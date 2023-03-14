18 комментариев

Ну и кто теперь «Интернационале»?

«Милан» не побеждает уже три матча подряд. На матч с «Салернитаной» Стефано Пиоли выпустил полностью иностранный состав, но гол Оливье Жиру позволил зацепиться только за ничью (1:1).

По данным Opta, в старте «Милана» не оказалось итальянцев впервые с начала трехочковой эпохи (когда за победу начали присуждать 3 очка), то есть с сезона-1994/95. Однако La Gazzetta dello Sport, Sky Sport (Италия) и La Repubblica уточняют, что такое с клубом произошло впервые в истории – по крайней мере, в Серии А. Вот как выглядит исторический старт «Милана».

• В старт попали представители сразу 9 стран (у двух игроков двойное гражданство). Больше всего французов – 4,5 (Беннасер родился во Франции, но играет за Алжир). Интересно, что когда недавно «Реал» вышел на поле без испанцев, в старте мадридцев тоже доминировали французы.

У остальных стран по одному представителю: Леау (Португалия), Диас (Испания), Салемакерс (Бельгия), Крунич (Босния и Герцеговина), Томори (Англия), Тиав (родился в Германии, но по маме имеет и финский паспорт).

Итальянца в футболке «Милана» пришлось ждать на поле до 77-й минуты, пока не появился защитник Алессандро Флоренци. Под конец вышел еще один – Сандро Тонали.

«Салернитана» тоже не выпустила в старте очень уж много итальянцев – ограничилась тремя.

• Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини разочарован:

«Это проблема, которая существует уже какое-то время. Жаловаться бесполезно, надо искать решения. Понятно, что это разочаровывает, потому что у нас так много хороших игроков-итальянцев, но каждый клуб и каждый тренер делают собственный выбор».

«Милан» далеко не первый в Италии, кто выпустил в старте одних иностранцев.

Это уже 28-й случай – первым, как и полагается, был «Интернационале». В 2008 году Жозе Моуринью сменил на посту тренера «Интера» как раз Манчини – и полностью легионерским составом (даже с заменами) вынес на выезде теперь уже родную для себя «Рому» (4:0). Нынешний форвард «Милана» Ибрагимович тогда оформил дубль за «Интер».

В 2015-м уже сам Манчини выпускал «Интер» без итальянцев на игру с «Палермо» (1:1).

Но рекордсменом по легионерским стартовым составам в итоге стал «Удинезе» – у них набралось 9 таких случаев в Серии А. Для сравнения: у «Интера» – 8, «Ромы» – 3, «Наполи» и «Фиорентины» – по 2, «Болоньи», «Торино», «Специи» и теперь «Милана» – по одному.

«Торино» и «Специя» присоединились к этому списку тоже в этом сезоне.

• На фоне таких новостей сразу вспоминается история зарождения соперничества между «Миланом» и «Интером». «Милан» основали в 1899 году, а в марте 1908--го руководство решило, что в клубе должны остаться только итальянцы, а иностранцам необходимо его покинуть. Тогда 44 человека – иностранцы и несогласные с новым подходом итальянцы – ушли из «Милана» и 9 марта того же года основали новый клуб. Название выбрали подчеркнуто символичное – «Интернационале».

115 лет спустя «Интер» выходит с пятью итальянцами в старте, а «Милан» – с нулем.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo