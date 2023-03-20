65 комментариев

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«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Серджи Роберто Серджи Роберто
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Класико Класико
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Футбол Футбол

Камбэк и победный на 90+2.

«Барса» и «Реал» выдали огненное класико с шикарной развязкой – каталонцы вырвали победу 2:1.

На контрасте с прошлым матчем, когда команда Хави сыграла максимально нетипично, закрыто и без попыток навязать свой стиль, на «Камп Ноу» все выглядело совсем иначе. Такого позволить себе не могли, так что с первых минут пошли атаковать.

«Барса» нападала, а вот «Мадрид» забивал: на 10-й минуте Винисиус протиснулся в штрафную, мощно прострелил – и мяч от головы Рональда Араухо прилетел в свою сетку.

Давление хозяев сработало на последних секундах первого тайма: Серджи Роберто нашел мяч в штрафной после заблокированного удара Рафиньи и закинул прямо в угол.

Во втором «Мадрид» сильно подсел: «Барса» выглядела намного острее, контролировала мяч и вполне могла забить раньше, но Рафинья и Роберт Левандовски пробить Тибо Куртуа не смогли. Бразилец много обострял и организовал много трудностей Начо, который снова играл на левом фланге. В конце матча вроде бы Асенсио вывел «Реал» вперед – но все-таки из офсайда, после проверки мяч отменили.

Но первое в сезоне ничейное класико на на 92-й минуте отменила «Барса»: Левандовски сыграл пяткой на Бальде, тот прокатил под удар Франку Кессиэ – и под победный мяч.

«Барса» снова лучше!

«Барса» выиграла класико на «Камп Ноу» – впервые с 2018-го

Все заслуженно.

• Первое домашнее класико для Хави удачное. А ведь «Барса» не выигрывала у «Мадрида» на «Камп Ноу» аж пять лет, с 2018-го. Хави вообще хорош против Анчелотти: взял четыре из шести очных игр, А вот итальянец с класико не дружит: проиграл пять из восьми последних в Ла Лиге, причем не только Хави и Луису Энрике, а еще и Херардо Мартино в 2014-м.

• «Барселона» взяла третье класико подряд: в этом году каталонцы забрали каждое. Начали в январе с победы в финале Суперкубка Испании (3:1), затем в начале марта победила в первом матче кубкового полуфинала (1:0) и вот теперь выиграла в Ла Лиге. А ведь осеннее, еще до чемпионата мира, очень уверенно выиграл «Реал».

• У «Барсы» теперь ровно 100 победу в класико. У «Мадрида» – 102 и на пять забитых мячей больше: 420 vs 415. Еще 51 раз играли вничью, от этого исхода ушли в самом-самом конце сейчас.

«Барса» продолжает громить Испанию – 10 побед в 11 матчах, причем единственное поражение от «Альмерии» со дна таблицы. В 2023-м у каталонцев ни одной ничьей в чемпионате. 

• Многие уже отправили Кессиэ в Италию, а Франк забил свой первый мяч в Ла Лиге: на часах была 91 минута и 2 секунды. Позднее за «Барсу» в класико забивал только Месси в 2017-м – тогда была 91 минута и 48 секунд.

• Автогол Араухо – первый в класико с 2017-го, когда в свои ворота в Суперкубке зарядил Пике. А для Ла Лиги это первый автогол в класико в XXI веке! Но даже с этим команда Хави справилась.

Чемпионская гонка: теперь +12

«Барса» продолжает уверенно лидировать: отрыв от «Реал» теперь – 12 очков. Впереди ключевой отрезок сезона – и разгруженный календарь без еврокубков.

В апреле каталонцам предстоит играть с «Эльче», «Жироной», «Хетафе», мощным «Атлетико», «Райо» и неуступчивым «Бетисом» Пеллегрини. На этом же отрезке ждет класико в Кубке, снова на «Камп Ноу» и почти наверняка снова без Усмана Дембеле.

У «Реала» помимо класико и двух игр с «Челси» в четвертьфинале ЛЧ – «Вальядолид», «Вильярреал», «Кадис», «Сельта», «Жирона» и «Альмерия». По именам расписание «Мадрида» выглядит проще, но график с Лигой чемпионов оставляет уставшей команде Карло Анчелотти минимум шансов на титул. Ведь играть всего 12 туров, а отыгрывать – 12 очков. Куртуа вот уже все признал.

Или все же есть варианты?

Барселона – Реал Мадрид 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 9, автогол Араухо, 1:1 – 45 Серджи Роберто, 2:1 – 90 Кессиэ.
Барселонатер Стеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Кессиэ, 77), Бускетс, де Йонг, Гави (Фати, 90), Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовски.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Менди, 62), Модрич (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62), Вальверде (Асенсио, 76), Камавинга (Тчуамени, 76), Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Начо (18), Рафинья (33), Серджи Роберто (65), Модрич (69), Бальде (90), Себальос (90), Фати (90).

Фото: REUTERS/Juan Medina

65 комментариев

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kodgong
Ответ поколение пепси
реал липовейший якобы лучший клуб мира, что это за чемпион такой который постоянно клиент барселоны, нельзя называться сильнейшим, а потом приезжать к заклятому сопернику и получать оплеух и подсрачник а потом бежать тушить пятую точку...хочешь называться лучшим, победи лучшего, не можем пшёл вон, и кубки лч верни на место
Барселона из группы лч не может выйти))
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Raindrop Drop Top
Ответ vill maren
Про гави тогда ты ничего не хочешь сказать
Ага, которого толкали и пинали весь матч 🤣 Зато знатно он волшебного пендаля какому-то мадридскому негру выписал 🤣
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Iamliam
Ответ Гвардиола-мл.
если учесть, что впереди личная встреча, то вполне возможно. А еще у Арсенала Ливер Челси и Ньюкасл впереди...
У Сити правда тоже Ливер и Челси, и еще игры в ЛЧ. Но тем не менее, в АПЛ отыгрывали и 8,9 и даже 12 очковый отрыв. Так что 5 очков это все же маловато в данном случае для уверенности на мой взгляд.
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шампион
Тот момент, когда ждёшь по-старинке от классико пиршества футбола, а там оборонительная Барселона и Реал, в котором атакуют два человека. Вроде и игроки у обеих команд сильные, но вот Интер с Юве поинтереснее были. Жалею, что повелся на вывеску.
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iegord
Ответ Тюменский медвежонок
В который раз Реал выходит на эту игру против Барселоны без какой-то злости и характера... как будто вышли катать против условного Вильярреала, вообще 0 эмоций, не удивительно что уже третий матч подряд слили, причем будет и четвертый уже скоро в кубке снова, не понимаю что с настроем, где принципиальность, это же Эль-Класико
Реал вообще очень странная и удивительная команда. В ЛЧ включается и спасает любые, даже самые мертвые ситуации. А весь остальной сезон играет как будто на автопилоте
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Vik Elis
Ответ vill maren
Про гави тогда ты ничего не хочешь сказать
Счёт глянь и “ узБогойся“
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Сурхай Лукманов
Ответ vill maren
Про гави тогда ты ничего не хочешь сказать
Гави машина . На этом точка .
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поколение пепси
реал липовейший якобы лучший клуб мира, что это за чемпион такой который постоянно клиент барселоны, нельзя называться сильнейшим, а потом приезжать к заклятому сопернику и получать оплеух и подсрачник а потом бежать тушить пятую точку...хочешь называться лучшим, победи лучшего, не можем пшёл вон, и кубки лч верни на место
+6
-1
+5
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Eugn_eugn
Ответ King_X
Это, спотифай периодически размещает эмблемы отдельных известных артистов В этот раз Rosalia и ее альбом Motomami
Спасибо.
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umnik3
Ответ Stas Politik
Тогда почему у Тер Штегена столько сухих игр в Ла Лиге?🤔 Тоже оборона по швам трещит?
Точно, ты смешной)) у всей команды много сухих матчей) или против Эльче и Хетафе Барса автобус ставит? Иди спать, завтра в школу для дефективных.
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onsigne
Ответ Stas Politik
Тогда почему у Тер Штегена столько сухих игр в Ла Лиге?🤔 Тоже оборона по швам трещит?
Не обязательно иметь насыщенную оборону, чтобы мало пропускать.
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Universal1000
Золото Барселона бы забрали и проиграв этот матч.
А так - видимо придется бороться просто со скукой на финише.
Надо проиграть 3-4 матча Хави. Уже можно, всё равно не догонят.
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Petr Tcoi
Ответ ecstasy
На острове всё ещё напряжённо: Арсенал может растерять преимущество за пару матчей, так что интрига на месте — пушкарям ещё потеть и потеть. Так что в Англии интриги даже больше, нежели в Германии, несмотря на то, что БД сегодня на первое (вряд ли там задержатся) вышел))
Должны брать. Больше шансов таких не будет в ближайшее время. Из ЛЕ вылетели, что тоже неплохо. А МС еще с Баварией возиться.
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bpfx5h6vrf
Ответ Roma Rrg
Люблю Реал Мадрид , это просто моменты о котором я быстро храню и забуду . HALA MADRID 🔥🔥🔥💪💪💪
Алга, Казахстан! Точикистон, бапеш! 🤣
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Дороф
Ответ Petr Tcoi
Только в Германии интрига осталась?
А ведь сейчас, есть такая бредовая конспирология, будто Бавария специально хочет слить Бундеслигу, чтобы опять попасть на Барсу в группе... 🤔🧐🤨
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Тюменский медвежонок
В который раз Реал выходит на эту игру против Барселоны без какой-то злости и характера... как будто вышли катать против условного Вильярреала, вообще 0 эмоций, не удивительно что уже третий матч подряд слили, причем будет и четвертый уже скоро в кубке снова, не понимаю что с настроем, где принципиальность, это же Эль-Класико
+3
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Дороф
Ответ Rasul33
Почему Реал против Барсы не играет нормально? Что им в этом мешает?
Мнение глоров: Да Реалу плевать на этих каталонских сепаратистов, сейчас главное - ЛЧ выиграть...
Моё мнение: Такое ощущение, будто Анчелотти не понял, что его тактика на матчи с Барсой не работает.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Stas Politik
Барселона хорошо играет в чемпионате за счёт того, что многие клубы не в состоянии вскрывать насыщенную оборону(о чём говорят почти 20 сухарей у Тер Штегена за сезон), что способны делать клубы уровня чуть выше среднего из других европейских лиг. И как бы не был крут результат Барсы в Ла Лиге - в еврокубках каталонцы так или иначе уже несколько сезонов подряд пробивают дно. 2 очка с разницей 3:18 за 8 игр с Баварией, Интером и Бенфикой при их суммарных тратах - это позор. В Лиге Европы от первого серьёзного соперника сразу же происходит вылет. И странно, что руководство клуба не даёт задачи на еврокубки. Уверен, что в следующем сезоне случится такой же бесславный вылет, после которого все будут молиться на Ла Лигу, которую клуб брал стабильно при презираемым его фанатами Вальверде. Ps, не фанат Мадрида.
В этой ЛЧ не играли Кунде и Араухо.

А еще были несколько судейских ошибок не в сторону Барсы.

В ворота Интера не назначили пенальти,в ворота Баварий тоже.
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Гвардиола-мл.
Ответ Iamliam
В АПЛ тоже, 5 очков за 10 туров такая команда как нынешний Сити более чем способна отыграть, неизвестно как Арсенал себя поведет на финишной прямой после 30го тура.
если учесть, что впереди личная встреча, то вполне возможно. А еще у Арсенала Ливер Челси и Ньюкасл впереди...
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Дороф
Ответ ЧИКО
Комментарий удален пользователем
Товарняк был ДО начала чемпионата. А в матче первого круга Реал выиграл 3:1. Так что три победы подряд, а не четыре...
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Гвардиола-мл.
Ответ Rasul33
Почему Реал против Барсы не играет нормально? Что им в этом мешает?
а зачем стараться, если даже при выигрыше будет разница 6 очков. Тут уж надо выбирать, - ЛЧ или небольшие шансы в Ла лиге. Но с таким возрастным составом играть на два фронта невозможно
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Stas Politik
Ответ umnik3
Не умеют вскрывать насыщенную оборону Барсы?)) ты не фанат Реала, а просто клоун
Тогда почему у Тер Штегена столько сухих игр в Ла Лиге?🤔
Тоже оборона по швам трещит?
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Дороф
Ответ Syndycate
А что толку уже, пусть сезон доработает, может в ЛЧ хоть как можно дальше пройдут
Если Реал выиграет ЛЧ, то займёт свою любимую позицию - регулярно сливать в национальных турнирах и быть лучшим клубом мира. Одновременно.
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umnik3
Ответ ecstasy
Кессье, конечно, красавец! Весьма нетипичный для ФКБ игрок, но в то же время погоду делает)) Хотел, чтобы со старта играл вместо Сержика, но в конце первого тайма Роберто убедил меня в обратном. Ещё раз выложиться в апреле на том же месте против тех же и нормас.
В позиционной атаке Кессье близок к нулю, но в контре и в силовой - идеал
+3
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Гвардиола-мл.
с общим балансом побед в Эль-класико очень запутанная ситуация. На разных сайтах разная статистика. Понимаю, что есть товарищеские, но даже без них какая-то неразбериха
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