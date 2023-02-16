Фэйл конкурента Лунева, поражение «Ромы» и мучения «Юве»: так в ЛЕ и ЛК начался плей-офф

В Лиге Европы и Лиге конференций стартовал раунд плей-офф – по сути, это 1/16 финала, победители которой присоединятся к командам, которые вышли напрямую в 1/8 финала. Пересказываем главные события.

Лига Европы: «Юве» не справился с «Нантом», Жозе атаковал судей, «Монако» добыл победу голом с 25 метров в компенсированное время

• «Рома» Жозе Моуринью была острее «Ред Булл Зальцбург» в гостевом матче (это подтверждает xG – 1,30 против 0,78), не реализовала два голевых момента, а на 88-й минуте неожиданно пропустила. Жозе недоволен, в том числе и судьями: «Это футбол, мы говорим в таких ситуациях. Вы должны забивать голы. Думаю, мы доминировали. Мы очень спокойно контролировали матч.

Упустили несколько невероятных моментов, а в первом тайме нам явно не дали пенальти. Нам не повезло со сменой судьи на вот этого джентльмена. Пропустить гол на последних минутах было несправедливо».

Моуринью имеет в виду замену шведа Гленна Нюберга из-за гриппа на датчанина Денниса Хиглера. Судья в первом тайме проигнорировал падение Стефана Эль-Шаарави в чужой штрафной, как и его помощники из комнаты ВАР.

• У «Юве» тоже проблемы – дома не обыграли «Нант», который идет 13-м в чемпионате Франции (кстати, команды-то были бы соседями по таблице – у «Юве» в Серии А сейчас 29 очков против 28 у «Нанта»). «Юве» больше создавал, но без результата, хотя на 97-й минуте претендовал на пенальти! Арбитр Жоау Педру Пиньейру даже смотрел повтор по совету ВАР, но решение не изменил (редчайший случай!). Увидел фол защитника «Юве» Бремера перед тем, как мяч попал в руку Фабьену Сантонзу.

• Разочарование сезона в Нидерландах – «Аякс» – не смог обыграть дома берлинский «Унион» (0:0), главный сюрприз Бундеслиги. Да и то – скорее «Унион» чуть не обыграл «Аякс», потому что голландцы хоть и ожили после отставки Алфреда Схройдера, но ни разу не попали в створ ворот гостей, а первый тайм вообще провалили. Зато у «Униона» уже пять матчей подряд без пропущенных голов в ЛЕ – лучше серии в этом турнире ни у кого не было.

• «Шахтер» обыграл «Ренн» в напряженном матче в Варшаве – 2:1. Украинский клуб забил два еще в первом тайме, но во втором уже гости были острее и отыграли один мяч усилиями Карла Токо-Экамби. Если для «Шахтера» это первый матч в календарном году, то «Ренн» играет с января, но все не очень: две победы и шесть поражений в восьми последних матчах, правда, среди обыгранных есть даже «ПСЖ».

• Вратарь Лукаш Градецки из «Байера» подарил гол «Монако» уже на 9-й минуте матча – завозился с мячом, дождался соперника и оформил привоз.

«Байер» потом перевернул игру, забил два гола, но во втором тайме Крепен Диатта счет сравнял, а уже в добавленное время Аксель Дисаси шикарным ударом с 25 метров принес монегаскам победу.

В концовке было так много напряжения, что после финального свистка команды еще прилично потолкались на кромке поля.

Кстати, Головин отыграл 71 минуту, а вот Андрей Лунев снова вне заявки из-за травмы (сроки восстановления неясны, как сообщает «Байер»). Хотя с такой игрой Градецки у россиянина наверняка был бы шанс пробиться в старт.

• «Барса» и «Манчестер Юнайтед» выдали игру, достойную плей-офф Лиги чемпионов. Здесь было все: много голов, интрига и, конечно же, судейские ошибки. На них мы остановились отдельно. Ну и Маркус Рэшфорд был хорош!

• «Севилья» легко расправилась дома с ПСВ – 3:0, а «Спортинг» в Лиссабоне с огромным трудом отыгрался с «Мидтьюлландом» (1:1), хотя был намного острее и активнее.

Лига конференций: разгром от «Фиорентины», эмоции «Трабзонспора», ужасный газон в Кишиневе

• В Лиге конференций было поскучнее: тут лишь «Фиорентина» устроила шоу, забив четыре гола в выездном матче «Браге». И это еще без Александра Кокорина (напомним, он до сих пор принадлежит итальянцам)! Лука Йович и Артур Кабрал отгрузили по дублю, «фиалки» почти наверняка в следующем раунде.

• Остальные матчи были малорезультативны. Домашние победы по 1:0 у АЕК Ларнака (да-да, тот самый обидчик «Спартака»-2016) над «Днепром-1», «Лацио» над «ЧФР Клуж», «Лудогорца» над «Андерлехтом», «Карабаха» над «Гентом» (весьма неожиданно) и «Трабзонспора» над «Базелем» (в очень эмоциональном матче). Единственная нулевая ничья случилась в Норвегии, где «Буде-Глимт» играл против «Леха».

• Три очка из гостей увез только «Партизан» – победил «Шериф» в матче без болельщиков (история странная). А еще, кажется, в Молдове определенные сложности с газоном – наверное, худшее качество поля на этой стадии турнира.

Что будет дальше?

Ответные матчи – 23 февраля. А вот затем будет новая жеребьевка для 1/8 финала турниров, и там победителей этих групп уже поджидают по 8 команд в каждом турнире – это победители группового этапа.

В Лиге Европы это: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фрайбург», «Фейеноорд», «Юнион», «Фенербахче», «Ференцварош». Буква «ф» точно доминирует!

В Лиге конференций список такой: «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Истанбул», «Сивасспор», «Слован» Братислава и «Юргорден».

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Nacho Doce, Kacper Pempel