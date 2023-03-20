65 комментариев

Камбэк и победный на 90+2.

«Барса» и «Реал» выдали огненное класико с шикарной развязкой – каталонцы вырвали победу 2:1.

На контрасте с прошлым матчем, когда команда Хави сыграла максимально нетипично, закрыто и без попыток навязать свой стиль, на «Камп Ноу» все выглядело совсем иначе. Такого позволить себе не могли, так что с первых минут пошли атаковать.

«Барса» нападала, а вот «Мадрид» забивал: на 10-й минуте Винисиус протиснулся в штрафную, мощно прострелил – и мяч от головы Рональда Араухо прилетел в свою сетку.

Давление хозяев сработало на последних секундах первого тайма: Серджи Роберто нашел мяч в штрафной после заблокированного удара Рафиньи и закинул прямо в угол.

Во втором «Мадрид» сильно подсел: «Барса» выглядела намного острее, контролировала мяч и вполне могла забить раньше, но Рафинья и Роберт Левандовски пробить Тибо Куртуа не смогли. Бразилец много обострял и организовал много трудностей Начо, который снова играл на левом фланге. В конце матча вроде бы Асенсио вывел «Реал» вперед – но все-таки из офсайда, после проверки мяч отменили.

Но первое в сезоне ничейное класико на на 92-й минуте отменила «Барса»: Левандовски сыграл пяткой на Бальде, тот прокатил под удар Франку Кессиэ – и под победный мяч.

«Барса» снова лучше!

«Барса» выиграла класико на «Камп Ноу» – впервые с 2018-го

Все заслуженно.

• Первое домашнее класико для Хави удачное. А ведь «Барса» не выигрывала у «Мадрида» на «Камп Ноу» аж пять лет, с 2018-го. Хави вообще хорош против Анчелотти: взял четыре из шести очных игр, А вот итальянец с класико не дружит: проиграл пять из восьми последних в Ла Лиге, причем не только Хави и Луису Энрике, а еще и Херардо Мартино в 2014-м.

• «Барселона» взяла третье класико подряд : в этом году каталонцы забрали каждое. Начали в январе с победы в финале Суперкубка Испании (3:1), затем в начале марта победила в первом матче кубкового полуфинала (1:0) и вот теперь выиграла в Ла Лиге. А ведь осеннее, еще до чемпионата мира, очень уверенно выиграл «Реал».

• У «Барсы» теперь ровно 100 победу в класико. У «Мадрида» – 102 и на пять забитых мячей больше: 420 vs 415. Еще 51 раз играли вничью, от этого исхода ушли в самом-самом конце сейчас.

• «Барса» продолжает громить Испанию – 10 побед в 11 матчах , причем единственное поражение от «Альмерии» со дна таблицы. В 2023-м у каталонцев ни одной ничьей в чемпионате.

• Многие уже отправили Кессиэ в Италию, а Франк забил свой первый мяч в Ла Лиге: на часах была 91 минута и 2 секунды. Позднее за «Барсу» в класико забивал только Месси в 2017-м – тогда была 91 минута и 48 секунд.

• Автогол Араухо – первый в класико с 2017-го, когда в свои ворота в Суперкубке зарядил Пике. А для Ла Лиги это первый автогол в класико в XXI веке! Но даже с этим команда Хави справилась.

Чемпионская гонка: теперь +12

«Барса» продолжает уверенно лидировать: отрыв от «Реал» теперь – 12 очков. Впереди ключевой отрезок сезона – и разгруженный календарь без еврокубков.

В апреле каталонцам предстоит играть с «Эльче», «Жироной», «Хетафе», мощным «Атлетико», «Райо» и неуступчивым «Бетисом» Пеллегрини. На этом же отрезке ждет класико в Кубке, снова на «Камп Ноу» и почти наверняка снова без Усмана Дембеле.

У «Реала» помимо класико и двух игр с «Челси» в четвертьфинале ЛЧ – «Вальядолид», «Вильярреал», «Кадис», «Сельта», «Жирона» и «Альмерия». По именам расписание «Мадрида» выглядит проще, но график с Лигой чемпионов оставляет уставшей команде Карло Анчелотти минимум шансов на титул. Ведь играть всего 12 туров, а отыгрывать – 12 очков. Куртуа вот уже все признал.

Или все же есть варианты?

Фото: REUTERS/Juan Medina