Матч «Трабзонспора» и «Базеля» в ЛК вышел максимально эмоциональным. Никто не забывает про страшные землетрясения в Турции.

Турецкие фанаты подняли баннер с изображением поисковой собаки и спасателя, вытаскивающего из-под завалов ребенка. И это не абстрактный пес, а вполне реальный.

Пользователь Виктор Майоров в комментариях указал имя героя.

О Протео нужно обязательно кое-что рассказать

Он приехал в составе поисково-спасательной команде из Мексики.

Протео погиб в Кахраманмараше. Город на юго-востоке Турции стал эпицентром катастрофы – в этом регионе произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Подземные толчки из Кахраманмараша ощущались в десятки провинциях республики.

Протео отважно искал людей со своей командой, но остался под обломками здания, которое рухнуло на него во время поисков выживших. Вытащенную из-под завалов собаку спасти не смогли. Местные пишут, что Протео нашел как минимум двух человек.

В понедельник вся страна прощалась с героем. «Мы опечалены потерей нашего великого товарища – пса по кличке Протео, – говорил министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль. – Вы выполнили свой долг в составе мексиканской команды в поисково-спасательных операциях, которые проводили для наших братьев в Турции. Спасибо за ваш героический труд».

Пса Протео назвали в честь Протея – сына Посейдона в греческой мифологии. Как считалось, он мог предсказывать будущее. Имя Протео останется в истории – одна из мексиканских игровых компаний добавила его в свой проект Death Relieves.

Как видите, Протео приехал в Турцию не один. По всей страны сейчас работают десятки поисковых собак со всего мира.

Псы-спасатели очень важны на разборах завалов

Их ключевую роль хорошо описал один из помогающих амерв Турции Марк Кампет:

«Вы можете заметить, что они ходят туда-сюда. По мере приближения его зона поиска становится все меньше и меньше. Они запоминают запахи других людей и делают мысленную пометку – кто им нужен, а кто нет. Собаки легче различают живых и мертвых. Смогут определить разницу между запахом того, кто был на свежем воздухе, а кто сидел взаперти».

Вот один из героев – песик по кличке Питер Пэн. Спасает жизни в городе Адыяман на юго-востоке – приехал из США в прошлый четверг. Он обнюхивает все щели и заползает в труднодоступные для человека места. Если никого не нашел в одном месте, то идет дальше и продолжает поиски. Кампет говорит, что Питер Пэн всегда-всегда выкладывается на максимум.

Потому что он настоящий герой.

Как и другие псы-спасатели, которые работают в Турции.

Фото: eastnews.ru/AP Photo, Mexican Ministry of foreign Affairs; AFP/Aytac Unal, Mehmet Sah Yilmaz, SULEYMAN ELCIN; NPR/Jason Beaubien