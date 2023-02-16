Вы это видели?
Блог

Фэйл конкурента Лунева, поражение «Ромы» и мучения «Юве»: так в ЛЕ и ЛК начался плей-офф

Партизан Партизан
Днепр-1 Днепр-1
Лацио Лацио
Мидтьюлланд Мидтьюлланд
Спортинг Спортинг
Брага Брага
Андерлехт Андерлехт
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
ПСВ ПСВ
Ренн Ренн
Лех Лех
Трабзонспор Трабзонспор
Шахтер Шахтер
Севилья Севилья
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Базель Базель
Монако Монако
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Байер Байер
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Буде-Глимт Буде-Глимт
Шериф Шериф
Унион Берлин Унион Берлин
Фиорентина Фиорентина
Гент Гент
Рома Рома
ЧФР ЧФР
Аякс Аякс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лудогорец Лудогорец
Нант Нант
Ювентус Ювентус
Барселона Барселона
Карабах Карабах
Футбол Футбол

В Лиге Европы и Лиге конференций стартовал раунд плей-офф – по сути, это 1/16 финала, победители которой присоединятся к командам, которые вышли напрямую в 1/8 финала. Пересказываем главные события.

Лига Европы: «Юве» не справился с «Нантом», Жозе атаковал судей, «Монако» добыл победу голом с 25 метров в компенсированное время

• «Рома» Жозе Моуринью была острее «Ред Булл Зальцбург» в гостевом матче (это подтверждает xG – 1,30 против 0,78), не реализовала два голевых момента, а на 88-й минуте неожиданно пропустила. Жозе недоволен, в том числе и судьями: «Это футбол, мы говорим в таких ситуациях. Вы должны забивать голы. Думаю, мы доминировали. Мы очень спокойно контролировали матч. 

Упустили несколько невероятных моментов, а в первом тайме нам явно не дали пенальти. Нам не повезло со сменой судьи на вот этого джентльмена. Пропустить гол на последних минутах было несправедливо».

Моуринью имеет в виду замену шведа Гленна Нюберга из-за гриппа на датчанина Денниса Хиглера. Судья в первом тайме проигнорировал падение Стефана Эль-Шаарави в чужой штрафной, как и его помощники из комнаты ВАР. 

• У «Юве» тоже проблемы – дома не обыграли «Нант», который идет 13-м в чемпионате Франции (кстати, команды-то были бы соседями по таблице – у «Юве» в Серии А сейчас 29 очков против 28 у «Нанта»). «Юве» больше создавал, но без результата, хотя на 97-й минуте претендовал на пенальти! Арбитр Жоау Педру Пиньейру даже смотрел повтор по совету ВАР, но решение не изменил (редчайший случай!). Увидел фол защитника «Юве» Бремера перед тем, как мяч попал в руку Фабьену Сантонзу. 

 

• Разочарование сезона в Нидерландах – «Аякс» – не смог обыграть дома берлинский «Унион» (0:0), главный сюрприз Бундеслиги. Да и то – скорее «Унион» чуть не обыграл «Аякс», потому что голландцы хоть и ожили после отставки Алфреда Схройдера, но ни разу не попали в створ ворот гостей, а первый тайм вообще провалили. Зато у «Униона» уже пять матчей подряд без пропущенных голов в ЛЕ – лучше серии в этом турнире ни у кого не было.

• «Шахтер» обыграл «Ренн» в напряженном матче в Варшаве – 2:1. Украинский клуб забил два еще в первом тайме, но во втором уже гости были острее и отыграли один мяч усилиями Карла Токо-Экамби. Если для «Шахтера» это первый матч в календарном году, то «Ренн» играет с января, но все не очень: две победы и шесть поражений в восьми последних матчах, правда, среди обыгранных есть даже «ПСЖ».

• Вратарь Лукаш Градецки из «Байера» подарил гол «Монако» уже на 9-й минуте матча – завозился с мячом, дождался соперника и оформил привоз.

«Байер» потом перевернул игру, забил два гола, но во втором тайме Крепен Диатта счет сравнял, а уже в добавленное время Аксель Дисаси шикарным ударом с 25 метров принес монегаскам победу. 

В концовке было так много напряжения, что после финального свистка команды еще прилично потолкались на кромке поля. 

Кстати, Головин отыграл 71 минуту, а вот Андрей Лунев снова вне заявки из-за травмы (сроки восстановления неясны, как сообщает «Байер»). Хотя с такой игрой Градецки у россиянина наверняка был бы шанс пробиться в старт.

• «Барса» и «Манчестер Юнайтед» выдали игру, достойную плей-офф Лиги чемпионов. Здесь было все: много голов, интрига и, конечно же, судейские ошибки. На них мы остановились отдельно. Ну и Маркус Рэшфорд был хорош!

• «Севилья» легко расправилась дома с ПСВ – 3:0, а «Спортинг» в Лиссабоне с огромным трудом отыгрался с «Мидтьюлландом» (1:1), хотя был намного острее и активнее.

Лига конференций: разгром от «Фиорентины», эмоции «Трабзонспора», ужасный газон в Кишиневе 

• В Лиге конференций было поскучнее: тут лишь «Фиорентина» устроила шоу, забив четыре гола в выездном матче «Браге». И это еще без Александра Кокорина (напомним, он до сих пор принадлежит итальянцам)! Лука Йович и Артур Кабрал отгрузили по дублю, «фиалки» почти наверняка в следующем раунде.

• Остальные матчи были малорезультативны. Домашние победы по 1:0 у АЕК Ларнака (да-да, тот самый обидчик «Спартака»-2016) над «Днепром-1», «Лацио» над «ЧФР Клуж», «Лудогорца» над «Андерлехтом», «Карабаха» над «Гентом» (весьма неожиданно) и «Трабзонспора» над «Базелем» (в очень эмоциональном матче). Единственная нулевая ничья случилась в Норвегии, где «Буде-Глимт» играл против «Леха».

• Три очка из гостей увез только «Партизан» – победил «Шериф» в матче без болельщиков (история странная). А еще, кажется, в Молдове определенные сложности с газоном – наверное, худшее качество поля на этой стадии турнира.

Что будет дальше?

Ответные матчи – 23 февраля. А вот затем будет новая жеребьевка для 1/8 финала турниров, и там победителей этих групп уже поджидают по 8 команд в каждом турнире – это победители группового этапа.

В Лиге Европы это: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фрайбург», «Фейеноорд», «Юнион», «Фенербахче», «Ференцварош». Буква «ф» точно доминирует!

В Лиге конференций список такой: «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Истанбул», «Сивасспор», «Слован» Братислава и «Юргорден».

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!

Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перформанс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Nacho Doce, Kacper Pempel

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий