Лига PARI. «Уфа» и «Торпедо» сыграли вничью

В Лиге PARI прошли матчи 27-го тура.

В 27-м туре Лиги PARI лиги в пятницу «Челябинск» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1).

В субботу «Спартак» Кострома победил «Енисей» (2:1). 

В воскресенье «Родина» победила «Сокол» (3:1), «Урал» разгромил «Чайку» (5:0), «Факел» одолел тульский «Арсенал» (2:1). 

Завершился тур в понедельник матчем «Уфа» – «Торпедо» (1:1).

Лига PARI

27-й тур

Лига PARI (Первая лига). 27 тур
6 апреля 14:00,
Уфа
Завершен
1 - 1
Торпедо
Матч окончен
90’
+4’
  Юшин
Юсупов   Исаев
90’
+3’
Мрзляк   Троянов
90’
+3’
Юсупов
90’
89’
Иваньков   Бородин
Майоров
85’
Минатулаев   Майоров
75’
74’
Шитов   Шевченко
Минатулаев
71’
Липовой   Шляков
68’
Якуев   Ахатов
68’
66’
Уткин
60’
Берковский   Каштанов
60’
Орехов   Апеков
Перченок
53’
45’
Цыпченко   Юшин
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Савичев
Камилов
45’
+1’
  Якуев
42’
26’
Цыпченко
Уфа
Беленов, Перченок, Кутин, Агапов, Хабалов, Мрзляк, Юсупов, Липовой, Камилов, Минатулаев, Якуев
Запасные: Майоров, Шляков, Исаев, Ахатов, Троянов
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Орехов, Багиев, Берковский, Уткин, Цыпченко, Шитов
Запасные: Шевченко, Юшин, Каштанов, Апеков, Бородин
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
3 апреля 14:30,
Челябинск
Завершен
1 - 1
Черноморец
Матч окончен
90’
+6’
Матюша
90’
+4’
Антонов   Магомедов
  Гудков
90’
84’
Николаев   Чистяков
Першин
78’
Самойлов   Першин
73’
69’
Крачковский   Кухарчук
Жамалетдинов   Н''Диайе
65’
Левин   Комиссаров
65’
Гатин   Бердников
65’
62’
  Кочиев
45’
Тарба   Коновалов
2тайм
Эза   Гонгадзе
45’
Перерыв
Гаджимурадов
42’
Жамалетдинов
5’
Челябинск
Голиков, Гатин, Кочиев, Жиров, Гудков, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов, Жамалетдинов, Эза, Левин
Запасные: Першин, Н''Диайе, Бердников, Комиссаров, Гонгадзе
1тайм
Черноморец:
Матюша, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Тарба, Морозов, Жилкин, Хубулов, Крачковский, Антонов
Запасные: Коновалов, Чистяков, Магомедов, Кухарчук
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
4 апреля 13:00,
Шинник
Завершен
0 - 0
КАМАЗ
Матч окончен
90’
Калистратов
88’
Караев   Солодухин
85’
Лайкин
Гонгапшев   Миронов
84’
Порохов   Шипунов
84’
80’
Бурко
79’
Султонов   Суханов
72’
Защепкин   Дерюгин
72’
Ревазов   Семенов
Самойлов   Косогоров
70’
2тайм
Перерыв
Лысцов
33’
30’
Ревазов
21’
Аюкин
Шинник
Митров, Корнюшин, Карпов, Бозов, Маляров, Голубев, Лысцов, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Шипунов, Миронов, Косогоров
1тайм
КАМАЗ:
Замерец, Семенов, Бурко, Калистратов, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Дерюгин, Семенов, Солодухин, Суханов
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
4 апреля 15:00,
Спартак Кострома
Завершен
2 - 1
Енисей
Матч окончен
  Хубаев
90’
+5’
90’
+1’
Окладников
88’
Иванов   Раткович
86’
Иванов
84’
Мазурин   Печура
83’
Надольский
74’
Кенфак   Канаплин
Бугриев   Енин
70’
Немченко   Садов
67’
59’
  Окладников
  Бугриев
47’
Мещеряков   Пантелич
45’
2тайм
Назаренко   Гогич
45’
45’
Хашкулов   Окладников
45’
Гилязетдинов   Шершов
Рубцов   Хубаев
45’
Перерыв
Калмыков
41’
Спартак Кострома
Саппа, Жилмостных, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Мещеряков, Немченко, Назаренко, Рубцов, Бугриев, Калмыков
Запасные: Гогич, Пантелич, Енин, Хубаев, Садов
1тайм
Енисей:
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Надольский, Чуканов, Кенфак, Иванов, Хашкулов, Мазурин
Запасные: Шершов, Печура, Раткович, Канаплин, Окладников
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
5 апреля 05:00,
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 1
Волга Ульяновск
Матч окончен
Тур
89’
88’
Ибрагимов
85’
Рахманов   Воронин
Алейников   Вшивков
79’
72’
Яковлев   Каменщиков
71’
Гершун
