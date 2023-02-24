23 комментария

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Рамос закончил в сборной. Похоже, тренер намекнул, что Серхио уже слишком стар

Серхио Рамос Серхио Рамос
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Футбол Футбол

Обида.

Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании: сам сообщил об этом в четверг.

У него впечатляющие показатели, хоть он и не играл за национальную команду последние пару лет.

• Рамос – рекордсмен сборной. Провел 180 матчей и уже давно вышел в лидеры. Причем из действующих игроков в десятке нет больше никого.

• Серхио впервые сыграл за сборную Испании в 18 лет и 361 день, это было в марте 2005-го. Тогда он стал самым молодым игроком в истории. Правда, через год его рекорд побил Сеск Фабрегас, уже потом их обошли Боян Кркич, Ансу Фати и Гави.

• Несмотря на то, что Серхио сейчас объявил об уходе из сборной, он не играл за нее с весны 2021-го – он не попал даже на Евро-2020, а потом пропустил еще и ЧМ-2022.

Похоже, новый тренер не рассчитывает на Рамоса из-за возраста. Сам позвонил и сказал

В прощании Рамоса сквозит обида на нового главного тренера сборной Испании Луиса Де Ла Фуэнте – именно он позвонил игроку и сообщил, что больше не вызовет.

«Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

С тяжелым сердцем сообщаю, что настал конец путешествия, которое, как я надеялся, продолжится и закончится с более приятным привкусом, учитывая все успехи, которых мы добились со сборной.

Я искренне верю, что это путешествие заслуживало того, чтобы закончиться по моему собственному выбору. Или хотя бы из-за того, что мой уровень игры бы не соответствовал этой команде. Не из-за возраста или других причин, которые мне хоть и не озвучили напрямую, но я их почувствовал.

Возраст сам по себе не является ни добродетелью, ни пороком; это просто число, не обязательно связанное с уровнем игры или умениями. Я восхищаюсь такими игроками, как Модрич, Месси и Пепе, и завидую им. Они олицетворяют суть традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе».

Правда есть что-то большее, чем сухое прощание? Это ведь обида?

Рамос сравнил себя с другими «стариками». Которые все еще своим сборным

Почему именно про этих игроков – Луку Модрича, Лео Месси и Пепе – написал Рамос? Им всем – 35+, а они по-прежнему основные и в клубах, и в сборных.

• Месси в 35 лет дотащил сборную Аргентины до золота ЧМ и стал самым возрастным обладателем призу лучшего игрока чемпионата мира.

• Модрич – самый возрастной футболист сборной Хорватии, выходивший на поле на чемпионатах мира, самый возрастной автор гола в истории сборной, на клубном уровне он тоже постоянно в подобных списках.

• Пепе в понедельник исполнится 40, а он в основе «Порту» играет с «Интером» в Лиге чемпионов! На ЧМ португалец даже забил за сборную и стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира.

Курс на омоложение в сборной Испании провозгласили еще до Де Ла Фуэнте – команда Луиса Энрике была одной из самых юных не только на ЧМ-2022, но и вообще в истории чемпионатов мира.

По делу новый тренер сразу отказался от легенды?

Рамос – герой для многих. Бывшие партнеры благодарят его за игру

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/UWE KRAFT, Gettyimages.ru/David Ramos

23 комментария

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Ответ shapor
Ничего что он защитник?
ничего,только пиарят его за голы,а за сборную он и близко так не играл.
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Vadim62
Как раз вот такого харизматичного лидера и не хватало сборной Испании в Катаре. Того, кто раздавал бы пинки и подзатыльники всем этим гавям и педрям и не было бы тогда дурацкого вылета от Марокко
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shapor
Ответ !Sc@ryClown!
Рамос кроме пенки сб.России забил ноль голов за Испанию на ЧМ/ЧЕ,ноль полезности в атаке и в глухом остатске из него Испания вылетала на ЧЕ2016 и ЧМ 2014(наряду с Касильясом)
Ничего что он защитник?
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Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
А если сравнить эту Испанию и немцев 2010? Где появились Озил, Хедира, Боатенг, Кроос и далее по списку, а Баллак вынужденно отсутствовал) через 4 года эти ребята стали чемпионами мира. Если что на тот момент были вожаки типа Лама, Швайни, Подольски и Клозе, но все кроме Миро были моложе 27 на 2010-й год) это даже не Альба и Бускетс на этом ЧМ у испанцев
А кто в этой Испании уровня Крооса или Озила, Педри что ли?))
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!Sc@ryClown!
Рамос кроме пенки сб.России забил ноль голов за Испанию на ЧМ/ЧЕ,ноль полезности в атаке и в глухом остатске из него Испания вылетала на ЧЕ2016 и ЧМ 2014(наряду с Касильясом)
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fellx
Ответ Stasinho7
четыре цифры как символ олицетворения : бороться до конца
Да, это дух Реал Мадрида, философия, не раз уже доказанные делом
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Оливер Кан удаляет Роберту
«Тренер»)) Ноунейм-временщик.
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Direct free kick
Ответ rbl11mci
Рауль Гонсалес Бланко тоже мог в 35-37 лет пилить в сборной, но опять таки виноват Лучо
Бесхребетный Рауль вовремя был изгнан из сборной
0
-3
-3
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Кирилл Голивец
Ответ Shuller18
Причем все эти сопляки как один переоцененные фигуры, которые Испанию уже завалили на ЧМ.
А если сравнить эту Испанию и немцев 2010? Где появились Озил, Хедира, Боатенг, Кроос и далее по списку, а Баллак вынужденно отсутствовал) через 4 года эти ребята стали чемпионами мира. Если что на тот момент были вожаки типа Лама, Швайни, Подольски и Клозе, но все кроме Миро были моложе 27 на 2010-й год) это даже не Альба и Бускетс на этом ЧМ у испанцев
+3
0
+3
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rbl11mci
Ответ Stasinho7
четыре цифры как символ олицетворения : бороться до конца
Рауль Гонсалес Бланко тоже мог в 35-37 лет пилить в сборной, но опять таки виноват Лучо
+1
-1
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Tiestorzn17
Ему объективно пора было, но прощальную игру в отборе он точно заслужил. Отбегать тайм с условной Мальтой и уйти под аплодисменты, разве нет?!
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Konstantin Meerov
Фрукту тоже надо взять на заметку
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rbl11mci
Ответ igls54
92:48
то, что последний раз стариков вызывали аж ... при позднем Луисе Суаресе Мирамонтесе (начало 70-х) тоже виноват Лучо
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Fenek
Игрок, который борется до конца.. И не нужен тренеру..
Аукнется им это еще.
Какая разница, сколько ему, если он все еще могЁт?
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Shuller18
Ответ siragh@yandex.ru
Проблема сборной Испании (одна из проблем),это-отсутствие вот такого харизматичного лидера.Сопляков то в составе предостаточно,да и детишек
Причем все эти сопляки как один переоцененные фигуры, которые Испанию уже завалили на ЧМ.
+3
-2
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JealousNobody
На правду не обижаются.
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Пакаев
Можно было бы для раздевалки взять, мотивацию дал бы молодым. Как ни как лидер и один из лучших защитников в истории футбола !
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Dan Kennedy
Перерос Сборную Испании.
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Amalfitano
Он слишком стар. Он слишком суперстар.
+6
-1
+5
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siragh@yandex.ru
Проблема сборной Испании (одна из проблем),это-отсутствие вот такого харизматичного лидера.Сопляков то в составе предостаточно,да и детишек
+9
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МИХАЛЫЧ
Если только Суперстар
+9
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Stasinho7
Ответ igls54
92:48
четыре цифры как символ олицетворения : бороться до конца
+7
-3
+4
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igls54
92:48
+24
-4
+20
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