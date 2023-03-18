37 комментариев

«Всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».

Положение Дани Алвеса все хуже: теперь он, сидя в тюрьме, испытывает психологические проблемы из-за расставания с женой.

Девушка намерена оставить Дани в прошлом. Хотя и признает, что любит его до сих пор

Супруга бразильца Джоана Санс на днях официально разорвала отношения – опубликовала в инстаграме письмо, написанное от руки.

«Мне трудно смириться с тем, что этот человек может разбить мое сердце на тысячу кусочков. Мне понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня, – как будто я была главным чудом света. Черт возьми, несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним, и останусь рядом, но уже в другой роли.

Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни», – самый сильный фрагмент заявления девушки.

Кажется, Алвес тяжело переживает расставание с женой. По данным Cuatro al día, футболист «полностью опустошен и очень нервничает». Бразилец не ожидал ее заявления, он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает.

С тех пор, как ему стало известно о разводе, защитник отказывается от еды и не выходит из камеры. Еще он отказывается говорить с кем-либо. Девушка всего дважды навещала Алвеса, при этом он и сам избегал общения из-за чувства вины.

Дани встречался с испанской моделью с 2015-го, в 2017-м они поженились. А теперь, после ареста Алвеса, 30-летняя Санс подала на развод. Сломался второй брак футболиста, у него есть двое детей от первой жены Диноры Сантаны.

«В том же клубе, по одной и той же схеме, годами». Возможно, Алвес приставал и к другой девушке

Кратко вспомним, что случилось. 23-летняя девушка обвинила Алвеса в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. 20 января Дани арестовали без права внести залог – чтобы он не уехал из Испании. Теперь Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

В начале марта Алвесу прилетело новое обвинение: как сообщает Marca, еще одна девушка заявила, что восемь лет назад в том же клубе Алвес приставал к ней. Девушка записала ролик в тиктоке, который потом удалили. Там она рассказала, что случилось во время ночной прогулки в Барселоне с друзьями.

«Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены моим рассказом. Когда мне было 18 лет, у меня был похожий опыт с тем же человеком, в том же месте.

Мне было 18 лет, я была в Sutton, в том же ночном клубе, и вначале все было точно так же: он пригласил меня и мою подругу в приватную комнату и так далее. Мы отказались от этого и пошли по своим делам. Меня поражает то, что этот человек делал то же самое, в одном и том же месте, по одной и той же схеме, годами», – говорится в ролике.

«Предатели-иуды забрали его у меня». Мама все еще верит, что Дани невиновен

Она один из немногих союзников Алвеса. Когда бразилец попал в тюрьму, мама опубликовала в соцсетях несколько постов, где подчеркивала, что верит в невиновность сына.

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто не разлучит нас. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», – написала Люсия Алвес.

В последнем сообщении мать футболиста опубликовала стих из Библии, из книги пророка Даниила: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов».

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