37 комментариев

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Алвес объявил голодовку из-за расставания с женой. Говорят, он даже не выходит из камеры

Дани Алвес Дани Алвес
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«Всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».

Положение Дани Алвеса все хуже: теперь он, сидя в тюрьме, испытывает психологические проблемы из-за расставания с женой.

Девушка намерена оставить Дани в прошлом. Хотя и признает, что любит его до сих пор

Супруга бразильца Джоана Санс на днях официально разорвала отношения – опубликовала в инстаграме письмо, написанное от руки.

«Мне трудно смириться с тем, что этот человек может разбить мое сердце на тысячу кусочков. Мне понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня, – как будто я была главным чудом света. Черт возьми, несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним, и останусь рядом, но уже в другой роли.

Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни», – самый сильный фрагмент заявления девушки.

Кажется, Алвес тяжело переживает расставание с женой. По данным Cuatro al día, футболист «полностью опустошен и очень нервничает». Бразилец не ожидал ее заявления, он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает.

С тех пор, как ему стало известно о разводе, защитник отказывается от еды и не выходит из камеры. Еще он отказывается говорить с кем-либо. Девушка всего дважды навещала Алвеса, при этом он и сам избегал общения из-за чувства вины.

Дани встречался с испанской моделью с 2015-го, в 2017-м они поженились. А теперь, после ареста Алвеса, 30-летняя Санс подала на развод. Сломался второй брак футболиста, у него есть двое детей от первой жены Диноры Сантаны.

«В том же клубе, по одной и той же схеме, годами». Возможно, Алвес приставал и к другой девушке

Кратко вспомним, что случилось. 23-летняя девушка обвинила Алвеса в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. 20 января Дани арестовали без права внести залог – чтобы он не уехал из Испании. Теперь Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

В начале марта Алвесу прилетело новое обвинение: как сообщает Marca, еще одна девушка заявила, что восемь лет назад в том же клубе Алвес приставал к ней. Девушка записала ролик в тиктоке, который потом удалили. Там она рассказала, что случилось во время ночной прогулки в Барселоне с друзьями.

«Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены моим рассказом. Когда мне было 18 лет, у меня был похожий опыт с тем же человеком, в том же месте.

Мне было 18 лет, я была в Sutton, в том же ночном клубе, и вначале все было точно так же: он пригласил меня и мою подругу в приватную комнату и так далее. Мы отказались от этого и пошли по своим делам. Меня поражает то, что этот человек делал то же самое, в одном и том же месте, по одной и той же схеме, годами», – говорится в ролике.

«Предатели-иуды забрали его у меня». Мама все еще верит, что Дани невиновен

Она один из немногих союзников Алвеса. Когда бразилец попал в тюрьму, мама опубликовала в соцсетях несколько постов, где подчеркивала, что верит в невиновность сына.

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто не разлучит нас. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», – написала Люсия Алвес.

В последнем сообщении мать футболиста опубликовала стих из Библии, из книги пророка Даниила: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов».

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что происходит в деле?

Фото: globallookpress.com/Cover Images

37 комментариев

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Maturmalai
Ответ Анатолий Magicbrain
Так ей было к кому 8 лет назад обратиться или до этого года там сплошь насилия и убивства творились, я не понял?)
Было к кому обратиться. Может быть тогда решила не обращаться, так как думала что толку не будет и все равно никто не поверит. А теперь ситуация изменилась, для обращения появилась более благодатная почва. Справедливости ради, эту почву Дани сам создал и подпитал.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Maturmalai
Тамошняя полиция и есть народные каталонские дружинники. Mossos d’Esquadra зовутся.
Так ей было к кому 8 лет назад обратиться или до этого года там сплошь насилия и убивства творились, я не понял?)
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Mixos Demid
Он, конечно, не прав на 100%. Но, всё равно, жалко его!
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Arty K.
Ответ Max Bochkov
— Волчица ты, — продолжал Алвес в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом. — Дани. Перестань паясничать!— сказала волчица, застегивая мешок. — Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся! Я ухожу. Так надо. Прощай, Дани! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.
Комментарий этой недели. 😂😂😂
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Maturmalai
Ответ Анатолий Magicbrain
Алвес, конечно, тот еще тип, но не менее круты эти истории: 8 лет назад ко мне также пристали. В Барселоне полицию только год как образовали? 8 лет назад только народные каталонские дружинники были? Я не в курсе просто
Тамошняя полиция и есть народные каталонские дружинники. Mossos d’Esquadra зовутся.
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Анатолий Magicbrain
Алвес, конечно, тот еще тип, но не менее круты эти истории: 8 лет назад ко мне также пристали. В Барселоне полицию только год как образовали? 8 лет назад только народные каталонские дружинники были? Я не в курсе просто
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Maturmalai
Ответ Yakub25
То есть Вы верите в то, что данная особа пиналась, брыкалась, орала «помогите» на весь клуб, а потом ее выкинули на улицу и под угрозой смерти заставили молчать несколько лет? Я не оправдываю Алвеса. Вступать в любую половую связь с кем либо, кроме законной супруги- большой грех. Все остальное, лишь оправдание слабости. Но девушки, многие, не все, ведут себя провокационно и вызывающе, рассчитывая на безбедную жизнь и дорогие подарки, а не получая этого- действуют подобным образом! Извините за вопрос, но Вы хоть раз лично видели реальную жертву изнасилования? Не по телевизору, а лично? Это люди с ужасной психологической травмой, замкнутые и т.д.
А ты сколько реальных жертв видел? И с чего ты взял, что эта девчонка сейчас не испытывает ужасную психологическую травму?
Или, по-твоему, если жертва не пинается и не орет - то она уже не жертва?
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ste23
Ответ Yakub25
18-летние девушки по элитным ночным клубам конечно же ходят ради высокого искусства электронной музыки! Насладиться разными стилями, а на следующий день делиться впечатлениями в кружке по интересам в ВУЗе.
Нет, они ходят туда чтобы их насиловал Дани Алвес
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Yakub25
Ответ хардкор и котики
Да, круто сходить с подружками в крутой клуб, одевшись понаряднее. Потанцевать, побухать, выложить крутые фоточки в инстаграме. Да, девчонки из больших городов любят такое. Не на окраину же им ехать в ДК "Красная водокачка", опасаясь, что в элитном клубе они могут быть изнасилованы сексуально озабоченными игроками БЧК.
Если девушки любят такой образ жизни, то должны быть готовы, что к ним могут пристать подобные люди с целью затащить в постель.
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хардкор и котики
Ответ Yakub25
Просто хорошо время провести с подругами- надо идти в элитный Барселонский клуб?!
Да, круто сходить с подружками в крутой клуб, одевшись понаряднее. Потанцевать, побухать, выложить крутые фоточки в инстаграме. Да, девчонки из больших городов любят такое. Не на окраину же им ехать в ДК "Красная водокачка", опасаясь, что в элитном клубе они могут быть изнасилованы сексуально озабоченными игроками БЧК.
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Yakub25
Ответ Kostya Yaskevich
Потусить, потанцевать, пофлиртовать и выпить пару тройку коктейлей нахаляву за счёт чувака который думает что за коктейль баба ему теперь должна ноги раздвинуть . Предложить то он может , но и отказать она тоже может. Просто некоторые не понимают слово нет.
То есть Вы верите в то, что данная особа пиналась, брыкалась, орала «помогите» на весь клуб, а потом ее выкинули на улицу и под угрозой смерти заставили молчать несколько лет? Я не оправдываю Алвеса. Вступать в любую половую связь с кем либо, кроме законной супруги- большой грех. Все остальное, лишь оправдание слабости. Но девушки, многие, не все, ведут себя провокационно и вызывающе, рассчитывая на безбедную жизнь и дорогие подарки, а не получая этого- действуют подобным образом!
Извините за вопрос, но Вы хоть раз лично видели реальную жертву изнасилования? Не по телевизору, а лично? Это люди с ужасной психологической травмой, замкнутые и т.д.
0
-8
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Yakub25
Ответ Emotions
То есть вариант - просто хорошо время провести с подругами ты вообще не рассматриваешь? Или в твоем мире 18летние ходят по всяким пельменным или чебуречным?
Просто хорошо время провести с подругами- надо идти в элитный Барселонский клуб?!
+1
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Emotions
Ответ Yakub25
18-летние девушки по элитным ночным клубам конечно же ходят ради высокого искусства электронной музыки! Насладиться разными стилями, а на следующий день делиться впечатлениями в кружке по интересам в ВУЗе.
То есть вариант - просто хорошо время провести с подругами ты вообще не рассматриваешь?
Или в твоем мире 18летние ходят по всяким пельменным или чебуречным?
+2
0
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Kostya Yaskevich
Ответ Yakub25
18-летние девушки по элитным ночным клубам конечно же ходят ради высокого искусства электронной музыки! Насладиться разными стилями, а на следующий день делиться впечатлениями в кружке по интересам в ВУЗе.
Потусить, потанцевать, пофлиртовать и выпить пару тройку коктейлей нахаляву за счёт чувака который думает что за коктейль баба ему теперь должна ноги раздвинуть . Предложить то он может , но и отказать она тоже может. Просто некоторые не понимают слово нет.
+5
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Валентин и ыч
Ответ Max Bochkov
— Волчица ты, — продолжал Алвес в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом. — Дани. Перестань паясничать!— сказала волчица, застегивая мешок. — Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся! Я ухожу. Так надо. Прощай, Дани! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.
Это разве не про Шакиру и Пике?!
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Sgi
Ответ Ерлан Жумабеков
А с чего ты взял, что ему нужно оправдываться??Вот пусть она докажет, что он это сделал.
Ей ничего доказывать не надо-он уже сам сознался.
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Més que un Max
Надо объявить голодовку, чтобы такие новости не выходили на спортсе
+6
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Ерлан Жумабеков
Ответ Joe Biden
А какая разница зачем они туда ходят? Это как-то оправдывает Алвеса?
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+4
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dem
Как же раздражают все эти «спящие» заявительницы.
Ждём что ещё одна найдётся, которая заявит что с ней 16 лет назад на том же месте и в тот же час произошло, вы не поверите - тоже самое.
Вообщем периодичность злодеяний Алвеса раз в 8 лет.
+5
-5
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Утренняя Аврора
Когда изменял жене и принуждал незнакомок к сексу, то о чем думал?
+1
-3
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Joe Biden
Ответ Yakub25
18-летние девушки по элитным ночным клубам конечно же ходят ради высокого искусства электронной музыки! Насладиться разными стилями, а на следующий день делиться впечатлениями в кружке по интересам в ВУЗе.
А какая разница зачем они туда ходят? Это как-то оправдывает Алвеса?
+28
-7
+21
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Давай Так
Ответ Mif RM
получается, нужна хирургическая кастрация? :)
Гильотина для сигар.
+8
0
+8
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Давай Так
Ответ dzenga 1
Щас заплАчу!
Это потому что у тебя денег нет.
+3
-2
+1
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Mif RM
Ответ igls54
В поединке Алвеса с членом победу одержал последний, пусть он и сидит. Свободу Дани!
получается, нужна хирургическая кастрация? :)
+4
-1
+3
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Yakub25
18-летние девушки по элитным ночным клубам конечно же ходят ради высокого искусства электронной музыки! Насладиться разными стилями, а на следующий день делиться впечатлениями в кружке по интересам в ВУЗе.
+19
-17
+2
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