Алкалде   Брагин
61’
60’
Мурза   Гершун
60’
Багателия   Касьянов
2тайм
45’
Красильниченко   Умников
Перерыв
  Глотов
41’
20’
  Яковлев
Алейников
17’
СКА Хабаровск
Кузнецов, Мастерной, Плиев, Кожемякин, Носков, Янов, Тур, Алкалде, Алейников, Глотов, Алиев
Запасные: Брагин, Вшивков
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Фольмер, Костин, Саплинов, Мурза, Яковлев, Багателия
Запасные: Каменщиков, Гершун, Умников, Воронин, Касьянов
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
5 апреля 10:00,
Сокол
Завершен
1 - 3
Родина
Матч окончен
  Голиянин
90’
+4’
Сасин
90’
+1’
88’
  Ковачевич
79’
Рейна   Корян
79’
Максименко   Бессмертный
72’
Тимошенко   Сиссоко
72’
Егорычев   Мусаев
Бутаев   Кахриманович
67’
Шпитальный   Голиянин
61’
Синяк   Гурциев
61’
Чуриков   Поярков
61’
Киреенко   Лазарев
56’
56’
Абдусаламов   Бакаев
2тайм
Перерыв
Чуриков
33’
20’
  Рейна
16’
Тимошенко
16’
  Тимошенко
Сокол
Левашов, Быков, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Киреенко, Синяк, Сасин, Чуриков, Шпитальный, Пасевич
Запасные: Поярков, Гурциев, Кахриманович, Лазарев, Голиянин
1тайм
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Рейна, Фищенко, Егорычев, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Бакаев, Сиссоко, Корян, Мусаев, Бессмертный
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
5 апреля 11:00,
Урал
Завершен
5 - 0
Чайка
Матч окончен
  Акбашев
90’
+2’
  Морозов
89’
Сунгатулин   Бондарев
85’
Бегич
84’
79’
Пополитов   Посмашный
Маргасов   Малькевич
75’
Ишков   Морозов
75’
  Ишков
65’
58’
Маслов   Гапеев
58’
Гуляев   Червяков
58’
Чобанов   Джебов
58’
Библик   Филев
Кордейро   Иванисеня
57’
Богомольский   Секулич
57’
2тайм
Перерыв
  Гузиев
33’
  Бегич
5’
Урал
Селихов, Маргасов, Бегич, Итало, Железнов, Сунгатулин, Кордейро, Харин, Ишков, Богомольский, Акбашев
Запасные: Иванисеня, Секулич, Бондарев, Морозов, Малькевич
1тайм
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Маслов, Иванников, Чобанов, Роспутько, Соколов, Пополитов, Библик, Гуляев
Запасные: Гапеев, Червяков, Джебов, Филев, Посмашный
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
5 апреля 13:00,
Арсенал Тула
Завершен
1 - 2
Факел
Матч окончен
88’
Тодорович
84’
Пуси   Уридия
84’
Якимов   Моцпан
Цараев   Мирзов
76’
73’
Магомедов   Гиоргобиани
Цараев
68’
68’
Якимов
66’
Турищев   Гнапи
66’
Альшин   Тодорович
Гулиев   Раздорских
62’
Брнович   Алинви
62’
Максимов
62’
Горбунов
51’
Рейес Уренья   Максимов
45’
2тайм
Перерыв
  Рейес Уренья
38’
34’
Габараев
28’
  Турищев
9’
  Турищев
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Пуцко, Попов, Цараев, Брнович, Гулиев, Горбунов, Азявин, Рейес Уренья
Запасные: Максимов, Алинви, Мирзов, Раздорских
1тайм
Факел:
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Гнапи, Тодорович, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
Лига PARI (Первая лига). 27 тур
5 апреля 14:00,
Ротор
Завершен
3 - 1
Нефтехимик
Матч окончен
Сафронов   Храмцов
90’
  Давидян
86’
Алиев
81’
  Алиев
81’
Эльдарушев   Алиев
79’
Симонян   Давидян
79’
75’
Никитин   Мусалов
75’
Магомедов   Машуков
Бардыбахин   Коротков
72’
Родионов   Азнауров
72’
71’
Ситдиков   Шадринцев
71’
Моисеев   Кучугура
Покидышев
68’
45’
Кокоев   Кантария
2тайм
Перерыв
36’
Кокоев
  Симонян
23’
16’
  Магомедов
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Родионов, Симонян, Эльдарушев, Сафронов
Запасные: Храмцов, Азнауров, Алиев, Давидян, Коротков
1тайм
Нефтехимик:
Кашинцев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Моисеев, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Кантария, Мусалов, Машуков, Шадринцев, Кучугура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Тут и так всё ясно, выходят Факел и Родина ( она будет играть на стадионе в Химках) в стыковые выходят Урал и Ротор.
офсайд явный, на повторе...
было и было

