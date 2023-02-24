23 комментария

Обида.

Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании: сам сообщил об этом в четверг.

У него впечатляющие показатели, хоть он и не играл за национальную команду последние пару лет.

• Рамос – рекордсмен сборной. Провел 180 матчей и уже давно вышел в лидеры. Причем из действующих игроков в десятке нет больше никого.

• Серхио впервые сыграл за сборную Испании в 18 лет и 361 день, это было в марте 2005-го. Тогда он стал самым молодым игроком в истории. Правда, через год его рекорд побил Сеск Фабрегас, уже потом их обошли Боян Кркич, Ансу Фати и Гави.

• Несмотря на то, что Серхио сейчас объявил об уходе из сборной, он не играл за нее с весны 2021-го – он не попал даже на Евро-2020, а потом пропустил еще и ЧМ-2022.

Похоже, новый тренер не рассчитывает на Рамоса из-за возраста. Сам позвонил и сказал

В прощании Рамоса сквозит обида на нового главного тренера сборной Испании Луиса Де Ла Фуэнте – именно он позвонил игроку и сообщил, что больше не вызовет.

«Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

С тяжелым сердцем сообщаю, что настал конец путешествия, которое, как я надеялся, продолжится и закончится с более приятным привкусом, учитывая все успехи, которых мы добились со сборной.

Я искренне верю, что это путешествие заслуживало того, чтобы закончиться по моему собственному выбору. Или хотя бы из-за того, что мой уровень игры бы не соответствовал этой команде. Не из-за возраста или других причин, которые мне хоть и не озвучили напрямую, но я их почувствовал.

Возраст сам по себе не является ни добродетелью, ни пороком; это просто число, не обязательно связанное с уровнем игры или умениями. Я восхищаюсь такими игроками, как Модрич, Месси и Пепе, и завидую им. Они олицетворяют суть традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе».

Правда есть что-то большее, чем сухое прощание? Это ведь обида?

Рамос сравнил себя с другими «стариками». Которые все еще своим сборным

Почему именно про этих игроков – Луку Модрича, Лео Месси и Пепе – написал Рамос? Им всем – 35+, а они по-прежнему основные и в клубах, и в сборных.

• Месси в 35 лет дотащил сборную Аргентины до золота ЧМ и стал самым возрастным обладателем призу лучшего игрока чемпионата мира.

• Модрич – самый возрастной футболист сборной Хорватии, выходивший на поле на чемпионатах мира, самый возрастной автор гола в истории сборной, на клубном уровне он тоже постоянно в подобных списках.

• Пепе в понедельник исполнится 40, а он в основе «Порту» играет с «Интером» в Лиге чемпионов! На ЧМ португалец даже забил за сборную и стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира.

Курс на омоложение в сборной Испании провозгласили еще до Де Ла Фуэнте – команда Луиса Энрике была одной из самых юных не только на ЧМ-2022, но и вообще в истории чемпионатов мира.

По делу новый тренер сразу отказался от легенды?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/UWE KRAFT, Gettyimages.ru/David Ramos