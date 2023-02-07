Не забыли Жоау Мариу? Он лучший бомбардир «Бенфики», тренер считает его идеальным спортсменом

Жоау Мариу прекрасно чувствует себя в «Бенфике». Команда лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в 8 очков (на один матч больше преследователей), а Мариу в последней игре с «Каза Пией» (3:0) оформил дубль.

Мариу сделал дубль во втором матче подряд – он в большом порядке

Мариу забил пять голов в трех последних матчах: дубль с «Каза Пией», дубль с «Арукой» (3:0), гол с «Пасушем» (2:0).

Жоау вырвался в лидеры гонки бомбардиров Примейры – 12 голов в 19 матчах, а еще есть 4 ассиста. Столько он забивал суммарно за шесть предыдущих сезонов.

Он стал ключевым игроком «Бенфик»: больше него играют только защитники Николас Отаменди, Алекс Гримальдо и Антониу Силва.

«Жоау – совершенный игрок, идеальный спортсмен с прекрасным отношением к делу, – хвалил его Рогер Шмидт. – Он всегда мотивирован, настоящий профессионал. Он делает игроков вокруг себя лучше. Редко теряет мяч, принимает верные решения».

В этом сезоне у Мариу уже 16 голов во всех турнирах – в том числе мяч, который сильно повлиял на расклады в лигочемпионской группе. На второй добавленной минуте к матче с «Маккаби» Мариу забил и сделал счет 6:1. Это поставило «Бенфику» выше «ПСЖ» в таблице из-за количества гостевых голов (остальные показатели были равные). Всего у Мариу 4 мяча в групповом этапе ЛЧ.

В итоге «Бенфике» в плей-офф достался «Брюгге», а вот «ПСЖ» получил «Баварию». Тот случай, когда между первым и вторым местами при жеребьевке есть реальная разница.

Мариу отыграл полгода в «Локо», его не выкупили. А потом Жоау перешел в «Бенфику» – фанаты «Спортинга» были в бешенстве

Появление Мариу в «Локомотиве» в 2019-м скорее удивляло. Казалось, что у португальца не получилось в «Интере», и он едет в не самый сильный чемпионат, потому что никому не нужен в Европе.

Но в «Локо» поначалу португалец смотрелся неплохо. Юрий Семин его хвалил: «Мариу – игрок большой квалификации, но ему тоже нужна адаптация. Он может играть сразу на трех позициях». А сам португалец признавался, что тренер спрашивал его, где ему удобнее – и говорил, что для него приятно такое внимание.

Однако затем Мариу как будто потерял интерес, и выкупать его не стали. «Выкупить Мариу было реально. Возможность была. Но после Лиги чемпионов и травмы Жоау потерял задор. Может, ему хотелось в другой по силе чемпионат. Может, появились мысли о другой команде», – говорил о его уходе Василий Кикнадзе, на тот момент руководитель «Локо».

И в «Бенфику» Мариу переходил со скандалом – болельщики родного «Спортинга» так ему и не простили, что после аренды из «Интера» он не остался в составе «Спортинга», а перешел к одному из главных конкурентов. Фанаты даже обвиняли «Интер» в уклонении от выплаты 30 млн евро – столько «Интер» должен был заплатить, если Мариу перейдет в другой португальский клуб.

Но «Интер» и «Бенфика» оформили переход Жоау как свободного агента, поэтому «Спортинг» и остался без денег: он мог их получить только в случае прямого перехода из клуба в клуб.

Первый сезон в «Бенфике» получился карусельным: сначала Мариу при Жорже Жезуше играл много, но потом потерял место в старте, а исполнявший обязанности тренера Нелсон Вериссиму рассматривал его как игрока замены. Поэтому Мариу думал об уходе, но после появления Шмидта передумал. Верное решение.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos; REUTERS/Pedro Nunes