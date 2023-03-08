45 комментариев

Сначала Хавертц не забил.

«Челси» вышел на второй тайм домашнего матча с «Боруссией», ведя в счете 1:0. Вскоре лондонцы удвоили преимущество, но голу Хавертца предшествовала цепочка событий.

На 47-й минуте мяч после подачи Бена Чилуэлла встретил руку защитника «Дортмунда» Мариуса Вольфа. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

Мяч взял Кай Хавертц. Немец при разбеге выждал долгую паузу, пробил... и попал в штангу.

Однако на этом история не закончилась. Судья назначил повторный удар, чем привел игроков гостей в бешенство.

Телекартинка зафиксировала, что до удара в штрафную вбежали игроки двух команд. Первым на стоп-кадре оказался Чилуэлл, однако это не так важно (мы ниже объясним):

Хавертц повторил и манеру, и направление удара – гол, 2:0! Мяч стал решающим и позволил «Челси» выбить «Боруссию» по сумме двух матчей (2:1).

Видео всего эпизода:

Так почему пенальти перебили?

Бывший профессиональный судья Питер Уолтон в эфире BT Sport проговорил нюансы.

• При исполнении пенальти до удара Хавертца в штрафную вбежали игроки «Челси» и «Боруссии». В таком случае неважно, был ли Чилуэлл первым, забит ли пенальти – 11-метровый перебивается.

А если бы в штрафную вбежала только одна команда? В правилах ФИФА прописана разница в принятии решений:

• если в штрафной игроки атакующей команды, а пенальти забит – его придется перебить. Если промах – назначается прямой штрафной удар.

• если в штрафной только игроки защищающейся команды, а пенальти забит – все остается в силе. Если промах – пенальти перебивается.

Еще одна деталь: мяч после штанги Хавертца выбил игрок «Боруссии», который вбежал в штрафную до удара и первым успел к эпизоду. Это расценивается как прямое вмешательство, но решающим фактором стало именно присутствие в штрафной сразу двух команд.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra