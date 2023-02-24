17 комментариев

Очень странный эпизод.

Матч «Фиорентины» и «Браги» в Лиге конференций был, пожалуй, одним из самых бессмысленных – после разгрома в Португалии (4:0 в пользу итальянцев) интрига исчезла, поэтому команды просто вышли повеселиться. И у них получилось – 3:2.

Но вряд ли бы мы обратили внимание на эту игру, если бы не очень странная отмена одного из голов «Фиорентины».

На 49-й минуте Артур Кабрал замкнул прострел, а кипер Тиагу Са, как показалось, выгреб мяч из-за линии ворот (начало момента на видео – с 3:32).

Судья сначала засчитал гол, но затем все переиграл.

«Я до сих пор не понял, что произошло». Итальянцы в шоке из-за отмены

С этого ракурса показалось, что мяч не пересек линию полностью.

Но главный арбитр Бенуа Бастьен показал на центр поля – от системы определения гола ему пришло уведомление, что мяч все же пересек линию.

Правда, ВАР это не устроило – видеоассистенты вмешались и позвали Бастьена к монитору. После пяти минут обсуждения и просмотра французский реф согласился с доводами помощников – и отменил гол.

При этом в трансляции показали именно картинку с мячом за линией ворот и его фиксацией. То есть зрителю было совершенно непонятно, почему гол не засчитали.

Кстати, Кабрал все же забил по правилам через несколько минут – и отпраздновал, изобразив арбитра, засчитывающего гол после видеопросмотра. Но вопросы к отмененному голу все равно остались.

«Честно говоря, я до сих пор не понял, что произошло, – сказал тренер Винченцо Итальяно после игры. – Мы посмотрели повторы, и по ним кажется, что мяч пересек линию, так что я не знаю, что это было».

Можно представить, какой бы разразился скандал, если бы гол имел значние.

Напомните, как работает система определения гола?

Система определения гола основана на высокоскоростных камерах, которые отслеживают полет мяча. C помощью специальных кабелей, проложенных под землей, в районе ворот создается магнитное поле, а внутри самого мяча находится микрочип, который при пересечении линии ворот и отправляет сигнал на часы арбитра.

Обычно именно GLT (goal-line technology) дополняла ВАР и помогала в сложных ситуациях – как, например, пару лет назад в игре «Ман Сити» и «Ливерпуля», когда ВАР помочь не мог.

Но такое, кажется, произошло впервые. УЕФА пока не разъяснил, что это было – ошибка системы, арбитра или что-то потустороннее.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it