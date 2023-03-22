29 комментариев

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Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти

Робер Пирес Робер Пирес
ПСЖ ПСЖ
Дидье Дешам Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
лига 1 Франция лига 1 Франция
Эммануэль Пети
Футбол Футбол

Страсти.

После завершения Уго Льорисом международной карьеры у сборной Франции новый капитан – 24-летний Килиан Мбаппе. Вице-капитаном назначили Антуана Гризманна. 

«Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», – прокомментировал новость Дидье Дешам.

Правда, по данным французских медиа, Гризманна это категорически не устроило.

32-летний лидер «Атлетико» сомневается в своем будущем в сборной. Он недоволен решением Дешама, и мартовский сбор может стать для него последним.

Le Figaro отмечает: Гризманн мечтал быть капитаном сборной Франции на Евро-2024 и считал, что у него больше причин получить повязку. Антуан – один из самых опытных игроков этой команды (из нынешнего состава только Жиру провел больше матчей), только он и Мбаппе сыграли во всех матчах на последних чемпионатах мира. Еще у Антуана хорошие отношения с Дешамом и уважение раздевалки.

Но все это оказалось недостаточно убедительным для тренера.

Похоже, Мбаппе просто слишком влиятелен и глобален. Все же не Гризманна утешал президент Франции Эммануэль Макрон после проигранного финала в Катаре. Не Гризманна тот же Макрон пытался сохранить в «ПСЖ» и Лиге 1 вообще.

Мбаппе неоднократно проявлял себя лидером – в том числе вне поля. Если помните, в январе он вступился за Зинедина Зидана, когда о том неаккуратно высказался президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. В итоге Ле Гре даже потерял свой пост – Мбаппе поддержали и на самом верху (и Макрон, да-да).

Да и на поле у Килиана большое влияние – мы даже не о хет-трик в финале ЧМ. В перерыве матча с Аргентиной именно он заводил команду речью. За шесть лет в сборной Килиан сыграл в 66 матчах и забил 36 голов. 

Пирес поддержал Гризманна, а Пети разнес за эгоизм

•‎ За Гризманна вступился Робер Пирес: «Логичный ли это выбор? Честно говоря, я так не считаю. Если учесть стаж, я ожидал, что назначат Гризманна. Я удивлен. Я считаю, что налицо нехватка уважения к Антуану, хотя я ничего не имею против Килиана».

•‎ Бывший полузащитник Эммануэль Пети занял другую позицию:

«Я не знаю, почему это вызвало у него [Гризманна] разочарование. В глубине души он считает, что он самый достойный, потому что на данный момент он самый старший в сборной. Власть забирают, ее не требуют. 

Повязка должна прийти к игроку естественным образом, при единогласном согласии, потому что она объединяет всех в раздевалке. То, что он настойчиво просит ее и усирается, простите меня, из-за того, что не получил ее, прекрасно показывает, почему не нужно давать повязку именно ему. 

Он поступает эгоистично, как будто именно он должен поднять трофей, если мы что-то выиграем, быть на первом плане на фотографиях и оказаться в вечности. Мне не нравится такой подход.

Вы видите Гризманна в этой роли? Что он будет объединять игроков? На чемпионате мира он был лидером в своей игре, но был ли он лидером в том, как он относился ко всем вокруг себя, как помогал игрокам, попавшим в трудную ситуацию? 

Я могу понять, что он разочарован, но такое чувство, что именно этого он с нетерпением ждал после ухода Варана и Льориса. Капитанство не требуют, оно дается».

Защитник Ибраима Конате приветствует назначение Мбаппе: «Он очень хороший человек. Некоторые могут подумать, что он высокомерен. Этот вопрос мне часто задавали в моем клубе и других местах. Но я отвечаю им: «Вы с ума сошли или что? Он очень милый».

•‎ Еще до официального назначения кандидатуру Мбаппе одобрил экс-капитан Льорис: «Есть футболист, влияние которого растет на всех уровнях: на поле, за его пределами и даже среди партнеров и в раздевалке. Это Килиан Мбаппе».

•‎ Патрис Эвра тоже поддержал решение Дешама: «Решение принято, обсуждению конец, все позади. Килиан – наш новый капитан».

Сборная Франции – что с расписанием и составом?

Французам предстоит два матча отбора к Евро-2024 – с Нидерландами (24 марта) и Ирландией (27 марта). Матчи с другими соперниками по квалификации – Грецией и Гибралтаром – пройдут уже летом.

На ближайшие игры сборной Дешам определил такой состав.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Aurelien Meunier, Clive Mason

29 комментариев

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Vladooss S
Ушедший Гризман на прощанье сказал - "Какая разница кто носит эту тряпку"
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Алексей Матыгин
такой бред,поставить молодого над старыми,и что что он отличный нападающий,возраст надо уважать
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Растиньяк
Странный выбор. Неужели Мбаппе было бы не легче играть без этого капитанского бремени?
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singsinner2
снежок борзеет?
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шампион
Гризманн - человек на своей волне. Он может быть хорош, а может исчезнуть из поля зрения. Все по настроению. Мбаппе не "инопланетянин", он всегда в моменте, он реагирует на ситуацию, берет игру на себя в самый нужный момент.
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Циклон
Ответ kutavlik
"32-летний лидер «Атлетико»" - не смешите!!!! Давно уже НИКТО!!!! Просто, незаслуженно высокооплачиваемый, занимающий чье-то место игрок!!!!
Прямо сейчас лучший игрок ла лиги с запасом
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Михаил Хромаков
Посмотрите на состав, одни африканцы, как Гризманн может быть среди них капитаном?)
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kutavlik
Ответ Ювенский Туринтус
Практика назначения капитаном самого звездного и медийного игрока -- это бред. В раздевалке должен быть баланс сил, на звезду неизбежно должен кто-то влиять, облеченный полномочиями. Лучше всего если это медийно менее заметный, но мужественный персонаж
Так про Мбаппе и говорят, что он в раздевалке имеет вес, и не только в сборной, но и в ПСЖ!!!!
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kutavlik
"32-летний лидер «Атлетико»" - не смешите!!!! Давно уже НИКТО!!!! Просто, незаслуженно высокооплачиваемый, занимающий чье-то место игрок!!!!
+2
-3
-1
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Роман
Ответ Пенс
Уже говорил, но скажу ещё раз, что из себя представляет этот перс он показал перед переходом в бчк. Ну, и как лёг под лёню, конечно. Такое просто не может быть капитаном. Никто в здравом уме за таким не пойдет.
За Гризманна будут топить такие же как и его прическа.
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Ivan Ivanych
Закомплексованный какой-то этот гризман, и обидки детские
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Пенс
Уже говорил, но скажу ещё раз, что из себя представляет этот перс он показал перед переходом в бчк. Ну, и как лёг под лёню, конечно. Такое просто не может быть капитаном. Никто в здравом уме за таким не пойдет.
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Ювенский Туринтус
Ответ Антуан Гризманн
Тяжело белому стать капитаном в компании "братьев"
Держись, бро. Не уходи из сборной
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Иван Петров
Гризманн лидер сборной. Отдавать повязку Мбаппе это банальное неуважение. Понимаю Антуана в этом случае.
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Антуан Гризманн
Тяжело белому стать капитаном в компании "братьев"
+7
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Айлин 1990
Ответ ZamoRano
Ну как не обижаться каталонцу, когда капитан его команды аргентинец?!
А можно сделать капитаном России Украинцев??)))
0
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Ювенский Туринтус
Практика назначения капитаном самого звездного и медийного игрока -- это бред. В раздевалке должен быть баланс сил, на звезду неизбежно должен кто-то влиять, облеченный полномочиями. Лучше всего если это медийно менее заметный, но мужественный персонаж
+4
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Айлин 1990
Ответ ZamoRano
Ну как не обижаться каталонцу, когда капитан его команды аргентинец?!
Не знал что есть такая сборная))))😂😁🤦🏻‍♂️
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ZamoRano
Ответ Айлин 1990
Ну как не обижаться Французу, когда капитан Франции Камерунец.
Ну как не обижаться каталонцу, когда капитан его команды аргентинец?!
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duele
Зачем вообще 50 раз постить этот бред? У этих новостей нет никакого логического объяснения. Менее чем за сутки до официального объявления Мбаппе капитаном СМИ каким-то образом узнали, что там чувствует Гризманн, будет ли он продолжать карьеру в сборной и т.д. В сети есть фото и видео со сборов, Антуана поздравили с днём рождения, всё выглядит абсолютно нормально
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pq
Ответ Айлин 1990
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в смысле нетрадиционной, это древняя традиция
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Astret
С момента скандального перехода в Барсу, у Гризманна начались проблемы в футбольной карьере. Карма какая то.
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Айлин 1990
Ответ duele
А голубая причёска Мбаппе это другое?
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Зизуха
Карпин бы сказал- "Какая разница кто носит эту тряпку"
+5
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Айлин 1990
Ну как не обижаться Французу, когда капитан Франции Камерунец.
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