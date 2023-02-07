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Не забыли Жоау Мариу? Он лучший бомбардир «Бенфики», тренер считает его идеальным спортсменом

Рогер Шмидт Рогер Шмидт
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Жоау Мариу Жоау Мариу
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Жоау Мариу прекрасно чувствует себя в «Бенфике». Команда лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в 8 очков (на один матч больше преследователей), а Мариу в последней игре с «Каза Пией» (3:0) оформил дубль. 

Мариу сделал дубль во втором матче подряд – он в большом порядке

Мариу забил пять голов в трех последних матчах: дубль с «Каза Пией», дубль с «Арукой» (3:0), гол с «Пасушем» (2:0).

Жоау вырвался в лидеры гонки бомбардиров Примейры – 12 голов в 19 матчах, а еще есть 4 ассиста. Столько он забивал суммарно за шесть предыдущих сезонов. 

Он стал ключевым игроком «Бенфик»: больше него играют только защитники Николас Отаменди, Алекс Гримальдо и Антониу Силва. 

«Жоау – совершенный игрок, идеальный спортсмен с прекрасным отношением к делу, – хвалил его Рогер Шмидт. – Он всегда мотивирован, настоящий профессионал. Он делает игроков вокруг себя лучше. Редко теряет мяч, принимает верные решения».

В этом сезоне у Мариу уже 16 голов во всех турнирах – в том числе мяч, который сильно повлиял на расклады в лигочемпионской группе. На второй добавленной минуте к матче с «Маккаби» Мариу забил и сделал счет 6:1. Это поставило «Бенфику» выше «ПСЖ» в таблице из-за количества гостевых голов (остальные показатели были равные). Всего у Мариу 4 мяча в групповом этапе ЛЧ. 

В итоге «Бенфике» в плей-офф достался «Брюгге», а вот «ПСЖ» получил «Баварию». Тот случай, когда между первым и вторым местами при жеребьевке есть реальная разница.

Мариу отыграл полгода в «Локо», его не выкупили. А потом Жоау перешел в «Бенфику» – фанаты «Спортинга» были в бешенстве

Появление Мариу в «Локомотиве» в 2019-м скорее удивляло. Казалось, что у португальца не получилось в «Интере», и он едет в не самый сильный чемпионат, потому что никому не нужен в Европе.

Но в «Локо» поначалу португалец смотрелся неплохо. Юрий Семин его хвалил: «Мариу – игрок большой квалификации, но ему тоже нужна адаптация. Он может играть сразу на трех позициях». А сам португалец признавался, что тренер спрашивал его, где ему удобнее – и говорил, что для него приятно такое внимание.

Однако затем Мариу как будто потерял интерес, и выкупать его не стали. «Выкупить Мариу было реально. Возможность была. Но после Лиги чемпионов и травмы Жоау потерял задор. Может, ему хотелось в другой по силе чемпионат. Может, появились мысли о другой команде», – говорил о его уходе Василий Кикнадзе, на тот момент руководитель «Локо».

И в «Бенфику» Мариу переходил со скандалом – болельщики родного «Спортинга» так ему и не простили, что после аренды из «Интера» он не остался в составе «Спортинга», а перешел к одному из главных конкурентов. Фанаты даже обвиняли «Интер» в уклонении от выплаты 30 млн евро – столько «Интер» должен был заплатить, если Мариу перейдет в другой португальский клуб.

Но «Интер» и «Бенфика» оформили переход Жоау как свободного агента, поэтому «Спортинг» и остался без денег: он мог их получить только в случае прямого перехода из клуба в клуб.

Первый сезон в «Бенфике» получился карусельным: сначала Мариу при Жорже Жезуше играл много, но потом потерял место в старте, а исполнявший обязанности тренера Нелсон Вериссиму рассматривал его как игрока замены. Поэтому Мариу думал об уходе, но после появления Шмидта передумал. Верное решение.

Цена позднего гола «Бенфики» в группе: португальцы получили «Брюгге», а «ПСЖ» – «Баварию»

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Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos; REUTERS/Pedro Nunes

11 комментариев

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Эд Рогозин
Понятно, в локо никто и не раскроется до такого уровня
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KingOfTheDivan
Ответ sprmn
Да было время при Геркусе когда Локо покупал нормальных зрелых легионеров. Да и вообще весь этот подход накупить "перспективную молодежь" показывает свою неэффективность последние лет 5.
Так уж вышло, что «накупить перспективную молодежь» плохо работает, если никто не заинтересован в выстраивании системы скаутинг и развития.
В этом плане легче брать игроков слегка за 30, учитывая, что для РПЛ это ещё не возраст.
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Кирилл Голивец
Тут не сказаны причины почему он так прибавил в результативности. Попал в прессинг-систему тренера, который давно ценит такие сверхценности в игроках, и превратился из восьмерки-десятки в прессингующего вингера формата Мане.
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Misha Ivankov
А я очень часто себе в фифе покупал его, для становления команды. В какой нибудь блэкбэрн или болтон. Стоил он не дорого, но ударчик имел и контролить мяч им было приятно.
+2
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Фан Рубина
Просто в сильнейшей лиге мира - РПЛ играть надо постоянно на максимуме. А в Португалии можно вполноги всяким Каза Пиям запихивать мячишки и считаться хорошим игроком. Не все хотят напрягаться и расти над собой.
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Joey Ramone
РПЛ - это вам не чемп Португалии, до неё ещё дорасти нужно
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Поцелуй Оздоева
Ответ sprmn
Да было время при Геркусе когда Локо покупал нормальных зрелых легионеров. Да и вообще весь этот подход накупить "перспективную молодежь" показывает свою неэффективность последние лет 5.
Да, состав Локо сезона 18/19 был очень хорош.
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Руслан Абакаров
Ответ sprmn
Да было время при Геркусе когда Локо покупал нормальных зрелых легионеров. Да и вообще весь этот подход накупить "перспективную молодежь" показывает свою неэффективность последние лет 5.
Должна быть смесь опыта и молодости, что и было в Локо времен Палыча, рядом с Марио, Крыховяком и Чорлукой играли и прогрессировали Миранчуки с Бариновым
+7
-1
+6
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nolan_90
Бенфика и Наполи могут преподнести сюрприз в плей-офф ЛЧ
0
-1
-1
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sprmn
Да было время при Геркусе когда Локо покупал нормальных зрелых легионеров. Да и вообще весь этот подход накупить "перспективную молодежь" показывает свою неэффективность последние лет 5.
+11
-3
+8
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ВладимирНеПутин
По игре в локо было видно, что это большой мастер, но будто играл без эмоций, безразлично ему было происходящее. Возможно, просто манера такая.
+7
0
+7
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