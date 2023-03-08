45 комментариев

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?
Сначала Хавертц не забил.
«Челси» вышел на второй тайм домашнего матча с «Боруссией», ведя в счете 1:0. Вскоре лондонцы удвоили преимущество, но голу Хавертца предшествовала цепочка событий.
На 47-й минуте мяч после подачи Бена Чилуэлла встретил руку защитника «Дортмунда» Мариуса Вольфа. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.
Мяч взял Кай Хавертц. Немец при разбеге выждал долгую паузу, пробил... и попал в штангу.
Однако на этом история не закончилась. Судья назначил повторный удар, чем привел игроков гостей в бешенство.
Телекартинка зафиксировала, что до удара в штрафную вбежали игроки двух команд. Первым на стоп-кадре оказался Чилуэлл, однако это не так важно (мы ниже объясним):
Хавертц повторил и манеру, и направление удара – гол, 2:0! Мяч стал решающим и позволил «Челси» выбить «Боруссию» по сумме двух матчей (2:1).
Видео всего эпизода:
Так почему пенальти перебили?
Бывший профессиональный судья Питер Уолтон в эфире BT Sport проговорил нюансы.
• При исполнении пенальти до удара Хавертца в штрафную вбежали игроки «Челси» и «Боруссии». В таком случае неважно, был ли Чилуэлл первым, забит ли пенальти – 11-метровый перебивается.
А если бы в штрафную вбежала только одна команда? В правилах ФИФА прописана разница в принятии решений:
• если в штрафной игроки атакующей команды, а пенальти забит – его придется перебить. Если промах – назначается прямой штрафной удар.
• если в штрафной только игроки защищающейся команды, а пенальти забит – все остается в силе. Если промах – пенальти перебивается.
Еще одна деталь: мяч после штанги Хавертца выбил игрок «Боруссии», который вбежал в штрафную до удара и первым успел к эпизоду. Это расценивается как прямое вмешательство, но решающим фактором стало именно присутствие в штрафной сразу двух команд.
- Дата проведения
- 7 марта, 23.10, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).
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Боруссия Д –
Майер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).
Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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