16 комментариев

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«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века

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В стартовых составах «Локо» и «Спартака» на первый матч четвертьфинала Кубка был лишь один легионер: с первых минут у хозяев появился Франсуа Камано.

А у «Спартака» – 11 российских игроков! Неожиданный выбор.

Где же все иностранцы «Спартака»?

Расклад был таким:

• Половина из 12 запасных – это легионеры. Пятеро из них рассматриваются в качестве игроков основы – это Дуарте, Тавареш, Мартинс, Промес и Бальде. Тут все понятно: Промес – лидер, Бальде отлично смотрелся в товарищеских матчах, Дуарте и Тавареш покупались явно не в запас, Мартинс – основной опорник. Также с первых минут не вышел Рыбус.

• Николсон помочь не может – у него длительная дисквалификация за драку в Санкт-Петербурге.

• Мозес тоже пока мимо – травма.

Вот как объяснил такой состав Гильермо Абаскаль в предматчевом интервью: «У нас достаточно широкий состав, есть такая возможность. У нас есть как россияне, так и иностранные футболисты. Я всегда основываюсь на том, кто на данный момент готов лучше. И сегодня я увидел в глазах, что именно они готовы начать играть с первых минут. Я уверен в россиянах».

Как справился российский состав

«Спартак» очень прилично смотрелся в первом тайме и заслуженно его выиграл. На 16-й минуте после ошибки обороны «Локомотива» спартаковцы открыли счет: Литвинов аккуратно подправил мяч Пруцеву – и тот, убрав с дороги Куликова, точно пробил в дальний угол:

Свой второй гол за «Спартак» Пруцев забил в гостях «Локомотиву» в правые ворота от телекартинки. Ему же забил и первый – тот же стадион и те же ворота, только расстояние в прошлый раз было ближе.

Случилось это в прошлом ноябре в РПЛ. Даже в датах голов Пруцева за «Спартак» есть по три одинаковые цифры – 12.11 тогда и 22.02 сейчас.

На 59-й минуте у «Спартака» появился первый легионер: Мелешин уступил место на поле Квинси Промесу. Позже появились Мартинс, Бальде и Тавареш. Вместе они додержали победный счет, который чуть не упустили после гола Магкеева (ВАР отменил).

Когда последний раз «Спартак» играл только россиянами?

Состав «Спартака» без единого легионера – как напоминание о 1990-х, когда иностранцев в российском чемпионате было очень мало. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, сославшись на спартаковских болельщиков, предположил, что в XXI веке «Спартак» ни разу не выпускал на поле состав из одних только россиян.

Если это предположение верно, то, возможно, последний раз клуб начинал составом полностью из игроков с российским паспортом 4 августа 1999 года в Новороссийске против «Черноморца» (1:1). Тогда стартовые 11 выглядели так: Филимонов, Парфенов, Мор, Бушманов, Хлестов, Кечинов, Титов, Булатов, Тихонов, Ширко, Юран.

С другой стороны, Дмитрий Парфенов к тому времени уже проводил матчи за сборную Украины. Тогда есть такой вариант: 3 июля 1999 года «Спартак» сыграл 2:2 с «Динамо», выйдя на поле в таком составе: Филимонов, Евсеев, Мор, Ананко, Хлестов, Кечинов, Титов, Булатов, Тихонов, Ширко, Юран.

Современный «Спартак» был близок к полностью российскому составу в 2022 году. В октябре в матче против «Химок» «Спартак» выставил в старте десять российских футболистов и Шамара Николсона. Результат – 5:0, но с дублем Шамара. А в сентябре «Спартак» поставил на кубковую игру против «Зенита» десятерых россиян и Промеса. И тоже вышло отлично – 3:0 с дублем Промеса.

Локомотив – Спартак 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 16 Пруцев.
ЛокомотивЛантратов, Смольников (Тикнизян, 59), Магкеев, Кузьмичев, Ненахов, Баринов, Куликов (Миранчук, 59), Карпукас, Пиняев (Глушенков, 67), Дзюба, Камано (Игнатьев, 87).
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 88), Зиньковский (Мартинс Перейра, 74), Игнатов (Кейта Бальде, 74), Мелешин (Промес, 60).
Предупреждения:
Литвинов (42), Магкеев (71), Баринов (89).

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Фото: vk.com/fcsm_official

16 комментариев

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Berlin Alexanderplatz
Огромное спасибо за то, что назвали игроков "россиянами", а не "русскими", как на спортсе принято.
0
0
0
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AVSamaranch
Ответ Dan Kennedy
Мартинс не является основным опорником, его Абаскаль рассматривает как восьмерку(позиция Зобнина и Пруцева). Рыбусь запасной. Бальде, Дуарте и Таварешу в любом случае предстоит конкуренция за место в старте.
Тавареш, кстати, за отведённое ему время исхитрился показать, что купили его не зря..
+3
0
+3
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Gremlin
Ответ Vladimir Sokolov
Импортозамещение.... Даже интересно посмотреть первые игры в еврокубках после бана
Боюсь, что нынешнее поколение там уже не сыграет за российские клубы.
0
0
0
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Gremlin
Ответ Юрий Кечко
Говорю за себя Большинству не интересно будет смотреть за составами совсем без легионеров , учитывая уровень подготовки молодёжи
То есть ты - большинство?
+1
0
+1
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Юрий Кечко
Ответ градус ненависти
Ну и хорошо. Ещё бы всем клубам от бюджетного и околобюджетного финансирования избавиться, и играть русскими игроками, которые будут выжигать поле чтобы привлечь внимание европейских клубов и заслужить игрой те контракты, которые они сейчас по дефолту получают в рпл, вот это будет настоящий футбол для болельщиков, а не откатная тема для чиновников и агентов как сейчас
Говорю за себя
Большинству не интересно будет смотреть за составами совсем без легионеров , учитывая уровень подготовки молодёжи
+1
-4
-3
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Юрий Кечко
11 россиян в составе спартака, будет хорошо смотреться на полке трофеев между копа Дель соль и победой над Наполи )))
+1
-6
-5
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Максим Фролов
пародокс в том, что об этом додумался испанец
+2
0
+2
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pulyalke
у зенита тоже скоро будет 11 россиян, включая малкомова и клаудиньева, а в раме иван)) а потом еще венделов, барьесов и мантуанов подтянутся))
+7
-1
+6
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градус ненависти
Ну и хорошо. Ещё бы всем клубам от бюджетного и околобюджетного финансирования избавиться, и играть русскими игроками, которые будут выжигать поле чтобы привлечь внимание европейских клубов и заслужить игрой те контракты, которые они сейчас по дефолту получают в рпл, вот это будет настоящий футбол для болельщиков, а не откатная тема для чиновников и агентов как сейчас
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Абрамов
Ответ Йозе_Марино
Как же приятно видеть это!
как же приятно что эти 11 россиян 1 тайм просто возили локомотив!
+19
-1
+18
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Vladimir Sokolov
Импортозамещение.... Даже интересно посмотреть первые игры в еврокубках после бана
+1
-1
0
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Кротков Павел
Мы Спартак
+1
-1
0
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Экспертный диван
И ведь очень неплохо сыграли в первом тайме... Молодцы.
+14
0
+14
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Dan Kennedy
Мартинс не является основным опорником, его Абаскаль рассматривает как восьмерку(позиция Зобнина и Пруцева).

Рыбусь запасной. Бальде, Дуарте и Таварешу в любом случае предстоит конкуренция за место в старте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
Как же приятно видеть это!
+34
-5
+29
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TaR
Тоже был крайне этому удивлен. Но нужно привыкать, думаю теперь это не в последний раз!)
+8
-2
+6
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