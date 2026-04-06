Лига PARI. «Уфа» и «Торпедо» сыграли вничью

В Лиге PARI прошли матчи 27-го тура.
В 27-м туре Лиги PARI лиги в пятницу «Челябинск» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1).
В субботу «Спартак» Кострома победил «Енисей» (2:1).
В воскресенье «Родина» победила «Сокол» (3:1), «Урал» разгромил «Чайку» (5:0), «Факел» одолел тульский «Арсенал» (2:1).
Завершился тур в понедельник матчем «Уфа» – «Торпедо» (1:1).
Лига PARI
27-й тур
Уфа
Беленов, Перченок, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Липовой, Камилов, Минатулаев, Якуев
Запасные: Майоров, Шляков, Исаев, Ахатов, Троянов
Торпедо:
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Орехов, Багиев, Берковский, Уткин, Цыпченко, Шитов
Запасные: Шевченко, Юшин, Каштанов, Апеков, Бородин
Челябинск
Голиков, Гатин, Кочиев, Жиров, Гудков, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Жамалетдинов, Эза, Левин
Запасные: Першин, Н''Диайе, Бердников, Комиссаров, Гонгадзе
Черноморец:
Матюша, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Тарба, Морозов, Жилкин, Хубулов, Крачковский, Антонов
Запасные: Коновалов, Чистяков, Магомедов, Кухарчук
Шинник
Митров, Корнюшин, Карпов, Бозов, Маляров, Голубев, Лысцов, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Шипунов, Миронов, Косогоров
КАМАЗ:
Замерец, Семенов, Бурко, Калистратов, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Дерюгин, Семенов, Солодухин, Суханов
Спартак Кострома
Саппа, Жилмостных, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Мещеряков, Немченко, Назаренко, Рубцов, Бугриев, Калмыков
Запасные: Гогич, Пантелич, Енин, Хубаев, Садов
Енисей:
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Надольский, Чуканов, Кенфак, Иванов, Хашкулов, Мазурин
Запасные: Шершов, Печура, Раткович, Канаплин, Окладников
СКА Хабаровск
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Носков, Янов, Тур, Алкалде, Алейников, Глотов, Алиев
Запасные: Брагин, Вшивков
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Фольмер, Костин, Саплинов, Мурза, Яковлев, Багателия
Запасные: Каменщиков, Гершун, Умников, Воронин, Касьянов
Сокол
Левашов, Быков, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Киреенко, Синяк, Сасин, Чуриков, Шпитальный, Пасевич
Запасные: Поярков, Гурциев, Кахриманович, Лазарев, Голиянин
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Рейна, Фищенко, Егорычев, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Бакаев, Сиссоко, Корян, Мусаев, Бессмертный
Урал
Селихов, Маргасов, Бегич, Итало, Железнов, Сунгатулин, Кордейро, Харин, Ишков, Богомольский, Акбашев
Запасные: Иванисеня, Секулич, Бондарев, Морозов, Малькевич
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Маслов, Иванников, Чобанов, Роспутько, Соколов, Пополитов, Библик, Гуляев
Запасные: Гапеев, Червяков, Джебов, Филев, Посмашный
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Пуцко, Попов, Цараев, Брнович, Гулиев, Горбунов, Азявин, Рейес Уренья
Запасные: Максимов, Алинви, Мирзов, Раздорских
Факел:
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Гнапи, Тодорович, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Родионов, Симонян, Эльдарушев, Сафронов
Запасные: Храмцов, Азнауров, Алиев, Давидян, Коротков
Нефтехимик:
Кашинцев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Моисеев, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Кантария, Мусалов, Машуков, Шадринцев, Кучугура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
кайф фнл. хотя автобус уфимский хорошо время тянул
Скорее Торпедо щас с Ротором в стыки заплывут
Волга как всегда не может победить
Ска тоже нужна была победа
С такой игрой идут в конце почему-то.
В том матче Уфа победила. Сегодня был чистый офсайд. И игра пошла против них
Эти вещи с отсутствием ВАРа работают в обе стороны. В матче с Волгой это помогло, щас наоборот нет
Но Уфа сегодня не выходила играть в футбол. В первом тайме на поле была одна команда.
Торпедо могло хотя бы один забить в первой тайме. Цыпченко транжирил мимо. Хотя я бы не менял его после перерыва, двигается он хорошо. Все что кроме ударов по воротам он неплохо делает