кайф фнл. хотя автобус уфимский хорошо время тянул
Мда, у половины верхних команд беда со стадионами вроде как. Факел ладно, выйдет. Родина играет в Москве, там все норм. Урал видимо в стыках и там будет все решать сам. А дальше вопросы - Кострома, Челябинск стадионы не готовы, остальные подниматься не хотят вроде. В итоге одна стыковая игра будет наверное?
Две же?? Дома и в гостях. Челябинск и Кострома еще могут решить свой проблемы с лицензией, но по игре весной плывут.

Скорее Торпедо щас с Ротором в стыки заплывут
Торпедо-то каким боком?)
Хороший футбол с утра, особенно первый тайм темповой.

Волга как всегда не может победить
Ска тоже нужна была победа
И акклиматизация не причём. Волга даже поживее смотрелась.

С такой игрой идут в конце почему-то.
Потому что хаос-авантюризм полный в обороне + вратари-косячники жуткие, по 3-4 мяча дома пропускать - эт в порядке вещей было)
Предсказуемые результаты в туре. Неожиданностей нет. Кострома своё взяла только.
В матче с Уфа с Волгой ЭСК признал что не дал два пенальти в ворота Уфы и одно удаление

В том матче Уфа победила. Сегодня был чистый офсайд. И игра пошла против них

Эти вещи с отсутствием ВАРа работают в обе стороны. В матче с Волгой это помогло, щас наоборот нет

Но Уфа сегодня не выходила играть в футбол. В первом тайме на поле была одна команда.
ФК Урал. Всё теперь игра пошла и Победа здесь пришла. СУПЕР классная игра. Аргентина - Ямайка, 5 : 0 :)!!!
как же Уфа не хочет вылетать, но желательно не в меньшинстве надо стараться
Отняли победу у Уфы. Вне игры. Надо срочно Вар вводить.
Увы, Уфимский автобус только голом с офсайда можно вскрыть. Мяч совсем не летел в ворота. Бездарный выход Апекова. Нулевой КПД от него. Ш,итов любимец весь матч бегает, зато Берковского посадил который тоже мазал в первом.

Торпедо могло хотя бы один забить в первой тайме. Цыпченко транжирил мимо. Хотя я бы не менял его после перерыва, двигается он хорошо. Все что кроме ударов по воротам он неплохо делает
Уфимский автобус практически должал, но Торпедо навалилось
Ребята подскажите пожалуйста! А сколько туров им всего играть? Везде смотрю, все по разному, в одном календаре 2 осталось, в другом 5! А вообще написано что всего 34 тура им играть! Подскажите сколько им еще играть)
34 всего. Команд то 18.
с учётом этого тура осталось 8
Рекомендуем
Главные новости
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
4 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
7 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
12 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
26 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
47 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
51 минуту назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
56 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
20 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
33 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
38 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
45 минут назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем