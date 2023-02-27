Возглавил сборную Сона.

Внезапные новости: Юрген Клинсманн стал главным в сборной Южной Кореи, он заменил португальца Паулу Бенту.

Клинсманн вернулся к работе после трех лет паузы: с ноября 2019-го до февраля 2020-го немец тренировал «Герту», но ушел из-за конфликта с руководством всего через 10 недель работы.

Дебютный матч у него уже 24 марта: товарищеская игра против Колумбии дома, в Ульсане.

Чем занимался Клинсманн в последние годы?

Как тренер этот Юрген пропал из виду.

После ухода из «Герты» Юрген жил в США, занимался благотворительностью и часто выступал на телевидении как эксперт.

В апреле 2021-го его называли одним из кандидатов на замену уволенному из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. На вопрос о трудоустройстве он тогда ответил: «Я бы никогда не подумал, что возглавлю сборную Германии на чемпионате мира (третье место на ЧМ-2006 – прим.). Я бы никогда не подумал, что проработаю шесть лет в сборной США или в «Баварии». Через несколько месяцев увидим, кто станет новым тренером «Тоттенхэма».

Правда, до предметных разговоров не дошло: лондонцы завершили сезон с Райаном Мэйсоном, самым молодым тренером в истории АПЛ, а летом команду возглавил Нуну Эшпириту Санту.

Во время ЧМ-2022 Клинсманн ворвался в медиаполе критикой сборной Ирана. В разговоре с ВВС немец намекнул, что иранцы в Катаре обыграли Уэльс с помощью судей : «Карлуш [Кейруш] очень хорошо вписывается в [иранскую] национальную команду и ее культуру. Он не очень удачно поработал с Колумбией, а затем не прошел квалификацию с Египтом. Прямо перед ЧМ он пришел в сборную Ирана, с которой долго работал до этого.

То, как они играют, – не случайность, это часть их культуры. Они постоянно работают с судьями, давят на резервных арбитров и лайнсменов. На поле было много инцидентов, которые мы не видели. Таким образом они могут вывести соперника из игры. Если бы их матч против Уэльса судил другой человек, все было бы иначе. То, что вокруг арбитра постоянно бегали пять иранских футболистов, не сыграло на руку Уэльсу».

Кейруш ответил Клинсманну: «Уважаемый Юрген! Вы взяли на себя ответственность назвать меня Карлуш, поэтому я считаю, что могу называть вас Юрген. Даже не зная меня лично, вы подвергаете сомнению мой характер с типичным предвзятым суждением о превосходстве.

Вне зависимости от вашего авторитета на футбольном поле я могу сказать, что ваши замечания об Иране, его культуре и его национальной команде, а также о моих игроках – позор для всего футбола. Никто не сможет нарушить нашу честность. Мы хотели бы пригласить вас в качестве гостя в лагерь нашей национальной команды, чтобы вы смогли пообщаться с игроками и узнать от них о стране, людях Ирана, поэтах и искусстве, алгебре и других составляющих тысячелетней персидской культуры. А еще вы поймете, как сильно наши игроки любят футбол.

Мы понимаем, что как американец/немец вы поддерживаете другие ценности. И даже несмотря на ваши возмутительные высказывания, которые обесценивают наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем, что не будем осуждать вас в ответ. Всегда рады видеть вас в нашей Семье. В то же время мы будем внимательно следить за тем, какое решение ФИФА примет в отношении вашего положения в качестве члена научно-технической группы ЧМ-2022. Мы ожидаем, что вы уйдете в отставку до того, как посетите лагерь».

В интервью шоу BBC Breakfast Юрген объяснился:

«Все это вырвано из контекста. Я постараюсь позвонить Карлушу и разрядить ситуацию. Я никогда не критиковал Карлуша и скамейку сборной Ирана. Кто-то даже подумал, что я критикую рефери за то, что он позволяет запасным Ирана так себя вести на скамейке. Но я всего лишь описал их фирменный эмоциональный подход к футболу. В каком-то смысле это даже заслуживает восхищения!

Вся скамейка живет игрой. Они постоянно вскакивают, а Карлуш – очень эмоциональный тренер. Он всегда стоит у поля и пытается направить своих игроков и зарядить их энергией».

Как дела у сборной Южной Кореи?

При Паулу Бенту команда заиграла во владение мячом и короткий пас, что отразилось на результатах: под руководством тренера сборная Южной Кореи одержала 35 побед в 57 матчах, еще были 13 ничьих и девять поражений.

ЧМ-2022 корейцы провели результативно: обыграли Португалию в последнем туре группового этапа и вышли в плей-офф со второго места. Правда, вылетели уже в 1/8 финала, когда попали под каток бразильцев (1:4).

Динамика у команды хорошая: в 2022-м сборная Южной Кореи сыграла 20 матчей, выиграла 12 – в остальных три ничьих и пять поражений (два из них – от Бразилии, в товарищеском матче и на ЧМ).

После ЧМ-2022 Паулу Бенту ушел, аргументировал решение усталостью.

От Клинсманна ждут новой энергии – в том числе пока главная звезда, Сон Хын Мин, еще не постарел.

Фото: globallookpress.com/O.Behrendt via www.imago-images./www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Francois Nel, Alexander Hassenstein, Catherine Ivill, Julian Finney, Claudio Villa