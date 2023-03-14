18 комментариев

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В старте «Милана» ни одного итальянца. Такого с ними в Серии А еще не случалось

Оливье Жиру Оливье Жиру
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Ну и кто теперь «Интернационале»?

«Милан» не побеждает уже три матча подряд. На матч с «Салернитаной» Стефано Пиоли выпустил полностью иностранный состав, но гол Оливье Жиру позволил зацепиться только за ничью (1:1).

По данным Opta, в старте «Милана» не оказалось итальянцев впервые с начала трехочковой эпохи (когда за победу начали присуждать 3 очка), то есть с сезона-1994/95. Однако La Gazzetta dello Sport, Sky Sport (Италия) и La Repubblica уточняют, что такое с клубом произошло впервые в истории – по крайней мере, в Серии А. Вот как выглядит исторический старт «Милана».

• В старт попали представители сразу 9 стран (у двух игроков двойное гражданство). Больше всего французов – 4,5 (Беннасер родился во Франции, но играет за Алжир). Интересно, что когда недавно «Реал» вышел на поле без испанцев, в старте мадридцев тоже доминировали французы.

У остальных стран по одному представителю: Леау (Португалия), Диас (Испания), Салемакерс (Бельгия), Крунич (Босния и Герцеговина), Томори (Англия), Тиав (родился в Германии, но по маме имеет и финский паспорт).

Итальянца в футболке «Милана» пришлось ждать на поле до 77-й минуты, пока не появился защитник Алессандро Флоренци. Под конец вышел еще один – Сандро Тонали.

«Салернитана» тоже не выпустила в старте очень уж много итальянцев – ограничилась тремя.

• Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини разочарован:

«Это проблема, которая существует уже какое-то время. Жаловаться бесполезно, надо искать решения. Понятно, что это разочаровывает, потому что у нас так много хороших игроков-итальянцев, но каждый клуб и каждый тренер делают собственный выбор».

«Милан» далеко не первый в Италии, кто выпустил в старте одних иностранцев.

Это уже 28-й случай – первым, как и полагается, был «Интернационале». В 2008 году Жозе Моуринью сменил на посту тренера «Интера» как раз Манчини – и полностью легионерским составом (даже с заменами) вынес на выезде теперь уже родную для себя «Рому» (4:0). Нынешний форвард «Милана» Ибрагимович тогда оформил дубль за «Интер».

В 2015-м уже сам Манчини выпускал «Интер» без итальянцев на игру с «Палермо» (1:1).

Но рекордсменом по легионерским стартовым составам в итоге стал «Удинезе» – у них набралось 9 таких случаев в Серии А. Для сравнения: у «Интера» – 8, «Ромы» – 3, «Наполи» и «Фиорентины» – по 2, «Болоньи», «Торино», «Специи» и теперь «Милана» – по одному.

«Торино» и «Специя» присоединились к этому списку тоже в этом сезоне.

• На фоне таких новостей сразу вспоминается история зарождения соперничества между «Миланом» и «Интером». «Милан» основали в 1899 году, а в марте 1908--го руководство решило, что в клубе должны остаться только итальянцы, а иностранцам необходимо его покинуть. Тогда 44 человека – иностранцы и несогласные с новым подходом итальянцы – ушли из «Милана» и 9 марта того же года основали новый клуб. Название выбрали подчеркнуто символичное – «Интернационале».

115 лет спустя «Интер» выходит с пятью итальянцами в старте, а «Милан» – с нулем.

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

18 комментариев

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369
Ответ Милан Тео 19.
У Милана вообще то 5 итальянцев в составе, все играют или привлекаются в сборную Италии, просто Побега и Габбия не проходят в основу, есть игроки лучше на их позициях, а Калабрия и Флоренци только недавно после тяжёлых травм крестов и ещё не набрали форму, Калулу отлично справляется на их правом фланге защиты, а лучший среди них Тонали играет в каждом матче и ему дали отдых на эту игру, все очень просто, и не надо тут кипиш устраивать по этому поводу ...
А ровно 20 лет назад: Росси, Тассотти, Костакурта, Барези, Мальдини, Альбертини, Донадони, Эранио, Лентини, Симоне и Массаро!
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goga70
Тяжело побеждать когда в составе 4.5 француза и 0.5 алжирца. Половинки плохо взаимодействуют. Тут еще и разобраться надо, как лучше пилить. Вдоль или поперек))).
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Gagos28
У Диаса тоже два гражданства вроде, отец Марокканец
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Милан Тео 19.
У Милана вообще то 5 итальянцев в составе, все играют или привлекаются в сборную Италии, просто Побега и Габбия не проходят в основу, есть игроки лучше на их позициях, а Калабрия и Флоренци только недавно после тяжёлых травм крестов и ещё не набрали форму, Калулу отлично справляется на их правом фланге защиты, а лучший среди них Тонали играет в каждом матче и ему дали отдых на эту игру, все очень просто, и не надо тут кипиш устраивать по этому поводу ...
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Милан Тео 19.
Ответ Vlados 86
Оба сборники и чемпионы Европы, а ещё Бастони и Димарко основа. Из несборников Дармиан, Гальярдини и Дамброзио.
Да, Бастони забыл, а Ачерби Милан ещё 10 лет назад продал, и Романьоли, так как Калулу, Тиав и Томори лучше их ☝️ ...
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Милан Тео 19.
Но в итоге все же вышли и Тонали и Флоренци ...
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Vlados 86
Ответ Милан Тео 19.
Комментарий удален пользователем
Оба сборники и чемпионы Европы, а ещё Бастони и Димарко основа. Из несборников Дармиан, Гальярдини и Дамброзио.
+1
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Vlados 86
У Катаньи был арго-культ, там лет 10-15 назад числилось 16 аргов.
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Милан Тео 19.
Рекордсменом по легионерским стартовым составам в итоге стал «Удинезе» – у них набралось 9 таких случаев в Серии А. Для сравнения: у «Интера» – 8, «Ромы» – 3, «Наполи» и «Фиорентины» – по 2, «Болоньи», «Торино», «Специи» и теперь «Милана» – по одному.

- так что Интер и есть самый не итальянский клуб вместе с Удинезе ☝️ ...
0
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-1
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krealpmoney
Ответ Pavlo Pedko
Что же тогда сделают в поддержку радуги? Выпустят 11 человек - кого?)
возьмут 11 человек в аренду из Интера, делов то
+1
0
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Vladooss S
РПЛ давно решила этот вопрос, но не помогло правда это качеству футбола ахха
0
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Милан Тео 19.
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Pavlo Pedko
Ответ En1ex
Это акция в поддержку "Say no to racism"
Что же тогда сделают в поддержку радуги? Выпустят 11 человек - кого?)
0
-3
-3
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En1ex
Это акция в поддержку "Say no to racism"
0
-2
-2
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R Air
Ответ Георгий Большаков
Хорошо для Милана, плохо для Италии, по центру для России
Почему для Италии плохо, там ведь не один Милан играет?
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spartak_1988
Чувствую с финансами Интера, в следующем сезоне увидим ещё больше итальянцев в старте, несколько иностранцев на выход в конце сезона из-за окончания контрактов, придется прибегать к услугам Примаверы, или нерадзурри опять скатиться к второсортному нелеквиду из середняков Серии А. Эх, как вспомню время после Моуриньо, аж плакать хочется ((( надеюсь до такого не дойдет
+10
-3
+7
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Георгий Большаков
Ответ R Air
Это хорошо или плохо или где-то по-центру?
Хорошо для Милана, плохо для Италии, по центру для России
+6
-1
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Кирилл Голивец
Дело в том, что Милан, как и Наполи, у которого 2-3 итальянца в старте, играет в современный футбол. Прессинг, интенсивность, все дела. А итальянцы большинства (исключения типа Верратти и Бареллы - это исключения) созревают как футболисты ближе к 30. И вообще это на уровне нац.менталитета. Поэтому топ-команды в Серии А - легионерские.
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-2
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R Air
Это хорошо или плохо или где-то по-центру?
0
-5
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