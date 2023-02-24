17 комментариев

Гол «Фиорентины» засчитала система GLT – а ВАР и судья отменили! Восстание против машин?
Очень странный эпизод.
Матч «Фиорентины» и «Браги» в Лиге конференций был, пожалуй, одним из самых бессмысленных – после разгрома в Португалии (4:0 в пользу итальянцев) интрига исчезла, поэтому команды просто вышли повеселиться. И у них получилось – 3:2.
Но вряд ли бы мы обратили внимание на эту игру, если бы не очень странная отмена одного из голов «Фиорентины».
На 49-й минуте Артур Кабрал замкнул прострел, а кипер Тиагу Са, как показалось, выгреб мяч из-за линии ворот (начало момента на видео – с 3:32).
Судья сначала засчитал гол, но затем все переиграл.
«Я до сих пор не понял, что произошло». Итальянцы в шоке из-за отмены
С этого ракурса показалось, что мяч не пересек линию полностью.
Но главный арбитр Бенуа Бастьен показал на центр поля – от системы определения гола ему пришло уведомление, что мяч все же пересек линию.
Правда, ВАР это не устроило – видеоассистенты вмешались и позвали Бастьена к монитору. После пяти минут обсуждения и просмотра французский реф согласился с доводами помощников – и отменил гол.
При этом в трансляции показали именно картинку с мячом за линией ворот и его фиксацией. То есть зрителю было совершенно непонятно, почему гол не засчитали.
Кстати, Кабрал все же забил по правилам через несколько минут – и отпраздновал, изобразив арбитра, засчитывающего гол после видеопросмотра. Но вопросы к отмененному голу все равно остались.
«Честно говоря, я до сих пор не понял, что произошло, – сказал тренер Винченцо Итальяно после игры. – Мы посмотрели повторы, и по ним кажется, что мяч пересек линию, так что я не знаю, что это было».
Можно представить, какой бы разразился скандал, если бы гол имел значние.
Напомните, как работает система определения гола?
Система определения гола основана на высокоскоростных камерах, которые отслеживают полет мяча. C помощью специальных кабелей, проложенных под землей, в районе ворот создается магнитное поле, а внутри самого мяча находится микрочип, который при пересечении линии ворот и отправляет сигнал на часы арбитра.
Обычно именно GLT (goal-line technology) дополняла ВАР и помогала в сложных ситуациях – как, например, пару лет назад в игре «Ман Сити» и «Ливерпуля», когда ВАР помочь не мог.
Но такое, кажется, произошло впервые. УЕФА пока не разъяснил, что это было – ошибка системы, арбитра или что-то потустороннее.
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it
а эта ситуация в матче - либо ошибка в технических регламентах, либо грубейшая ошибка судей
Ситуация несомненно ультраинтересная. И интересно продолжение.
Чисто технически думаю это либо грубейшая ошибка арбитров, либо ошибка в технических инструкциях для таких ситуаций. Конечно, ошибки и у техники возможны, но гол можно не засчитать только в случае 100% уверенности в ошибке системы автоматического распознавания гола, а здесь этой 100%-уверенности быть точно не может. Визуально эпизод пограничный, это не 100% ошибка техники. В такой ситуации арбитры должны засчитывать гол, и писать рапорт об углубленном изучении ситуации. Системы определения гола тестировались перед тем как быть внедрёнными в работу, и их надежность по умолчанию выше чем у вар.
Длительность видео: 3:32. То есть, можно не смотреть, я правильно понимаю?
Это пограничная ситуация.
В такой ситуации погрешность измерения может склонить решение в одну или другую сторону.
Судьи ВАР, видимо, решили, что раз они не увидели пересечения мячом линии ворот на своих мониторах, то, значит, погрешность системы автоматической фиксации гола "подыграла" Фиорентине. На самом деле, и у системы ВАР тоже есть погрешность измерения (там же камеры, камеры работают покадрово, мяч может пересечь линию всего на несколько милисекунд между кадрами) и даже у человеческого глаза есть своя "разрешающая способность".
Судя по тому, какое решение было принято, по протоколу ВАР у системы ВАР есть приоритет над системой автоматической фиксации взятия ворот.
Интересный технический вопрос "почему". Вроде как, теоретически, у системы автоматической фиксации должны быть более быстрые камеры. С другой стороны, всё всегда упирается в качество калибровки измерительного прибора (а приборы ещё и перекалибровывать надо регулярно, т.к. всё в мире меняется, ничего вечного нет).
Если журналисты спортса раскопают технические подробности, то лично мне будет интересно с ними ознакомиться.
Но если не душнить и это твоя любимая команда, то здорово что мы дожили до киберспоаведливости)