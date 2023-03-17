27 комментариев

Вау!

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш забил «Арсеналу» с центра поля. На «Эмирейтс», в гостях у лидера АПЛ!

На 62-й минуте португальцы отобрали мяч в центральном круге. Гонсалвеш чуть продвинулся и пробил по чудесной траектории, перекинув Рэмсдейла.

Невообразимо!

&amp;lt;br /&amp;gt;

Перед вами – новый футбольный мем и наша общая реакция. Как это получилось?!

Этот гол хочется рассматривать во всех деталях.

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill