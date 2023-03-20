10 комментариев

«Кроты – охраняемый вид, их очень сложно найти».

Еще перед проигранным матчем «Баварии» против «Байера» (1:2) немецкое издание Bild выпустило эксклюзив – тактику «Баварии» на игру с «Бохумом» (3:0), который состоялся 11 февраля.

Раскрыты схема позиционной атаки, расстановка при розыгрыше от ворот и конфигурация при прессинге.

Юлиан Нагельсманн, естественно, недоволен утечкой, но прокомментировал ее достаточно остроумно.

«Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты – это охраняемый вид, поэтому их очень сложно найти . Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.

Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег.

Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», – заявил главный тренер «Баварии».

А ведь Нагельсманн встречается с журналисткой Bild

Крайне маловероятно, что Нагельсманн сам слил тактику «Баварии», а едкой цитатой просто отвел от себя подозрения, но просто напомним: Юлиан встречается с журналисткой Bild – того самого издания, которое и опубликовало утечку.

Девушку зовут Лена Вурценбергер, до отношений с Юлианом (о них стало известно в июне прошлого года) она писала о «Баварии». С момента, когда о связи журналистки и тренера узнала общественность, Лену освободили от освещения новостей о мюнхенском клубе.

«Бавария» узнала об отношениях Нагельсманн и Вурценбергер раньше, чем Bild – об этом клубу рассказал сам Юлиан, который не хотел афишировать отношения.

О журналистке известно не так много. Лене 30 лет, ранее она писала о «Вердере», но затем переехала в Мюнхен, где последние два года освещала матчи «Баварии». Девушка хорошо известна игрокам мюнхенцев, так как часто брала у них интервью. Болеет Лена не за «Баварию», а за «Мюнхен 1860» – в этом клубе Нагельсманн играл на молодежном уровне.

«Мне все равно, кто крот – хочу, чтобы он ушел». Гвардиола тоже страдал от сливов в «Баварии»

Сливы из раздевалки происходили в «Баварии» и до Нагельсманна. Известно как минимум о двух случаях утечек – оба произошли, когда в клубе работал Пеп Гвардиола.

•‎ Осенью 2013 года незадолго до матча «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Bild опубликовал тактику и состав мюнхенского клуба. Пеп был в ярости: «Мне все равно, кто крот – хочу, чтобы он ушел. Головы полетят – тот, кто слил это в прессу, больше не будет играть за «Баварию» .

Исполнительный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге тогда высказался более осторожно: «Очевидно, мы не будем привлекать спецслужбы, чтобы выяснить, кто это сделал. Но я советую ему прекратить это делать, иначе его ждут серьезные проблемы не только с Гвардиолой, но и со всем клубом».

•‎ В мае 2016-го после полуфинала ЛЧ, где «Бавария» по сумме двух матчей проиграла «Атлетико», тот же Bild сообщил, что Гвардиола в раздевалке чуть не подрался с физиотерпеватами, обвинив их в том, что игроки восстанавливаются от травм слишком долго. Пеп не стал отпираться.

«Обычно то, что происходит в раздевалке, остается внутри раздевалки. В следующем сезоне меня все равно здесь не будет, так что это не моя проблема, а «Баварии» – таких эпизодов за последние три года хватало.

Для меня нормально разговаривать со своими игроками и персоналом и высказывать им свое мнение, но здесь есть люди, которые сливают информацию, потому что хотят причинить мне боль. Может, этот человек будет в команде и в следующем сезоне – но он явно не понимает, что вредит не мне, а клубу. Меня здесь не будет, так что это проблема «Баварии», – заявил Гвардиола.

Фото: globallookpress.com/Marius Becker/dpa, imago sportfotodienst; instagram.com/lwurzi