45 комментариев

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Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

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Сначала Хавертц не забил.

«Челси» вышел на второй тайм домашнего матча с «Боруссией», ведя в счете 1:0. Вскоре лондонцы удвоили преимущество, но голу Хавертца предшествовала цепочка событий.

На 47-й минуте мяч после подачи Бена Чилуэлла встретил руку защитника «Дортмунда» Мариуса Вольфа. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. 

Мяч взял Кай Хавертц. Немец при разбеге выждал долгую паузу, пробил... и попал в штангу.

Однако на этом история не закончилась. Судья назначил повторный удар, чем привел игроков гостей в бешенство.

Телекартинка зафиксировала, что до удара в штрафную вбежали игроки двух команд. Первым на стоп-кадре оказался Чилуэлл, однако это не так важно (мы ниже объясним):

Хавертц повторил и манеру, и направление удара – гол, 2:0! Мяч стал решающим и позволил «Челси» выбить «Боруссию» по сумме двух матчей (2:1).

Видео всего эпизода:

Так почему пенальти перебили? 

Бывший профессиональный судья Питер Уолтон в эфире BT Sport проговорил нюансы.

• При исполнении пенальти до удара Хавертца в штрафную вбежали игроки «Челси» и «Боруссии». В таком случае неважно, был ли Чилуэлл первым, забит ли пенальти – 11-метровый перебивается.

А если бы в штрафную вбежала только одна команда? В правилах ФИФА прописана разница в принятии решений:

• если в штрафной игроки атакующей команды, а пенальти забит – его придется перебить. Если промах – назначается прямой штрафной удар.

• если в штрафной только игроки защищающейся команды, а пенальти забит – все остается в силе. Если промах – пенальти перебивается. 

Еще одна деталь: мяч после штанги Хавертца выбил игрок «Боруссии», который вбежал в штрафную до удара и первым успел к эпизоду. Это расценивается как прямое вмешательство, но решающим фактором стало именно присутствие в штрафной сразу двух команд.

Челси Англия – Боруссия Д Германия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 марта, 23.10, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Стерлинг, 2:0 – 53, пенальти Хавертц.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).
Боруссия ДМайер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).
Предупреждения:
Зюле (41), Аррисабалага (65), Фернандес (77), Чилуэлл (90), Вольф (90), Кукурелья (90), Беллингем (90).

Фото: REUTERS/Peter Cziborra

45 комментариев

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Владислав Купряшин
На самом деле это уже не пенальти. Это не просто удар. Сперва он заваливает вратаря, а потом спокойно бьет. Вся суть пенальти просто убивается! Зачем такое? Ну, то есть он встал, посмотрел и только потом пробил. Спрашивается - насколько правомочно вообще такое удары выполнять?
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Остап Бендер
Конкретно этот эпизод не видел, успел только первый тайм посмотреть, но комментатор был ужасен. Не знаю, кто это был, но настолько плохого сопровождения давно не слышал, в духе "я могу любой спорт комментировать. Чего там, говоришь "о, какой прыжок!" или "о, какой удар!"
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llolishe
Обьясните лучше почему небыло пенальти на Ройсе
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гилберт
Ответ DolJun
почему судьям понадобилась минута чтобы разглядеть очевидный пенальти?
При неумышленной игре рукой пенальти не может быть очевидным.
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Alex455
А букмекеры хороши- на победу Боруссии кэф давали 4, а Челси всего 1,9. Вроде равные команды, где явным фаворитом по игре были немцы и такой разрыв. Даже не знаю что сказать
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ZaSvabody
Ответ Booster
Нет, это не так, специально пересматривал три раза. Площадка между линией штрафнрй и полукругом также недоступна для игроков во время пенальти. Почитайте правила.
Ну тогда так и надо было писать. В статье написано, что игрок вбежал в штрафную до удара. Он не вбегал в штрафную до удара. Но в полукруге был, да. Если в полукруг действительно вбегать нельзя, так и писать надо было )
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napoli_14
Самое смешное, что те, кто топят за «дак они не мешали, первый был игрок «Челси», зачем перебивать», в аналогичной ситуации - если бы Хаверц забил, но все равно сказали бы перебить - рукоплескали бы арбитру и говорили бы «вай красавец разобрался»))
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ZaSvabody
Ответ DolJun
почему судьям понадобилась минута чтобы разглядеть очевидный пенальти?
Скажи спасибо, что его вообще поставили. Этот же ВАР-рефери из Голландии не поставил Барселоне 2 очевиднейших пенальти в этой ЛЧ, в том числе за игру рукой. Причем не опущенной рукой, а очень даже поднятой вверх.
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AndreyGor
Есть простой способ - команды в центральном круге.
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ZaSvabody
Есть ощущение, что игроки постоянно вбегают в штрафную до удара, но перебиваются пенальти в редчайших случаях. Интересно было было бы какую-то статистику посмотреть по этому поводу.
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napoli_14
Ответ Iamliam
Почему у МатчТВ такой днарьский комментатор, что не смог внятно объяснить такое довольно редко применяемое правило?
Ну, по факту, это правило должно быть настолько же частым, насколько в последнее время применяется правило «ноги вратари до удара должны стоять на линии ворот». Но комментатор дно, тут согласен))
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Eden Hazard
Жаль что это не станут читать те, кто уже вынес вердикт на ветке матча про купленного судью) у некоторых там даже Эврребе запахло😂😂😂
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Born is the King
Мда походу на спортсе много кто смотрит футбол первый год раз такие элементарные правила футбола объясняют детям
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Iamliam
Ждем правило, которое отменит дбильные скачки и паузы перед пробитием пенальти.
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гилберт
Ответ Booster
Они же не вбежали при втором исполнении, а оно было под копирку с первым.
Было бы странно, если бы они вбежали при повторном ударе!!!
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Павел Храмов
Ответ Руслан Дияз
игрок, который выбил, вбежал не до удара как написано в статье или у вас другое мнение ?!
По правилам это не имеет значения. Пенальти был перебит из-за того, что игроки обеих команд вбежали в штрафную до удара. Если бы Хавертц забил, все равно перебивали бы.
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гилберт
Ответ Сергей Кайзер
Не будь паузы, они бы всё равно в ней оказались во время удара, просто не так далеко, вот и всё, говорить здесь не о чем.
Игроки Боруссии дисциплинированно ждали удара с точки. Если бы не пауза, ни один из них не ввалился бы в штрафную. Они действовали чётко по разбегу бьющего и были им пойманы. Теперь будут умнее.
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Iamliam
Почему у МатчТВ такой днарьский комментатор, что не смог внятно объяснить такое довольно редко применяемое правило?
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Dauren Ussenov
Ответ DolJun
почему судьям понадобилась минута чтобы разглядеть очевидный пенальти?
Потому что рука была неумышленная, но она была выставлена не в естественном положении - на самом деле это всегда тонкий момент, поэтому воспользовались ВАРом для перестраховки.
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Павел Храмов
Ответ arspurs9
Не уменьшая заслуг Челси и их стараний (а Боруссия действительно проиграла скорее ментально), все таки окончательную точку поставил арбитр, когда не дал абсолютно железнейший пенальти в ворота Челси в конце матча за очевидный фол на Ройсе.
Ну по такой логике и Челси в первом тайме должен был получить «железнейший» пенальти, когда Джан толкал в спину Хавертца
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Сергей Кайзер
Ответ гилберт
Игроки Боруссии оказались в штрафной после паузы бьющего.
Не будь паузы, они бы всё равно в ней оказались во время удара, просто не так далеко, вот и всё, говорить здесь не о чем.
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Evgen_Hazard
Ответ arspurs9
Не уменьшая заслуг Челси и их стараний (а Боруссия действительно проиграла скорее ментально), все таки окончательную точку поставил арбитр, когда не дал абсолютно железнейший пенальти в ворота Челси в конце матча за очевидный фол на Ройсе.
Да какой там железнейший, титановый
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Booster
Ответ гилберт
Видимо такие правила, они не совершенны. Когда игроки вбегают в штрафную из за паузы бьющего, это не должно наказываться.
Они же не вбежали при втором исполнении, а оно было под копирку с первым.
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Antuash
Пора судьям рисовать своим баллоном с (пеной?) линию за несколько метров до штрафной, за которой будут стоять игроки, чтобы у них был задел для разбега во время пробития пенальти. Тогда точно никто не успеет забежать в штрафную до удара. Хотя в перебитии пенальти тоже есть своя прелесть и нотка драматизма
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Booster
Ответ Александр Калачев
Мяч выбил игрок, который вбежал по правилам это Озжан и это видно на повторе
Нет, это не так, специально пересматривал три раза. Площадка между линией штрафнрй и полукругом также недоступна для игроков во время пенальти. Почитайте правила.
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