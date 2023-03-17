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С центра поля «Арсеналу»! Гол Гонсалвеша из «Спортинга» хочется смотреть весь вечер

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Вау!

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш забил «Арсеналу» с центра поля. На «Эмирейтс», в гостях у лидера АПЛ!

На 62-й минуте португальцы отобрали мяч в центральном круге. Гонсалвеш чуть продвинулся и пробил по чудесной траектории, перекинув Рэмсдейла. 

Невообразимо!

Перед вами – новый футбольный мем и наша общая реакция. Как это получилось?! 

Этот гол хочется рассматривать во всех деталях. 

Арсенал Англия – Спортинг Португалия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:5
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Джака, 1:1 – 62 Педру Гонсалвеш.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.
СпортингАдан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс (Танлонго, 119), Тринкау (Артур, 105).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
Предупреждения:
Фабиу Виейра (24), Джака (45), Угарте (53), Холдинг (71), Диоманде (118).
Удаление:
Угарте (118).

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

27 комментариев

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Baggio79
Есть у вратарей Арсенала добрая традиция запускать за шиворот удары от португалоговорящих.
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НиКО БелИК
Ответ Lifar Skladchikov
Почему этого парня с такой статой не купил условный ПСЖ?)
Агент не сильный
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Lifar Skladchikov
Почему этого парня с такой статой не купил условный ПСЖ?)
0
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Pavel Makarov
очень крутой матч, как только залетел этот мяч было понятно, что арсенал в нокдауне, как только закончилось основное время, было очевидно - спортинг чудом выстоит и пойдет дальше, магия футбола, ну а арсенал с мыслями о чемпионстве в АПЛ, всего доброго!
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Asteriskk
Идеальное попадание! Спортинг с победой!
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Barry
Сразу вспомнился гол Наима в финале кубка кубков 1995 Арсенал - Сарагоса. Симэн точно так же пустил.

https://www.youtube.com/watch?v=gktEEs61q_E
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msdchko
Ответ bo_larson
я поэтому такие уведомления перед футболом отключаю. И тебе советую, спойлеры прям сильно обламывают
так я слышал только уведомление, что будет гол и в данный момент было понятно. Да если честно мне все равно на то кто забьет и сколько. Смотрю только с позиции статистики матчи. У меня другой интерес. Но данный гол конечно меня удивил)
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bo_larson
Ответ msdchko
прикольно, когда смотришь в трансляции, а у тебя прилетает уведомление с сайта, что сейчас будет гол, а трансляция обычно отстает от текстовой матча секунд на 20-30 и тут ты понимаешь, что когда бьет игрок с центра поля, то сейчас будет гол, я был примерно как болельщик арсенала с открытым ртом
я поэтому такие уведомления перед футболом отключаю. И тебе советую, спойлеры прям сильно обламывают
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коралес
Гол, который перевернул игру)))
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msdchko
прикольно, когда смотришь в трансляции, а у тебя прилетает уведомление с сайта, что сейчас будет гол, а трансляция обычно отстает от текстовой матча секунд на 20-30 и тут ты понимаешь, что когда бьет игрок с центра поля, то сейчас будет гол, я был примерно как болельщик арсенала с открытым ртом
+4
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Андрей Матушкин
Слыш спортс алло я на Слуцкого четыре раза посмотрел а гол так и не увидел вы чо а,#####***ели
+2
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msdchko
Ответ Вовито Бомбито
Ставочники плачут, все как обычно
почему? я наоборот обрадовался, так как ставлю только на статистику и обычно это делаю в лайве, для меня этот гол точно не стал лишним)
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Александра Александрова
Ну это премия Пушкаша !
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Roman Dementiev
Ответ ALMANAC
Жоржиньо внес вклад в лучший гол сезона в ЛЕ
А причем здесь вообще Жоржиньо? Это он в одно касание швырнул мяч в нескольких метров от партнера?
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МИХАЛЫЧ
Да этому Рэмсделу пол команды забило ,, Спортинг красавцы
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Iamliam
Супер гол, такого в своевременном футболе, помешанном на xG все меньше.
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ALMANAC
Жоржиньо внес вклад в лучший гол сезона в ЛЕ
+1
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igorrado@yandex.ru
Во-первых, это красиво!
+3
0
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Игорь Волков
Педру пора переходить в чемпионат иного статуса, отлично он заменил ушедшего Бруно Фернандеша, как по игре, так и по статистике
0
0
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Slava Telvak
Ответ Вовито Бомбито
Ставочники плачут, все как обычно
Тренеришка чудик пол основного состава на скамейке оставить устали они *****
0
-4
-4
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Мандалай
Болельщики Арсенала вспомнили Симэна...
+2
0
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Нагрузки Сборной
Вторая заявка игроков Спортинга на Пушкаша за неделю! Зацените гол Нуну Сантуша против Боавишты в выходные
0
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Kubinec_
Красота )
+1
0
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Mitka90
Похожий гол забил Патрик Шик на ЧЕ-2020 в ворота Шотландии.
+3
0
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Александра Александрова
Видосик есть у кого ?
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-2
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