ее и усирается, простите меня, из-за того, что не получил ее, прекрасно показывает, почему не нужно давать повязку именно ему.

Он поступает эгоистично, как будто именно он должен поднять трофей, если мы что-то выиграем, быть на первом плане на фотографиях и оказаться в вечности. Мне не нравится такой подход.

Вы видите Гризманна в этой роли? Что он будет объединять игроков? На чемпионате мира он был лидером в своей игре, но был ли он лидером в том, как он относился ко всем вокруг себя, как помогал игрокам, попавшим в трудную ситуацию?

Я могу понять, что он разочарован, но такое чувство, что именно этого он с нетерпением ждал после ухода Варана и Льориса. Капитанство не требуют, оно дается».

Защитник Ибраима Конате приветствует назначение Мбаппе: «Он очень хороший человек. Некоторые могут подумать, что он высокомерен. Этот вопрос мне часто задавали в моем клубе и других местах. Но я отвечаю им: «Вы с ума сошли или что? Он очень милый».

•‎ Еще до официального назначения кандидатуру Мбаппе одобрил экс-капитан Льорис: «Есть футболист, влияние которого растет на всех уровнях: на поле, за его пределами и даже среди партнеров и в раздевалке. Это Килиан Мбаппе».

•‎ Патрис Эвра тоже поддержал решение Дешама: «Решение принято, обсуждению конец, все позади. Килиан – наш новый капитан».

Сборная Франции – что с расписанием и составом?

Французам предстоит два матча отбора к Евро-2024 – с Нидерландами (24 марта) и Ирландией (27 марта). Матчи с другими соперниками по квалификации – Грецией и Гибралтаром – пройдут уже летом.

На ближайшие игры сборной Дешам определил такой состав.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Aurelien Meunier, Clive Mason