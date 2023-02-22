16 комментариев

В стартовых составах «Локо» и «Спартака» на первый матч четвертьфинала Кубка был лишь один легионер: с первых минут у хозяев появился Франсуа Камано.

А у «Спартака» – 11 российских игроков! Неожиданный выбор.

Где же все иностранцы «Спартака»?

Расклад был таким:

• Половина из 12 запасных – это легионеры. Пятеро из них рассматриваются в качестве игроков основы – это Дуарте, Тавареш, Мартинс, Промес и Бальде. Тут все понятно: Промес – лидер, Бальде отлично смотрелся в товарищеских матчах, Дуарте и Тавареш покупались явно не в запас, Мартинс – основной опорник. Также с первых минут не вышел Рыбус.

• Николсон помочь не может – у него длительная дисквалификация за драку в Санкт-Петербурге.

• Мозес тоже пока мимо – травма.

Вот как объяснил такой состав Гильермо Абаскаль в предматчевом интервью: «У нас достаточно широкий состав, есть такая возможность. У нас есть как россияне, так и иностранные футболисты. Я всегда основываюсь на том, кто на данный момент готов лучше. И сегодня я увидел в глазах, что именно они готовы начать играть с первых минут. Я уверен в россиянах».

Как справился российский состав

«Спартак» очень прилично смотрелся в первом тайме и заслуженно его выиграл. На 16-й минуте после ошибки обороны «Локомотива» спартаковцы открыли счет: Литвинов аккуратно подправил мяч Пруцеву – и тот, убрав с дороги Куликова, точно пробил в дальний угол:

Свой второй гол за «Спартак» Пруцев забил в гостях «Локомотиву» в правые ворота от телекартинки. Ему же забил и первый – тот же стадион и те же ворота, только расстояние в прошлый раз было ближе.

Случилось это в прошлом ноябре в РПЛ. Даже в датах голов Пруцева за «Спартак» есть по три одинаковые цифры – 12.11 тогда и 22.02 сейчас.

На 59-й минуте у «Спартака» появился первый легионер: Мелешин уступил место на поле Квинси Промесу. Позже появились Мартинс, Бальде и Тавареш. Вместе они додержали победный счет, который чуть не упустили после гола Магкеева (ВАР отменил).

Когда последний раз «Спартак» играл только россиянами?

Состав «Спартака» без единого легионера – как напоминание о 1990-х, когда иностранцев в российском чемпионате было очень мало. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, сославшись на спартаковских болельщиков, предположил, что в XXI веке «Спартак» ни разу не выпускал на поле состав из одних только россиян.

Если это предположение верно, то, возможно, последний раз клуб начинал составом полностью из игроков с российским паспортом 4 августа 1999 года в Новороссийске против «Черноморца» (1:1). Тогда стартовые 11 выглядели так: Филимонов, Парфенов, Мор, Бушманов, Хлестов, Кечинов, Титов, Булатов, Тихонов, Ширко, Юран.

С другой стороны, Дмитрий Парфенов к тому времени уже проводил матчи за сборную Украины. Тогда есть такой вариант: 3 июля 1999 года «Спартак» сыграл 2:2 с «Динамо», выйдя на поле в таком составе: Филимонов, Евсеев, Мор, Ананко, Хлестов, Кечинов, Титов, Булатов, Тихонов, Ширко, Юран.

Современный «Спартак» был близок к полностью российскому составу в 2022 году. В октябре в матче против «Химок» «Спартак» выставил в старте десять российских футболистов и Шамара Николсона. Результат – 5:0, но с дублем Шамара. А в сентябре «Спартак» поставил на кубковую игру против «Зенита» десятерых россиян и Промеса. И тоже вышло отлично – 3:0 с дублем Промеса.

Фото: vk.com/fcsm_official