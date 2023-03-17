27 комментариев

С центра поля «Арсеналу»! Гол Гонсалвеша из «Спортинга» хочется смотреть весь вечер
Вау!
Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш забил «Арсеналу» с центра поля. На «Эмирейтс», в гостях у лидера АПЛ!
На 62-й минуте португальцы отобрали мяч в центральном круге. Гонсалвеш чуть продвинулся и пробил по чудесной траектории, перекинув Рэмсдейла.
Невообразимо!
Перед вами – новый футбольный мем и наша общая реакция. Как это получилось?!
Этот гол хочется рассматривать во всех деталях.
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 19 Джака, 1:1 – 62 Педру Гонсалвеш.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.
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Спортинг –
Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс (Танлонго, 119), Тринкау (Артур, 105).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
- Предупреждения:
- Фабиу Виейра (24), Джака (45), Угарте (53), Холдинг (71), Диоманде (118).
- Удаление:
- Угарте (118).
Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill
https://www.youtube.com/watch?v=gktEEs61q_E